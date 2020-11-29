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  2. Матчи
  3. Бразилия
Байя
1:3
Конец матча
Сан-Паулу
0'
47' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
48' Желтая карточка
Алвес Даниэл
0:1
52' Гол
Лусиано Невес
0:2
66' Гол
Арболеда Роберт
0:3
74' Гол
Лусиано Невес
1:3
81' Гол
Clayson
90'+5
1
Douglas
Friedrich
35
Fernando
Edson
14
Эрнандо
40
Jose
Ferreira
79
Matheus
Bahia
5
Mendes
Elias
II
26
Gregore
36
Ramon1
11
Росси
10
Rodriguinho
I
21
Alesson
Batista
1
Tiago
Luis
Volpi
20
Хуанфран
Торрес
5
Арболеда
Роберт
16
Leo
XV
6
Рейналдо
Мануэл
21
Габриэл
Барбоза
13
Luan5
10
Алвес
Даниэл
26
Igor
Gomes
30
Brenner
da
Silva
11
Лусиано
Невес
Байя
4-3-3
Сан-Паулу
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 5 (1) 0.22
2. Rodriguinho I 4 (2) 0.17
3. Jose Elber 3 0.13
4. Daniel XII 3 0.13
5. Clayson 3 (1) 0.13
6. Росси 2 0.09
7. Saldanha 2 0.09
8. Jose Ferreira 2 0.09
9. Nino Paraiba 1 0.04
10. Marco Antonio2 1 0.04
11. Эрнандо 1 0.04
12. Зе Карлос 1 0.04
13. Fessin 1 0.04
14. Juninho Capixaba 0 0
15. Gregore 0 0
16. Ronaldo VI 0 0
17. Matheus Bahia 0 0
Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лусиано Невес 11 0.52
2. Brenner da Silva 6 0.29
3. Рейналдо Мануэл 4 (4) 0.19
4. Витор Буэно 2 0.1
5. Алвес Даниэл 1 0.05
6. Pablo I 1 0.05
7. Igor Gomes 1 0.05
8. Коста Диего 1 0.05
9. Эрнанес Лима 1 0.05
10. Арболеда Роберт 1 0.05
11. Че Че 1 0.05
12. Igor Vinicius 0 0
13. Хуанфран Торрес 0 0
14. Tiago Luis Volpi 0 0
15. Leo XV 0 0
16. Gonzalo Carneiro 0 0

Карточки

Байя
# Игрок      
1. Gregore 7 1
2. Росси 5 1
3. Ronaldo VI 6 0
4. Jose Ferreira 2 1
5. Lucas Fonseca 3 0
6. Nino Paraiba 3 0
7. Anderson IV 3 0
8. Gilberto IV 3 0
9. Daniel XII 3 0
10. Mendes Elias II 3 0
11. Juninho Capixaba 3 0
12. Rodriguinho I 2 0
13. Marco Antonio2 2 0
14. Jose Elber 0 1
15. Saldanha 1 0
16. Зе Карлос 1 0
17. Alesson Batista 1 0
18. Fernando Edson 1 0
19. Ramon1 1 0
20. Matheus Bahia 1 0
Сан-Паулу
# Игрок      
1. Алвес Даниэл 5 0
2. Рейналдо Мануэл 5 0
3. Габриэл Барбоза 5 0
4. Igor Vinicius 5 0
5. Luan5 4 0
6. Коста Диего 3 0
7. Эрнанес Лима 3 0
8. Лусиано Невес 3 0
9. Brenner da Silva 3 0
10. Витор Буэно 2 0
11. Че Че 2 0
12. Leo XV 2 0
13. Igor Gomes 2 0
14. Хуанфран Торрес 1 0
15. Арболеда Роберт 1 0
16. Tiago Luis Volpi 1 0
17. Bruno VI 1 0
18. Pablo I 1 0
19. Lucas Perri 1 0
20. Lizeiro 1 0
21. Rodrigo Nestor 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 3.45% (1) 17.24% (5) 27.59% (8) 0 10.34% (3) 41.38% (12)
 Сан-Паулу 11.76% (4) 8.82% (3) 17.65% (6) 14.71% (5) 20.59% (7) 26.47% (9)

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза
Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Сеара 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама Сан-Паулу 3:0 Фламенго Форталеза 2:3 Сан-Паулу
Фламенго 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Гойяс Сан-Паулу 4:3 Ланус Фламенго 1:4 Сан-Паулу Ланус 3:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Форталеза Сан-Паулу 5:1 Депортиво Бинасьональ Сан-Паулу 0:0 Гремио Форталеза 3:3 Сан-Паулу Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:1 Сан-Паулу Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу ЛДУ Кито 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Байя: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Сан-Паулу: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Сан-Паулу 1:1 Байя Серия A Байя 0:0 Сан-Паулу Серия A Байя 1:0 Сан-Паулу Кубок Сан-Паулу 0:1 Байя Кубок
Сан-Паулу 0:0 Байя Серия A Сан-Паулу 1:0 Байя Серия A Байя 2:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:1 Байя Серия A Байя 2:1 Сан-Паулу Серия A Байя 4:3 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:0 Байя Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 23 13 3 7 41 - 29 42
2. Сан-Паулу 21 11 8 2 34 - 20 41
3. Фламенго 22 11 6 5 37 - 31 39
4. Палмейрас 22 10 7 5 31 - 21 37
5. Интернасьональ 0:0 23 10 7 6 33 - 22 37
6. Сантос 23 10 7 6 34 - 27 37
7. Флуминенсе 22 10 5 7 31 - 25 35
8. Гремио 21 8 10 3 26 - 19 34
9. Форталеза 23 7 8 8 23 - 21 29
10. Коринтианс 23 7 8 8 25 - 29 29
11. Атлетико Паранаэнсе 23 8 4 11 19 - 24 28
12. Байя 23 8 4 11 29 - 37 28
13. Атлетико Гойяненсе 0:0 23 6 10 7 20 - 27 28
14. Брагантино 22 6 8 8 29 - 28 26
15. Сеара 22 6 8 8 28 - 33 26
16. Спорт Ресифи 23 7 4 12 21 - 33 25
17. Васко да Гама 21 6 6 9 23 - 27 24
18. Ботафого Рибейрао 22 3 11 8 22 - 29 20
19. Куритиба 23 5 5 13 20 - 32 20
20. Гойяс 21 3 7 11 23 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 9 2 1 27 - 9 29
2. Сан-Паулу 10 6 4 0 15 - 6 22
3. Интернасьональ 0:0 11 6 4 1 20 - 10 22
4. Сантос 12 6 4 2 23 - 14 22
5. Флуминенсе 11 6 3 2 19 - 11 21
6. Сеара 12 5 5 2 15 - 12 20
7. Гремио 10 5 4 1 16 - 10 19
8. Палмейрас 11 5 4 2 18 - 12 19
9. Фламенго 11 5 4 2 18 - 13 19
10. Байя 12 6 1 5 18 - 17 19
11. Брагантино 11 5 3 3 18 - 11 18
12. Форталеза 11 5 3 3 12 - 8 18
13. Атлетико Паранаэнсе 12 5 3 4 10 - 9 18
14. Спорт Ресифи 11 5 0 6 12 - 15 15
15. Коринтианс 11 3 5 3 13 - 16 14
16. Васко да Гама 10 3 3 4 9 - 9 12
17. Гойяс 11 3 3 5 15 - 18 12
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 11 2 6 3 13 - 15 12
19. Куритиба 11 3 2 6 6 - 9 11
20. Ботафого Рибейрао 12 2 5 5 12 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 11 6 2 3 19 - 18 20
2. Сан-Паулу 11 5 4 2 19 - 14 19
3. Палмейрас 11 5 3 3 13 - 9 18
4. Атлетико Гойяненсе 0:0 12 4 4 4 7 - 12 16
5. Сантос 11 4 3 4 11 - 13 15
6. Гремио 11 3 6 2 10 - 9 15
7. Интернасьональ 0:0 12 4 3 5 13 - 12 15
8. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 13 15
9. Флуминенсе 11 4 2 5 12 - 14 14
10. Атлетико Минейро 11 4 1 6 14 - 20 13
11. Васко да Гама 11 3 3 5 14 - 18 12
12. Форталеза 12 2 5 5 11 - 13 11
13. Атлетико Паранаэнсе 11 3 1 7 9 - 15 10
14. Спорт Ресифи 12 2 4 6 9 - 18 10
15. Ботафого Рибейрао 10 1 6 3 10 - 13 9
16. Байя 11 2 3 6 11 - 20 9
17. Куритиба 12 2 3 7 14 - 23 9
18. Брагантино 11 1 5 5 11 - 17 8
19. Сеара 10 1 3 6 13 - 21 6
20. Гойяс 10 0 4 6 8 - 17 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 59.00 17.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 3.74 3.34 2.31
  13.27 4.99 1.29

Самый высокий коэффициент на матч «Байя» – «Сан-Паулу» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сан-Паулу» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байя» – «Сан-Паулу», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.05 1.35 7.60 1.07 1.45 2.62 2.39 1.52 2.05 1.77 2.13 1.66 1.41 2.95 1.20 4.20 1.10 5.90 1.15 5.00 1.01 13.00 0.00 22.00 0.00 20.00
7.90 1.04 6.95 1.07 3.10 1.35 2.50 1.53 1.88 2.12 1.42 2.83 1.29 3.46 1.10 5.85 1.07 6.40 1.02 14.25
3.75 1.28 3.15 1.37 2.55 1.54 1.93 1.93 2.88 1.43 2.40 1.60 1.92 1.95 1.58 2.43 1.96 1.91 1.62 2.35 1.29 3.68 1.16 5.43 1.10 7.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 1.81 2.00 1.13 5.40 1.10 6.30
2.72 1.46 1.80 2.01 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 8.00
1.29 3.64 1.15 5.54 1.18 4.94 1.45 2.82 1.38 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.64 2.18 1.22 3.70
3.64 1.28 2.48 1.53 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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