Швеция
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Френдс Арена
Португалия
16
Крафт
Эмиль
12
Лопеш
Антони
20
Канселу
Жоау
23
Фелиш
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сема КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кайсон РобинНападающий
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Основной состав
-
12 Лопеш АнтониВратарь
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Фелиш ЖоауНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Силва РуиВратарь
-
19 Руй МариуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Жота ДиогуНападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Канселу Жоау
|1
|0.5
|2.
|Андре Силва
|1
|0.5
|3.
|Жота Диогу
|1
|0.5
|4.
|Фелиш Жоау
|1
|0.5
|5.
|Пепе Кеплер
|0
|0
|6.
|Геррейро Рафаэль
|0
|0
|7.
|Силва Бернарду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Линделоф Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Португалия
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Швеция Последние 20 матчей: + = -Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова
Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция
Португалия Последние 20 матчей: + = -Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия
Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия Уругвай 2:1 Португалия Иран 1:1 Португалия Португалия 1:0 Марокко
Последние игры между собой
Швеция: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Португалия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Прогнозы на матч Швеция 0:0 Португалия
Исход игры
Швеция
5.7% (9)
Ничья
30.2% (48)
Португалия
64.2% (102)
Тотал 2.5
Больше
57.42% (89)
Меньше
42.58% (66)
Обе команды забьют
Да
81.29% (126)
Нет
18.71% (29)
Популярный счёт
1:2 Португалия
43.4% (69)
1:1 Ничья
23.9% (38)
0:1 Португалия
10.7% (17)
2:2 Ничья
4.4% (7)
1:3 Португалия
3.8% (6)
2:1 Швеция
3.1% (5)
1:0 Швеция
2.5% (4)
0:2 Португалия
2.5% (4)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.04
|7.70
|1.06
|3.35
|1.33
|—
|—
|2.52
|1.52
|2.11
|1.78
|1.84
|2.00
|—
|—
|1.44
|2.80
|1.30
|3.50
|1.12
|6.10
|1.10
|6.50
|1.02
|11.50
|—
|—
|8.80
|1.03
|8.30
|1.06
|3.26
|1.33
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.84
|2.07
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.31
|3.54
|1.10
|5.95
|1.07
|6.55
|1.03
|13.75
|—
|—
|7.75
|1.08
|6.49
|1.11
|3.08
|1.37
|—
|—
|2.35
|1.59
|—
|—
|1.74
|2.08
|—
|—
|1.38
|3.03
|1.27
|3.74
|1.11
|6.49
|1.09
|7.27
|1.02
|13.28
|1.02
|13.80
|—
|—
|—
|—
|3.49
|1.34
|2.99
|1.43
|2.62
|1.53
|2.10
|1.80
|1.83
|2.07
|1.63
|2.39
|1.42
|3.02
|1.29
|3.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.85
|1.42
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.40
|2.90
|1.12
|6.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.41
|2.91
|1.12
|6.25
|1.08
|7.60
|—
|—
|—
|—
|2.70
|1.46
|—
|—
|1.78
|2.03
|—
|—
|1.37
|3.08
|1.11
|6.49
|1.08
|7.75
|1.01
|17.15
|1.01
|17.06
|2.94
|1.44
|2.41
|1.62
|1.88
|2.02
|1.55
|2.59
|1.39
|3.16
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—