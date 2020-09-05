Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|1 (1)
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|2.
|Сков Роберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уокер Кайл
|1
|1
|2.
|Гомес Джо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Дания Последние 20 матчей: + = -Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург
Англия Последние 20 матчей: + = -Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия
Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия Швеция 0:2 Англия
Последние игры между собой
Дания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Англия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Прогнозы на матч Дания - Англия
Исход игры
Дания
7% (4)
Ничья
15.8% (9)
Англия
77.2% (44)
Тотал 2.5
Больше
69.09% (38)
Меньше
30.91% (17)
Обе команды забьют
Да
83.64% (46)
Нет
16.36% (9)
Популярный счёт
1:2 Англия
49.1% (28)
1:1 Ничья
14% (8)
1:3 Англия
10.5% (6)
0:1 Англия
8.8% (5)
0:2 Англия
3.5% (2)
1:0 Дания
3.5% (2)
2:1 Дания
3.5% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|8.60
|1.05
|3.65
|1.28
|2.80
|1.44
|—
|—
|1.98
|1.88
|1.77
|2.12
|1.53
|2.60
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.16
|5.30
|1.11
|5.80
|1.03
|10.50
|1.03
|10.00
|11.50
|1.04
|10.25
|1.05
|3.75
|1.28
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.02
|1.88
|—
|—
|1.56
|2.46
|—
|—
|1.38
|3.10
|1.17
|5.20
|1.14
|6.00
|1.04
|11.75
|—
|—
|8.96
|1.06
|8.30
|1.07
|3.74
|1.27
|2.94
|1.40
|—
|—
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.58
|2.37
|—
|—
|1.39
|2.98
|1.18
|4.82
|1.14
|5.62
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|—
|—
|—
|—
|4.10
|1.26
|3.08
|1.41
|2.35
|1.65
|2.00
|1.90
|1.77
|2.13
|1.56
|2.55
|1.48
|2.75
|1.38
|3.22
|—
|—
|1.14
|6.50
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.44
|2.80
|1.16
|5.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.05
|1.77
|—
|—
|1.47
|2.68
|1.15
|5.35
|1.11
|6.75
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.03
|1.78
|—
|—
|1.47
|2.67
|1.16
|5.18
|1.11
|6.49
|1.02
|14.08
|1.02
|14.82
|3.20
|1.39
|2.63
|1.53
|2.06
|1.84
|1.65
|2.35
|1.46
|2.86
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—