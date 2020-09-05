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Франция
 
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Стадион:
Хорватия

Бомбардиры внутри турнира

Франция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 1 1
Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петкович Бруно 1 1
2. Ребич Анте 0 0

Карточки

Франция
# Игрок      
1. Юпамекано Део 1 0
Хорватия
# Игрок      
1. Едвай Тин 1 0
2. Баришич Борна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Франция 0 0 100% (1) 0 0 0
 Хорватия 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Франция Последние 20 матчей: + = -
Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция
Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия Франция 2:1 Голландия Германия 0:0 Франция Франция 4:2 Хорватия Франция 1:0 Бельгия
Хорватия Последние 20 матчей: + = -
Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия
Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Хорватия 2:1 Англия РОССИЯ 2:2 Хорватия

Последние игры между собой

Франция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Хорватия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Франция 4:2 Хорватия Чемпионат мира по футболу 2018 Франция 0:0 Хорватия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Франция 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Швеция 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Хорватия 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2020, осталось 2 дня 20 часов 15 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 56
    Франция 87.5% (49)
    X 12.5% (7)
    Хорватия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Хорватия
    1.77
    3.84
    5.94
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Франция - Хорватия

    Исход игры
    Франция
    87.5% (49)
    Ничья
    12.5% (7)
    Хорватия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.37% (38)
    Меньше
    29.63% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    79.63% (43)
    Нет
    20.37% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Франция
    57.1% (32)
    1:0 Франция
    14.3% (8)
    1:1 Ничья
    8.9% (5)
    3:1 Франция
    7.1% (4)
    2:0 Франция
    3.6% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.77 3.70 4.50
    1.66 3.80 5.90
    1.68 3.84 5.20
    1.74 3.67 4.89
    1.65 3.84 5.94

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.03 7.60 1.07 3.30 1.33 2.50 1.55 2.08 1.80 1.82 2.05 1.42 2.85 1.29 3.60 1.12 6.20 1.09 6.70 1.01 12.00
    9.90 1.06 8.30 1.08 3.26 1.35 2.49 1.55 1.83 2.08 1.42 2.91 1.29 3.68 1.12 6.50 1.10 7.40 1.02 14.50
    8.30 1.07 7.27 1.09 3.30 1.33 2.55 1.51 1.83 1.97 1.45 2.74 1.31 3.43 1.13 5.88 1.11 6.49 1.03 11.89 1.03 12.54
    3.49 1.34 3.02 1.42 2.62 1.53 2.10 1.80 1.83 2.07 1.63 2.38 1.43 2.97 1.30 3.76 1.10 7.93
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.81 2.00 1.36 3.05 1.11 6.60
    2.83 1.43 1.87 1.93 1.40 2.95 1.11 6.40 1.08 7.80
    2.81 1.43 1.86 1.93 1.41 2.89 1.12 6.17 1.09 7.27 1.01 16.04 1.01 16.75
    2.91 1.45 2.38 1.63 1.85 2.04 1.54 2.62 1.39 3.19
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55
    3.76 1.27 2.48 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.82
    1.97 1.83
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.28
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