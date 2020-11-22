  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Интернасьональ
1:1
Второй тайм: 70'
Флуминенсе
0'
12' Желтая карточка
Gustavo1
1:0
15' Гол
José Maurisio3
21' Желтая карточка
Uendel
42' Желтая карточка
Danilo IV
42' Желтая карточка
Digao II
45' Желтая карточка
Yago I
1:1
57' Гол
Lucca
70'
12
Marcelo
Lomba
22
Марсело
Родиней
35
Jose
Gabriel
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
27
José
Maurisio3
8
Эденилсон
дос
Сантос
13
Дурадо
Родриго
33
Gustavo1
17
Galhardo
Thiago
47
Кайо
Ранхел
27
Муриэл
Беккер
31
Calegari
4
Luccas
Claro
26
Digao
II
14
Danilo
IV
5
Yuri
Oliveira
Lima
20
Yago
I
7
Lucca
77
Нене
Андерсон
17
Веллингтон
Силва
11
Marcos
Paulo2
Интернасьональ
4-4-2
Флуминенсе
4-2-3-1

Ход матча

12'
Gustavo1
 
15'
José Maurisio3
1:0
21'
Uendel
 
42'
 
Danilo IV
42'
 
Digao II
45'
 
Yago I
51'
 
Андре
Yago I
57'
1:1
Lucca
62'
Джонни
Дурадо Родриго
 
63'
Marcos Guilherme
Gustavo1
 
66'
 
Энрике Луис
Lucca

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 15 (5) 0.68
2. Patrick I 3 0.14
3. Герреро Паоло 3 0.14
4. Эденилсон дос Сантос 2 0.09
5. Эрнандес Абель 2 0.09
6. Yuri Alberto 2 0.09
7. Бошилья Габриэл 1 0.05
8. Мусто Дамиан 1 0.05
9. Моледо Родриго 1 0.05
10. Gustavo1 1 0.05
11. José Maurisio3 1 0.05
12. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
13. Moises VII 0 0
14. Leandro Miguel Fernandez 0 0
15. Саравия Ренсо 0 0
16. Rodrigo I 0 0
17. Peglow 0 0
Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 7 (4) 0.32
2. Fred II 2 0.09
3. Веллингтон Силва 2 0.09
4. Digao II 2 0.09
5. Эванилсон 2 0.09
6. Huan Nino2 2 0.09
7. Гансо Пауло 1 (1) 0.05
8. Энрике Луис 1 0.05
9. Danilo IV 1 0.05
10. Caio Paulista 1 0.05
11. Marcos Paulo2 1 0.05
12. Lucca 1 0.05
13. Luccas Claro 1 0.05
14. Douglas XV 1 0.05
15. Yago I 1 0.05
16. Michel Araujo 1 0.05
17. Wánderson do Carmo2 1 0.05
18. Эжидио Перейра 0 0
19. Igor Juliao 0 0
20. Hudson1 0 0
21. Маркос Дос Сантос 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 7 0
2. Эденилсон дос Сантос 4 0
3. Мусто Дамиан 2 1
4. Galhardo Thiago 2 1
5. Heitor Rodrigues da Fonseca 2 1
6. Д'Алессандро Андрес 3 0
7. Marcelo Lomba 3 0
8. Rodrigo I 3 0
9. Gustavo1 3 0
10. Bruno Praxedes 3 0
11. Jose Gabriel 1 1
12. Моледо Родриго 2 0
13. Бошилья Габриэл 2 0
14. Марсело Родиней 2 0
15. Jussa 2 0
16. William Pottker 0 1
17. Uendel 1 0
18. Эрнандес Абель 1 0
19. Leandro Miguel Fernandez 1 0
20. Энрике Педро 1 0
21. Дурадо Родриго 1 0
22. Саравия Ренсо 1 0
23. Marcos Guilherme 1 0
24. Danilo XVI 1 0
25. Patrick I 1 0
26. Moises VII 1 0
27. Yuri Alberto 1 0
28. Фукс Бруно 1 0
Флуминенсе
# Игрок      
1. Веллингтон Силва 5 0
2. Igor Juliao 5 0
3. Michel Araujo 5 0
4. Digao II 4 0
5. Hudson1 2 1
6. Douglas XV 3 0
7. Fred II 3 0
8. Danilo IV 3 0
9. Yuri Oliveira Lima 3 0
10. Эванилсон 3 0
11. Андре 2 0
12. Нене Андерсон 2 0
13. Гансо Пауло 2 0
14. Yago I 2 0
15. Huan Nino2 2 0
16. Lucas Barcellos 0 1
17. Fernando Pacheco2 1 0
18. Wánderson do Carmo2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 12.9% (4) 25.81% (8) 16.13% (5) 12.9% (4) 12.9% (4) 19.35% (6)
 Флуминенсе 22.22% (6) 7.41% (2) 14.81% (4) 7.41% (2) 18.52% (5) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба
Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ
Флуминенсе Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Палмейрас 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Сантос
Флуминенсе 2:2 Сеара Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Байя Гойяс 2:4 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Коринтианс Флуминенсе 1:2 Фламенго Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Флуминенсе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Флуминенсе Серия A
Флуминенсе 0:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Копа Суль-Минас-Рио Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Интернасьональ Копа Суль-Минас-Рио Флуминенсе 0:1 Интернасьональ Товарищеские матчи Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Серия A Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 2:3 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:1 Флуминенсе Серия A Интернасьональ 0:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Международные матчи (клубы) Интернасьональ 0:0 Флуминенсе Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 22 12 3 7 39 - 28 39
2. Фламенго 22 11 6 5 37 - 31 39
3. Сан-Паулу 19 10 7 2 30 - 18 37
4. Интернасьональ 1:1 22 10 7 5 33 - 21 37
5. Палмейрас 21 9 7 5 28 - 21 34
6. Сантос 22 9 7 6 30 - 25 34
7. Гремио 20 8 9 3 26 - 19 33
8. Флуминенсе 1:1 22 9 6 7 30 - 25 33
9. Атлетико Паранаэнсе 22 8 4 10 19 - 21 28
10. Байя 22 8 4 10 28 - 34 28
11. Форталеза 1:0 22 7 7 8 21 - 19 28
12. Брагантино 22 6 8 8 29 - 28 26
13. Спорт Ресифи 21 7 4 10 19 - 28 25
14. Коринтианс 21 6 7 8 24 - 29 25
15. Сеара 21 6 7 8 27 - 32 25
16. Васко да Гама 21 6 6 9 23 - 27 24
17. Атлетико Гойяненсе 21 5 9 7 19 - 27 24
18. Ботафого Рибейрао 0:1 21 3 11 7 20 - 26 20
19. Куритиба 22 5 5 12 20 - 31 20
20. Гойяс 20 3 6 11 22 - 34 15
  • Второй тайм
  • 66'
    Lucca уходит с поля. Luiz Henrique выходит вместо него
  • 63'
    Nonato уходит с поля. Marcos Guilherme выходит вместо него
  • 62'
    Дурадо Родриго уходит с поля. Johnny выходит вместо него
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Lucca бьет в цель!
  • 51'
    Yago уходит с поля. Andre выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Yago получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Родриго Жуниор Паула Сильва Дигао получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Danilo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Перейра Гонсалвес Уендел получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Mauricio бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Nonato получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьональ
Ничья
Флуминенсе
3.05
4.70
4.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.33 4.70 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 1.85 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.09 3.20 4.55
  3.40 1.76 5.37

Самый высокий коэффициент на матч «Интернасьональ» – «Флуминенсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интернасьональ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Флуминенсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интернасьональ» – «Флуминенсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.00 1.09 4.80 1.16 4.00 1.22 2.10 1.74 1.78 2.03 1.69 2.17 2.11 1.68 1.18 4.50 1.18 4.50 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 18.50
6.05 1.08 4.80 1.15 2.34 1.57 1.77 2.05 1.51 2.95 1.19 4.75 1.13 5.55 1.02 10.75 1.01 11.00 1.00 11.25
5.96 1.14 2.71 1.48 2.79 1.46 2.27 1.67 1.73 2.16 1.45 2.81 1.98 1.88 1.62 2.35 1.26 3.90 1.14 5.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 1.59 2.46 1.58 2.30 1.05 8.50 1.07 7.50
2.34 1.60 1.52 2.53 1.26 3.85 1.05 9.80 1.04 11.25
2.09 1.77 1.71 2.18 1.33 3.37 1.37 3.22 1.65 2.29 1.39 3.07 1.13 6.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.83 1.91 1.38 2.90 1.11 6.00
2.88 1.42 1.88 1.92 1.41 2.91 1.12 6.30 1.08 7.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.76
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
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