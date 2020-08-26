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Голландия
 
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Стадион:
Италия

Бомбардиры внутри турнира

Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергвейн Стевен 1 1
2. Хатебур Ханс 0 0
Италия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сенси Стефано 1 1
2. Инсинье Лоренцо 0 0

Карточки

Голландия
# Игрок      
1. Де Рон Мартен 1 0
2. Депай Мемфис 1 0
3. Де Йонг Френки 1 0
Италия
# Игрок      
1. Бонуччи Леонардо 1 0
2. Белотти Андреа 1 0
3. Дзаньоло Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Голландия 0 0 0 0 100% (1) 0
 Италия 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Голландия Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия
Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу Италия 1:1 Голландия Словакия 1:1 Голландия Португалия 0:3 Голландия
Италия Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия
Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия

Последние игры между собой

Голландия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Италия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Италия 1:1 Голландия Товарищеские матчи Голландия 1:2 Италия Товарищеские матчи Италия 2:0 Голландия Товарищеские матчи Голландия 1:1 Италия Товарищеские матчи
Италия 5:8 Голландия Кубок Легенд Италия 0:0 Голландия Товарищеские матчи Голландия 3:0 Италия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Босния и Герцеговина 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Италия 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Польша 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2020, осталось 2 дня 20 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Голландия 55.2% (32)
    X 27.6% (16)
    Италия 17.2% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Голландия
    Ничья
    Италия
    2.33
    3.50
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Голландия - Италия

    Исход игры
    Голландия
    55.2% (32)
    Ничья
    27.6% (16)
    Италия
    17.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (42)
    Меньше
    25% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (49)
    Нет
    12.5% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Голландия
    44.8% (26)
    1:1 Ничья
    13.8% (8)
    1:2 Италия
    12.1% (7)
    2:2 Ничья
    10.3% (6)
    1:0 Голландия
    5.2% (3)
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    Где смотреть матч Голландия - Италия онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.12 3.50 3.40
    2.33 3.30 3.35
    2.21 3.46 3.24
    2.27 3.31 3.25
    2.32 3.25 3.39

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.00 1.02 7.90 1.06 3.40 1.33 2.65 1.51 2.14 1.76 1.86 2.00 1.45 2.75 1.31 3.45 1.13 5.90 1.10 6.40 1.02 11.50
    10.25 1.05 8.70 1.07 3.38 1.33 2.60 1.51 1.87 2.03 1.45 2.79 1.31 3.52 1.13 6.15 1.10 7.00 1.03 13.75
    7.75 1.08 6.49 1.11 3.18 1.35 2.47 1.54 1.80 2.00 1.43 2.81 1.30 3.50 1.12 6.17 1.10 6.85 1.03 12.37 1.03 12.91
    3.67 1.31 2.75 1.50 2.17 1.76 1.88 2.02 1.67 2.31 1.47 2.84 1.32 3.59 1.11 7.71
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.85 1.96 1.39 3.10 1.12 6.70
    2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.50
    2.77 1.44 1.85 1.94 1.40 2.94 1.12 6.17 1.09 7.27 1.01 16.19 1.01 16.89
    2.95 1.44 2.42 1.61 1.89 2.01 1.55 2.57 1.40 3.13
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.45 1.67 2.12 1.27 3.55
    3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.75 2.08
    1.86 1.93
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.32
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