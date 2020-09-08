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Швеция
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Португалия
0' 11'
1
Ольсен
Робин
16
Крафт
Эмиль
3
Хеландер
Филип
18
Янссон
Понтус
6
Аугустинссон
Людвиг
15
Кулушевски
Деян
20
Олссон
Кристоффер
13
Свенссон
Густаф
10
Форсберг
Эмиль
14
Исак
Александр
9
Берг
Маркус
12
Лопеш
Антони
20
Канселу
Жоау
4
Диаш
Рубен
3
Пепе
Кеплер
5
Геррейро
Рафаэль
13
Данилу
Перейра
11
Фернандеш
Бруну
8
Моутинью
Жоау
7
Роналду
Криштиану
23
Фелиш
Жоау
10
Силва
Бернарду
Швеция
4-4-2
Португалия
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Португалия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Канселу Жоау 1 0.5
2. Андре Силва 1 0.5
3. Жота Диогу 1 0.5
4. Фелиш Жоау 1 0.5
5. Пепе Кеплер 0 0
6. Геррейро Рафаэль 0 0
7. Силва Бернарду 0 0

Карточки

Швеция
# Игрок      
1. Линделоф Виктор 1 0
Португалия
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Швеция 0 0 0 0 0 0
 Португалия 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Швеция Последние 20 матчей: + = -
Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова
Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция
Португалия Последние 20 матчей: + = -
Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия
Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия Уругвай 2:1 Португалия Иран 1:1 Португалия Португалия 1:0 Марокко

Последние игры между собой

Швеция: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Португалия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Португалия 2:3 Швеция Товарищеские матчи Швеция 2:3 Португалия Чемпионат Мира Португалия 1:0 Швеция Чемпионат Мира Португалия 0:0 Швеция Чемпионат Мира
Швеция 0:0 Португалия Чемпионат Мира

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Франция 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Швеция 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Хорватия 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    9'
    Хеландер на половине поля сборной Португалии сзади подтолкнул Моутинью, который поставил корпус сопернику.
  • 9'
    Исак набирает скорость, входит в штрафную площадь, но против него в отборе действовали трое португальцев и Пепе в итоге выбил сферу далеко за пределы штрафной.
  • 8'
    Крафт пытался сыграть вперёд по правому флангу на Кулушевски, но мяч от ноги Бернарду Силвы выкатился за боковую линию.
  • 7'
    Защитники сборной Швеции теперь взяли небольшую паузу, перекатыванием мяча около своей штрафной площади.
  • 6'
    Форсберг классно сыграл в центр штрафной на Берга, который не сумел обработать игровой снаряд и португальцы перехватили сферу.
  • 5'
    Роналду с правого фланга пытался сместиться к углу штрафной, но под прессингом шведов сыграл назад на Канселу.
  • 4'
    Защитники сборной Португалии теперь перекатывают игровой снаряд около центрального круга.
  • Травма, повреждение
    3'
    Янссон после верхового единоборства неудачно приземлился на газон и ему потребовалась медицинская помощь.
  • 2'
    Крафт вбросил мяч из-за боковой линии на ближнюю штангу, Янссон головой переправил мяч на дальнюю штангу, откуда Берг также головой пробил по воротам, но мяч пролетел рядом со штангой!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Швеция 0:0 Португалия

Исход игры
Швеция
5.7% (9)
Ничья
30.2% (48)
Португалия
64.2% (102)
Тотал 2.5
Больше
57.42% (89)
Меньше
42.58% (66)
Обе команды забьют
Да
81.29% (126)
Нет
18.71% (29)
Популярный счёт
1:2 Португалия
43.4% (69)
1:1 Ничья
23.9% (38)
0:1 Португалия
10.7% (17)
2:2 Ничья
4.4% (7)
1:3 Португалия
3.8% (6)
2:1 Швеция
3.1% (5)
1:0 Швеция
2.5% (4)
0:2 Португалия
2.5% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.80 3.75 1.65
5.80 3.95 1.60
5.50 3.90 1.64
3.95 3.37 2.00
5.23 3.85 1.71

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.04 7.70 1.06 3.35 1.33 2.52 1.52 2.11 1.78 1.84 2.00 1.44 2.80 1.30 3.50 1.12 6.10 1.10 6.50 1.02 11.50
8.80 1.03 8.30 1.06 3.26 1.33 2.50 1.53 1.84 2.07 1.42 2.91 1.31 3.54 1.10 5.95 1.07 6.55 1.03 13.75
7.75 1.08 6.49 1.11 3.08 1.37 2.35 1.59 1.74 2.08 1.38 3.03 1.27 3.74 1.11 6.49 1.09 7.27 1.02 13.28 1.02 13.80
3.49 1.34 2.99 1.43 2.62 1.53 2.10 1.80 1.83 2.07 1.63 2.39 1.42 3.02 1.29 3.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.85 1.42 1.85 1.95 1.40 2.90 1.12 6.40
2.88 1.42 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60
2.70 1.46 1.78 2.03 1.37 3.08 1.11 6.49 1.08 7.75 1.01 17.15 1.01 17.06
2.94 1.44 2.41 1.62 1.88 2.02 1.55 2.59 1.39 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.55 1.47 1.65 2.22 1.22 3.65
3.68 1.28 2.50 1.53 1.61 2.31 1.26 3.85 1.17 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.72
1.95 1.84
Букмекер Да Нет
5.60 1.14
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
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