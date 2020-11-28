Палмейрас
3:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
1:0
8' ГолPatrick Carreiro
2:0
35' ГолRoni III
49' Желтая карточкаДанило
3:0
50' ГолRoni III
67' Желтая карточкаМенино Габриэль
71' Желтая карточкаChristian Cardoso
62
Emerson2
47
Винья
Матиас
48
Ze
Rafael
58
Данило
61
Roni
III
26
Erick2
40
Жоао
Виктор
17
Bissoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
62 Emerson2Защитник
- Защитник
-
47 Винья МатиасЗащитник
-
48 Ze RafaelПолузащитник
-
58 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Roni IIIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Vinicius III
-
49 Breno Lopes
-
-
-
63 Luan IV
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Erick2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Жоао ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 BissoliНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Kawan
-
33 Lucas Halter
-
-
70 Лейте Бруно
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Ход матча
8'
35'
2:0
46'
49'
50'
3:0
67'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адриано Луис
|7 (2)
|0.32
|2.
|Raphael Veiga
|6 (1)
|0.27
|3.
|Виллиан Сикейра
|4
|0.18
|4.
|Gabriel Veron
|3
|0.14
|5.
|Patrick Carreiro
|3
|0.14
|6.
|Roni III
|3
|0.14
|7.
|Ze Rafael
|2
|0.09
|8.
|Уэсли Лопес
|2
|0.09
|9.
|Гомес Густаво
|1
|0.05
|10.
|Менино Габриэль
|0
|0
|11.
|Gustavo Scarpa
|0
|0
|12.
|Винья Матиас
|0
|0
|13.
|Лима Лукас III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|4
|0.17
|2.
|Carlos Eduardo III
|3
|0.13
|3.
|Victor Vitinho4
|2
|0.09
|4.
|Лео Ситтадини
|2
|0.09
|5.
|Christian Cardoso
|2
|0.09
|6.
|Nikao
|1
|0.04
|7.
|Thiago Heleno
|1
|0.04
|8.
|Жеуванио
|1
|0.04
|9.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.04
|10.
|Abner2
|1
|0.04
|11.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.04
|12.
|Фернандо Матос
|0
|0
|13.
|Leo Gomes
|0
|0
|14.
|Lucas Halter
|0
|0
|15.
|Erick2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ze Rafael
|7
|1
|2.
|Менино Габриэль
|6
|0
|3.
|Лима Лукас III
|5
|0
|4.
|Гомес Густаво
|3
|1
|5.
|Мело Фелипе
|4
|0
|6.
|Luan IV
|4
|0
|7.
|Данило
|3
|0
|8.
|Винья Матиас
|3
|0
|9.
|Майке Роша
|1
|1
|10.
|Энрике Бруно
|2
|0
|11.
|Gustavo Scarpa
|2
|0
|12.
|Уэсли Лопес
|2
|0
|13.
|do Nascimento Ramires Santos II
|2
|0
|14.
|Roni III
|2
|0
|15.
|Адриано Луис
|1
|0
|16.
|Габриэль Сильва
|1
|0
|17.
|Роша Маркос
|1
|0
|18.
|Жаилсон Марселино
|1
|0
|19.
|Raphael Veiga
|1
|0
|20.
|Lucas Esteves
|1
|0
|21.
|Emerson2
|1
|0
|22.
|Vitor Hugo III2
|1
|0
|23.
|Gabriel Veron
|1
|0
|24.
|Patrick Carreiro
|1
|0
|25.
|Renan Victor
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|8
|0
|2.
|Christian Cardoso
|6
|0
|3.
|Жеуванио
|4
|0
|4.
|Erick2
|4
|0
|5.
|Thiago Heleno
|3
|0
|6.
|Лео Ситтадини
|3
|0
|7.
|Richard Almeida de Oliveira2
|3
|0
|8.
|Abner2
|3
|0
|9.
|Nikao
|2
|0
|10.
|Фернандо Матос
|2
|0
|11.
|Jonatan VII
|2
|0
|12.
|Khellven
|2
|0
|13.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|14.
|Энрике Педру II
|1
|0
|15.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|16.
|Renato Kayzer
|1
|0
|17.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|18.
|Ivaldo
|1
|0
|19.
|Leo Gomes
|1
|0
|20.
|Lucas Halter
|1
|0
|21.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|22.
|Kawan
|1
|0
|23.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|24.
|Pedrinho VI4
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Палмейрас
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|22.58% (7)
|Атлетико Паранаэнсе
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|0
|26.32% (5)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +11 =4 -5Дельфин 1:3 Палмейрас Гойяс 1:0 Палмейрас Сеара 2:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Флуминенсе
Палмейрас 3:0 Сеара Васко да Гама 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Брагантино 1:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Палмейрас 5:0 Тигре Форталеза 2:0 Палмейрас Палмейрас 1:3 Куритиба Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Палмейрас 2:1 Сеара Палмейрас 5:0 Боливар Палмейрас 1:1 Фламенго Гуарани Асунсьон 0:0 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +8 =4 -8Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Атлетико Паранаэнсе 1:3 Палмейрас Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:3 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Палмейрас 1:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 3:0 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 2:2 Палмейрас Кубок Бразилии Атлетико Паранаэнсе 2:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Палмейрас Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|23
|13
|3
|7
|41 - 29
|42
|2.
|Сан-Паулу
|1:0
|21
|11
|8
|2
|32 - 19
|41
|3.
|Фламенго
|22
|11
|6
|5
|37 - 31
|39
|4.
|Палмейрас
|22
|10
|7
|5
|31 - 21
|37
|5.
|Сантос
|23
|10
|7
|6
|34 - 27
|37
|6.
|Интернасьональ
|22
|10
|6
|6
|33 - 22
|36
|7.
|Флуминенсе
|22
|10
|5
|7
|31 - 25
|35
|8.
|Гремио
|21
|8
|10
|3
|26 - 19
|34
|9.
|Форталеза
|23
|7
|8
|8
|23 - 21
|29
|10.
|Коринтианс
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|8
|4
|11
|19 - 24
|28
|12.
|Байя
|0:1
|23
|8
|4
|11
|28 - 35
|28
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|6
|9
|7
|20 - 27
|27
|14.
|Брагантино
|22
|6
|8
|8
|29 - 28
|26
|15.
|Сеара
|22
|6
|8
|8
|28 - 33
|26
|16.
|Спорт Ресифи
|23
|7
|4
|12
|21 - 33
|25
|17.
|Васко да Гама
|21
|6
|6
|9
|23 - 27
|24
|18.
|Ботафого Рибейрао
|22
|3
|11
|8
|22 - 29
|20
|19.
|Куритиба
|23
|5
|5
|13
|20 - 32
|20
|20.
|Гойяс
|21
|3
|7
|11
|23 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|9
|2
|1
|27 - 9
|29
|2.
|Сан-Паулу
|1:0
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|3.
|Интернасьональ
|11
|6
|4
|1
|20 - 10
|22
|4.
|Сантос
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|5.
|Флуминенсе
|11
|6
|3
|2
|19 - 11
|21
|6.
|Сеара
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|7.
|Гремио
|10
|5
|4
|1
|16 - 10
|19
|8.
|Палмейрас
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|9.
|Фламенго
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|10.
|Байя
|0:1
|12
|6
|1
|5
|17 - 15
|19
|11.
|Брагантино
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|12.
|Форталеза
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|11
|5
|0
|6
|12 - 15
|15
|15.
|Коринтианс
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|16.
|Васко да Гама
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|17.
|Гойяс
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|11
|19.
|Куритиба
|11
|3
|2
|6
|6 - 9
|11
|20.
|Ботафого Рибейрао
|12
|2
|5
|5
|12 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|11
|6
|2
|3
|19 - 18
|20
|2.
|Сан-Паулу
|1:0
|11
|5
|4
|2
|17 - 13
|19
|3.
|Палмейрас
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|4
|4
|4
|7 - 12
|16
|5.
|Сантос
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|6.
|Гремио
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|7.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|8.
|Интернасьональ
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|9.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|10.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|11.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|12.
|Форталеза
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|3
|1
|7
|9 - 15
|10
|14.
|Спорт Ресифи
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|15.
|Ботафого Рибейрао
|10
|1
|6
|3
|10 - 13
|9
|16.
|Байя
|0:1
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|17.
|Куритиба
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|18.
|Брагантино
|11
|1
|5
|5
|11 - 17
|8
|19.
|Сеара
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|20.
|Гойяс
|10
|0
|4
|6
|8 - 17
|4
Победитель
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