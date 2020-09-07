  1. Футбол
  2. Матчи
Босния и Герцеговина
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Польша
0' 17'
1
Бегович
Асмир
4
Квржич
Зоран
3
Бисакшич
Эрмин
17
Саничанин
Синиша
2
Чивич
Эльдар
7
Бешич
Мухамед
6
Хаджиахметович
Амир
20
Хайрадинович
Харис
14
Ходжич
Армин
16
Кольич
Элвир
10
Гояк
Амер
22
Фабьянски
Лукаш
4
Кедзёра
Томаш
15
Глик
Камил
5
Беднарек
Ян
13
Рыбус
Мацей
6
Гуральски
Яцек
10
Крыховяк
Гжегож
21
Юзвяк
Камиль
20
Зелиньски
Петр
11
Гросицки
Камил
7
Милик
Аркадиуш
Босния и Герцеговина
4-3-3
Польша
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 1 0.5
2. Шунич Тони 0 0
Польша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Босния и Герцеговина
# Игрок      
1. Цимирот Гойко 1 0
Польша
# Игрок      
1. Глик Камил 1 0
2. Клих Матеуш 1 0
3. Беднарек Ян 1 0
4. Пёнтек Кшиштоф 1 0
5. Юзвяк Камиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Босния и Герцеговина 0 0 0 100% (1) 0 0
 Польша 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: + = -
Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал
Польша Последние 20 матчей: + = -
Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония
Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал

Последние игры между собой

Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Польша: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Польша 1:0 Босния и Герцеговина Товарищеские матчи Босния и Герцеговина 2:2 Польша Товарищеские матчи

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Босния и Герцеговина 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Италия 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Польша 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bilino Polje Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Босния и Герцеговина 16.7% (27)
X 39.5% (64)
Польша 43.8% (71)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Польша
3.80
3.13
2.69
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 0:0 Польша

Исход игры
Босния и Герцеговина
16.7% (27)
Ничья
39.5% (64)
Польша
43.8% (71)
Тотал 2.5
Больше
43.31% (68)
Меньше
56.69% (89)
Обе команды забьют
Да
77.71% (122)
Нет
22.29% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (55)
1:2 Польша
30.2% (49)
0:1 Польша
8.6% (14)
1:0 Босния и Герцеговина
7.4% (12)
2:1 Босния и Герцеговина
7.4% (12)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:2 Польша
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Босния и Герцеговина 0:0 Польша онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.45 3.10 2.25
3.30 2.95 2.45
3.70 3.06 2.20
2.78 3.13 2.69
3.80 3.13 2.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.80 1.13 4.44 1.20 2.20 1.66 1.65 2.22 1.70 2.23 1.38 3.00 1.15 5.30 1.11 6.50 1.05 8.70 1.04 9.50 1.01 16.50
6.95 1.11 5.55 1.15 2.62 1.50 1.95 1.87 1.57 2.56 1.26 3.94 1.19 4.85 1.06 9.50 1.05 10.50 1.00 20.00
7.27 1.09 6.17 1.12 3.13 1.36 2.39 1.57 1.76 2.05 1.40 2.94 1.28 3.65 1.12 6.17 1.09 7.27 1.03 12.90 1.02 13.43
7.67 1.11 2.68 1.51 2.33 1.66 1.99 1.91 1.71 2.24 1.55 2.57 1.46 2.88 1.19 5.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.00 1.80 1.31 3.35 1.17 4.90 1.06 9.10
2.40 1.57 1.59 2.34 1.30 3.52 1.08 7.80 1.05 9.40
2.74 1.45 1.82 1.98 1.39 2.98 1.12 6.17 1.09 7.27 1.01 16.59 1.01 17.28
2.46 1.60 2.03 1.87 1.57 2.53 1.38 3.23 1.34 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 1.97 1.82 1.44 2.75 1.16 4.80
3.10 1.37 2.15 1.67 1.48 2.65 1.16 5.30 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный