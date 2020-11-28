Сантос
1:0
Первый тайм: 13'
Спорт Ресифи
1:0
7' ПенальтиMarinho II
31
John
Victor
4
Para
I
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
30
Lucas
Braga
27
Luan
Polli
44
Чико
Флорес
34
Adryelson
10
Мугни
Лукас
33
Marquinhos2
- Основной состав
-
31 John VictorВратарь
-
4 Para IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
- Нападающий
-
30 Lucas BragaНападающий
- Запасные игроки
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
6 LaercioЗащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
13 Madson II
-
23 Arthur VIII
-
-
39 Tailson
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
-
27 Luan PolliВратарь
- Защитник
-
44 Чико ФлоресЗащитник
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мугни ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Marquinhos2Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Рафаэл ТьереЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
39 Gustavo XVII
-
99 Mikael
-
1 Mailson2
-
77 Marcao VI
-
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
Ход матча
7'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|12 (4)
|0.52
|2.
|Madson II
|4
|0.17
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2 (1)
|0.09
|4.
|Felipe Jonatan
|2
|0.09
|5.
|Kaio Jorge
|2
|0.09
|6.
|Jobson III
|1
|0.04
|7.
|Arthur VIII
|1
|0.04
|8.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.04
|9.
|Ivonei Junior
|1
|0.04
|10.
|Marcos Leonardo
|1
|0.04
|11.
|Jean Mota
|0
|0
|12.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|13.
|Алисон II
|0
|0
|14.
|Перес Луан
|0
|0
|15.
|Lucas Braga
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Iago Maidana
|4 (3)
|0.17
|2.
|Тиаго Невес
|2
|0.09
|3.
|Leandro Barcia
|2
|0.09
|4.
|Marquinhos2
|2
|0.09
|5.
|Elton V
|2 (1)
|0.09
|6.
|Hernane
|2 (2)
|0.09
|7.
|Patric II
|1
|0.04
|8.
|Мугни Лукас
|1
|0.04
|9.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.04
|10.
|Marcao VI
|1
|0.04
|11.
|Mikael
|1
|0.04
|12.
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|13.
|Рожерио Жозе
|0
|0
|14.
|Betinho2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|3
|2
|2.
|Сотельдо Йеферсон
|5
|0
|3.
|Jobson III
|5
|0
|4.
|Felipe Jonatan
|5
|0
|5.
|Marinho II
|4
|0
|6.
|Perez Martinez Lucas VI
|4
|0
|7.
|Kaio Jorge
|4
|0
|8.
|Sandry Santos
|4
|0
|9.
|Перес Луан
|2
|1
|10.
|Para I
|3
|0
|11.
|Diego Pituca
|3
|0
|12.
|Lucas Braga
|3
|0
|13.
|Arthur VIII
|1
|1
|14.
|Жуан Пауло
|2
|0
|15.
|Jean Mota
|1
|0
|16.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|17.
|Madson II
|1
|0
|18.
|Alex Nascimento
|1
|0
|19.
|Lucas Lourenco
|1
|0
|20.
|Ivonei Junior
|1
|0
|21.
|Marcos Leonardo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Adryelson
|5
|0
|2.
|Marquinhos2
|5
|0
|3.
|Sander
|3
|1
|4.
|Iago Maidana
|4
|0
|5.
|Patric II
|2
|1
|6.
|Виллиан Фариас
|3
|0
|7.
|Luan Polli
|3
|0
|8.
|Marcao VI
|3
|0
|9.
|Betinho2
|3
|0
|10.
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|11.
|Hernane
|2
|0
|12.
|Leandro Barcia
|2
|0
|13.
|Ricardinho IV
|2
|0
|14.
|Ronaldo II
|2
|0
|15.
|Ronaldo III
|0
|1
|16.
|Тиаго Невес
|1
|0
|17.
|Чико Флорес
|1
|0
|18.
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|19.
|Мугни Лукас
|1
|0
|20.
|Рожерио Жозе
|1
|0
|21.
|Elton V
|1
|0
|22.
|Marcos Serrato
|1
|0
|23.
|Bruno Roberto
|1
|0
|24.
|Mailson2
|1
|0
|25.
|Rafael Luiz
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сантос
|14.81% (4)
|29.63% (8)
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|Спорт Ресифи
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +7 =4 -9ЛДУ Кито 1:2 Сантос Альтос 2:0 Сантос Сантос 0:3 Пачука Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос
Сантос 0:1 Sao Raimundo RR1 Сантос 3:0 Синоп Сантос 2:0 Интернасьональ Сантос 4:0 Мазатлан Брагантино 1:1 Сантос Сеара 1:0 Сантос Леон 2:1 Сантос Сантос 3:1 Байя Баре 0:0 Сантос Сантос 0:0 Сеара Сантос 2:1 Атлетико де Сан-Луис Сантос 0:3 Ривер Флуминенсе 3:1 Сантос Мото Клуб 2:0 Сантос Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Сантос 1:1 Пачука
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +6 =4 -10Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 0:2 Васко да Гама Сеара 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Байя 1:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гремио 1:2 Спорт Ресифи Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Спорт Ресифи 0:1 Сантос Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи
Последние игры между собой
Сантос: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Спорт Ресифи: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|23
|13
|3
|7
|41 - 29
|42
|2.
|Фламенго
|22
|11
|6
|5
|37 - 31
|39
|3.
|Сан-Паулу
|20
|10
|8
|2
|31 - 19
|38
|4.
|Палмейрас
|1:0
|22
|10
|7
|5
|29 - 21
|37
|5.
|Сантос
|1:0
|23
|10
|7
|6
|31 - 25
|37
|6.
|Интернасьональ
|22
|10
|6
|6
|33 - 22
|36
|7.
|Флуминенсе
|22
|10
|5
|7
|31 - 25
|35
|8.
|Гремио
|21
|8
|10
|3
|26 - 19
|34
|9.
|Форталеза
|23
|7
|8
|8
|23 - 21
|29
|10.
|Коринтианс
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|11.
|Байя
|22
|8
|4
|10
|28 - 34
|28
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|23
|8
|4
|11
|19 - 22
|28
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|6
|9
|7
|20 - 27
|27
|14.
|Брагантино
|22
|6
|8
|8
|29 - 28
|26
|15.
|Сеара
|22
|6
|8
|8
|28 - 33
|26
|16.
|Спорт Ресифи
|0:1
|23
|7
|4
|12
|19 - 30
|25
|17.
|Васко да Гама
|21
|6
|6
|9
|23 - 27
|24
|18.
|Ботафого Рибейрао
|22
|3
|11
|8
|22 - 29
|20
|19.
|Куритиба
|23
|5
|5
|13
|20 - 32
|20
|20.
|Гойяс
|21
|3
|7
|11
|23 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|9
|2
|1
|27 - 9
|29
|2.
|Сан-Паулу
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|3.
|Интернасьональ
|11
|6
|4
|1
|20 - 10
|22
|4.
|Сантос
|1:0
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|5.
|Флуминенсе
|11
|6
|3
|2
|19 - 11
|21
|6.
|Сеара
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|7.
|Гремио
|10
|5
|4
|1
|16 - 10
|19
|8.
|Байя
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|9.
|Фламенго
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|10.
|Палмейрас
|1:0
|11
|5
|4
|2
|16 - 12
|19
|11.
|Брагантино
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|12.
|Форталеза
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|0:1
|11
|5
|0
|6
|12 - 15
|15
|15.
|Коринтианс
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|16.
|Васко да Гама
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|17.
|Гойяс
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|11
|19.
|Куритиба
|11
|3
|2
|6
|6 - 9
|11
|20.
|Ботафого Рибейрао
|12
|2
|5
|5
|12 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|11
|6
|2
|3
|19 - 18
|20
|2.
|Палмейрас
|1:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|3.
|Сан-Паулу
|10
|4
|4
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|4
|4
|4
|7 - 12
|16
|5.
|Сантос
|1:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|6.
|Гремио
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|7.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|8.
|Интернасьональ
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|9.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|10.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|11.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|12.
|Форталеза
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|11
|3
|1
|7
|9 - 13
|10
|14.
|Спорт Ресифи
|0:1
|12
|2
|4
|6
|7 - 15
|10
|15.
|Ботафого Рибейрао
|10
|1
|6
|3
|10 - 13
|9
|16.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|17.
|Куритиба
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|18.
|Брагантино
|11
|1
|5
|5
|11 - 17
|8
|19.
|Сеара
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|20.
|Гойяс
|10
|0
|4
|6
|8 - 17
|4
Победитель
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