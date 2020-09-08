Покатил вперед с центра поля Вбеймар на ход Коряну, который тут же пробил по воротам, но заблокировал этот выстрел Антонов.

Финтом ушел от соперника на фланге Синявский, но далеко отпустил от себя мяч и выпустил его за пределы поля.

Отобрал мяч на чужой половине поля Тунёв и мог убегать на ворота, но арбитр зафиксировал фол со стороны форварда.

Сместился с правого фланга в центр Барсегян и пробил от угла штрафной площади, но мяч застрял в гуще защитников.

Выскакивал в штрафную соперника Саппинен после отличного паса от Айнсалу и пробил в дальний угол, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.

23' Мог убегать по флангу Саппинен после заброса от Тунёва, но грамотно корпусом Оганесян вытеснил оппонента за пределы поля вместе с мячом.

22' Навесил Амбарцумян с правого фланга в центр штрафной, но здесь пробить головой Карапетяну в борьбе с защитником не удалось.

21' Оганесян забрасывал по флангу, куда врывался Карапетян, но тот снова не выдержал линию и оказался в офсайде.

20' Отличным диагональным пасом искал Корян на левой бровке Оганесяна, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в пределах поля.

19' Амбурцамян мягко забросил в штрафную на ход Карапетяну, но тот не понял задумки партнера и не сумел добрать до мяча.

18' Корян с фланга навесил в штрафную, куда врывался Кадымян, но его опередил Баранов и вынес мяч головой.

17' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Не торопятся раскрываться команды, присматриваясь друг к другу.

16' Пауза очередная в нашем поединке. В столкновении с соперником небольшое повреждение получил Кадымян и пока не может подняться на ноги.

15' Выиграл верх на чужой половине поля Барсегян и головой сбросил на Карапетяна, но того грамотно корпусом оттеснил Метс.

14' Мог убегать на ворота соперника Карапетян после заброса от Вбеймара, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.

13' Прорывался по флангу на скорости Рооснупп, но напоролся на Оганесяна, который в чистом подкате вынес сферу в аут.

12' Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Калласте. Потребуется ему медицинская помощь.

11' Откровенно грубо сносил Вбеймар на фланге Калласте. Заслуженная желтая карточка была показана нарушителю.

10' Со штрафного неожиданно попытался закрутить мяч в дальний угол Барсегян, но точность подвела форварда на этот раз.

9' Теперь уже напоролся Амбурцамян на фланге на Калласте и заработал перспективный штрафной для своей команды.

8' Получил сзади по ногам Тунёв в центре поля от Вбеймара. Очередной стандарт будут исполнять гости.

7' Мягко забрасывал в штрафную Антонов на ход Тунёву, но того опередил вышедший из ворот Юрченко и спокойно забрал мяч в руки.

6' Со штрафного навесил Айнсалу в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь нарушил правила Саппинен в борьбе с Арояном.

5' Получил по ногам Синявский на фланге от Амбурцамяна. Штрафной удар будут исполнять эстонцы.

4' По флангу отдавал Григорян на ход Коряну, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.

3' Прорывался по левой бровке Калласте и прострелил вдоль ворот, но не смог откликнуться на этот пас Рооснупп.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.