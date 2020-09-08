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Грузия
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Северная Македония
0'
1:0
13' Пенальти
Окриашвили Торнике
22' Желтая карточка
Барди Энис
29'
1
Лория
Гиорги
2
Какабадзе
Отар
5
Кверквелия
Соломон
3
Хочолава
Давид
14
Мали
Николоз
7
Канкава
Джаба
4
Квеквескири
Ника
10
Окриашвили
Торнике
22
Давиташвили
Зурико
18
Кварацхелия
Хвича
11
Квилитая
Георгий
22
Шишковски
Дамьян
13
Ристовски
Стефан
14
Велкоски
Дарко
6
Муслиу
Визар
8
Алиоски
Эгзиян
20
Спировски
Стефан
5
Адеми
Ариян
9
Трайковски
Александар
17
Барди
Энис
21
Элмас
Эльиф
10
Пандев
Горан
Грузия
4-2-3-1
Северная Македония
4-2-3-1

Ход матча

13'
Окриашвили Торнике
1:0
22'
 
Барди Энис

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Качарава Ника 1 0.5
2. Кварацхелия Хвича 0 0
Северная Македония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Несторовски Илья 1 (1) 0.5
2. Алиоски Эгзиян 1 (1) 0.5

Карточки

Грузия
# Игрок      
1. Канкава Джаба 1 0
2. Качарава Ника 1 0
Северная Македония
# Игрок      
1. Муслиу Визар 1 0
2. Алиоски Эгзиян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Грузия 0 0 100% (1) 0 0 0
 Северная Македония 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Грузия Последние 20 матчей: + = -
Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия
Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия Мальта 0:1 Грузия Грузия 2:0 Эстония
Северная Македония Последние 20 матчей: + = -
Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония
Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Северная Македония 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Эстония 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Армения 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boris Paichadze Dinamo Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Грузия 52.3% (80)
X 38.6% (59)
Северная Македония 9.2% (14)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Северная Македония
2.84
3.93
6.89
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Грузия 1:0 Северная Македония

Исход игры
Грузия
52.3% (80)
Ничья
38.6% (59)
Северная Македония
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
36.67% (55)
Меньше
63.33% (95)
Обе команды забьют
Да
70.67% (106)
Нет
29.33% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (51)
2:1 Грузия
24.8% (38)
1:0 Грузия
20.9% (32)
1:2 Северная Македония
7.2% (11)
2:0 Грузия
4.6% (7)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
0:1 Северная Македония
1.3% (2)
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Видеотрансляция

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.80 3.00 2.75
1.55 3.90 6.50
2.84 3.02 2.72
2.20 3.02 3.79
1.56 3.93 6.89

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.30 1.11 4.70 1.17 5.55 1.14 2.11 1.76 4.05 1.23 2.08 1.72 1.58 2.35 1.35 3.15 1.13 5.80 1.10 6.80 0.00 18.50
6.60 1.12 5.05 1.17 2.45 1.61 1.78 2.06 1.46 2.76 1.20 4.80 1.15 5.75 1.04 11.50 1.03 12.75
5.88 1.13 4.82 1.18 2.52 1.52 1.90 1.89 1.52 2.52 1.24 4.02 1.18 4.82 1.06 8.96 1.05 9.74
6.66 1.14 5.80 1.16 2.14 1.76 1.82 2.06 2.68 1.51 2.13 1.77 1.85 2.03 1.57 2.51 1.44 2.94 1.36 3.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.60 2.33 1.95 1.85 1.28 3.60 1.15 5.30
2.34 1.60 1.52 2.53 1.26 3.85 1.05 9.80 1.04 11.25
2.39 1.57 1.57 2.39 1.29 3.57 1.07 8.30 1.05 9.74
2.34 1.65 1.91 1.96 1.48 2.78 1.33 3.56 1.72 2.21 1.44 2.93 1.17 5.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 1.90 1.87 1.41 2.85 1.12 5.60
2.88 1.42 1.88 1.92 1.41 2.91 1.12 6.30 1.08 7.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.50
2.19 1.67
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
4.44 1.19
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