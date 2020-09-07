Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Польша играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Плохо сыграл Ходжич Армин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

44' Квржич Зоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Польша имеет хороший шанс забить.

42' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Кольич Элвир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Глик Камил наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

36' Бисакшич Эрмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Саничанин Синиша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Юзвяк Камиль из команды Польша плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

32' Зелиньски Петр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Хайрадинович Харис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Беднарек Ян получает желтую карточку за толчок соперника.

22' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Юзвяк Камиль не смог попасть в створ ударом издали

16' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Рыбус Мацей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Отличные скиллы показывает Ходжич Армин , обводя своих соперников

14' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Рыбус Мацей из команды Польша сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

12' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Игрок из команды Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Хайрадинович Харис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Польша

3' Гуральски Яцек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Хайрадинович Харис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

2' Босния и Герцеговина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Польша начинает с центра поля