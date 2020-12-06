Куритиба
0:0
Первый тайм: 35'
Брагантино
84
Wilson
III
22
Mailton
35
Sabino2
30
Robson
IV
36
Кандидо
Луан
38
Morato
15
Итало
Хосе
- Основной состав
-
84 Wilson IIIВратарь
-
22 MailtonЗащитник
- Защитник
-
35 Sabino2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Robson IVНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
-
39 Сасе ИанПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Osman JuniorНападающий
-
-
-
-
-
-
99 Pablo Thomaz
-
Главный тренер: Rodrigo Santana
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 MoratoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Итало ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Уртадо ХанНападающий
-
-
24 Cesar Haydar
-
28 Tomas Cuello
-
17 Weverton3
-
-
32 Алвес Алекс
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robson IV
|6 (1)
|0.25
|2.
|Giovanni Augusto
|4
|0.17
|3.
|Sabino2
|4 (3)
|0.17
|4.
|William Matheus1
|2
|0.08
|5.
|Matheus Galdezani
|1
|0.04
|6.
|Sassa II
|1
|0.04
|7.
|Nathan VI
|1
|0.04
|8.
|Rodrigo Muniz
|1
|0.04
|9.
|Неилтон Мейра
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Claudinho III
|10 (1)
|0.42
|2.
|Alerrandro
|5
|0.21
|3.
|Итало Хосе
|3
|0.13
|4.
|Leo Ortiz
|3
|0.13
|5.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.08
|6.
|Raul González II
|1
|0.04
|7.
|Рикардо Риллер
|1
|0.04
|8.
|Bruno Tubarao
|1
|0.04
|9.
|Luis Phelipe
|1
|0.04
|10.
|Уртадо Хан
|1
|0.04
|11.
|Helio Junio
|1
|0.04
|12.
|Artur Guimaraes
|0
|0
|13.
|Лижжер Морейра
|0
|0
|14.
|Силва Адерлан
|0
|0
|15.
|Matheus Jesus
|0
|0
|16.
|Робиньо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родолфо Дантас
|6
|1
|2.
|Nathan VI
|5
|0
|3.
|Сасе Иан
|3
|1
|4.
|Robson IV
|4
|0
|5.
|Hugo Moura
|3
|0
|6.
|Rene Junior
|1
|1
|7.
|Jesus Igor
|1
|1
|8.
|Giovanni Augusto
|2
|0
|9.
|Matheus Galdezani
|2
|0
|10.
|Матеус де Салес
|2
|0
|11.
|Sassa II
|2
|0
|12.
|Mailton
|2
|0
|13.
|William Matheus1
|2
|0
|14.
|Sabino2
|2
|0
|15.
|Wellissol
|2
|0
|16.
|Натанаэл
|0
|1
|17.
|Ruy
|1
|0
|18.
|Неилтон Мейра
|1
|0
|19.
|Оливейра Рикардо II
|1
|0
|20.
|Патрик де Оливейра
|1
|0
|21.
|Ramon Martinez III
|1
|0
|22.
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|23.
|Jonatan Moreira III
|1
|0
|24.
|Rodrigo Muniz
|1
|0
|25.
|Matheus Bueno
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|8
|0
|2.
|Эдимар Куритиба
|4
|0
|3.
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|4.
|Matheus Jesus
|3
|0
|5.
|Claudinho III
|3
|0
|6.
|Helio Junio
|3
|0
|7.
|Бруно Фабрисио
|1
|1
|8.
|Weverson2
|1
|1
|9.
|Силва Адерлан
|2
|0
|10.
|Artur Guimaraes
|2
|0
|11.
|Tomas Cuello
|2
|0
|12.
|Leo Ortiz
|2
|0
|13.
|Кандидо Луан
|2
|0
|14.
|Bruno Tubarao
|2
|0
|15.
|Morato
|0
|1
|16.
|Thonny Anderson
|0
|1
|17.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|18.
|Уртадо Хан
|1
|0
|19.
|Leonardo Realpe
|1
|0
|20.
|Luis Phelipe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Куритиба
|30% (6)
|5% (1)
|15% (3)
|10% (2)
|20% (4)
|20% (4)
|Брагантино
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
Куритиба Последние 20 матчей: +5 =5 -10Куритиба 0:1 Коринтианс Фламенго 3:1 Куритиба Куритиба 1:2 Байя Интернасьональ 2:2 Куритиба
Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Сеара 2:1 Куритиба Куритиба 1:2 Сантос Палмейрас 1:3 Куритиба Куритиба 0:0 Форталеза Гремио 2:1 Куритиба Куритиба 1:1 Сан-Паулу Флуминенсе 4:0 Куритиба Куритиба 1:0 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Гойяс 3:3 Куритиба Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Брагантино 1:2 Куритиба Коринтианс 3:1 Куритиба
Брагантино Последние 20 матчей: +5 =7 -8Флуминенсе 0:0 Брагантино Брагантино 4:0 Байя Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Брагантино 1:1 Сантос
Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино
Последние игры между собой
Куритиба: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Брагантино: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|22
|12
|8
|2
|37 - 20
|44
|2.
|Атлетико Минейро
|23
|13
|3
|7
|41 - 29
|42
|3.
|Фламенго
|23
|12
|6
|5
|38 - 31
|42
|4.
|Флуминенсе
|24
|11
|6
|7
|34 - 26
|39
|5.
|Палмейрас
|23
|10
|8
|5
|33 - 23
|38
|6.
|Сантос
|24
|10
|8
|6
|36 - 29
|38
|7.
|Гремио
|22
|9
|10
|3
|28 - 20
|37
|8.
|Интернасьональ
|23
|10
|7
|6
|33 - 22
|37
|9.
|Сеара
|24
|8
|8
|8
|34 - 34
|32
|10.
|Форталеза
|24
|7
|9
|8
|23 - 21
|30
|11.
|Коринтианс
|24
|7
|9
|8
|25 - 29
|30
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|23
|6
|10
|7
|20 - 27
|28
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|8
|4
|12
|20 - 27
|28
|14.
|Байя
|24
|8
|4
|12
|29 - 39
|28
|15.
|Брагантино
|0:0
|24
|6
|10
|8
|29 - 28
|28
|16.
|Спорт Ресифи
|23
|7
|4
|12
|21 - 33
|25
|17.
|Васко да Гама
|22
|6
|6
|10
|24 - 31
|24
|18.
|Куритиба
|0:0
|24
|5
|6
|13
|20 - 32
|21
|19.
|Ботафого Рибейрао
|23
|3
|11
|9
|22 - 30
|20
|20.
|Гойяс
|23
|3
|7
|13
|24 - 40
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|12
|9
|2
|1
|27 - 9
|29
|2.
|Флуминенсе
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|3.
|Сантос
|13
|6
|5
|2
|25 - 16
|23
|4.
|Сан-Паулу
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|5.
|Интернасьональ
|11
|6
|4
|1
|20 - 10
|22
|6.
|Гремио
|11
|6
|4
|1
|18 - 11
|22
|7.
|Сеара
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|8.
|Палмейрас
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|9.
|Фламенго
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|10.
|Форталеза
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|11.
|Байя
|13
|6
|1
|6
|18 - 19
|19
|12.
|Брагантино
|0:0
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|11
|5
|0
|6
|12 - 15
|15
|15.
|Коринтианс
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|16.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|18.
|Куритиба
|0:0
|12
|3
|3
|6
|6 - 9
|12
|19.
|Гойяс
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|20.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|5
|6
|12 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|12
|7
|2
|3
|20 - 18
|23
|2.
|Сан-Паулу
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|3.
|Палмейрас
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|4
|4
|4
|7 - 12
|16
|5.
|Коринтианс
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|6.
|Сантос
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|7.
|Гремио
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|8.
|Интернасьональ
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|9.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|10.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|11.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|12.
|Сеара
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|13.
|Форталеза
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|15.
|Спорт Ресифи
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|16.
|Брагантино
|0:0
|13
|1
|7
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Ботафого Рибейрао
|10
|1
|6
|3
|10 - 13
|9
|18.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|19.
|Куритиба
|0:0
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|20.
|Гойяс
|11
|0
|4
|7
|9 - 19
|4
Победитель
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