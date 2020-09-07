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Босния и Герцеговина
1:2
Конец матча

Стадион:
Польша
0'
24' Желтая карточка
Беднарек Ян
1:0
24' Пенальти
Хайрадинович Харис
1:1
45' Гол
Глик Камил
1:2
67' Гол
Гросицки Камил
82' Желтая карточка
Милик Аркадиуш
87' Желтая карточка
Хаджиахметович Амир
90'+4
1
Бегович
Асмир
4
Квржич
Зоран
3
Бисакшич
Эрмин
17
Саничанин
Синиша
2
Чивич
Эльдар
7
Бешич
Мухамед
6
Хаджиахметович
Амир
20
Хайрадинович
Харис
14
Ходжич
Армин
16
Кольич
Элвир
10
Гояк
Амер
22
Фабьянски
Лукаш
4
Кедзёра
Томаш
15
Глик
Камил
5
Беднарек
Ян
13
Рыбус
Мацей
6
Гуральски
Яцек
10
Крыховяк
Гжегож
21
Юзвяк
Камиль
20
Зелиньски
Петр
11
Гросицки
Камил
7
Милик
Аркадиуш
Босния и Герцеговина
4-3-3
Польша
4-2-3-1

Ход матча

24'
 
Беднарек Ян
24'
Хайрадинович Харис
1:0
45'
1:1
Глик Камил
(Гросицки Камил)
46'
Вишча Эдин
Гояк Амер
 
60'
Джеко Эдин
Бешич Мухамед
 
67'
1:2
Гросицки Камил
(Рыбус Мацей)
68'
 
Клих Матеуш
Крыховяк Гжегож
80'
 
Шиманьски Себастиан
Гросицки Камил
82'
Милошевич Дени
Чивич Эльдар
 
82'
 
Милик Аркадиуш
85'
 
Линетти Кароль
Зелиньски Петр
87'
Хаджиахметович Амир
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 25 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 1 0.5
2. Хайрадинович Харис 1 (1) 0.5
3. Шунич Тони 0 0
Польша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гросицки Камил 1 0.5
2. Глик Камил 1 0.5
3. Рыбус Мацей 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
# Игрок      
1. Цимирот Гойко 1 0
2. Хаджиахметович Амир 1 0
Польша
# Игрок      
1. Беднарек Ян 2 0
2. Глик Камил 1 0
3. Клих Матеуш 1 0
4. Милик Аркадиуш 1 0
5. Пёнтек Кшиштоф 1 0
6. Юзвяк Камиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Босния и Герцеговина 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
 Польша 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: + = -
Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал
Польша Последние 20 матчей: + = -
Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония
Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал

Последние игры между собой

Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Польша: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Польша 1:0 Босния и Герцеговина Товарищеские матчи Босния и Герцеговина 2:2 Польша Товарищеские матчи

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Голландия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Польша Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bilino Polje Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Босния и Герцеговина 16.7% (27)
X 39.5% (64)
Польша 43.8% (71)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 1:2 Польша

Исход игры
Босния и Герцеговина
16.7% (27)
Ничья
39.5% (64)
Польша
43.8% (71)
Тотал 2.5
Больше
43.31% (68)
Меньше
56.69% (89)
Обе команды забьют
Да
77.71% (122)
Нет
22.29% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (55)
1:2 Польша
30.2% (49)
0:1 Польша
8.6% (14)
1:0 Босния и Герцеговина
7.4% (12)
2:1 Босния и Герцеговина
7.4% (12)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:2 Польша
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
100.00 10.00 1.06
48.00 9.20 1.08
3.70 3.06 2.20
2.78 3.13 2.69
32.32 6.14 1.19

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.80 1.13 4.44 1.20 4.00 1.24 2.75 1.44 1.70 2.23 2.75 1.44 1.80 2.00 1.15 5.30 1.24 4.00 1.13 5.80 1.02 16.50
6.95 1.11 5.55 1.15 2.62 1.50 1.95 1.87 1.57 2.56 1.26 3.94 1.19 4.85 1.06 9.50 1.05 10.50 1.00 20.00
7.27 1.09 6.17 1.12 3.13 1.36 2.39 1.57 1.76 2.05 1.40 2.94 1.28 3.65 1.12 6.17 1.09 7.27 1.03 12.90 1.02 13.43
5.25 1.18 2.65 1.53 4.13 1.26 3.45 1.34 2.77 1.49 2.02 1.88 2.65 1.53 2.19 1.74 1.74 2.20 1.49 2.77 1.70 2.25 1.44 2.95 1.18 5.35 1.11 7.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.00 1.80 1.31 3.35 1.17 4.90 1.03 12.00
2.40 1.57 1.59 2.34 1.30 3.52 1.08 7.80 1.05 9.40
2.74 1.45 1.82 1.98 1.39 2.98 1.12 6.17 1.09 7.27 1.01 16.59 1.01 17.28
1.82 2.06 1.51 2.66 1.20 4.74 1.15 5.88 1.20 4.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 1.95 1.85 1.42 2.85 1.16 4.80
3.10 1.37 2.15 1.67 1.48 2.65 1.16 5.30 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.22
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
4.90 1.07
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
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