  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сантос
4:2
Конец матча
Спорт Ресифи
0'
1:0
7' Пенальти
Marinho II
2:0
11' Гол
Lucas Braga
14' Желтая карточка
Adryelson
20' Желтая карточка
Lucas Lourenco
21' Желтая карточка
Marquinhos2
26' Желтая карточка
Jobson III
2:1
28' Гол
Marquinhos2
41' Желтая карточка
Мугни Лукас
43' Желтая карточка
Perez Martinez Lucas VI
2:2
45' Гол
Leandro Barcia
3:2
71' Гол
Брунинью Филипе
4:2
82' Пенальти
Сотельдо Йеферсон
90'+6
31
John
Victor
4
Para
I
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
2
Luiz
Felipe
III
3
Felipe
Jonatan
8
Jobson
III
21
Diego
Pituca
37
Lucas
Lourenco
11
Marinho
II
9
Kaio
Jorge
30
Lucas
Braga
27
Luan
Polli
2
Patric
II
44
Чико
Флорес
6
Iago
Maidana
34
Adryelson
3
Жуниор
Таварес
10
Мугни
Лукас
20
Ricardinho
IV
7
Marcio
Araujo
33
Marquinhos2
11
Leandro
Barcia
Сантос
4-3-3
Спорт Ресифи
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 13 (5) 0.57
2. Madson II 4 0.17
3. Сотельдо Йеферсон 3 (2) 0.13
4. Felipe Jonatan 2 0.09
5. Kaio Jorge 2 0.09
6. Jobson III 1 0.04
7. Perez Martinez Lucas VI 1 0.04
8. Lucas Braga 1 0.04
9. Брунинью Филипе 1 0.04
10. Arthur VIII 1 0.04
11. Ivonei Junior 1 0.04
12. Marcos Leonardo 1 0.04
13. Jean Mota 0 0
14. Карлос Санчес II 0 0
15. Алисон II 0 0
16. Перес Луан 0 0
Спорт Ресифи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Iago Maidana 4 (3) 0.17
2. Leandro Barcia 3 0.13
3. Marquinhos2 3 0.13
4. Тиаго Невес 2 0.09
5. Elton V 2 (1) 0.09
6. Hernane 2 (2) 0.09
7. Patric II 1 0.04
8. Мугни Лукас 1 0.04
9. Jonathan David Gomez 1 0.04
10. Marcao VI 1 0.04
11. Mikael 1 0.04
12. Да Силва Лусиано 0 0
13. Рожерио Жозе 0 0
14. Betinho2 0 0

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 3 2
2. Jobson III 6 0
3. Сотельдо Йеферсон 5 0
4. Perez Martinez Lucas VI 5 0
5. Felipe Jonatan 5 0
6. Marinho II 4 0
7. Kaio Jorge 4 0
8. Sandry Santos 4 0
9. Перес Луан 2 1
10. Para I 3 0
11. Diego Pituca 3 0
12. Lucas Braga 3 0
13. Arthur VIII 1 1
14. Жуан Пауло 2 0
15. Lucas Lourenco 2 0
16. Jean Mota 1 0
17. Карлос Санчес II 1 0
18. Madson II 1 0
19. Alex Nascimento 1 0
20. Ivonei Junior 1 0
21. Marcos Leonardo 1 0
Спорт Ресифи
# Игрок      
1. Adryelson 6 0
2. Marquinhos2 6 0
3. Sander 3 1
4. Iago Maidana 4 0
5. Patric II 2 1
6. Виллиан Фариас 3 0
7. Luan Polli 3 0
8. Marcao VI 3 0
9. Betinho2 3 0
10. Jonathan David Gomez 2 0
11. Hernane 2 0
12. Мугни Лукас 2 0
13. Leandro Barcia 2 0
14. Ricardinho IV 2 0
15. Ronaldo II 2 0
16. Ronaldo III 0 1
17. Тиаго Невес 1 0
18. Чико Флорес 1 0
19. Да Силва Лусиано 1 0
20. Рожерио Жозе 1 0
21. Elton V 1 0
22. Marcos Serrato 1 0
23. Bruno Roberto 1 0
24. Mailson2 1 0
25. Rafael Luiz 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 19.35% (6) 25.81% (8) 16.13% (5) 6.45% (2) 9.68% (3) 22.58% (7)
 Спорт Ресифи 14.29% (3) 9.52% (2) 28.57% (6) 23.81% (5) 9.52% (2) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос Альтос 2:0 Сантос Сантос 0:3 Пачука
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 0:1 Sao Raimundo RR1 Сантос 3:0 Синоп Сантос 2:0 Интернасьональ Сантос 4:0 Мазатлан Брагантино 1:1 Сантос Сеара 1:0 Сантос Леон 2:1 Сантос Сантос 3:1 Байя Баре 0:0 Сантос Сантос 0:0 Сеара Сантос 2:1 Атлетико де Сан-Луис Сантос 0:3 Ривер Флуминенсе 3:1 Сантос Мото Клуб 2:0 Сантос Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 0:2 Васко да Гама Сеара 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Байя 1:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гремио 1:2 Спорт Ресифи Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Спорт Ресифи 0:1 Сантос Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи

Последние игры между собой

Сантос: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Спорт Ресифи: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Спорт Ресифи 0:1 Сантос Серия A Спорт Ресифи 2:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Спорт Ресифи Серия A Сантос 1:2 Спорт Ресифи Кубок
Спорт Ресифи 1:1 Сантос Серия A Сантос 0:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:0 Сантос Серия A Сантос 2:0 Спорт Ресифи Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Спорт Ресифи 1:1 Сантос Серия A Сантос 3:1 Спорт Ресифи Кубок Сантос 2:2 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:1 Сантос Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 23 13 3 7 41 - 29 42
2. Сан-Паулу 1:0 21 11 8 2 32 - 19 41
3. Фламенго 22 11 6 5 37 - 31 39
4. Палмейрас 22 10 7 5 31 - 21 37
5. Сантос 23 10 7 6 34 - 27 37
6. Интернасьональ 22 10 6 6 33 - 22 36
7. Флуминенсе 22 10 5 7 31 - 25 35
8. Гремио 21 8 10 3 26 - 19 34
9. Форталеза 23 7 8 8 23 - 21 29
10. Коринтианс 23 7 8 8 25 - 29 29
11. Атлетико Паранаэнсе 23 8 4 11 19 - 24 28
12. Байя 0:1 23 8 4 11 28 - 35 28
13. Атлетико Гойяненсе 22 6 9 7 20 - 27 27
14. Брагантино 22 6 8 8 29 - 28 26
15. Сеара 22 6 8 8 28 - 33 26
16. Спорт Ресифи 23 7 4 12 21 - 33 25
17. Васко да Гама 21 6 6 9 23 - 27 24
18. Ботафого Рибейрао 22 3 11 8 22 - 29 20
19. Куритиба 23 5 5 13 20 - 32 20
20. Гойяс 21 3 7 11 23 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 9 2 1 27 - 9 29
2. Сан-Паулу 1:0 10 6 4 0 15 - 6 22
3. Интернасьональ 11 6 4 1 20 - 10 22
4. Сантос 12 6 4 2 23 - 14 22
5. Флуминенсе 11 6 3 2 19 - 11 21
6. Сеара 12 5 5 2 15 - 12 20
7. Гремио 10 5 4 1 16 - 10 19
8. Палмейрас 11 5 4 2 18 - 12 19
9. Фламенго 11 5 4 2 18 - 13 19
10. Байя 0:1 12 6 1 5 17 - 15 19
11. Брагантино 11 5 3 3 18 - 11 18
12. Форталеза 11 5 3 3 12 - 8 18
13. Атлетико Паранаэнсе 12 5 3 4 10 - 9 18
14. Спорт Ресифи 11 5 0 6 12 - 15 15
15. Коринтианс 11 3 5 3 13 - 16 14
16. Васко да Гама 10 3 3 4 9 - 9 12
17. Гойяс 11 3 3 5 15 - 18 12
18. Атлетико Гойяненсе 10 2 5 3 13 - 15 11
19. Куритиба 11 3 2 6 6 - 9 11
20. Ботафого Рибейрао 12 2 5 5 12 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 11 6 2 3 19 - 18 20
2. Сан-Паулу 1:0 11 5 4 2 17 - 13 19
3. Палмейрас 11 5 3 3 13 - 9 18
4. Атлетико Гойяненсе 12 4 4 4 7 - 12 16
5. Сантос 11 4 3 4 11 - 13 15
6. Гремио 11 3 6 2 10 - 9 15
7. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 13 15
8. Интернасьональ 11 4 2 5 13 - 12 14
9. Флуминенсе 11 4 2 5 12 - 14 14
10. Атлетико Минейро 11 4 1 6 14 - 20 13
11. Васко да Гама 11 3 3 5 14 - 18 12
12. Форталеза 12 2 5 5 11 - 13 11
13. Атлетико Паранаэнсе 11 3 1 7 9 - 15 10
14. Спорт Ресифи 12 2 4 6 9 - 18 10
15. Ботафого Рибейрао 10 1 6 3 10 - 13 9
16. Байя 0:1 11 2 3 6 11 - 20 9
17. Куритиба 12 2 3 7 14 - 23 9
18. Брагантино 11 1 5 5 11 - 17 8
19. Сеара 10 1 3 6 13 - 21 6
20. Гойяс 10 0 4 6 8 - 17 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Leandro Barcia бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Lucas Verissimo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Мугни Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Marquinhos бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Jobson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Marquinhos получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Lucas Lourenco получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Adryelson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Lucas Braga бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Мариньо из команды Сантос забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 6.00 35.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.66 3.80 5.15

Самый высокий коэффициент на матч «Сантос» – «Спорт Ресифи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сантос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спорт Ресифи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сантос» – «Спорт Ресифи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
11.00 1.02 7.90 1.06 3.30 1.30 2.60 1.52 2.06 1.75 6.80 1.08 1.41 2.70 4.50 1.18 1.11 5.50 2.48 1.50 1.02 12.00 1.75 2.01 0.00 19.00 1.10 6.25 1.02 11.00
10.25 1.05 8.60 1.07 3.45 1.32 2.66 1.49 1.90 2.00 1.48 2.69 1.33 3.38 1.14 5.80 1.11 6.65 1.03 12.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.85 1.95 1.39 2.85 1.12 5.90 1.95 1.80 1.32 3.20
2.88 1.42 1.91 1.89 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.67 2.20 1.27 3.75
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.12
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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