  1. Футбол
  2. Матчи
Люксембург
0:1
Конец матча

Стадион:
Черногория
0'
1' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
23' Желтая карточка
Тиль Венсан
36' Желтая карточка
Карлсон Дирк
59' Желтая карточка
Распопович Момчило
80' Желтая карточка
Селимович Вахид
84' Вторая желтая карточка
Мартинс Кристофер
87' Желтая карточка
Савич Стефан
0:1
90' Пенальти
Бечирай Фатос
90'+6
1
Морис
Антони
18
Жанс
Лоран
5
Селимович
Вахид
7
Герсон
Ларс
13
Карлсон
Дирк
15
Тилль
Оливье
8
Мартинс
Кристофер
16
Баррейро
Леандро
9
Синани
Данел
11
Тиль
Венсан
10
Родригес
Жерсон
12
Миятович
Милан
23
Марусич
Адам
15
Савич
Стефан
3
Вуячич
Игор
2
Распопович
Момчило
18
Косович
Небойша
4
Вукчевич
Никола
17
Хакшабанович
Сеад
21
Болевич
Александар
9
Исламович
Дино
10
Йоветич
Стеван
Люксембург
4-4-2
Черногория
4-3-1-2

Ход матча

1'
Мартинс Кристофер
 
23'
Тиль Венсан
 
36'
Карлсон Дирк
 
59'
 
Распопович Момчило
62'
 
Бакич Марко
Йоветич Стеван
71'
 
Янкович Марко
Болевич Александар
75'
 
Бечирай Фатос
Исламович Дино
80'
Селимович Вахид
 
84'
Мартинс Кристофер
 
87'
 
Савич Стефан
90'
0:1
Бечирай Фатос

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родригес Жерсон 1 (1) 0.5
Черногория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 2 1
2. Бечирай Фатос 1 (1) 0.5
3. Распопович Момчило 0 0
4. Хакшабанович Сеад 0 0

Карточки

Люксембург
# Игрок      
1. Мартинс Кристофер 1 1
2. Тиль Венсан 1 0
3. Селимович Вахид 1 0
4. Карлсон Дирк 1 0
Черногория
# Игрок      
1. Савич Стефан 2 0
2. Бакич Марко 1 0
3. Болевич Александар 1 0
4. Распопович Момчило 1 0
5. Шчекич Александар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люксембург 0 0 0 0 100% (1) 0
 Черногория 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Люксембург Последние 20 матчей: + = -
Азербайджан 1:2 Люксембург Люксембург 0:2 Португалия Сербия 3:2 Люксембург Дания 4:0 Люксембург
Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург Люксембург 0:2 Беларусь Люксембург 3:0 Сан-Марино Беларусь 1:0 Люксембург Сан-Марино 0:3 Люксембург Люксембург 4:0 Молдова Люксембург 1:0 Грузия Люксембург 0:0 Сенегал
Черногория Последние 20 матчей: + = -
Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория
Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция

Последние игры между собой

Люксембург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Черногория: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Люксембург 1:4 Черногория Международные матчи

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Азербайджан Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Кипр Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Карлсон Дирк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Тиль Венсан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Мартинс Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Josy Barthel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Люксембург 5.2% (8)
X 16.8% (26)
Черногория 78.1% (121)
Все прогнозы
4.36 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Люксембург 0:1 Черногория

Исход игры
Люксембург
5.2% (8)
Ничья
16.8% (26)
Черногория
78.1% (121)
Тотал 2.5
Больше
47.02% (71)
Меньше
52.98% (80)
Обе команды забьют
Да
58.28% (88)
Нет
41.72% (63)
Популярный счёт
1:2 Черногория
29% (45)
0:1 Черногория
18.7% (29)
0:2 Черногория
18.1% (28)
1:1 Ничья
14.2% (22)
1:3 Черногория
5.8% (9)
2:1 Люксембург
4.5% (7)
0:3 Черногория
1.9% (3)
2:3 Черногория
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Люксембург 0:1 Черногория онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
9.00 1.20 8.50
3.30 3.15 2.35
4.40 3.72 1.81
4.73 3.89 1.72
4.35 1.55 6.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.20 4.44 5.90 1.11 1.12 6.10 2.06 1.77 1.76 2.07 1.09 7.20 1.75 2.08 1.27 3.60 1.02 13.00 1.06 8.00 1.04 10.00 1.01 15.50
7.40 1.09 6.15 1.13 2.76 1.46 2.07 1.75 1.63 2.41 1.30 3.52 1.22 4.40 1.09 7.60 1.10 7.30 1.01 18.25
8.96 1.06 8.30 1.07 3.65 1.28 2.85 1.42 1.97 1.83 1.55 2.44 1.37 3.08 1.17 4.99 1.13 5.88 1.04 10.70 1.04 10.70
1.67 2.31 1.41 3.09 1.77 2.13 1.50 2.71 1.37 3.29 1.40 3.15 1.36 3.34 1.53 2.63 1.24 4.45 1.45 2.89 1.49 2.68 1.22 4.71 1.10 7.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.42 2.85 1.65 2.23 1.03 12.00 1.07 7.50 1.03 12.00
2.43 1.56 1.81 2.00 1.33 3.20 1.12 6.00 1.08 7.70
2.98 1.39 1.99 1.81 1.46 2.70 1.15 5.39 1.11 6.49 1.02 14.54 1.02 15.28
1.28 3.94 1.15 6.08 1.28 3.92 1.43 2.98 1.34 3.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.12 1.68 1.49 2.50 1.16 4.80
3.20 1.35 2.24 1.61 1.56 2.43 1.19 4.70 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
1.86 1.93
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный