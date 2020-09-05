Франция
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Стадион: Стад де Франс
Хорватия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петкович Бруно
|1
|1
|2.
|Ребич Анте
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юпамекано Део
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Едвай Тин
|1
|0
|2.
|Баришич Борна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Франция
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Франция Последние 20 матчей: + = -Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция
Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия Франция 2:1 Голландия Германия 0:0 Франция Франция 4:2 Хорватия Франция 1:0 Бельгия
Хорватия Последние 20 матчей: + = -Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия
Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Хорватия 2:1 Англия РОССИЯ 2:2 Хорватия
Последние игры между собой
Франция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Хорватия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Франция
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Швеция
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Хорватия
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Франция - Хорватия
Исход игры
Франция
87.5% (49)
Ничья
12.5% (7)
Хорватия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70.37% (38)
Меньше
29.63% (16)
Обе команды забьют
Да
79.63% (43)
Нет
20.37% (11)
Популярный счёт
2:1 Франция
57.1% (32)
1:0 Франция
14.3% (8)
1:1 Ничья
8.9% (5)
3:1 Франция
7.1% (4)
2:0 Франция
3.6% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.03
|7.60
|1.07
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.50
|1.55
|2.08
|1.80
|1.82
|2.05
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.29
|3.60
|1.12
|6.20
|1.09
|6.70
|1.01
|12.00
|—
|—
|9.90
|1.06
|8.30
|1.08
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.49
|1.55
|—
|—
|1.83
|2.08
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.29
|3.68
|1.12
|6.50
|1.10
|7.40
|1.02
|14.50
|—
|—
|8.30
|1.07
|7.27
|1.09
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.55
|1.51
|—
|—
|1.83
|1.97
|—
|—
|1.45
|2.74
|1.31
|3.43
|1.13
|5.88
|1.11
|6.49
|1.03
|11.89
|1.03
|12.54
|—
|—
|—
|—
|3.49
|1.34
|3.02
|1.42
|2.62
|1.53
|2.10
|1.80
|1.83
|2.07
|1.63
|2.38
|1.43
|2.97
|1.30
|3.76
|—
|—
|1.10
|7.93
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.36
|3.05
|1.11
|6.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.87
|1.93
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.11
|6.40
|1.08
|7.80
|—
|—
|—
|—
|2.81
|1.43
|—
|—
|1.86
|1.93
|—
|—
|1.41
|2.89
|1.12
|6.17
|1.09
|7.27
|1.01
|16.04
|1.01
|16.75
|2.91
|1.45
|2.38
|1.63
|1.85
|2.04
|1.54
|2.62
|1.39
|3.19
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—