Грузия
1:1
Конец матча
Стадион: Борис Пайчадзе
Северная Македония
1:0
13' ПенальтиОкриашвили Торнике
22' Желтая карточкаБарди Энис
1:1
33' ГолРистовски Стефан
45' Желтая карточкаКвилитая Георгий
58' Желтая карточкаМуслиу Визар
64' Красная карточкаМуслиу Визар
65' Желтая карточкаНиколов Бобан
65' Желтая карточкаКвеквескири Ника
74' Желтая карточкаМали Николоз
14
Мали
Николоз
17
Барди
Энис
21
Элмас
Эльиф
10
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мали НиколозЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Барди ЭнисПолузащитник
-
21 Элмас ЭльифПолузащитник
-
10 Пандев ГоранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
-
11 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
Ход матча
13'
22'
33'
1:1
45'
58'
64'
65'
65'
74'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Качарава Ника
|1
|0.5
|2.
|Окриашвили Торнике
|1 (1)
|0.5
|3.
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ристовски Стефан
|1
|0.5
|2.
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.5
|3.
|Алиоски Эгзиян
|1 (1)
|0.5
|4.
|Пандев Горан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канкава Джаба
|1
|0
|2.
|Квеквескири Ника
|1
|0
|3.
|Квилитая Георгий
|1
|0
|4.
|Качарава Ника
|1
|0
|5.
|Мали Николоз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муслиу Визар
|2
|1
|2.
|Николов Бобан
|1
|0
|3.
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|4.
|Барди Энис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Грузия
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|Северная Македония
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Грузия Последние 20 матчей: + = -Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия
Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия Мальта 0:1 Грузия Грузия 2:0 Эстония
Северная Македония Последние 20 матчей: + = -Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония
Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия
Прогнозы на матч Грузия 1:1 Северная Македония
Исход игры
Грузия
52.3% (80)
Ничья
38.6% (59)
Северная Македония
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
36.67% (55)
Меньше
63.33% (95)
Обе команды забьют
Да
70.67% (106)
Нет
29.33% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (51)
2:1 Грузия
24.8% (38)
1:0 Грузия
20.9% (32)
1:2 Северная Македония
7.2% (11)
2:0 Грузия
4.6% (7)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
3:1 Грузия
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.30
|1.11
|4.70
|1.17
|5.55
|1.14
|2.11
|1.76
|4.05
|1.23
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.52
|4.90
|—
|—
|1.09
|7.20
|—
|—
|1.05
|5.10
|1.04
|6.50
|1.07
|8.40
|1.05
|9.50
|6.60
|1.12
|5.05
|1.17
|2.45
|1.61
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.46
|2.76
|—
|—
|1.20
|4.80
|—
|—
|1.15
|5.75
|—
|—
|1.04
|11.50
|1.03
|12.75
|—
|—
|—
|—
|5.88
|1.13
|4.82
|1.18
|2.52
|1.52
|—
|—
|1.90
|1.89
|—
|—
|1.52
|2.52
|—
|—
|1.24
|4.02
|—
|—
|1.18
|4.82
|—
|—
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|—
|—
|—
|—
|6.66
|1.14
|—
|—
|5.80
|1.16
|2.14
|1.76
|1.82
|2.06
|2.68
|1.51
|1.64
|2.34
|1.39
|3.15
|1.39
|3.16
|1.71
|2.22
|1.51
|2.68
|1.49
|2.75
|—
|—
|1.19
|5.15
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.28
|3.60
|1.37
|3.05
|—
|—
|1.04
|10.00
|2.34
|1.60
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|1.26
|3.85
|—
|—
|1.05
|9.80
|1.04
|11.25
|—
|—
|—
|—
|2.39
|1.57
|—
|—
|1.57
|2.39
|—
|—
|1.29
|3.57
|—
|—
|1.07
|8.30
|1.05
|9.74
|—
|—
|—
|—
|2.34
|1.65
|1.91
|1.96
|1.48
|2.78
|1.33
|3.56
|1.72
|2.21
|1.44
|2.93
|1.17
|5.61
|1.21
|4.89
|1.11
|7.82
|—
|—