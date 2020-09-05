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Швеция
 
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Стадион:
Португалия

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Португалия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Канселу Жоау 1 1
2. Андре Силва 1 1
3. Жота Диогу 1 1
4. Фелиш Жоау 1 1
5. Пепе Кеплер 0 0
6. Геррейро Рафаэль 0 0
7. Силва Бернарду 0 0

Карточки

Швеция
# Игрок      
1. Линделоф Виктор 1 0
Португалия
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Швеция 0 0 0 0 0 0
 Португалия 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Швеция Последние 20 матчей: + = -
Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова
Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция
Португалия Последние 20 матчей: + = -
Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия
Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия Уругвай 2:1 Португалия Иран 1:1 Португалия Португалия 1:0 Марокко

Последние игры между собой

Швеция: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Португалия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Португалия 2:3 Швеция Товарищеские матчи Швеция 2:3 Португалия Чемпионат Мира Португалия 1:0 Швеция Чемпионат Мира Португалия 0:0 Швеция Чемпионат Мира
Швеция 0:0 Португалия Чемпионат Мира

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Франция 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Швеция 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Хорватия 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2020, осталось 2 дня 20 часов 15 минут.


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    • Прогнозы 56
    Швеция 7.1% (4)
    X 42.9% (24)
    Португалия 50% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швеция
    Ничья
    Португалия
    4.71
    3.47
    2.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Швеция - Португалия

    Исход игры
    Швеция
    7.1% (4)
    Ничья
    42.9% (24)
    Португалия
    50% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (28)
    Меньше
    49.09% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    89.09% (49)
    Нет
    10.91% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Португалия
    37.5% (21)
    1:1 Ничья
    37.5% (21)
    0:1 Португалия
    5.4% (3)
    1:0 Швеция
    3.6% (2)
    1:3 Португалия
    3.6% (2)
    2:1 Швеция
    3.6% (2)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.20 3.20 2.00
    4.50 3.40 1.93
    4.45 3.25 1.94
    3.95 3.37 2.00
    4.71 3.47 1.88

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.00 1.03 7.30 1.07 3.20 1.36 2.48 1.58 2.03 1.84 1.79 2.11 1.40 3.00 1.28 3.70 1.11 6.50 1.08 6.90 1.01 13.00
    8.30 1.08 6.95 1.11 3.18 1.36 2.38 1.60 1.77 2.16 1.41 2.95 1.30 3.60 1.12 6.45 1.10 7.30 1.02 14.00
    7.75 1.08 6.49 1.11 3.08 1.37 2.35 1.59 1.74 2.08 1.38 3.03 1.27 3.74 1.11 6.49 1.09 7.27 1.02 13.28 1.02 13.80
    3.43 1.35 2.99 1.43 2.55 1.56 2.06 1.84 1.79 2.11 1.60 2.45 1.29 3.87
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.80
    2.62 1.49 1.77 2.05 1.38 3.04 1.11 6.55 1.08 7.90
    2.70 1.46 1.78 2.03 1.37 3.08 1.11 6.49 1.08 7.75 1.01 17.15
    2.88 1.46 2.36 1.65 1.84 2.06 1.53 2.65 1.38 3.22
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.50 1.62 2.26 1.23 3.80
    3.64 1.28 2.48 1.54 1.64 2.26 1.24 4.05 1.17 5.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.94
    1.95 1.84
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.29
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