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Грузия
1:1
Конец матча

Стадион:
Северная Македония
0'
1:0
13' Пенальти
Окриашвили Торнике
22' Желтая карточка
Барди Энис
1:1
33' Гол
Ристовски Стефан
45' Желтая карточка
Квилитая Георгий
58' Желтая карточка
Муслиу Визар
64' Красная карточка
Муслиу Визар
65' Желтая карточка
Николов Бобан
65' Желтая карточка
Квеквескири Ника
74' Желтая карточка
Мали Николоз
90'+9
1
Лория
Гиорги
2
Какабадзе
Отар
5
Кверквелия
Соломон
3
Хочолава
Давид
14
Мали
Николоз
7
Канкава
Джаба
4
Квеквескири
Ника
10
Окриашвили
Торнике
22
Давиташвили
Зурико
18
Кварацхелия
Хвича
11
Квилитая
Георгий
22
Шишковски
Дамьян
13
Ристовски
Стефан
14
Велкоски
Дарко
6
Муслиу
Визар
8
Алиоски
Эгзиян
20
Спировски
Стефан
5
Адеми
Ариян
9
Трайковски
Александар
17
Барди
Энис
21
Элмас
Эльиф
10
Пандев
Горан
Грузия
4-2-3-1
Северная Македония
4-2-3-1

Ход матча

13'
Окриашвили Торнике
1:0
22'
 
Барди Энис
33'
1:1
Ристовски Стефан
(Пандев Горан)
45'
Квилитая Георгий
 
58'
 
Муслиу Визар
59'
 
Николов Бобан
Адеми Ариян
59'
 
Несторовски Илья
Трайковски Александар
62'
Чакветадзе Георгий
Квилитая Георгий
 
64'
 
Муслиу Визар
65'
 
Николов Бобан
65'
Квеквескири Ника
 
74'
Мали Николоз
 
75'
Шенгелия Леван
Мали Николоз
 
78'
 
Бейтулаи Эгзон
Пандев Горан
85'
Качарава Ника
Квеквескири Ника
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Качарава Ника 1 0.5
2. Окриашвили Торнике 1 (1) 0.5
3. Кварацхелия Хвича 0 0
Северная Македония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ристовски Стефан 1 0.5
2. Несторовски Илья 1 (1) 0.5
3. Алиоски Эгзиян 1 (1) 0.5
4. Пандев Горан 0 0

Карточки

Грузия
# Игрок      
1. Канкава Джаба 1 0
2. Квеквескири Ника 1 0
3. Квилитая Георгий 1 0
4. Качарава Ника 1 0
5. Мали Николоз 1 0
Северная Македония
# Игрок      
1. Муслиу Визар 2 1
2. Николов Бобан 1 0
3. Алиоски Эгзиян 1 0
4. Барди Энис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Грузия 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 Северная Македония 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Грузия Последние 20 матчей: + = -
Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия
Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия Мальта 0:1 Грузия Грузия 2:0 Эстония
Северная Македония Последние 20 матчей: + = -
Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония
Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Северная Македония Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Армения Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Эстония Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boris Paichadze Dinamo Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Грузия 52.3% (80)
X 38.6% (59)
Северная Македония 9.2% (14)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Грузия 1:1 Северная Македония

Исход игры
Грузия
52.3% (80)
Ничья
38.6% (59)
Северная Македония
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
36.67% (55)
Меньше
63.33% (95)
Обе команды забьют
Да
70.67% (106)
Нет
29.33% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (51)
2:1 Грузия
24.8% (38)
1:0 Грузия
20.9% (32)
1:2 Северная Македония
7.2% (11)
2:0 Грузия
4.6% (7)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
3:1 Грузия
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.20 1.25 17.00
2.95 1.66 9.20
2.84 3.02 2.72
2.20 3.02 3.79
3.32 1.55 10.07

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.30 1.11 4.70 1.17 5.55 1.14 2.11 1.76 4.05 1.23 1.70 2.15 1.52 4.90 1.09 7.20 1.05 5.10 1.04 6.50 1.07 8.40 1.05 9.50
6.60 1.12 5.05 1.17 2.45 1.61 1.78 2.06 1.46 2.76 1.20 4.80 1.15 5.75 1.04 11.50 1.03 12.75
5.88 1.13 4.82 1.18 2.52 1.52 1.90 1.89 1.52 2.52 1.24 4.02 1.18 4.82 1.06 8.96 1.05 9.74
6.66 1.14 5.80 1.16 2.14 1.76 1.82 2.06 2.68 1.51 1.64 2.34 1.39 3.15 1.39 3.16 1.71 2.22 1.51 2.68 1.49 2.75 1.19 5.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
2.50 1.53 1.60 2.33 1.95 1.85 1.28 3.60 1.37 3.05 1.04 10.00
2.34 1.60 1.52 2.53 1.26 3.85 1.05 9.80 1.04 11.25
2.39 1.57 1.57 2.39 1.29 3.57 1.07 8.30 1.05 9.74
2.34 1.65 1.91 1.96 1.48 2.78 1.33 3.56 1.72 2.21 1.44 2.93 1.17 5.61 1.21 4.89 1.11 7.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.08 1.72 1.48 2.63 1.12 5.60
2.88 1.42 1.88 1.92 1.41 2.91 1.12 6.30 1.08 7.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.50
2.19 1.67
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
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