47' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
48' Желтая карточкаАлвес Даниэл
0:1
52' ГолЛусиано Невес
0:2
66' ГолАрболеда Роберт
0:3
74' ГолЛусиано Невес
1:3
81' ГолClayson
14
Эрнандо
26
Gregore
36
Ramon1
11
Росси
16
Leo
XV
13
Luan5
10
Алвес
Даниэл
26
Igor
Gomes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Leo XVЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Luan5Полузащитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
8 Че ЧеЗащитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Витор БуэноНападающий
-
-
-
41 Junior6
-
34 Welington
-
9 Pablo I
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
Ход матча
46'
46'
47'
48'
52'
0:1
66'
74'
0:3
81'
1:3
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|5 (1)
|0.22
|2.
|Rodriguinho I
|4 (2)
|0.17
|3.
|Jose Elber
|3
|0.13
|4.
|Daniel XII
|3
|0.13
|5.
|Clayson
|3 (1)
|0.13
|6.
|Росси
|2
|0.09
|7.
|Saldanha
|2
|0.09
|8.
|Jose Ferreira
|2
|0.09
|9.
|Nino Paraiba
|1
|0.04
|10.
|Marco Antonio2
|1
|0.04
|11.
|Эрнандо
|1
|0.04
|12.
|Зе Карлос
|1
|0.04
|13.
|Fessin
|1
|0.04
|14.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|15.
|Gregore
|0
|0
|16.
|Ronaldo VI
|0
|0
|17.
|Matheus Bahia
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лусиано Невес
|11
|0.52
|2.
|Brenner da Silva
|6
|0.29
|3.
|Рейналдо Мануэл
|4 (4)
|0.19
|4.
|Витор Буэно
|2
|0.1
|5.
|Алвес Даниэл
|1
|0.05
|6.
|Pablo I
|1
|0.05
|7.
|Igor Gomes
|1
|0.05
|8.
|Коста Диего
|1
|0.05
|9.
|Эрнанес Лима
|1
|0.05
|10.
|Арболеда Роберт
|1
|0.05
|11.
|Че Че
|1
|0.05
|12.
|Igor Vinicius
|0
|0
|13.
|Хуанфран Торрес
|0
|0
|14.
|Tiago Luis Volpi
|0
|0
|15.
|Leo XV
|0
|0
|16.
|Gonzalo Carneiro
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|7
|1
|2.
|Росси
|5
|1
|3.
|Ronaldo VI
|6
|0
|4.
|Jose Ferreira
|2
|1
|5.
|Lucas Fonseca
|3
|0
|6.
|Nino Paraiba
|3
|0
|7.
|Anderson IV
|3
|0
|8.
|Gilberto IV
|3
|0
|9.
|Daniel XII
|3
|0
|10.
|Mendes Elias II
|3
|0
|11.
|Juninho Capixaba
|3
|0
|12.
|Rodriguinho I
|2
|0
|13.
|Marco Antonio2
|2
|0
|14.
|Jose Elber
|0
|1
|15.
|Saldanha
|1
|0
|16.
|Зе Карлос
|1
|0
|17.
|Alesson Batista
|1
|0
|18.
|Fernando Edson
|1
|0
|19.
|Ramon1
|1
|0
|20.
|Matheus Bahia
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алвес Даниэл
|5
|0
|2.
|Рейналдо Мануэл
|5
|0
|3.
|Габриэл Барбоза
|5
|0
|4.
|Igor Vinicius
|5
|0
|5.
|Luan5
|4
|0
|6.
|Коста Диего
|3
|0
|7.
|Эрнанес Лима
|3
|0
|8.
|Лусиано Невес
|3
|0
|9.
|Brenner da Silva
|3
|0
|10.
|Витор Буэно
|2
|0
|11.
|Че Че
|2
|0
|12.
|Leo XV
|2
|0
|13.
|Igor Gomes
|2
|0
|14.
|Хуанфран Торрес
|1
|0
|15.
|Арболеда Роберт
|1
|0
|16.
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|17.
|Bruno VI
|1
|0
|18.
|Pablo I
|1
|0
|19.
|Lucas Perri
|1
|0
|20.
|Lizeiro
|1
|0
|21.
|Rodrigo Nestor
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|3.45% (1)
|17.24% (5)
|27.59% (8)
|0
|10.34% (3)
|41.38% (12)
|Сан-Паулу
|11.76% (4)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|26.47% (9)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +8 =2 -10Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза
Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +10 =7 -3Сеара 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама Сан-Паулу 3:0 Фламенго Форталеза 2:3 Сан-Паулу
Фламенго 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Гойяс Сан-Паулу 4:3 Ланус Фламенго 1:4 Сан-Паулу Ланус 3:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Форталеза Сан-Паулу 5:1 Депортиво Бинасьональ Сан-Паулу 0:0 Гремио Форталеза 3:3 Сан-Паулу Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:1 Сан-Паулу Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу ЛДУ Кито 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Байя: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Сан-Паулу: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|23
|13
|3
|7
|41 - 29
|42
|2.
|Сан-Паулу
|21
|11
|8
|2
|34 - 20
|41
|3.
|Фламенго
|22
|11
|6
|5
|37 - 31
|39
|4.
|Палмейрас
|22
|10
|7
|5
|31 - 21
|37
|5.
|Интернасьональ
|0:0
|23
|10
|7
|6
|33 - 22
|37
|6.
|Сантос
|23
|10
|7
|6
|34 - 27
|37
|7.
|Флуминенсе
|22
|10
|5
|7
|31 - 25
|35
|8.
|Гремио
|21
|8
|10
|3
|26 - 19
|34
|9.
|Форталеза
|23
|7
|8
|8
|23 - 21
|29
|10.
|Коринтианс
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|8
|4
|11
|19 - 24
|28
|12.
|Байя
|23
|8
|4
|11
|29 - 37
|28
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|23
|6
|10
|7
|20 - 27
|28
|14.
|Брагантино
|22
|6
|8
|8
|29 - 28
|26
|15.
|Сеара
|22
|6
|8
|8
|28 - 33
|26
|16.
|Спорт Ресифи
|23
|7
|4
|12
|21 - 33
|25
|17.
|Васко да Гама
|21
|6
|6
|9
|23 - 27
|24
|18.
|Ботафого Рибейрао
|22
|3
|11
|8
|22 - 29
|20
|19.
|Куритиба
|23
|5
|5
|13
|20 - 32
|20
|20.
|Гойяс
|21
|3
|7
|11
|23 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|9
|2
|1
|27 - 9
|29
|2.
|Сан-Паулу
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|3.
|Интернасьональ
|0:0
|11
|6
|4
|1
|20 - 10
|22
|4.
|Сантос
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|5.
|Флуминенсе
|11
|6
|3
|2
|19 - 11
|21
|6.
|Сеара
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|7.
|Гремио
|10
|5
|4
|1
|16 - 10
|19
|8.
|Палмейрас
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|9.
|Фламенго
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|10.
|Байя
|12
|6
|1
|5
|18 - 17
|19
|11.
|Брагантино
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|12.
|Форталеза
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|11
|5
|0
|6
|12 - 15
|15
|15.
|Коринтианс
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|16.
|Васко да Гама
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|17.
|Гойяс
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|19.
|Куритиба
|11
|3
|2
|6
|6 - 9
|11
|20.
|Ботафого Рибейрао
|12
|2
|5
|5
|12 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|11
|6
|2
|3
|19 - 18
|20
|2.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|19 - 14
|19
|3.
|Палмейрас
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|12
|4
|4
|4
|7 - 12
|16
|5.
|Сантос
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|6.
|Гремио
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|7.
|Интернасьональ
|0:0
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|8.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|9.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|10.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|11.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|12.
|Форталеза
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|3
|1
|7
|9 - 15
|10
|14.
|Спорт Ресифи
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|15.
|Ботафого Рибейрао
|10
|1
|6
|3
|10 - 13
|9
|16.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|17.
|Куритиба
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|18.
|Брагантино
|11
|1
|5
|5
|11 - 17
|8
|19.
|Сеара
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|20.
|Гойяс
|10
|0
|4
|6
|8 - 17
|4
Победитель
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