Голландия
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Йохан Кройф Арена
Италия
12
Хатебур
Ханс
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Крул ТимВратарь
-
23 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
-
14 Шуурс ПеррЗащитник
-
18 Вайндал ОуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Лодевейгс Дуайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Манчини Роберто
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергвейн Стевен
|1
|0.5
|2.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сенси Стефано
|1
|0.5
|2.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|1
|0
|2.
|Депай Мемфис
|1
|0
|3.
|Де Йонг Френки
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|2.
|Белотти Андреа
|1
|0
|3.
|Дзаньоло Николо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Голландия
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Италия
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Голландия Последние 20 матчей: + = -Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия
Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу Италия 1:1 Голландия Словакия 1:1 Голландия Португалия 0:3 Голландия
Италия Последние 20 матчей: + = -Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия
Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия
Последние игры между собой
Голландия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Италия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Прогнозы на матч Голландия 0:0 Италия
Исход игры
Голландия
55.6% (89)
Ничья
31.9% (51)
Италия
12.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
59.87% (94)
Меньше
40.13% (63)
Обе команды забьют
Да
82.8% (130)
Нет
17.2% (27)
Популярный счёт
2:1 Голландия
38.8% (62)
1:1 Ничья
23.1% (37)
1:0 Голландия
10% (16)
1:2 Италия
7.5% (12)
2:2 Ничья
6.3% (10)
2:0 Голландия
3.1% (5)
3:2 Голландия
1.9% (3)
1:3 Италия
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.20
|1.09
|5.80
|1.13
|—
|—
|2.63
|1.48
|—
|—
|1.97
|1.82
|1.97
|1.89
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.25
|3.90
|1.18
|4.75
|1.10
|6.90
|1.07
|7.30
|1.02
|13.00
|—
|—
|8.50
|1.08
|7.00
|1.10
|—
|—
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.35
|1.61
|—
|—
|1.76
|2.18
|—
|—
|1.39
|3.05
|1.28
|3.75
|1.11
|6.90
|1.09
|7.70
|1.02
|14.75
|—
|—
|7.75
|1.08
|6.49
|1.11
|—
|—
|3.18
|1.35
|—
|—
|2.47
|1.54
|—
|—
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.43
|2.81
|1.30
|3.50
|1.12
|6.17
|1.10
|6.85
|1.03
|12.37
|1.03
|12.91
|6.61
|1.13
|—
|—
|3.12
|1.40
|2.44
|1.61
|2.11
|1.79
|1.77
|2.14
|1.57
|2.54
|1.44
|2.93
|1.61
|2.45
|1.46
|2.88
|1.29
|3.80
|—
|—
|1.11
|7.74
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.22
|1.65
|—
|—
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.23
|4.05
|1.09
|7.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.10
|6.80
|1.07
|8.20
|—
|—
|—
|—
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.85
|1.94
|—
|—
|1.40
|2.94
|1.12
|6.17
|1.09
|7.27
|1.01
|16.19
|1.01
|16.89
|1.97
|1.91
|1.62
|2.38
|1.27
|3.89
|1.53
|2.65
|1.38
|3.23
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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