Франция
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Стад де Франс
Хорватия
13
Канте
Н'Голо
19
Менди
Ферлан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Канте Н'ГолоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Менди ФерланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Меньян МайкВратарь
-
16 Костил БенуаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаПолузащитник
-
14 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Фекир НабильНападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ребич АнтеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Грбич ИвоВратарь
-
23 Слуга СимонВратарь
-
16 Едвай ТинЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
-
14 Шкорич МилеЗащитник
- Защитник
-
19 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Будимир АнтеНападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петкович Бруно
|1
|0.5
|2.
|Ребич Анте
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юпамекано Део
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Едвай Тин
|1
|0
|2.
|Баришич Борна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Франция
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Франция Последние 20 матчей: + = -Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция
Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия Франция 2:1 Голландия Германия 0:0 Франция Франция 4:2 Хорватия Франция 1:0 Бельгия
Хорватия Последние 20 матчей: + = -Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия
Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Хорватия 2:1 Англия РОССИЯ 2:2 Хорватия
Последние игры между собой
Франция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Хорватия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Прогнозы на матч Франция 0:0 Хорватия
Исход игры
Франция
92.5% (147)
Ничья
6.9% (11)
Хорватия
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.05% (98)
Меньше
35.95% (55)
Обе команды забьют
Да
69.28% (106)
Нет
30.72% (47)
Популярный счёт
2:1 Франция
48.4% (77)
2:0 Франция
18.2% (29)
1:0 Франция
10.7% (17)
3:1 Франция
8.8% (14)
1:1 Ничья
5% (8)
3:2 Франция
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
4:1 Франция
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.60
|1.04
|7.30
|1.08
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.41
|1.61
|1.98
|1.88
|1.75
|2.10
|—
|—
|1.37
|3.05
|1.27
|3.70
|1.10
|6.80
|1.07
|7.20
|1.02
|13.00
|—
|—
|8.80
|1.03
|7.30
|1.06
|3.10
|1.33
|—
|—
|2.38
|1.58
|—
|—
|1.83
|2.15
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.26
|3.70
|1.10
|6.00
|1.07
|6.55
|1.00
|11.00
|—
|—
|8.30
|1.07
|7.27
|1.09
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.55
|1.51
|—
|—
|1.83
|1.97
|—
|—
|1.45
|2.74
|1.31
|3.43
|1.13
|5.88
|1.11
|6.49
|1.03
|11.89
|1.03
|12.54
|—
|—
|—
|—
|3.39
|1.35
|2.95
|1.44
|2.57
|1.55
|2.09
|1.81
|1.83
|2.07
|1.62
|2.41
|1.41
|3.05
|1.28
|3.90
|—
|—
|1.10
|8.00
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.40
|3.15
|1.12
|6.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.79
|1.44
|—
|—
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.11
|6.65
|1.08
|8.00
|—
|—
|—
|—
|2.81
|1.43
|—
|—
|1.86
|1.93
|—
|—
|1.41
|2.89
|1.12
|6.17
|1.09
|7.27
|1.01
|16.04
|1.01
|16.75
|2.86
|1.46
|2.34
|1.65
|1.82
|2.08
|1.52
|2.67
|1.37
|3.26
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—