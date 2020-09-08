Грузия
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Борис Пайчадзе
Северная Македония
1:0
13' ПенальтиОкриашвили Торнике
22' Желтая карточкаБарди Энис
14
Мали
Николоз
17
Барди
Энис
21
Элмас
Эльиф
10
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мали НиколозЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Барди ЭнисПолузащитник
-
21 Элмас ЭльифПолузащитник
-
10 Пандев ГоранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
-
11 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
Ход матча
13'
22'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Качарава Ника
|1
|0.5
|2.
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.5
|2.
|Алиоски Эгзиян
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канкава Джаба
|1
|0
|2.
|Качарава Ника
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муслиу Визар
|1
|0
|2.
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Грузия
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Северная Македония
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Грузия Последние 20 матчей: + = -Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия
Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия Мальта 0:1 Грузия Грузия 2:0 Эстония
Северная Македония Последние 20 матчей: + = -Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония
Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия
Прогнозы на матч Грузия 1:0 Северная Македония
Исход игры
Грузия
52.3% (80)
Ничья
38.6% (59)
Северная Македония
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
36.67% (55)
Меньше
63.33% (95)
Обе команды забьют
Да
70.67% (106)
Нет
29.33% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (51)
2:1 Грузия
24.8% (38)
1:0 Грузия
20.9% (32)
1:2 Северная Македония
7.2% (11)
2:0 Грузия
4.6% (7)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
0:1 Северная Македония
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.30
|1.11
|4.70
|1.17
|5.55
|1.14
|2.11
|1.76
|4.05
|1.23
|—
|—
|2.08
|1.72
|—
|—
|1.58
|2.35
|—
|—
|1.35
|3.15
|1.13
|5.80
|1.10
|6.80
|0.00
|18.50
|6.60
|1.12
|5.05
|1.17
|2.45
|1.61
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.46
|2.76
|—
|—
|1.20
|4.80
|—
|—
|1.15
|5.75
|1.04
|11.50
|1.03
|12.75
|—
|—
|5.88
|1.13
|4.82
|1.18
|2.52
|1.52
|—
|—
|1.90
|1.89
|—
|—
|1.52
|2.52
|—
|—
|1.24
|4.02
|—
|—
|1.18
|4.82
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|—
|—
|6.66
|1.14
|—
|—
|5.80
|1.16
|2.14
|1.76
|1.82
|2.06
|2.68
|1.51
|2.13
|1.77
|1.85
|2.03
|1.57
|2.51
|1.44
|2.94
|1.36
|3.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.28
|3.60
|1.15
|5.30
|2.34
|1.60
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|1.26
|3.85
|—
|—
|1.05
|9.80
|1.04
|11.25
|2.39
|1.57
|—
|—
|1.57
|2.39
|—
|—
|1.29
|3.57
|—
|—
|1.07
|8.30
|1.05
|9.74
|2.34
|1.65
|1.91
|1.96
|1.48
|2.78
|1.33
|3.56
|1.72
|2.21
|1.44
|2.93
|1.17
|5.61
|—
|—