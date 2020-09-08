  1. Футбол
  2. Матчи
Армения
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Эстония
0'
11' Желтая карточка
Вбеймар
27'
1
Юрченко
Давид
19
Амбарцумян
Оганес
3
Ароян
Вараздат
2
Калисир
Андре
14
Оганесян
Арман
5
Григорян
Артак
II
6
Вбеймар
10
Корян
Аршак
11
Барсегян
Тигран
20
Карапетян
Александр
8
Кадымян
Гегам
12
Хейн
Карл-Якоб
4
Кяйт
Маттиас
21
Баранов
Никита
18
Метс
Кароль
19
Калласте
Кен
17
Рооснупп
Марк-Оливер
20
Айнсалу
Михкель
6
Антонов
Илья
9
Синявский
Василий
15
Саппинен
Рауно
7
Тунёв
Георгий
Армения
4-2-1-3
Эстония
4-4-2

Ход матча

11'
Вбеймар
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барсегян Тигран 1 (1) 0.5
Эстония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Армения
# Игрок      
1. Амбарцумян Оганес 1 0
2. Ароян Вараздат 1 0
3. Оганесян Камо 1 0
4. Вбеймар 1 0
Эстония
# Игрок      
1. Зенёв Сергей 1 0
2. Оямаа Хенрик 1 0
3. Метс Кароль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Армения 0 0 0 0 0 100% (1)
 Эстония 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Армения Последние 20 матчей: + = -
Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения
Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва
Эстония Последние 20 матчей: + = -
Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия
Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Эстония 0:1 Греция Эстония 1:3 Марокко

Последние игры между собой

Армения: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Эстония: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Армения 0:0 Эстония Товарищеские матчи Эстония 1:0 Армения Чемпионат Мира Армения 2:2 Эстония Чемпионат Мира

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Северная Македония 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Эстония 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Армения 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • Первый тайм
  • Офсайд
    28'
    Выскакивал в штрафную соперника Саппинен после отличного паса от Айнсалу и пробил в дальний угол, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.
  • 27'
    Сместился с правого фланга в центр Барсегян и пробил от угла штрафной площади, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 26'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Тунёв и мог убегать на ворота, но арбитр зафиксировал фол со стороны форварда.
  • 25'
    Финтом ушел от соперника на фланге Синявский, но далеко отпустил от себя мяч и выпустил его за пределы поля.
  • 24'
    Покатил вперед с центра поля Вбеймар на ход Коряну, который тут же пробил по воротам, но заблокировал этот выстрел Антонов.
  • 23'
    Мог убегать по флангу Саппинен после заброса от Тунёва, но грамотно корпусом Оганесян вытеснил оппонента за пределы поля вместе с мячом.
  • 22'
    Навесил Амбарцумян с правого фланга в центр штрафной, но здесь пробить головой Карапетяну в борьбе с защитником не удалось.
  • Офсайд
    21'
    Оганесян забрасывал по флангу, куда врывался Карапетян, но тот снова не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 20'
    Отличным диагональным пасом искал Корян на левой бровке Оганесяна, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в пределах поля.
  • 19'
    Амбурцамян мягко забросил в штрафную на ход Карапетяну, но тот не понял задумки партнера и не сумел добрать до мяча.
  • 18'
    Корян с фланга навесил в штрафную, куда врывался Кадымян, но его опередил Баранов и вынес мяч головой.
  • 17'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Не торопятся раскрываться команды, присматриваясь друг к другу.
  • 16'
    Пауза очередная в нашем поединке. В столкновении с соперником небольшое повреждение получил Кадымян и пока не может подняться на ноги.
  • 15'
    Выиграл верх на чужой половине поля Барсегян и головой сбросил на Карапетяна, но того грамотно корпусом оттеснил Метс.
  • Офсайд
    14'
    Мог убегать на ворота соперника Карапетян после заброса от Вбеймара, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.
  • 13'
    Прорывался по флангу на скорости Рооснупп, но напоролся на Оганесяна, который в чистом подкате вынес сферу в аут.
  • 12'
    Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Калласте. Потребуется ему медицинская помощь.
  • Желтая карточка
    11'
    Откровенно грубо сносил Вбеймар на фланге Калласте. Заслуженная желтая карточка была показана нарушителю.
  • 10'
    Со штрафного неожиданно попытался закрутить мяч в дальний угол Барсегян, но точность подвела форварда на этот раз.
  • 9'
    Теперь уже напоролся Амбурцамян на фланге на Калласте и заработал перспективный штрафной для своей команды.
  • 8'
    Получил сзади по ногам Тунёв в центре поля от Вбеймара. Очередной стандарт будут исполнять гости.
  • 7'
    Мягко забрасывал в штрафную Антонов на ход Тунёву, но того опередил вышедший из ворот Юрченко и спокойно забрал мяч в руки.
  • 6'
    Со штрафного навесил Айнсалу в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь нарушил правила Саппинен в борьбе с Арояном.
  • 5'
    Получил по ногам Синявский на фланге от Амбурцамяна. Штрафной удар будут исполнять эстонцы.
  • 4'
    По флангу отдавал Григорян на ход Коряну, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
  • 3'
    Прорывался по левой бровке Калласте и прострелил вдоль ворот, но не смог откликнуться на этот пас Рооснупп.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В рамках второго тура Лиги наций в лиге С сегодня встретятся сборные Армении и Эстонии. Сложно предугадать победителя заранее, ведь силы команд примерно равны, но тем интереснее будет смотреть за происходящим на поле. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 158
    Армения 91.8% (145)
    X 6.3% (10)
    Эстония 1.9% (3)
    Все прогнозы
    1.94 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Эстония
    1.93
    3.62
    5.15
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    11'
    Вбеймар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Republican Stadium - Vazgen Sargsyan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Армения 0:0 Эстония

Исход игры
Армения
91.8% (145)
Ничья
6.3% (10)
Эстония
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (44)
Меньше
71.43% (110)
Обе команды забьют
Да
31.82% (49)
Нет
68.18% (105)
Популярный счёт
1:0 Армения
39.2% (62)
2:0 Армения
24.1% (38)
2:1 Армения
22.2% (35)
1:1 Ничья
4.4% (7)
3:1 Армения
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.78 3.45 5.00
1.70 3.55 4.60
1.75 3.62 5.00
1.88 3.29 4.65
1.93 3.10 5.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.50 1.11 5.55 1.17 2.35 1.58 2.23 1.66 1.77 2.04 1.71 2.14 1.55 2.75 1.24 4.60 1.17 5.55 1.05 8.50 1.04 9.20 0.00 16.00
7.40 1.07 6.10 1.12 2.70 1.52 1.94 1.86 1.53 2.44 1.20 3.90 1.14 4.80 1.02 9.00 1.02 9.40
6.17 1.12 4.99 1.17 2.55 1.51 1.92 1.87 1.53 2.49 1.24 4.02 1.18 4.82 1.06 8.96 1.05 9.74
5.70 1.17 2.74 1.50 2.18 1.74 1.91 1.96 1.63 2.38 1.48 2.78 1.39 3.18 1.18 5.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.82 1.30 3.50 1.16 5.10 1.05 8.40
2.59 1.50 1.64 2.26 1.30 3.52 1.07 8.60 1.05 10.00
2.39 1.57 1.57 2.39 1.29 3.57 1.07 8.30 1.05 9.74
1.67 2.30 1.41 3.09 1.15 6.10 1.35 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.62 1.55 2.45 1.17 5.10
3.10 1.37 2.04 1.78 1.45 2.75 1.15 5.50 1.10 6.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.28 1.60
2.30 1.61
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.75 1.22
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