Ботафого Рибейрао
0:1
Второй тайм: 74'
Форталеза
15' Желтая карточкаКану Рубенилсон
0:1
61' ГолBergson
2
Kevin
II
50
Jose
Welison
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
26
Жаксон
30
Bruno
Melo
15
Фелипе
20
Romarinho3
17
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
- Полузащитник
-
34 СезиньяНападающий
-
22 Бесса ЭберНападающий
-
-
30 David Sousa
-
-
-
-
27 Davi Araujo
-
-
Главный тренер: Flavio Tenius
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
-
26 ЖаксонЗащитник
- Защитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
- Нападающий
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 CarlinhoЗащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
38 Паулу ЖоауНападающий
-
29 BergsonНападающий
-
-
77 Igor Torres
-
23 Max Walef
-
-
-
14 Ronald
-
57 Yuri Cesar
-
Главный тренер: Marcelo Chamusca
Ход матча
15'
61'
0:1
71'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0.29
|2.
|Caio Alexandre
|4
|0.19
|3.
|Pedro Raul
|3
|0.14
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.1
|5.
|Хонда Кейсуке
|2 (1)
|0.1
|6.
|Назарио Бруно
|1
|0.05
|7.
|Калу Саломон
|1
|0.05
|8.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.05
|9.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|10.
|Guilherme Santos
|0
|0
|11.
|Kevin II
|0
|0
|12.
|Rhuan Castro
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|5 (1)
|0.23
|2.
|David VI
|4
|0.18
|3.
|Bergson
|3
|0.14
|4.
|Bruno Melo
|2
|0.09
|5.
|Romarinho3
|2
|0.09
|6.
|Osvaldo
|1
|0.05
|7.
|Juninho V
|1 (1)
|0.05
|8.
|Gabriel Dias
|1
|0.05
|9.
|Yuri Cesar
|1
|0.05
|10.
|Фелипе
|1
|0.05
|11.
|Tinga I
|0
|0
|12.
|Ronald
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marcelo Conceicao
|5
|0
|2.
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|3.
|Caio Alexandre
|5
|0
|4.
|Federico Barrandeguy
|3
|1
|5.
|Рафаэль Форстер
|3
|1
|6.
|Guilherme Santos
|3
|0
|7.
|Ангуло Иван
|1
|1
|8.
|Кану Рубенилсон
|2
|0
|9.
|Назарио Бруно
|2
|0
|10.
|Kevin II
|2
|0
|11.
|Хонда Кейсуке
|1
|0
|12.
|Кавальери Диего
|1
|0
|13.
|Луис Виктор
|1
|0
|14.
|Danilo IV
|1
|0
|15.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|16.
|Fernando Costanza
|1
|0
|17.
|Pedro Raul
|1
|0
|18.
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|19.
|Warley Leandro
|1
|0
|20.
|Davi Araujo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Juninho V
|5
|0
|3.
|Juan Quintero II
|3
|1
|4.
|Paulo III
|4
|0
|5.
|Жаксон
|4
|0
|6.
|David VI
|3
|0
|7.
|Bruno Melo
|3
|0
|8.
|Gabriel Dias
|1
|1
|9.
|Osvaldo
|2
|0
|10.
|Derley II
|2
|0
|11.
|Romarinho3
|2
|0
|12.
|Yuri Cesar
|2
|0
|13.
|Роджер де Карвальо
|0
|1
|14.
|Carlinho
|1
|0
|15.
|Bergson
|1
|0
|16.
|Tinga I
|1
|0
|17.
|Mariano Vazquez
|1
|0
|18.
|Ronald
|1
|0
|19.
|Adriano Marlon
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботафого Рибейрао
|0
|25% (5)
|20% (4)
|15% (3)
|15% (3)
|25% (5)
|Форталеза
|15% (3)
|10% (2)
|20% (4)
|20% (4)
|25% (5)
|10% (2)
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =10 -7Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара
Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ
Форталеза Последние 20 матчей: +6 =6 -8Васко да Гама 0:0 Форталеза Форталеза 2:3 Сан-Паулу Льянерос 1:1 Форталеза Байя 2:1 Форталеза
Форталеза 2:3 Льянерос Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 0:1 Флуминенсе Богота 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:2 Форталеза Форталеза 3:1 Реал Сан-Андрес Форталеза 1:0 Сеара Форталеза 2:0 Палмейрас Реал Картахена 2:1 Форталеза Форталеза 3:3 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Университарио де Попаян Куритиба 0:0 Форталеза Орсомарсо 3:2 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 1:0 Депортес Куиндио Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Форталеза: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|22
|12
|3
|7
|39 - 28
|39
|2.
|Фламенго
|22
|11
|6
|5
|37 - 31
|39
|3.
|Сан-Паулу
|19
|10
|7
|2
|30 - 18
|37
|4.
|Интернасьональ
|1:1
|22
|10
|7
|5
|33 - 21
|37
|5.
|Палмейрас
|21
|9
|7
|5
|28 - 21
|34
|6.
|Сантос
|22
|9
|7
|6
|30 - 25
|34
|7.
|Гремио
|20
|8
|9
|3
|26 - 19
|33
|8.
|Флуминенсе
|1:1
|22
|9
|6
|7
|30 - 25
|33
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|8
|4
|10
|19 - 21
|28
|10.
|Байя
|22
|8
|4
|10
|28 - 34
|28
|11.
|Форталеза
|1:0
|22
|7
|7
|8
|21 - 19
|28
|12.
|Брагантино
|22
|6
|8
|8
|29 - 28
|26
|13.
|Спорт Ресифи
|21
|7
|4
|10
|19 - 28
|25
|14.
|Коринтианс
|21
|6
|7
|8
|24 - 29
|25
|15.
|Сеара
|21
|6
|7
|8
|27 - 32
|25
|16.
|Васко да Гама
|21
|6
|6
|9
|23 - 27
|24
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|5
|9
|7
|19 - 27
|24
|18.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|21
|3
|11
|7
|20 - 26
|20
|19.
|Куритиба
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|20.
|Гойяс
|20
|3
|6
|11
|22 - 34
|15
Победитель
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