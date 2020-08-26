Голландия
Позже
Стадион: Йохан Кройф Арена
Италия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергвейн Стевен
|1
|1
|2.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сенси Стефано
|1
|1
|2.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Рон Мартен
|1
|0
|2.
|Депай Мемфис
|1
|0
|3.
|Де Йонг Френки
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|2.
|Белотти Андреа
|1
|0
|3.
|Дзаньоло Николо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Голландия
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Италия
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Голландия Последние 20 матчей: +12 =5 -3Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия
Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу Италия 1:1 Голландия Словакия 1:1 Голландия Португалия 0:3 Голландия
Италия Последние 20 матчей: +13 =5 -2Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия
Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия
Последние игры между собой
Голландия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Италия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Италия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Польша
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Прогнозы на матч Голландия - Италия
Исход игры
Голландия
55.2% (32)
Ничья
27.6% (16)
Италия
17.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
75% (42)
Меньше
25% (14)
Обе команды забьют
Да
87.5% (49)
Нет
12.5% (7)
Популярный счёт
2:1 Голландия
44.8% (26)
1:1 Ничья
13.8% (8)
1:2 Италия
12.1% (7)
2:2 Ничья
10.3% (6)
1:0 Голландия
5.2% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|7.90
|1.06
|3.40
|1.33
|2.65
|1.51
|2.14
|1.76
|1.86
|2.00
|—
|—
|1.45
|2.75
|1.31
|3.45
|1.13
|5.90
|1.10
|6.40
|1.02
|11.50
|—
|—
|10.25
|1.05
|8.70
|1.07
|3.38
|1.33
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.87
|2.03
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.31
|3.52
|1.13
|6.15
|1.10
|7.00
|1.03
|13.75
|—
|—
|7.75
|1.08
|6.49
|1.11
|3.18
|1.35
|2.47
|1.54
|—
|—
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.43
|2.81
|1.30
|3.50
|1.12
|6.17
|1.10
|6.85
|1.03
|12.37
|1.03
|12.91
|—
|—
|—
|—
|3.67
|1.31
|2.75
|1.50
|2.17
|1.76
|1.88
|2.02
|1.67
|2.31
|1.47
|2.84
|1.32
|3.59
|—
|—
|1.11
|7.71
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.85
|1.96
|—
|—
|1.39
|3.10
|1.12
|6.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.12
|6.10
|1.09
|7.50
|—
|—
|—
|—
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.85
|1.94
|—
|—
|1.40
|2.94
|1.12
|6.17
|1.09
|7.27
|1.01
|16.19
|1.01
|16.89
|2.95
|1.44
|2.42
|1.61
|1.89
|2.01
|1.55
|2.57
|1.40
|3.13
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—