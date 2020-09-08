Бельгия
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: им. короля Бодуэна
Исландия
15
Мёнье
Тома
16
Азар
Торган
14
Мертенс
Дрис
23
Бачуайи
Миши
11
Докю
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мёнье ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Азар ТорганПолузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
11 Докю ЖеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
1 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
17 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Азар ЭденНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
86 Владение мячом, % 14
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мертенс Дрис
|1
|0.5
|2.
|Денайер Джейсон
|1
|0.5
|3.
|Тилеманс Юри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|1
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бельгия
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Бельгия Последние 20 матчей: + = -Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия
Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия Бразилия 1:2 Бельгия
Исландия Последние 20 матчей: + = -Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия
Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия Исландия 1:2 Швейцария Франция 2:2 Исландия Исландия 0:3 Бельгия
Последние игры между собой
Бельгия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Исландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Прогнозы на матч Бельгия 0:0 Исландия
Исход игры
Бельгия
96.2% (151)
Ничья
2.5% (4)
Исландия
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.29% (81)
Меньше
46.71% (71)
Обе команды забьют
Да
28.95% (44)
Нет
71.05% (108)
Популярный счёт
2:0 Бельгия
40.1% (63)
3:0 Бельгия
21% (33)
3:1 Бельгия
14% (22)
2:1 Бельгия
9.6% (15)
4:0 Бельгия
4.5% (7)
1:0 Бельгия
3.2% (5)
4:1 Бельгия
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.40
|1.13
|4.70
|1.19
|—
|—
|2.70
|1.47
|2.10
|1.77
|2.15
|1.75
|1.83
|2.04
|1.71
|2.23
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.29
|3.65
|1.12
|5.70
|1.10
|6.30
|1.03
|10.50
|—
|—
|18.25
|1.01
|17.00
|1.01
|5.60
|1.15
|4.85
|1.20
|—
|—
|2.80
|1.49
|—
|—
|2.07
|1.77
|—
|—
|1.70
|2.20
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.30
|3.60
|1.12
|6.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|14.40
|1.02
|13.17
|1.02
|4.66
|1.19
|3.74
|1.27
|—
|—
|2.28
|1.62
|—
|—
|1.79
|2.01
|—
|—
|1.51
|2.55
|—
|—
|1.26
|3.83
|1.20
|4.51
|1.08
|7.75
|1.07
|8.30
|1.02
|14.80
|1.02
|15.23
|—
|—
|—
|—
|5.80
|1.15
|—
|—
|2.76
|1.48
|2.68
|1.50
|2.38
|1.62
|2.09
|1.80
|1.82
|2.06
|1.65
|2.32
|1.50
|2.71
|—
|—
|1.25
|4.17
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.28
|3.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.05
|1.24
|—
|—
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.18
|4.95
|—
|—
|—
|—
|3.43
|1.31
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.57
|2.39
|—
|—
|1.21
|4.38
|1.15
|5.39
|1.03
|11.89
|1.03
|12.85
|—
|—
|3.36
|1.35
|2.69
|1.50
|1.98
|1.89
|1.68
|2.27
|1.47
|2.79
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—