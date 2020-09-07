1:0
12' ГолJakub Pesek
23
Мандоус
Алеш
20
Гавлик
Марек
22
Палмер
Лиам
16
Купер
Лиам
14
Флек
Джон
19
Маклин
Кенни
11
Кристи
Райан
- Основной состав
-
23 Мандоус АлешВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Гавлик МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шип ЯхимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
13 Tomas Solil
-
Главный тренер: Голубек Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Палмер ЛиамЗащитник
-
16 Купер ЛиамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Флек ДжонПолузащитник
-
19 Маклин КенниПолузащитник
-
11 Кристи РайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Тэйлор ГрэгЗащитник
-
17 Бёрк ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
Ход матча
12'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 4
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цоуфал Владимир
|1
|0.5
|2.
|Крменчик Михал
|1
|0.5
|3.
|Jakub Pesek
|1
|0.5
|4.
|Дочкал Борек
|1 (1)
|0.5
|5.
|Дарида Владимир
|0
|0
|6.
|Тецл Станислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кристи Райан
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дарида Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Форрест Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чехия
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|Шотландия
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Чехия Последние 20 матчей: + = -Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия
Шотландия Последние 20 матчей: + = -Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино
РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания Шотландия 0:4 Бельгия Мексика 1:0 Шотландия Перу 2:0 Шотландия Венгрия 0:1 Шотландия
Последние игры между собой
Чехия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Шотландия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Прогнозы на матч Чехия 1:0 Шотландия
Исход игры
Чехия
76.9% (123)
Ничья
10% (16)
Шотландия
13.1% (21)
Тотал 2.5
Больше
50.32% (79)
Меньше
49.68% (78)
Обе команды забьют
Да
57.32% (90)
Нет
42.68% (67)
Популярный счёт
2:1 Чехия
35% (56)
1:0 Чехия
23.8% (38)
2:0 Чехия
11.9% (19)
1:2 Шотландия
8.1% (13)
1:1 Ничья
7.5% (12)
3:1 Чехия
3.8% (6)
0:1 Шотландия
3.8% (6)
0:2 Шотландия
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.00
|1.09
|6.60
|1.12
|2.55
|1.50
|—
|—
|2.48
|1.51
|2.11
|1.68
|1.52
|2.52
|1.78
|1.97
|1.51
|2.31
|—
|—
|1.17
|4.90
|1.06
|7.40
|1.04
|10.00
|0.00
|14.50
|—
|—
|10.75
|1.01
|9.50
|1.04
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.75
|1.45
|—
|—
|2.04
|1.84
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.37
|2.99
|1.14
|4.95
|1.10
|5.60
|1.01
|9.40
|—
|—
|6.49
|1.11
|5.39
|1.15
|2.74
|1.45
|—
|—
|2.08
|1.74
|—
|—
|1.61
|2.30
|—
|—
|1.30
|3.50
|—
|—
|1.22
|4.25
|1.08
|7.75
|1.07
|8.30
|1.01
|15.68
|1.01
|16.14
|8.12
|1.10
|—
|—
|3.17
|1.33
|2.80
|1.41
|2.42
|1.54
|2.00
|1.79
|2.39
|1.55
|2.09
|1.72
|1.77
|2.03
|1.56
|2.38
|1.43
|2.72
|—
|—
|1.12
|5.75
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.20
|1.66
|—
|—
|1.82
|1.92
|—
|—
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.07
|8.20
|—
|—
|1.03
|12.00
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.04
|1.90
|—
|—
|1.44
|2.77
|—
|—
|1.13
|5.95
|—
|—
|1.09
|7.40
|2.52
|1.52
|—
|—
|1.66
|2.21
|—
|—
|1.32
|3.36
|—
|—
|1.09
|7.27
|—
|—
|1.06
|8.96
|2.81
|1.41
|2.31
|1.59
|1.81
|1.99
|1.49
|2.54
|1.94
|1.85
|1.60
|2.29
|1.25
|3.67
|1.17
|4.57
|—
|—