Босния и Герцеговина
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Билино Поле
Польша
14
Ходжич
Армин
16
Кольич
Элвир
10
Гояк
Амер
15
Глик
Камил
13
Рыбус
Мацей
21
Юзвяк
Камиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ходжич АрминНападающий
-
16 Кольич ЭлвирНападающий
-
10 Гояк АмерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Бурич ЯсминВратарь
-
15 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джеко ЭдинНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Душан Бажевич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
13 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Юзвяк КамильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|1
|0.5
|2.
|Шунич Тони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цимирот Гойко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Глик Камил
|1
|0
|2.
|Клих Матеуш
|1
|0
|3.
|Беднарек Ян
|1
|0
|4.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|5.
|Юзвяк Камиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Польша
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: + = -Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал
Польша Последние 20 матчей: + = -Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония
Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал
Последние игры между собой
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Польша: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 0:0 Польша
Исход игры
Босния и Герцеговина
16.7% (27)
Ничья
39.5% (64)
Польша
43.8% (71)
Тотал 2.5
Больше
43.31% (68)
Меньше
56.69% (89)
Обе команды забьют
Да
77.71% (122)
Нет
22.29% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (55)
1:2 Польша
30.2% (49)
0:1 Польша
8.6% (14)
1:0 Босния и Герцеговина
7.4% (12)
2:1 Босния и Герцеговина
7.4% (12)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:2 Польша
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.80
|1.13
|4.44
|1.20
|2.20
|1.66
|—
|—
|1.65
|2.22
|1.70
|2.23
|1.38
|3.00
|—
|—
|1.15
|5.30
|1.11
|6.50
|1.05
|8.70
|1.04
|9.50
|1.01
|16.50
|—
|—
|6.95
|1.11
|5.55
|1.15
|2.62
|1.50
|—
|—
|1.95
|1.87
|—
|—
|1.57
|2.56
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.19
|4.85
|1.06
|9.50
|1.05
|10.50
|1.00
|20.00
|—
|—
|7.27
|1.09
|6.17
|1.12
|3.13
|1.36
|—
|—
|2.39
|1.57
|—
|—
|1.76
|2.05
|—
|—
|1.40
|2.94
|1.28
|3.65
|1.12
|6.17
|1.09
|7.27
|1.03
|12.90
|1.02
|13.43
|7.67
|1.11
|—
|—
|2.68
|1.51
|2.33
|1.66
|1.99
|1.91
|1.71
|2.24
|1.55
|2.57
|1.46
|2.88
|—
|—
|1.19
|5.07
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.31
|3.35
|—
|—
|1.17
|4.90
|1.06
|9.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.59
|2.34
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.08
|7.80
|1.05
|9.40
|—
|—
|—
|—
|2.74
|1.45
|—
|—
|1.82
|1.98
|—
|—
|1.39
|2.98
|1.12
|6.17
|1.09
|7.27
|1.01
|16.59
|1.01
|17.28
|2.46
|1.60
|2.03
|1.87
|1.57
|2.53
|1.38
|3.23
|1.34
|3.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—