Швеция
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Стадион: Френдс Арена
Португалия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Канселу Жоау
|1
|1
|2.
|Андре Силва
|1
|1
|3.
|Жота Диогу
|1
|1
|4.
|Фелиш Жоау
|1
|1
|5.
|Пепе Кеплер
|0
|0
|6.
|Геррейро Рафаэль
|0
|0
|7.
|Силва Бернарду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Линделоф Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Португалия
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Швеция Последние 20 матчей: + = -Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова
Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция
Португалия Последние 20 матчей: + = -Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия
Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия Уругвай 2:1 Португалия Иран 1:1 Португалия Португалия 1:0 Марокко
Последние игры между собой
Швеция: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Португалия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Франция
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Швеция
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Хорватия
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Швеция - Португалия
Исход игры
Швеция
7.1% (4)
Ничья
42.9% (24)
Португалия
50% (28)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (28)
Меньше
49.09% (27)
Обе команды забьют
Да
89.09% (49)
Нет
10.91% (6)
Популярный счёт
1:2 Португалия
37.5% (21)
1:1 Ничья
37.5% (21)
0:1 Португалия
5.4% (3)
1:0 Швеция
3.6% (2)
1:3 Португалия
3.6% (2)
2:1 Швеция
3.6% (2)
2:2 Ничья
3.6% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.03
|7.30
|1.07
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.48
|1.58
|2.03
|1.84
|1.79
|2.11
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.28
|3.70
|1.11
|6.50
|1.08
|6.90
|1.01
|13.00
|—
|—
|8.30
|1.08
|6.95
|1.11
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.38
|1.60
|—
|—
|1.77
|2.16
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.30
|3.60
|1.12
|6.45
|1.10
|7.30
|1.02
|14.00
|—
|—
|7.75
|1.08
|6.49
|1.11
|3.08
|1.37
|—
|—
|2.35
|1.59
|—
|—
|1.74
|2.08
|—
|—
|1.38
|3.03
|1.27
|3.74
|1.11
|6.49
|1.09
|7.27
|1.02
|13.28
|1.02
|13.80
|—
|—
|—
|—
|3.43
|1.35
|2.99
|1.43
|2.55
|1.56
|2.06
|1.84
|1.79
|2.11
|1.60
|2.45
|—
|—
|1.29
|3.87
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|—
|—
|—
|—
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.10
|6.80
|—
|—
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.11
|6.55
|1.08
|7.90
|—
|—
|2.70
|1.46
|—
|—
|1.78
|2.03
|—
|—
|1.37
|3.08
|1.11
|6.49
|1.08
|7.75
|1.01
|17.15
|2.88
|1.46
|2.36
|1.65
|1.84
|2.06
|1.53
|2.65
|1.38
|3.22
|—
|—
|—
|—
|—
|—