Первый тайм

9' Хеландер на половине поля сборной Португалии сзади подтолкнул Моутинью, который поставил корпус сопернику.

9' Исак набирает скорость, входит в штрафную площадь, но против него в отборе действовали трое португальцев и Пепе в итоге выбил сферу далеко за пределы штрафной.

8' Крафт пытался сыграть вперёд по правому флангу на Кулушевски, но мяч от ноги Бернарду Силвы выкатился за боковую линию.

7' Защитники сборной Швеции теперь взяли небольшую паузу, перекатыванием мяча около своей штрафной площади.