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Бельгия
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Исландия
0' 7'
13
Кастельс
Коэн
2
Алдервейрельд
Тоби
3
Денайер
Джейсон
5
Вертонген
Ян
15
Мёнье
Тома
7
Де
Брёйне
Кевин
6
Витсель
Аксель
16
Азар
Торган
14
Мертенс
Дрис
23
Бачуайи
Миши
11
Докю
Жереми
12
Кристинссон
Огмундур
2
Херманнссон
Хьёртур
6
Эйолфссон
Холмар
Эрн
3
Фьолусон
Йон
Гудни
23
Скуласон
Ари
10
Сигурдссон
Арнор
19
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
4
Палссон
Виктор
8
Бьярнасон
Биркир
11
Гудмундссон
Альберт
17
Фридьонссон
Хольмберт
Бельгия
3-4-3
Исландия
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 86 Владение мячом, % 14

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мертенс Дрис 1 0.5
2. Денайер Джейсон 1 0.5
3. Тилеманс Юри 0 0
Исландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Бельгия
# Игрок      
1. Тилеманс Юри 1 0
Исландия
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бельгия 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Исландия 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Бельгия Последние 20 матчей: + = -
Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия
Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия Бразилия 1:2 Бельгия
Исландия Последние 20 матчей: + = -
Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия
Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия Исландия 1:2 Швейцария Франция 2:2 Исландия Исландия 0:3 Бельгия

Последние игры между собой

Бельгия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Исландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Бельгия 2:0 Исландия Лига наций УЕФА Исландия 0:3 Бельгия Лига наций УЕФА Бельгия 3:1 Исландия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Англия 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Исландия 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Дания 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Boudewijnstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Бельгия 96.2% (151)
X 2.5% (4)
Исландия 1.3% (2)
Все прогнозы
2.29 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Исландия
1.21
8.50
17.27
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Бельгия 0:0 Исландия

Исход игры
Бельгия
96.2% (151)
Ничья
2.5% (4)
Исландия
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.29% (81)
Меньше
46.71% (71)
Обе команды забьют
Да
28.95% (44)
Нет
71.05% (108)
Популярный счёт
2:0 Бельгия
40.1% (63)
3:0 Бельгия
21% (33)
3:1 Бельгия
14% (22)
2:1 Бельгия
9.6% (15)
4:0 Бельгия
4.5% (7)
1:0 Бельгия
3.2% (5)
4:1 Бельгия
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.18 7.50 16.00
1.21 8.50 15.50
1.19 6.85 14.50
1.17 7.40 17.27
1.17 7.70 16.88

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.40 1.13 4.70 1.19 2.70 1.47 2.10 1.77 2.15 1.75 1.83 2.04 1.71 2.23 1.39 3.00 1.29 3.65 1.12 5.70 1.10 6.30 1.03 10.50
18.25 1.01 17.00 1.01 5.60 1.15 4.85 1.20 2.80 1.49 2.07 1.77 1.70 2.20 1.41 2.95 1.30 3.60 1.12 6.45
14.40 1.02 13.17 1.02 4.66 1.19 3.74 1.27 2.28 1.62 1.79 2.01 1.51 2.55 1.26 3.83 1.20 4.51 1.08 7.75 1.07 8.30 1.02 14.80 1.02 15.23
5.80 1.15 2.76 1.48 2.68 1.50 2.38 1.62 2.09 1.80 1.82 2.06 1.65 2.32 1.50 2.71 1.25 4.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.65 1.48 1.68 2.18 1.28 3.70
4.05 1.24 2.77 1.44 1.70 2.15 1.30 3.52 1.18 4.95
3.43 1.31 2.33 1.60 1.57 2.39 1.21 4.38 1.15 5.39 1.03 11.89 1.03 12.85
3.36 1.35 2.69 1.50 1.98 1.89 1.68 2.27 1.47 2.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.08 1.70 1.55 2.37 1.35 3.15
5.15 1.16 4.20 1.23 2.06 1.76 1.56 2.40 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.61
2.67 1.47
Букмекер Да Нет
5.90 1.14
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
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