  1. Футбол
  2. Матчи
Голландия
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Италия
0' 17'
1
Силессен
Яспер
12
Хатебур
Ханс
3
Вельтман
Йоел
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Аке
Натан
15
Де
Рон
Мартен
20
Ван
де
Бек
Донни
21
Де
Йонг
Френки
8
Вейналдум
Джорджиньо
10
Депай
Мемфис
11
Промес
Куинси
21
Доннарумма
Джанлуиджи
5
Д'Амброзио
Данило
19
Бонуччи
Леонардо
3
Кьеллини
Джорджо
4
Спинаццола
Леонардо
18
Барелла
Николо
8
Жоржиньо
II
20
Локателли
Мануэль
11
Дзаньоло
Николо
17
Иммобиле
Чиро
10
Инсинье
Лоренцо
Голландия
4-3-3
Италия
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергвейн Стевен 1 0.5
2. Хатебур Ханс 0 0
Италия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сенси Стефано 1 0.5
2. Инсинье Лоренцо 0 0

Карточки

Голландия
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 1 0
2. Депай Мемфис 1 0
3. Де Йонг Френки 1 0
Италия
# Игрок      
1. Бонуччи Леонардо 1 0
2. Белотти Андреа 1 0
3. Дзаньоло Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Голландия 0 0 0 0 100% (1) 0
 Италия 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Голландия Последние 20 матчей: + = -
Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия
Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу Италия 1:1 Голландия Словакия 1:1 Голландия Португалия 0:3 Голландия
Италия Последние 20 матчей: + = -
Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия
Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия

Последние игры между собой

Голландия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Италия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Италия 1:1 Голландия Товарищеские матчи Голландия 1:2 Италия Товарищеские матчи Италия 2:0 Голландия Товарищеские матчи Голландия 1:1 Италия Товарищеские матчи
Италия 5:8 Голландия Кубок Легенд Италия 0:0 Голландия Товарищеские матчи Голландия 3:0 Италия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Босния и Герцеговина 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Италия 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Польша 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
  • Первый тайм
  • 20'
    Очень опасно в эти минуты действует итальянская дружины. Играя в подобном темпе, могут уже в ближайшее время выйти вперед представители сборной "скуадры адзурры".
  • Опасный момент
    19'
    МОМЕНТИЩЕ! И снова Иммобиле! Оказался он слева в чужой штрафной, аккуратно остановил снаряд, после чего мощно выстрелил в дальний угол, и сфера просвистела рядом с правой стойкой!
  • Опасный момент
    18'
    МОМЕНТ! Классная атака сборной Италии, без преувеличения! Спинаццола слева мяч получил, после чего ушел к лицевой линии и прострелил на 11-метровую отметку, откуда Дзаньоло пробил чуть выше цели!
  • 17'
    Спинаццола догнал мяч у лицевой линии после "закидушки" от Бонуччи. Последовал следом пас на Иммобиле, которому ничего не удалось придумать в нападении. Мяч футболист потерял в итоге.
  • 16'
    Дзаньоло справа получил мяч, но слишком долго держал его в своих ногах. Все это закончилось тем, что сферу у Николы впоследствии отобрали защитники.
  • 15'
    Вроде как, со дня на день должен перебраться в "Барселону" Мемфис Депай, ну, а сейчас он продолжает активно вести себя на футбольном поле, регулярно доставляя проблемы сопернику в обороне.
  • Судья
    14'
    Спинаццола немного подтолкнул в спину Депая, но искал этого контакта в чужой штрафной Мемфис. Рефери не купился на хитрую уловку игрока.
  • Угловой
    13'
    Еще один угловой итальянская команда зарабатывает, но теперь с правого фланга пойдет подача. Навес в итоге на ближнюю штангу полетел, где были только футболисты в оранжевом обмундировании.
  • Фол, нарушение
    12'
    Еще одно активное действие в исполнении Депая, но на сей раз в отборе он играет, заваливая оппонента на газон. Фол в атаке игрок допускает в итоге.
  • Опасный момент
    10'
    Депай оторвался от преследования соперника, после чего мощно пробил под перекладину, но мяч значительно выше мишени улетел.
  • 9'
    Три-четыре передачи удается на половине поля соперника сделать командам, и все. На это атака останавливается. Слишком много неточностей допускают оппоненты.
  • 8'
    Ван Дейк сейчас проиграл Кьеллини борьбу в штрафной сборной Италии. В итоге гости организовали контратаку на ворота соперника. Справа Дзаньоло выполнял прострел в центре штрафной, где в подкате под прострел Николы расстелились сразу двое оборонцев.
  • 7'
    Инсинье сумел получить сейчас мяч, после чего с правого фланга выкатывал его под удар Иммобиле, но Чиро со снарядом не встретился, поскольку внимательно против его персоне играло сразу двое защитников.
  • Угловой
    6'
    Первый в матче угловой удар заработан. Это футболисты сборной Италии на левом фланге корнер разыграют. Подача от флажка в центр штрафной. Иммобиле то ли лбом, то ли плечом прямо в руки голкиперу соперника пробивает.
  • 5'
    Пара разведывательных атак от Италии прошло по левому флангу. Не увенчались эти наступление ничем опасным и интересным.
  • Фол, нарушение
    4'
    Фол в центре поля снова произошел. Хатебура на газон уронил Спинаццола. Нарушение правил действительно имело место быть.
  • 3'
    По фолу уже успели соперники в центре поля совершить. Судье пришлось дважды вступать в игру и общаться с игроками, позволившими себе нарушить правила.
  • 2'
    Футболисты сборной Голландии предстали на поле в своем традиционном обмундировании, тогда как игроки итальянской сборной вышли на газон в бело-черных цветах. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Голландии тем временем стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Голландия 0:0 Италия

Исход игры
Голландия
55.6% (89)
Ничья
31.9% (51)
Италия
12.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
59.87% (94)
Меньше
40.13% (63)
Обе команды забьют
Да
82.8% (130)
Нет
17.2% (27)
Популярный счёт
2:1 Голландия
38.8% (62)
1:1 Ничья
23.1% (37)
1:0 Голландия
10% (16)
1:2 Италия
7.5% (12)
2:2 Ничья
6.3% (10)
2:0 Голландия
3.1% (5)
3:2 Голландия
1.9% (3)
1:3 Италия
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.40 3.35 3.05
2.46 3.05 3.10
2.40 3.16 3.18
2.27 3.31 3.25
2.65 2.93 3.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.20 1.09 5.80 1.13 2.63 1.48 1.97 1.82 1.97 1.89 1.55 2.45 1.25 3.90 1.18 4.75 1.10 6.90 1.07 7.30 1.02 13.00
8.50 1.08 7.00 1.10 3.10 1.38 2.35 1.61 1.76 2.18 1.39 3.05 1.28 3.75 1.11 6.90 1.09 7.70 1.02 14.75
7.75 1.08 6.49 1.11 3.18 1.35 2.47 1.54 1.80 2.00 1.43 2.81 1.30 3.50 1.12 6.17 1.10 6.85 1.03 12.37 1.03 12.91
6.61 1.13 3.12 1.40 2.44 1.61 2.11 1.79 1.77 2.14 1.57 2.54 1.44 2.93 1.61 2.45 1.46 2.88 1.29 3.80 1.11 7.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.22 1.65 1.44 2.75 1.23 4.05 1.09 7.20
2.62 1.49 1.77 2.05 1.38 3.04 1.10 6.80 1.07 8.20
2.77 1.44 1.85 1.94 1.40 2.94 1.12 6.17 1.09 7.27 1.01 16.19 1.01 16.89
1.97 1.91 1.62 2.38 1.27 3.89 1.53 2.65 1.38 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.33 1.60 1.57 2.40 1.23 3.95
3.52 1.30 2.40 1.57 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
1.86 1.93
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
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