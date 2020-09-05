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Дания
 
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Стадион:
Англия

Бомбардиры внутри турнира

Дания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Англия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 1 (1) 1

Карточки

Дания
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
2. Сков Роберт 1 0
Англия
# Игрок      
1. Уокер Кайл 1 1
2. Гомес Джо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дания 0 0 0 0 0 0
 Англия 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Дания Последние 20 матчей: + = -
Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург
Дания 1:0 Швейцария Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия Уэльс 1:2 Дания Дания 2:0 Австрия Ирландия 0:0 Дания Дания 2:0 Уэльс Словакия 3:0 Дания Хорватия 1:1 Дания Дания 0:0 Франция Дания 1:1 Австралия
Англия Последние 20 матчей: + = -
Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия
Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия Швеция 0:2 Англия

Последние игры между собой

Дания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Англия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Англия 1:0 Дания Товарищеские матчи Дания 1:2 Англия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Англия 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Исландия 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Дания 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2020, осталось 2 дня 20 часов 18 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 57
    Дания 7% (4)
    X 15.8% (9)
    Англия 77.2% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Англия
    4.30
    3.80
    2.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Дания - Англия

    Исход игры
    Дания
    7% (4)
    Ничья
    15.8% (9)
    Англия
    77.2% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.09% (38)
    Меньше
    30.91% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    83.64% (46)
    Нет
    16.36% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Англия
    49.1% (28)
    1:1 Ничья
    14% (8)
    1:3 Англия
    10.5% (6)
    0:1 Англия
    8.8% (5)
    0:2 Англия
    3.5% (2)
    1:0 Дания
    3.5% (2)
    2:1 Дания
    3.5% (2)
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    Где смотреть матч Дания - Англия онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.30 3.80 1.85
    3.85 3.60 2.00
    3.84 3.72 1.95
    4.15 3.74 1.85
    3.95 3.63 1.99

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 8.60 1.05 3.65 1.28 2.80 1.44 1.98 1.88 1.77 2.12 1.53 2.60 1.35 3.20 1.16 5.30 1.11 5.80 1.03 10.50 1.03 10.00
    11.50 1.04 10.25 1.05 3.75 1.28 2.88 1.43 2.02 1.88 1.56 2.46 1.38 3.10 1.17 5.20 1.14 6.00 1.04 11.75
    8.96 1.06 8.30 1.07 3.74 1.27 2.94 1.40 2.00 1.80 1.58 2.37 1.39 2.98 1.18 4.82 1.14 5.62 1.05 9.74 1.04 10.70
    4.10 1.26 3.08 1.41 2.35 1.65 2.00 1.90 1.77 2.13 1.56 2.55 1.48 2.75 1.38 3.22 1.14 6.50
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.01 1.80 1.44 2.80 1.16 5.50
    3.12 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.35 1.11 6.75
    3.03 1.38 2.03 1.78 1.47 2.67 1.16 5.18 1.11 6.49 1.02 14.08 1.02 14.82
    3.20 1.39 2.63 1.53 2.06 1.84 1.65 2.35 1.46 2.86
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
    4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.09 1.31 3.45 1.20 4.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.73 2.03
    1.78 2.03
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.32
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