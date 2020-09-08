Люксембург
0:1
Конец матча
Стадион: Жози Бартель
Черногория
1' Желтая карточкаМартинс Кристофер
23' Желтая карточкаТиль Венсан
36' Желтая карточкаКарлсон Дирк
59' Желтая карточкаРаспопович Момчило
80' Желтая карточкаСелимович Вахид
84' Вторая желтая карточкаМартинс Кристофер
87' Желтая карточкаСавич Стефан
0:1
90' ПенальтиБечирай Фатос
18
Жанс
Лоран
13
Карлсон
Дирк
15
Тилль
Оливье
11
Тиль
Венсан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
-
15 Тилль ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тиль ВенсанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Щон РальфВратарь
-
23 Кипс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Холл ТимЗащитник
- Защитник
-
19 Граца МарвинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хольц Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Марусич АдамЗащитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Шаркич МатияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарук Хаджибегич
Ход матча
23'
36'
80'
87'
90'
0:1
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родригес Жерсон
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|2
|1
|2.
|Бечирай Фатос
|1 (1)
|0.5
|3.
|Распопович Момчило
|0
|0
|4.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартинс Кристофер
|1
|1
|2.
|Тиль Венсан
|1
|0
|3.
|Селимович Вахид
|1
|0
|4.
|Карлсон Дирк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|2
|0
|2.
|Бакич Марко
|1
|0
|3.
|Болевич Александар
|1
|0
|4.
|Распопович Момчило
|1
|0
|5.
|Шчекич Александар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Черногория
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Люксембург Последние 20 матчей: + = -Азербайджан 1:2 Люксембург Люксембург 0:2 Португалия Сербия 3:2 Люксембург Дания 4:0 Люксембург
Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург Люксембург 0:2 Беларусь Люксембург 3:0 Сан-Марино Беларусь 1:0 Люксембург Сан-Марино 0:3 Люксембург Люксембург 4:0 Молдова Люксембург 1:0 Грузия Люксембург 0:0 Сенегал
Черногория Последние 20 матчей: + = -Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория
Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция
Последние игры между собой
Люксембург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Черногория: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Азербайджан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Кипр
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Люксембург 0:1 Черногория
Исход игры
Люксембург
5.2% (8)
Ничья
16.8% (26)
Черногория
78.1% (121)
Тотал 2.5
Больше
47.02% (71)
Меньше
52.98% (80)
Обе команды забьют
Да
58.28% (88)
Нет
41.72% (63)
Популярный счёт
1:2 Черногория
29% (45)
0:1 Черногория
18.7% (29)
0:2 Черногория
18.1% (28)
1:1 Ничья
14.2% (22)
1:3 Черногория
5.8% (9)
2:1 Люксембург
4.5% (7)
0:3 Черногория
1.9% (3)
2:3 Черногория
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.20
|4.44
|—
|—
|5.90
|1.11
|—
|—
|1.12
|6.10
|—
|—
|2.06
|1.77
|1.76
|2.07
|1.09
|7.20
|1.75
|2.08
|1.27
|3.60
|1.02
|13.00
|1.06
|8.00
|1.04
|10.00
|1.01
|15.50
|—
|—
|7.40
|1.09
|—
|—
|6.15
|1.13
|—
|—
|2.76
|1.46
|—
|—
|2.07
|1.75
|—
|—
|1.63
|2.41
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.22
|4.40
|1.09
|7.60
|1.10
|7.30
|1.01
|18.25
|—
|—
|8.96
|1.06
|—
|—
|8.30
|1.07
|—
|—
|3.65
|1.28
|—
|—
|2.85
|1.42
|—
|—
|1.97
|1.83
|—
|—
|1.55
|2.44
|1.37
|3.08
|1.17
|4.99
|1.13
|5.88
|1.04
|10.70
|1.04
|10.70
|1.67
|2.31
|1.41
|3.09
|1.77
|2.13
|1.50
|2.71
|1.37
|3.29
|1.40
|3.15
|1.36
|3.34
|1.53
|2.63
|1.24
|4.45
|1.45
|2.89
|1.49
|2.68
|1.22
|4.71
|—
|—
|1.10
|7.38
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.65
|2.23
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.07
|7.50
|1.03
|12.00
|—
|—
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.33
|3.20
|1.12
|6.00
|1.08
|7.70
|—
|—
|—
|—
|2.98
|1.39
|—
|—
|1.99
|1.81
|—
|—
|1.46
|2.70
|1.15
|5.39
|1.11
|6.49
|1.02
|14.54
|1.02
|15.28
|1.28
|3.94
|1.15
|6.08
|1.28
|3.92
|1.43
|2.98
|1.34
|3.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—