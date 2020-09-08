  1. Футбол
  2. Матчи
Франция
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Хорватия
0' 7'
1
Льорис
Уго
20
Юпамекано
Део
5
Ленгле
Клеман
21
Эрнандес
Люка
17
Сиссоко
Мусса
13
Канте
Н'Голо
15
Н'Зонзи
Стивен
19
Менди
Ферлан
7
Гризманн
Антуан
11
Марсьяль
Антони
22
Бен-Йеддер
Виссам
1
Ливакович
Доминик
2
Уремович
Филип
6
Ловрен
Деян
5
Чалета-Цар
Дуе
22
Мелняк
Дарио
8
Ковачич
Матео
11
Брозович
Марсело
10
Влашич
Никола
18
Ребич
Анте
9
Крамарич
Андрей
4
Перишич
Иван
Франция
3-4-1-2
Хорватия
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Франция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 1 0.5
Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петкович Бруно 1 0.5
2. Ребич Анте 0 0

Карточки

Франция
# Игрок      
1. Юпамекано Део 1 0
Хорватия
# Игрок      
1. Едвай Тин 1 0
2. Баришич Борна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Франция 0 0 100% (1) 0 0 0
 Хорватия 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Франция Последние 20 матчей: + = -
Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция
Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия Франция 2:1 Голландия Германия 0:0 Франция Франция 4:2 Хорватия Франция 1:0 Бельгия
Хорватия Последние 20 матчей: + = -
Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия
Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Хорватия 2:1 Англия РОССИЯ 2:2 Хорватия

Последние игры между собой

Франция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Хорватия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Франция 4:2 Хорватия Чемпионат мира по футболу 2018 Франция 0:0 Хорватия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Франция 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Швеция 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Хорватия 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
  • Первый тайм
  • Офсайд
    11'
    Мог убегать на ворота соперника Перишич после заброса от Влашича, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.
  • 10'
    Разрезным пасом Гризманн запускал в штрафную соперника Бен-Йеддера, но в последний момент мяч перехватил в подкате Ловрен.
  • 9'
    Дальний заброс с фланга исполнил Менди в штрафную на ход Гризманну, но вышел далеко из ворот Ливакович и забрал мяч в свои руки.
  • 8'
    По флангу отдавал Сиссоко на ход Марсьялю, но того опередил Мелняк и вынес сферу за боковую линию.
  • 7'
    Забросил Влашич в штрафную, куда врывался Крамарич, но в борьбе с защитником тот упал на газон, правда никакого пенальти тут точно не будет.
  • 6'
    Прорывался по флангу Перишич после паса от Крамарича, но напоролся на Ленгле, который грамотно поставил корпус и отобрал мяч.
  • 5'
    Активнее встречу начали гости, держат они мяч под своим контролем и пытаются создать что-то у чужих ворот.
  • 4'
    Протащил мяч к штрафной соперника Перишич и пробил с дальней дистанции, но сфера угодила в спину защитнику.
  • 3'
    Подтолкнул в спину Брозовича в центре поля Гризманн. Штрафной удар будут исполнять футболисты сборной Хорватии.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • 7'
    Хорватия контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Ловрен Деян из команды Хорватия поставил подножку. Пострадал Марсьяль Антони
  • 6'
    Хорватия контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Франция: 50%, Хорватия: 50%.
  • 4'
    Хорватия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Ребич Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Франция
  • Фол, нарушение
    3'
    Канте Н'Голо наказан за толчок Брозович Марсело
  • 2'
    Франция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Хорватия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Перишич Иван пробует нанести удар издали, но Льорис Уго держит все под контролем
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Хорватия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de France. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Франция 0:0 Хорватия

Исход игры
Франция
92.5% (147)
Ничья
6.9% (11)
Хорватия
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.05% (98)
Меньше
35.95% (55)
Обе команды забьют
Да
69.28% (106)
Нет
30.72% (47)
Популярный счёт
2:1 Франция
48.4% (77)
2:0 Франция
18.2% (29)
1:0 Франция
10.7% (17)
3:1 Франция
8.8% (14)
1:1 Ничья
5% (8)
3:2 Франция
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
4:1 Франция
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.73 3.60 5.50
1.71 3.65 5.40
1.66 3.86 5.40
1.74 3.67 4.89
1.72 3.65 5.53

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.60 1.04 7.30 1.08 3.10 1.37 2.41 1.61 1.98 1.88 1.75 2.10 1.37 3.05 1.27 3.70 1.10 6.80 1.07 7.20 1.02 13.00
8.80 1.03 7.30 1.06 3.10 1.33 2.38 1.58 1.83 2.15 1.38 3.04 1.26 3.70 1.10 6.00 1.07 6.55 1.00 11.00
8.30 1.07 7.27 1.09 3.30 1.33 2.55 1.51 1.83 1.97 1.45 2.74 1.31 3.43 1.13 5.88 1.11 6.49 1.03 11.89 1.03 12.54
3.39 1.35 2.95 1.44 2.57 1.55 2.09 1.81 1.83 2.07 1.62 2.41 1.41 3.05 1.28 3.90 1.10 8.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.78 2.04 1.40 3.15 1.12 6.70
2.79 1.44 1.83 1.98 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
2.81 1.43 1.86 1.93 1.41 2.89 1.12 6.17 1.09 7.27 1.01 16.04 1.01 16.75
2.86 1.46 2.34 1.65 1.82 2.08 1.52 2.67 1.37 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.90
1.97 1.83
Букмекер Да Нет
5.20 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.29
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