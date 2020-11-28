  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Палмейрас
1:0
Первый тайм: 12'
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
8' Гол
Patrick Carreiro
12'
51
Перейра
Вевертон
65
Менино
Габриэль
62
Emerson2
45
Гомес
Густаво
47
Винья
Матиас
48
Ze
Rafael
58
Данило
50
Лима
Лукас
III
55
Patrick
Carreiro
64
Gustavo
Scarpa
61
Roni
III
99
Bento
Krepski
26
Erick2
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
40
Жоао
Виктор
18
Лео
Ситтадини
5
Веллингтон
III
88
Christian
Cardoso
17
Bissoli
19
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
I
79
Renato
Kayzer
Палмейрас
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-4-2

Ход матча

8'
Patrick Carreiro
(Лима Лукас III)
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адриано Луис 7 (2) 0.32
2. Raphael Veiga 6 (1) 0.27
3. Виллиан Сикейра 4 0.18
4. Gabriel Veron 3 0.14
5. Ze Rafael 2 0.09
6. Уэсли Лопес 2 0.09
7. Patrick Carreiro 2 0.09
8. Гомес Густаво 1 0.05
9. Roni III 1 0.05
10. Менино Габриэль 0 0
11. Gustavo Scarpa 0 0
12. Винья Матиас 0 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 4 0.17
2. Carlos Eduardo III 3 0.13
3. Victor Vitinho4 2 0.09
4. Лео Ситтадини 2 0.09
5. Christian Cardoso 2 0.09
6. Nikao 1 0.04
7. Thiago Heleno 1 0.04
8. Жеуванио 1 0.04
9. Раванелли Феррейра 1 0.04
10. Abner2 1 0.04
11. Фабиньо Энрике 1 0.04
12. Фернандо Матос 0 0
13. Leo Gomes 0 0
14. Lucas Halter 0 0
15. Erick2 0 0

Карточки

Палмейрас
# Игрок      
1. Ze Rafael 7 1
2. Лима Лукас III 5 0
3. Менино Габриэль 5 0
4. Гомес Густаво 3 1
5. Мело Фелипе 4 0
6. Luan IV 4 0
7. Винья Матиас 3 0
8. Майке Роша 1 1
9. Данило 2 0
10. Энрике Бруно 2 0
11. Gustavo Scarpa 2 0
12. Уэсли Лопес 2 0
13. do Nascimento Ramires Santos II 2 0
14. Roni III 2 0
15. Адриано Луис 1 0
16. Габриэль Сильва 1 0
17. Роша Маркос 1 0
18. Жаилсон Марселино 1 0
19. Raphael Veiga 1 0
20. Lucas Esteves 1 0
21. Emerson2 1 0
22. Vitor Hugo III2 1 0
23. Gabriel Veron 1 0
24. Patrick Carreiro 1 0
25. Renan Victor 1 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 8 0
2. Christian Cardoso 5 0
3. Жеуванио 4 0
4. Erick2 4 0
5. Thiago Heleno 3 0
6. Лео Ситтадини 3 0
7. Richard Almeida de Oliveira2 3 0
8. Abner2 3 0
9. Nikao 2 0
10. Фернандо Матос 2 0
11. Jonatan VII 2 0
12. Khellven 2 0
13. Лучо Гонсалес 1 0
14. Энрике Педру II 1 0
15. Азеведо Марсио 1 0
16. Renato Kayzer 1 0
17. Агилар Фелипе 1 0
18. Ivaldo 1 0
19. Leo Gomes 1 0
20. Lucas Halter 1 0
21. Альварадо Джейми 1 0
22. Kawan 1 0
23. Victor Vitinho4 1 0
24. Pedrinho VI4 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Палмейрас 7.14% (2) 14.29% (4) 14.29% (4) 14.29% (4) 25% (7) 25% (7)
 Атлетико Паранаэнсе 5.26% (1) 15.79% (3) 31.58% (6) 0 26.32% (5) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Дельфин 1:3 Палмейрас Гойяс 1:0 Палмейрас Сеара 2:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Флуминенсе
Палмейрас 3:0 Сеара Васко да Гама 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Брагантино 1:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Палмейрас 5:0 Тигре Форталеза 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:3 Куритиба Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Палмейрас 2:1 Сеара Палмейрас 5:0 Боливар Палмейрас 1:1 Фламенго Гуарани Асунсьон 0:0 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Атлетико Паранаэнсе 1:3 Палмейрас Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:3 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Палмейрас 1:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 3:0 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 2:2 Палмейрас Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 2:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Палмейрас Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 23 13 3 7 41 - 29 42
2. Фламенго 22 11 6 5 37 - 31 39
3. Сан-Паулу 20 10 8 2 31 - 19 38
4. Палмейрас 1:0 22 10 7 5 29 - 21 37
5. Сантос 1:0 23 10 7 6 31 - 25 37
6. Интернасьональ 22 10 6 6 33 - 22 36
7. Флуминенсе 22 10 5 7 31 - 25 35
8. Гремио 21 8 10 3 26 - 19 34
9. Форталеза 23 7 8 8 23 - 21 29
10. Коринтианс 23 7 8 8 25 - 29 29
11. Байя 22 8 4 10 28 - 34 28
12. Атлетико Паранаэнсе 0:1 23 8 4 11 19 - 22 28
13. Атлетико Гойяненсе 22 6 9 7 20 - 27 27
14. Брагантино 22 6 8 8 29 - 28 26
15. Сеара 22 6 8 8 28 - 33 26
16. Спорт Ресифи 0:1 23 7 4 12 19 - 30 25
17. Васко да Гама 21 6 6 9 23 - 27 24
18. Ботафого Рибейрао 22 3 11 8 22 - 29 20
19. Куритиба 23 5 5 13 20 - 32 20
20. Гойяс 21 3 7 11 23 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 9 2 1 27 - 9 29
2. Сан-Паулу 10 6 4 0 15 - 6 22
3. Интернасьональ 11 6 4 1 20 - 10 22
4. Сантос 1:0 12 6 4 2 20 - 12 22
5. Флуминенсе 11 6 3 2 19 - 11 21
6. Сеара 12 5 5 2 15 - 12 20
7. Гремио 10 5 4 1 16 - 10 19
8. Байя 11 6 1 4 17 - 14 19
9. Фламенго 11 5 4 2 18 - 13 19
10. Палмейрас 1:0 11 5 4 2 16 - 12 19
11. Брагантино 11 5 3 3 18 - 11 18
12. Форталеза 11 5 3 3 12 - 8 18
13. Атлетико Паранаэнсе 0:1 12 5 3 4 10 - 9 18
14. Спорт Ресифи 0:1 11 5 0 6 12 - 15 15
15. Коринтианс 11 3 5 3 13 - 16 14
16. Васко да Гама 10 3 3 4 9 - 9 12
17. Гойяс 11 3 3 5 15 - 18 12
18. Атлетико Гойяненсе 10 2 5 3 13 - 15 11
19. Куритиба 11 3 2 6 6 - 9 11
20. Ботафого Рибейрао 12 2 5 5 12 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 11 6 2 3 19 - 18 20
2. Палмейрас 1:0 11 5 3 3 13 - 9 18
3. Сан-Паулу 10 4 4 2 16 - 13 16
4. Атлетико Гойяненсе 12 4 4 4 7 - 12 16
5. Сантос 1:0 11 4 3 4 11 - 13 15
6. Гремио 11 3 6 2 10 - 9 15
7. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 13 15
8. Интернасьональ 11 4 2 5 13 - 12 14
9. Флуминенсе 11 4 2 5 12 - 14 14
10. Атлетико Минейро 11 4 1 6 14 - 20 13
11. Васко да Гама 11 3 3 5 14 - 18 12
12. Форталеза 12 2 5 5 11 - 13 11
13. Атлетико Паранаэнсе 0:1 11 3 1 7 9 - 13 10
14. Спорт Ресифи 0:1 12 2 4 6 7 - 15 10
15. Ботафого Рибейрао 10 1 6 3 10 - 13 9
16. Байя 11 2 3 6 11 - 20 9
17. Куритиба 12 2 3 7 14 - 23 9
18. Брагантино 11 1 5 5 11 - 17 8
19. Сеара 10 1 3 6 13 - 21 6
20. Гойяс 10 0 4 6 8 - 17 4
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Patrick Carreiro бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
1.73
3.80
5.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 3.80 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.69 3.60 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.66 5.15
  1.72 3.56 5.42

Самый высокий коэффициент на матч «Палмейрас» – «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Палмейрас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Палмейрас» – «Атлетико Паранаэнсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 6.30 1.09 2.80 1.40 2.12 1.72 1.80 2.01 1.64 2.26 1.29 3.35 1.21 4.10 1.08 7.60 1.06 8.10 1.01 22.00 0.00 22.00
8.60 1.07 6.95 1.11 2.83 1.44 2.14 1.73 1.66 2.35 1.33 3.38 1.22 4.30 1.08 8.30 1.06 9.20 1.00 19.00
2.88 1.43 2.52 1.55 2.15 1.74 1.82 2.05 1.62 2.34 1.46 2.79 1.21 4.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.73 2.11 1.33 3.15 1.08 6.80
2.65 1.48 1.72 2.12 1.33 3.30 1.08 7.50 1.06 8.90
2.63 1.51 2.16 1.74 1.67 2.26 1.43 2.90 1.34 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.66 1.50 2.50 1.17 4.70
3.30 1.33 2.21 1.67 1.51 2.56 1.19 5.00 1.13 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
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