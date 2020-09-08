Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Удар от ворот произведет Исландия

92' Версхарен Яри из команды Бельгия сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Эйолфссон Холмар Эрн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Отличные скиллы показывает Мертенс Дрис , обводя своих соперников

87' Бельгия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Бельгия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Исландия

81' Мертенс Дрис не смог попасть в створ ударом издали

80' Г О О О О Л - Докю Жереми изменил счет на табло!

79' Скуласон Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Удар от ворот произведет Исландия

78' Алдервейрельд Тоби не смог попасть в створ ударом издали

76' Скуласон Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Исландия

74' Эйолфссон Холмар Эрн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Кристинссон Огмундур взял и забрал мяч на выходе

69' ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Бельгия

69' Фьолусон Йон Гудни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Де Брёйне Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Эйолфссон Холмар Эрн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Бьярнасон Биркир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Кристинссон Огмундур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Хальвредссон Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Исландия

61' Хорошую попытку сделал Гудмундссон Альберт . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Кристинссон Огмундур взял и забрал мяч на выходе

59' Азар Торган из команды Бельгия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

57' Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Фьолусон Йон Гудни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Матч возобновлен

55' Бельгия остается без одного игрока, потому что Кастельс Коэн уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

53' Кастельс Коэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Г О О О О Л - Мертенс Дрис изменил счет на табло!

48' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Фьолусон Йон Гудни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Бельгия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля