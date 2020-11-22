Интернасьональ
1:1
Второй тайм: 70'
Флуминенсе
35
Jose
Gabriel
6
Uendel
33
Gustavo1
47
Кайо
Ранхел
31
Calegari
26
Digao
II
14
Danilo
IV
20
Yago
I
7
Lucca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Jose GabrielЗащитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Gustavo1Полузащитник
- Нападающий
-
47 Кайо РанхелНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Yuri Alberto
-
25 Jussa
-
-
-
-
Главный тренер: Abel Braga
- Основной состав
- Вратарь
-
31 CalegariЗащитник
- Защитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
14 Danilo IVЗащитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
7 LuccaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисПолузащитник
-
35 АндреПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
Ход матча
12'
15'
1:0
21'
42'
42'
45'
57'
1:1
62'
66'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|15 (5)
|0.68
|2.
|Patrick I
|3
|0.14
|3.
|Герреро Паоло
|3
|0.14
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0.09
|5.
|Эрнандес Абель
|2
|0.09
|6.
|Yuri Alberto
|2
|0.09
|7.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.05
|8.
|Мусто Дамиан
|1
|0.05
|9.
|Моледо Родриго
|1
|0.05
|10.
|Gustavo1
|1
|0.05
|11.
|José Maurisio3
|1
|0.05
|12.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|13.
|Moises VII
|0
|0
|14.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|15.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|16.
|Rodrigo I
|0
|0
|17.
|Peglow
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нене Андерсон
|7 (4)
|0.32
|2.
|Fred II
|2
|0.09
|3.
|Веллингтон Силва
|2
|0.09
|4.
|Digao II
|2
|0.09
|5.
|Эванилсон
|2
|0.09
|6.
|Huan Nino2
|2
|0.09
|7.
|Гансо Пауло
|1 (1)
|0.05
|8.
|Энрике Луис
|1
|0.05
|9.
|Danilo IV
|1
|0.05
|10.
|Caio Paulista
|1
|0.05
|11.
|Marcos Paulo2
|1
|0.05
|12.
|Lucca
|1
|0.05
|13.
|Luccas Claro
|1
|0.05
|14.
|Douglas XV
|1
|0.05
|15.
|Yago I
|1
|0.05
|16.
|Michel Araujo
|1
|0.05
|17.
|Wánderson do Carmo2
|1
|0.05
|18.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|19.
|Igor Juliao
|0
|0
|20.
|Hudson1
|0
|0
|21.
|Маркос Дос Сантос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|7
|0
|2.
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|3.
|Мусто Дамиан
|2
|1
|4.
|Galhardo Thiago
|2
|1
|5.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|1
|6.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|7.
|Marcelo Lomba
|3
|0
|8.
|Rodrigo I
|3
|0
|9.
|Gustavo1
|3
|0
|10.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|11.
|Jose Gabriel
|1
|1
|12.
|Моледо Родриго
|2
|0
|13.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|14.
|Марсело Родиней
|2
|0
|15.
|Jussa
|2
|0
|16.
|William Pottker
|0
|1
|17.
|Uendel
|1
|0
|18.
|Эрнандес Абель
|1
|0
|19.
|Leandro Miguel Fernandez
|1
|0
|20.
|Энрике Педро
|1
|0
|21.
|Дурадо Родриго
|1
|0
|22.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|23.
|Marcos Guilherme
|1
|0
|24.
|Danilo XVI
|1
|0
|25.
|Patrick I
|1
|0
|26.
|Moises VII
|1
|0
|27.
|Yuri Alberto
|1
|0
|28.
|Фукс Бруно
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон Силва
|5
|0
|2.
|Igor Juliao
|5
|0
|3.
|Michel Araujo
|5
|0
|4.
|Digao II
|4
|0
|5.
|Hudson1
|2
|1
|6.
|Douglas XV
|3
|0
|7.
|Fred II
|3
|0
|8.
|Danilo IV
|3
|0
|9.
|Yuri Oliveira Lima
|3
|0
|10.
|Эванилсон
|3
|0
|11.
|Андре
|2
|0
|12.
|Нене Андерсон
|2
|0
|13.
|Гансо Пауло
|2
|0
|14.
|Yago I
|2
|0
|15.
|Huan Nino2
|2
|0
|16.
|Lucas Barcellos
|0
|1
|17.
|Fernando Pacheco2
|1
|0
|18.
|Wánderson do Carmo2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьональ
|12.9% (4)
|25.81% (8)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|Флуминенсе
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +7 =6 -7Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба
Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ
Флуминенсе Последние 20 матчей: +10 =4 -6Палмейрас 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Сантос
Флуминенсе 2:2 Сеара Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Байя Гойяс 2:4 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Коринтианс Флуминенсе 1:2 Фламенго Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Флуминенсе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Флуминенсе 0:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Копа Суль-Минас-Рио Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Интернасьональ Копа Суль-Минас-Рио Флуминенсе 0:1 Интернасьональ Товарищеские матчи Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Серия A Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 2:3 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:1 Флуминенсе Серия A Интернасьональ 0:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Международные матчи (клубы) Интернасьональ 0:0 Флуминенсе Международные матчи (клубы)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|22
|12
|3
|7
|39 - 28
|39
|2.
|Фламенго
|22
|11
|6
|5
|37 - 31
|39
|3.
|Сан-Паулу
|19
|10
|7
|2
|30 - 18
|37
|4.
|Интернасьональ
|1:1
|22
|10
|7
|5
|33 - 21
|37
|5.
|Палмейрас
|21
|9
|7
|5
|28 - 21
|34
|6.
|Сантос
|22
|9
|7
|6
|30 - 25
|34
|7.
|Гремио
|20
|8
|9
|3
|26 - 19
|33
|8.
|Флуминенсе
|1:1
|22
|9
|6
|7
|30 - 25
|33
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|8
|4
|10
|19 - 21
|28
|10.
|Байя
|22
|8
|4
|10
|28 - 34
|28
|11.
|Форталеза
|1:0
|22
|7
|7
|8
|21 - 19
|28
|12.
|Брагантино
|22
|6
|8
|8
|29 - 28
|26
|13.
|Спорт Ресифи
|21
|7
|4
|10
|19 - 28
|25
|14.
|Коринтианс
|21
|6
|7
|8
|24 - 29
|25
|15.
|Сеара
|21
|6
|7
|8
|27 - 32
|25
|16.
|Васко да Гама
|21
|6
|6
|9
|23 - 27
|24
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|5
|9
|7
|19 - 27
|24
|18.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|21
|3
|11
|7
|20 - 26
|20
|19.
|Куритиба
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|20.
|Гойяс
|20
|3
|6
|11
|22 - 34
|15
Победитель
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