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  2. Матчи
  3. Бразилия
Ботафого Рибейрао
0:1
Второй тайм: 74'
Форталеза
0'
15' Желтая карточка
Кану Рубенилсон
0:1
61' Гол
Bergson
74'
12
Кавальери
Диего
2
Kevin
II
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
6
Луис
Виктор
4
Хонда
Кейсуке
50
Jose
Welison
19
Caio
Alexandre
10
Назарио
Бруно
11
Nascimento
Leite
Matheus3
8
Калу
Саломон
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
26
Жаксон
33
Wanderson
VIII
30
Bruno
Melo
28
Adriano
Marlon
5
Juninho
V
15
Фелипе
20
Romarinho3
9
Веллингтон
Паулиста
17
David
VI
Ботафого Рибейрао
4-3-3
Форталеза
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 6 0.29
2. Caio Alexandre 4 0.19
3. Pedro Raul 3 0.14
4. Луис Виктор 2 (2) 0.1
5. Хонда Кейсуке 2 (1) 0.1
6. Назарио Бруно 1 0.05
7. Калу Саломон 1 0.05
8. Фернандо Луис IV 1 0.05
9. Кану Рубенилсон 0 0
10. Guilherme Santos 0 0
11. Kevin II 0 0
12. Rhuan Castro 0 0
Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 5 (1) 0.23
2. David VI 4 0.18
3. Bergson 3 0.14
4. Bruno Melo 2 0.09
5. Romarinho3 2 0.09
6. Osvaldo 1 0.05
7. Juninho V 1 (1) 0.05
8. Gabriel Dias 1 0.05
9. Yuri Cesar 1 0.05
10. Фелипе 1 0.05
11. Tinga I 0 0
12. Ronald 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Marcelo Conceicao 5 0
2. Nascimento Leite Matheus3 5 0
3. Caio Alexandre 5 0
4. Federico Barrandeguy 3 1
5. Рафаэль Форстер 3 1
6. Guilherme Santos 3 0
7. Ангуло Иван 1 1
8. Кану Рубенилсон 2 0
9. Назарио Бруно 2 0
10. Kevin II 2 0
11. Хонда Кейсуке 1 0
12. Кавальери Диего 1 0
13. Луис Виктор 1 0
14. Danilo IV 1 0
15. Carlos Renteria II 1 0
16. Fernando Costanza 1 0
17. Pedro Raul 1 0
18. Фернандес Роберто III 1 0
19. Warley Leandro 1 0
20. Davi Araujo 1 0
Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 7 1
2. Juninho V 5 0
3. Juan Quintero II 3 1
4. Paulo III 4 0
5. Жаксон 4 0
6. David VI 3 0
7. Bruno Melo 3 0
8. Gabriel Dias 1 1
9. Osvaldo 2 0
10. Derley II 2 0
11. Romarinho3 2 0
12. Yuri Cesar 2 0
13. Роджер де Карвальо 0 1
14. Carlinho 1 0
15. Bergson 1 0
16. Tinga I 1 0
17. Mariano Vazquez 1 0
18. Ronald 1 0
19. Adriano Marlon 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботафого Рибейрао 0 25% (5) 20% (4) 15% (3) 15% (3) 25% (5)
 Форталеза 15% (3) 10% (2) 20% (4) 20% (4) 25% (5) 10% (2)

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара
Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ
Форталеза Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Васко да Гама 0:0 Форталеза Форталеза 2:3 Сан-Паулу Льянерос 1:1 Форталеза Байя 2:1 Форталеза
Форталеза 2:3 Льянерос Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 0:1 Флуминенсе Богота 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:2 Форталеза Форталеза 3:1 Реал Сан-Андрес Форталеза 1:0 Сеара Форталеза 2:0 Палмейрас Реал Картахена 2:1 Форталеза Форталеза 3:3 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Университарио де Попаян Куритиба 0:0 Форталеза Орсомарсо 3:2 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 1:0 Депортес Куиндио Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Форталеза: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок
Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:1 Форталеза Кубок Северо-Востока Форталеза 2:1 Ботафого Рибейрао Кубок Северо-Востока
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 22 12 3 7 39 - 28 39
2. Фламенго 22 11 6 5 37 - 31 39
3. Сан-Паулу 19 10 7 2 30 - 18 37
4. Интернасьональ 1:1 22 10 7 5 33 - 21 37
5. Палмейрас 21 9 7 5 28 - 21 34
6. Сантос 22 9 7 6 30 - 25 34
7. Гремио 20 8 9 3 26 - 19 33
8. Флуминенсе 1:1 22 9 6 7 30 - 25 33
9. Атлетико Паранаэнсе 22 8 4 10 19 - 21 28
10. Байя 22 8 4 10 28 - 34 28
11. Форталеза 1:0 22 7 7 8 21 - 19 28
12. Брагантино 22 6 8 8 29 - 28 26
13. Спорт Ресифи 21 7 4 10 19 - 28 25
14. Коринтианс 21 6 7 8 24 - 29 25
15. Сеара 21 6 7 8 27 - 32 25
16. Васко да Гама 21 6 6 9 23 - 27 24
17. Атлетико Гойяненсе 21 5 9 7 19 - 27 24
18. Ботафого Рибейрао 0:1 21 3 11 7 20 - 26 20
19. Куритиба 22 5 5 12 20 - 31 20
20. Гойяс 20 3 6 11 22 - 34 15
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Кану Рубенилсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Форталеза
9.50
3.50
4.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 2.20 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 3.50 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 2.99 3.70
  11.89 3.32 1.51

Самый высокий коэффициент на матч «Ботафого Рибейрао» – «Форталеза» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Форталеза» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ботафого Рибейрао» – «Форталеза», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.05 1.35 6.20 1.10 2.20 1.62 2.12 1.72 1.80 2.01 1.22 4.00 1.29 3.45 1.02 11.00 1.07 7.60 1.02 11.00 0.00 15.00
7.20 1.10 5.80 1.14 2.83 1.44 2.12 1.74 1.65 2.38 1.32 3.45 1.24 4.15 1.08 8.00 1.07 8.90 1.01 17.00
3.00 1.40 2.48 1.56 1.95 1.91 1.59 2.42 2.38 1.61 1.93 1.94 1.43 2.88 1.28 3.79 1.20 4.68 1.47 2.80 1.16 5.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.15 5.00 1.67 2.21 1.11 5.80 1.06 7.30 1.05 8.50
2.40 1.57 1.64 2.26 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
1.65 2.31 1.38 3.10 1.13 6.24 1.32 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.50 2.45 1.17 4.60
3.30 1.33 2.22 1.66 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
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