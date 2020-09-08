Первый тайм

11' Мог убегать на ворота соперника Перишич после заброса от Влашича, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.

10' Разрезным пасом Гризманн запускал в штрафную соперника Бен-Йеддера, но в последний момент мяч перехватил в подкате Ловрен.

9' Дальний заброс с фланга исполнил Менди в штрафную на ход Гризманну, но вышел далеко из ворот Ливакович и забрал мяч в свои руки.

8' По флангу отдавал Сиссоко на ход Марсьялю, но того опередил Мелняк и вынес сферу за боковую линию.