Армения
Позже
Стадион: Республиканский стадион
Эстония
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барсегян Тигран
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|2.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|3.
|Оганесян Камо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зенёв Сергей
|1
|0
|2.
|Оямаа Хенрик
|1
|0
|3.
|Метс Кароль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Эстония
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Армения Последние 20 матчей: + = -Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения
Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва
Эстония Последние 20 матчей: + = -Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия
Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Эстония 0:1 Греция Эстония 1:3 Марокко
Последние игры между собой
Армения: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Эстония: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Лига C. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Северная Македония
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Эстония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Армения
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Прогнозы на матч Армения - Эстония
Исход игры
Армения
89.5% (51)
Ничья
8.8% (5)
Эстония
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (19)
Меньше
65.45% (36)
Обе команды забьют
Да
40% (22)
Нет
60% (33)
Популярный счёт
1:0 Армения
33.3% (19)
2:1 Армения
28.1% (16)
2:0 Армения
21.1% (12)
1:1 Ничья
5.3% (3)
0:0 Ничья
3.5% (2)
3:1 Армения
3.5% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|—
|—
|5.10
|1.15
|2.48
|1.53
|2.17
|1.69
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.47
|2.55
|1.20
|4.20
|1.15
|5.00
|—
|—
|—
|—
|6.90
|1.11
|5.30
|1.16
|2.56
|1.57
|—
|—
|1.83
|2.00
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.22
|4.40
|1.16
|5.50
|1.04
|10.75
|1.04
|12.00
|6.17
|1.12
|4.99
|1.17
|2.55
|1.51
|—
|—
|1.92
|1.87
|—
|—
|1.53
|2.49
|1.24
|4.02
|1.18
|4.82
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|7.29
|1.10
|—
|—
|2.48
|1.56
|2.16
|1.73
|1.85
|2.02
|1.62
|2.36
|1.48
|2.70
|—
|—
|1.15
|5.76
|—
|—
|—
|—