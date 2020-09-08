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Люксембург
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Черногория
0'
1' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
9'
1
Морис
Антони
18
Жанс
Лоран
5
Селимович
Вахид
7
Герсон
Ларс
13
Карлсон
Дирк
15
Тилль
Оливье
8
Мартинс
Кристофер
16
Баррейро
Леандро
9
Синани
Данел
11
Тиль
Венсан
10
Родригес
Жерсон
12
Миятович
Милан
23
Марусич
Адам
15
Савич
Стефан
3
Вуячич
Игор
2
Распопович
Момчило
18
Косович
Небойша
4
Вукчевич
Никола
17
Хакшабанович
Сеад
21
Болевич
Александар
9
Исламович
Дино
10
Йоветич
Стеван
Люксембург
4-4-2
Черногория
4-3-1-2

Ход матча

1'
Мартинс Кристофер
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родригес Жерсон 1 (1) 0.5
Черногория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 2 1
2. Распопович Момчило 0 0
3. Хакшабанович Сеад 0 0

Карточки

Люксембург
# Игрок      
Черногория
# Игрок      
1. Савич Стефан 1 0
2. Бакич Марко 1 0
3. Болевич Александар 1 0
4. Шчекич Александар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люксембург 0 0 0 0 100% (1) 0
 Черногория 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Люксембург Последние 20 матчей: + = -
Азербайджан 1:2 Люксембург Люксембург 0:2 Португалия Сербия 3:2 Люксембург Дания 4:0 Люксембург
Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург Люксембург 0:2 Беларусь Люксембург 3:0 Сан-Марино Беларусь 1:0 Люксембург Сан-Марино 0:3 Люксембург Люксембург 4:0 Молдова Люксембург 1:0 Грузия Люксембург 0:0 Сенегал
Черногория Последние 20 матчей: + = -
Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория
Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция

Последние игры между собой

Люксембург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Черногория: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Люксембург 1:4 Черногория Международные матчи

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Люксембург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Азербайджан 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Кипр 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Josy Barthel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Люксембург 5.2% (8)
X 16.8% (26)
Черногория 78.1% (121)
Все прогнозы
4.36 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Люксембург
Ничья
Черногория
4.22
3.43
2.37
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Люксембург 0:0 Черногория

Исход игры
Люксембург
5.2% (8)
Ничья
16.8% (26)
Черногория
78.1% (121)
Тотал 2.5
Больше
47.02% (71)
Меньше
52.98% (80)
Обе команды забьют
Да
58.28% (88)
Нет
41.72% (63)
Популярный счёт
1:2 Черногория
29% (45)
0:1 Черногория
18.7% (29)
0:2 Черногория
18.1% (28)
1:1 Ничья
14.2% (22)
1:3 Черногория
5.8% (9)
2:1 Люксембург
4.5% (7)
0:3 Черногория
1.9% (3)
2:3 Черногория
1.9% (3)
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Где смотреть матч Люксембург 0:0 Черногория онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.50 3.20 2.25
3.30 3.15 2.35
4.40 3.72 1.81
4.73 3.89 1.72
3.33 3.22 2.37

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.90 1.06 5.90 1.11 2.70 1.44 2.06 1.77 1.76 2.07 1.59 2.37 1.75 2.08 1.27 3.60 1.19 4.40 1.06 8.00 1.05 8.70 1.01 15.50
7.40 1.09 6.15 1.13 2.76 1.46 2.07 1.75 1.63 2.41 1.30 3.52 1.22 4.40 1.09 7.60 1.10 7.30 1.01 18.25
8.96 1.06 8.30 1.07 3.65 1.28 2.85 1.42 1.97 1.83 1.55 2.44 1.37 3.08 1.17 4.99 1.13 5.88 1.04 10.70 1.04 10.70
8.33 1.10 2.89 1.45 2.51 1.57 2.12 1.77 1.79 2.10 1.61 2.42 1.45 2.89 1.49 2.68 1.22 4.71 1.10 7.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.65 2.23 1.30 3.35 1.07 7.50
2.43 1.56 1.81 2.00 1.33 3.20 1.12 6.00 1.08 7.70
2.98 1.39 1.99 1.81 1.46 2.70 1.15 5.39 1.11 6.49 1.02 14.54 1.02 15.28
2.64 1.53 2.15 1.76 1.66 2.31 1.43 2.98 1.34 3.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.12 1.68 1.49 2.50 1.16 4.80
3.20 1.35 2.24 1.61 1.56 2.43 1.19 4.70 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.84
1.86 1.93
Букмекер Да Нет
5.10 1.13
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
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