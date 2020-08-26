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Армения
 
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Стадион:
Эстония

Бомбардиры внутри турнира

Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барсегян Тигран 1 (1) 1
Эстония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Армения
# Игрок      
1. Амбарцумян Оганес 1 0
2. Ароян Вараздат 1 0
3. Оганесян Камо 1 0
Эстония
# Игрок      
1. Зенёв Сергей 1 0
2. Оямаа Хенрик 1 0
3. Метс Кароль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Армения 0 0 0 0 0 100% (1)
 Эстония 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Армения Последние 20 матчей: + = -
Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения
Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва
Эстония Последние 20 матчей: + = -
Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия
Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Эстония 0:1 Греция Эстония 1:3 Марокко

Последние игры между собой

Армения: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Эстония: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Армения 0:0 Эстония Товарищеские матчи Эстония 1:0 Армения Чемпионат Мира Армения 2:2 Эстония Чемпионат Мира

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Северная Македония 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Эстония 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Армения 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Эстония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 57
    Армения 89.5% (51)
    X 8.8% (5)
    Эстония 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Эстония
    1.95
    3.29
    4.78
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Армения - Эстония

    Исход игры
    Армения
    89.5% (51)
    Ничья
    8.8% (5)
    Эстония
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (19)
    Меньше
    65.45% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (22)
    Нет
    60% (33)
    Популярный счёт
    1:0 Армения
    33.3% (19)
    2:1 Армения
    28.1% (16)
    2:0 Армения
    21.1% (12)
    1:1 Ничья
    5.3% (3)
    0:0 Ничья
    3.5% (2)
    3:1 Армения
    3.5% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.90 3.25 4.50
    1.88 3.15 4.70
    1.95 3.24 4.33
    1.88 3.29 4.65
    1.91 3.29 4.78

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
    5.10 1.15 2.48 1.53 2.17 1.69 1.85 1.95 1.47 2.55 1.20 4.20 1.15 5.00
    6.90 1.11 5.30 1.16 2.56 1.57 1.83 2.00 1.50 2.62 1.22 4.40 1.16 5.50 1.04 10.75 1.04 12.00
    6.17 1.12 4.99 1.17 2.55 1.51 1.92 1.87 1.53 2.49 1.24 4.02 1.18 4.82 1.06 8.96 1.05 9.74
    7.29 1.10 2.48 1.56 2.16 1.73 1.85 2.02 1.62 2.36 1.48 2.70 1.15 5.76
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.51 2.55 1.25 3.75 1.05 8.90
    2.38 1.58 1.56 2.43 1.28 3.68 1.06 9.40 1.04 10.75
    2.39 1.57 1.57 2.39 1.29 3.57 1.07 8.30 1.05 9.74
    2.39 1.60 1.97 1.89 1.52 2.60 1.34 3.33
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.96 1.77 1.44 2.65 1.14 5.30
    2.95 1.40 1.92 1.88 1.43 2.83 1.13 5.85 1.09 7.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.33 1.57
    2.30 1.61
    Букмекер Да Нет
    6.40 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
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