Люксембург
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Жози Бартель
Черногория
1' Желтая карточкаМартинс Кристофер
18
Жанс
Лоран
13
Карлсон
Дирк
15
Тилль
Оливье
11
Тиль
Венсан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
-
15 Тилль ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тиль ВенсанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Щон РальфВратарь
-
23 Кипс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Холл ТимЗащитник
- Защитник
-
19 Граца МарвинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хольц Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Марусич АдамЗащитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Шаркич МатияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарук Хаджибегич
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родригес Жерсон
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|2
|1
|2.
|Распопович Момчило
|0
|0
|3.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|1
|0
|2.
|Бакич Марко
|1
|0
|3.
|Болевич Александар
|1
|0
|4.
|Шчекич Александар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Черногория
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Люксембург Последние 20 матчей: + = -Азербайджан 1:2 Люксембург Люксембург 0:2 Португалия Сербия 3:2 Люксембург Дания 4:0 Люксембург
Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург Люксембург 0:2 Беларусь Люксембург 3:0 Сан-Марино Беларусь 1:0 Люксембург Сан-Марино 0:3 Люксембург Люксембург 4:0 Молдова Люксембург 1:0 Грузия Люксембург 0:0 Сенегал
Черногория Последние 20 матчей: + = -Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория
Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция
Последние игры между собой
Люксембург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Черногория: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Люксембург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Азербайджан
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Кипр
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Прогнозы на матч Люксембург 0:0 Черногория
Исход игры
Люксембург
5.2% (8)
Ничья
16.8% (26)
Черногория
78.1% (121)
Тотал 2.5
Больше
47.02% (71)
Меньше
52.98% (80)
Обе команды забьют
Да
58.28% (88)
Нет
41.72% (63)
Популярный счёт
1:2 Черногория
29% (45)
0:1 Черногория
18.7% (29)
0:2 Черногория
18.1% (28)
1:1 Ничья
14.2% (22)
1:3 Черногория
5.8% (9)
2:1 Люксембург
4.5% (7)
0:3 Черногория
1.9% (3)
2:3 Черногория
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.90
|1.06
|5.90
|1.11
|2.70
|1.44
|—
|—
|2.06
|1.77
|1.76
|2.07
|1.59
|2.37
|1.75
|2.08
|1.27
|3.60
|1.19
|4.40
|1.06
|8.00
|1.05
|8.70
|1.01
|15.50
|—
|—
|7.40
|1.09
|6.15
|1.13
|2.76
|1.46
|—
|—
|2.07
|1.75
|—
|—
|1.63
|2.41
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.22
|4.40
|1.09
|7.60
|1.10
|7.30
|1.01
|18.25
|—
|—
|8.96
|1.06
|8.30
|1.07
|3.65
|1.28
|—
|—
|2.85
|1.42
|—
|—
|1.97
|1.83
|—
|—
|1.55
|2.44
|1.37
|3.08
|1.17
|4.99
|1.13
|5.88
|1.04
|10.70
|1.04
|10.70
|8.33
|1.10
|—
|—
|2.89
|1.45
|2.51
|1.57
|2.12
|1.77
|1.79
|2.10
|1.61
|2.42
|1.45
|2.89
|1.49
|2.68
|1.22
|4.71
|—
|—
|1.10
|7.38
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.65
|2.23
|—
|—
|1.30
|3.35
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.33
|3.20
|1.12
|6.00
|1.08
|7.70
|—
|—
|—
|—
|2.98
|1.39
|—
|—
|1.99
|1.81
|—
|—
|1.46
|2.70
|1.15
|5.39
|1.11
|6.49
|1.02
|14.54
|1.02
|15.28
|2.64
|1.53
|2.15
|1.76
|1.66
|2.31
|1.43
|2.98
|1.34
|3.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—