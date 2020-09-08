Армения
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Республиканский стадион
Эстония
11' Желтая карточкаВбеймар
6
Вбеймар
10
Корян
Аршак
18
Метс
Кароль
19
Калласте
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 ВбеймарПолузащитник
-
10 Корян АршакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ишханян АйкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Удо СоломонПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Метс КарольЗащитник
-
19 Калласте КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Пюрг ХенрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лийвак ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенёв СергейНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Воолаид Карел
Ход матча
11'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барсегян Тигран
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|2.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|3.
|Оганесян Камо
|1
|0
|4.
|Вбеймар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зенёв Сергей
|1
|0
|2.
|Оямаа Хенрик
|1
|0
|3.
|Метс Кароль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Эстония
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Армения Последние 20 матчей: + = -Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения
Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва
Эстония Последние 20 матчей: + = -Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия
Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Эстония 0:1 Греция Эстония 1:3 Марокко
Последние игры между собой
Армения: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Эстония: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Прогнозы на матч Армения 0:0 Эстония
Исход игры
Армения
91.8% (145)
Ничья
6.3% (10)
Эстония
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (44)
Меньше
71.43% (110)
Обе команды забьют
Да
31.82% (49)
Нет
68.18% (105)
Популярный счёт
1:0 Армения
39.2% (62)
2:0 Армения
24.1% (38)
2:1 Армения
22.2% (35)
1:1 Ничья
4.4% (7)
3:1 Армения
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.50
|1.11
|5.55
|1.17
|—
|—
|2.35
|1.58
|2.23
|1.66
|1.77
|2.04
|1.71
|2.14
|1.55
|2.75
|1.24
|4.60
|1.17
|5.55
|1.05
|8.50
|1.04
|9.20
|0.00
|16.00
|7.40
|1.07
|6.10
|1.12
|—
|—
|2.70
|1.52
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.53
|2.44
|1.20
|3.90
|1.14
|4.80
|1.02
|9.00
|1.02
|9.40
|—
|—
|6.17
|1.12
|4.99
|1.17
|—
|—
|2.55
|1.51
|—
|—
|1.92
|1.87
|—
|—
|1.53
|2.49
|1.24
|4.02
|1.18
|4.82
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|—
|—
|5.70
|1.17
|—
|—
|2.74
|1.50
|2.18
|1.74
|1.91
|1.96
|1.63
|2.38
|1.48
|2.78
|1.39
|3.18
|—
|—
|1.18
|5.33
|—
|—
|—
|—
|—
|—