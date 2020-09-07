Дзаньоло справа получил мяч, но слишком долго держал его в своих ногах. Все это закончилось тем, что сферу у Николы впоследствии отобрали защитники.

Спинаццола догнал мяч у лицевой линии после "закидушки" от Бонуччи. Последовал следом пас на Иммобиле, которому ничего не удалось придумать в нападении. Мяч футболист потерял в итоге.

МОМЕНТ! Классная атака сборной Италии, без преувеличения! Спинаццола слева мяч получил, после чего ушел к лицевой линии и прострелил на 11-метровую отметку, откуда Дзаньоло пробил чуть выше цели!

МОМЕНТИЩЕ! И снова Иммобиле! Оказался он слева в чужой штрафной, аккуратно остановил снаряд, после чего мощно выстрелил в дальний угол, и сфера просвистела рядом с правой стойкой!

Очень опасно в эти минуты действует итальянская дружины. Играя в подобном темпе, могут уже в ближайшее время выйти вперед представители сборной "скуадры адзурры".

15' Вроде как, со дня на день должен перебраться в "Барселону" Мемфис Депай, ну, а сейчас он продолжает активно вести себя на футбольном поле, регулярно доставляя проблемы сопернику в обороне.

14' Спинаццола немного подтолкнул в спину Депая, но искал этого контакта в чужой штрафной Мемфис. Рефери не купился на хитрую уловку игрока.

13' Еще один угловой итальянская команда зарабатывает, но теперь с правого фланга пойдет подача. Навес в итоге на ближнюю штангу полетел, где были только футболисты в оранжевом обмундировании.

12' Еще одно активное действие в исполнении Депая, но на сей раз в отборе он играет, заваливая оппонента на газон. Фол в атаке игрок допускает в итоге.

10' Депай оторвался от преследования соперника, после чего мощно пробил под перекладину, но мяч значительно выше мишени улетел.

9' Три-четыре передачи удается на половине поля соперника сделать командам, и все. На это атака останавливается. Слишком много неточностей допускают оппоненты.

8' Ван Дейк сейчас проиграл Кьеллини борьбу в штрафной сборной Италии. В итоге гости организовали контратаку на ворота соперника. Справа Дзаньоло выполнял прострел в центре штрафной, где в подкате под прострел Николы расстелились сразу двое оборонцев.

7' Инсинье сумел получить сейчас мяч, после чего с правого фланга выкатывал его под удар Иммобиле, но Чиро со снарядом не встретился, поскольку внимательно против его персоне играло сразу двое защитников.

6' Первый в матче угловой удар заработан. Это футболисты сборной Италии на левом фланге корнер разыграют. Подача от флажка в центр штрафной. Иммобиле то ли лбом, то ли плечом прямо в руки голкиперу соперника пробивает.

5' Пара разведывательных атак от Италии прошло по левому флангу. Не увенчались эти наступление ничем опасным и интересным.

4' Фол в центре поля снова произошел. Хатебура на газон уронил Спинаццола. Нарушение правил действительно имело место быть.

3' По фолу уже успели соперники в центре поля совершить. Судье пришлось дважды вступать в игру и общаться с игроками, позволившими себе нарушить правила.

2' Футболисты сборной Голландии предстали на поле в своем традиционном обмундировании, тогда как игроки итальянской сборной вышли на газон в бело-черных цветах. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.