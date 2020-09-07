  1. Футбол
  2. Матчи
Чехия
1:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Шотландия
0'
1:0
12' Гол
Jakub Pesek
22'
23
Мандоус
Алеш
3
Голеш
Томаш
4
Губник
Роман
15
Джемелка
Вацлав
21
Зелены
Ярослав
6
Янош
Адам
20
Гавлик
Марек
22
Малинский
Томас
17
Будинский
Лукаш
8
Jakub
Pesek
11
Тецл
Станислав
1
Маршалл
Дэвид
22
Палмер
Лиам
16
Купер
Лиам
5
Маккена
Скотт
3
Робертсон
Эндрю
2
Мактоминай
Скотт
14
Флек
Джон
19
Маклин
Кенни
11
Кристи
Райан
9
Дайкс
Линдон
18
Армстронг
Стюарт
Чехия
4-2-3-1
Шотландия
4-3-3

Ход матча

12'
Jakub Pesek
(Тецл Станислав)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 4
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цоуфал Владимир 1 0.5
2. Крменчик Михал 1 0.5
3. Jakub Pesek 1 0.5
4. Дочкал Борек 1 (1) 0.5
5. Дарида Владимир 0 0
6. Тецл Станислав 0 0
Шотландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кристи Райан 1 (1) 0.5

Карточки

Чехия
# Игрок      
1. Дарида Владимир 1 0
Шотландия
# Игрок      
1. Форрест Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чехия 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)
 Шотландия 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Чехия Последние 20 матчей: + = -
Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия
Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина Чехия 1:0 Нигерия Австралия 4:0 Чехия Китай 1:4 Чехия
Шотландия Последние 20 матчей: + = -
Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино
РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания Шотландия 0:4 Бельгия Мексика 1:0 Шотландия Перу 2:0 Шотландия Венгрия 0:1 Шотландия

Последние игры между собой

Чехия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Шотландия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Чехия 0:1 Шотландия Товарищеские матчи Шотландия 2:2 Чехия ЕВРО 2012 Чехия 1:0 Шотландия ЕВРО 2012 Шотландия 1:0 Чехия Товарищеские матчи
Чехия 3:1 Шотландия Товарищеские матчи

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Израиль 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Шотландия 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Словакия 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Andruv Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Чехия 76.9% (123)
X 10% (16)
Шотландия 13.1% (21)
Все прогнозы
1.66 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Шотландия
4.32
4.10
3.64
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Чехия 1:0 Шотландия

Исход игры
Чехия
76.9% (123)
Ничья
10% (16)
Шотландия
13.1% (21)
Тотал 2.5
Больше
50.32% (79)
Меньше
49.68% (78)
Обе команды забьют
Да
57.32% (90)
Нет
42.68% (67)
Популярный счёт
2:1 Чехия
35% (56)
1:0 Чехия
23.8% (38)
2:0 Чехия
11.9% (19)
1:2 Шотландия
8.1% (13)
1:1 Ничья
7.5% (12)
3:1 Чехия
3.8% (6)
0:1 Шотландия
3.8% (6)
0:2 Шотландия
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Чехия 1:0 Шотландия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.50 3.95 1.95
4.70 3.80 1.68
6.50 4.30 1.50
2.20 3.12 3.64
1.81 3.49 4.31

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.00 1.09 6.60 1.12 2.55 1.50 2.48 1.51 2.11 1.68 1.52 2.52 1.78 1.97 1.51 2.31 1.17 4.90 1.06 7.40 1.04 10.00 0.00 14.50
10.75 1.01 9.50 1.04 3.50 1.28 2.75 1.45 2.04 1.84 1.50 2.59 1.37 2.99 1.14 4.95 1.10 5.60 1.01 9.40
6.49 1.11 5.39 1.15 2.74 1.45 2.08 1.74 1.61 2.30 1.30 3.50 1.22 4.25 1.08 7.75 1.07 8.30 1.01 15.68 1.01 16.14
8.12 1.10 3.17 1.33 2.80 1.41 2.42 1.54 2.00 1.79 2.39 1.55 2.09 1.72 1.77 2.03 1.56 2.38 1.43 2.72 1.12 5.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.20 1.66 1.82 1.92 1.20 4.44 1.07 8.20 1.03 12.00
3.26 1.34 2.04 1.90 1.44 2.77 1.13 5.95 1.09 7.40
2.52 1.52 1.66 2.21 1.32 3.36 1.09 7.27 1.06 8.96
2.81 1.41 2.31 1.59 1.81 1.99 1.49 2.54 1.94 1.85 1.60 2.29 1.25 3.67 1.17 4.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 2.01 1.18 4.50
4.20 1.23 2.79 1.50 1.73 2.12 1.28 3.76 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.95
2.07 1.75
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный