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  2. Матчи
  3. Бразилия
Куритиба
0:0
Первый тайм: 35'
Брагантино
0' 35'
84
Wilson
III
22
Mailton
4
Родолфо
Гайото
35
Sabino2
6
William
Matheus1
94
Матеус
де
Андраде
20
Matheus
Galdezani
36
Матеус
де
Салес
7
Rafinha
XVII
9
Оливейра
Рикардо
II
30
Robson
IV
40
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Leo
Ortiz
4
Лижжер
Морейра
36
Кандидо
Луан
35
Эвангелиста
Лукас
23
Raul
González
II
38
Morato
10
Claudinho
III
20
Bruno
Tubarao
15
Итало
Хосе
Куритиба
4-3-3
Брагантино
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Куритиба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robson IV 6 (1) 0.25
2. Giovanni Augusto 4 0.17
3. Sabino2 4 (3) 0.17
4. William Matheus1 2 0.08
5. Matheus Galdezani 1 0.04
6. Sassa II 1 0.04
7. Nathan VI 1 0.04
8. Rodrigo Muniz 1 0.04
9. Неилтон Мейра 0 0
Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Claudinho III 10 (1) 0.42
2. Alerrandro 5 0.21
3. Итало Хосе 3 0.13
4. Leo Ortiz 3 0.13
5. Эвангелиста Лукас 2 0.08
6. Raul González II 1 0.04
7. Рикардо Риллер 1 0.04
8. Bruno Tubarao 1 0.04
9. Luis Phelipe 1 0.04
10. Уртадо Хан 1 0.04
11. Helio Junio 1 0.04
12. Artur Guimaraes 0 0
13. Лижжер Морейра 0 0
14. Силва Адерлан 0 0
15. Matheus Jesus 0 0
16. Робиньо 0 0

Карточки

Куритиба
# Игрок      
1. Родолфо Дантас 6 1
2. Nathan VI 5 0
3. Сасе Иан 3 1
4. Robson IV 4 0
5. Hugo Moura 3 0
6. Rene Junior 1 1
7. Jesus Igor 1 1
8. Giovanni Augusto 2 0
9. Matheus Galdezani 2 0
10. Матеус де Салес 2 0
11. Sassa II 2 0
12. Mailton 2 0
13. William Matheus1 2 0
14. Sabino2 2 0
15. Wellissol 2 0
16. Натанаэл 0 1
17. Ruy 1 0
18. Неилтон Мейра 1 0
19. Оливейра Рикардо II 1 0
20. Патрик де Оливейра 1 0
21. Ramon Martinez III 1 0
22. Martin Sarrafiore 1 0
23. Jonatan Moreira III 1 0
24. Rodrigo Muniz 1 0
25. Matheus Bueno 1 0
Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 8 0
2. Эдимар Куритиба 4 0
3. Эвангелиста Лукас 3 0
4. Matheus Jesus 3 0
5. Claudinho III 3 0
6. Helio Junio 3 0
7. Бруно Фабрисио 1 1
8. Weverson2 1 1
9. Силва Адерлан 2 0
10. Artur Guimaraes 2 0
11. Tomas Cuello 2 0
12. Leo Ortiz 2 0
13. Кандидо Луан 2 0
14. Bruno Tubarao 2 0
15. Morato 0 1
16. Thonny Anderson 0 1
17. Коррея Уйллиан 1 0
18. Уртадо Хан 1 0
19. Leonardo Realpe 1 0
20. Luis Phelipe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Куритиба 30% (6) 5% (1) 15% (3) 10% (2) 20% (4) 20% (4)
 Брагантино 17.24% (5) 13.79% (4) 13.79% (4) 24.14% (7) 6.9% (2) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Куритиба Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Куритиба 0:1 Коринтианс Фламенго 3:1 Куритиба Куритиба 1:2 Байя Интернасьональ 2:2 Куритиба
Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Сеара 2:1 Куритиба Куритиба 1:2 Сантос Палмейрас 1:3 Куритиба Куритиба 0:0 Форталеза Гремио 2:1 Куритиба Куритиба 1:1 Сан-Паулу Флуминенсе 4:0 Куритиба Куритиба 1:0 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Гойяс 3:3 Куритиба Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Брагантино 1:2 Куритиба Коринтианс 3:1 Куритиба
Брагантино Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Флуминенсе 0:0 Брагантино Брагантино 4:0 Байя Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Брагантино 1:1 Сантос
Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино

Последние игры между собой

Куритиба: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Брагантино: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Брагантино 1:2 Куритиба Серия A Куритиба 1:0 Брагантино Серия B Брагантино 1:1 Куритиба Серия B Брагантино 2:3 Куритиба Серия B
Куритиба 0:0 Брагантино Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 22 12 8 2 37 - 20 44
2. Атлетико Минейро 23 13 3 7 41 - 29 42
3. Фламенго 23 12 6 5 38 - 31 42
4. Флуминенсе 24 11 6 7 34 - 26 39
5. Палмейрас 23 10 8 5 33 - 23 38
6. Сантос 24 10 8 6 36 - 29 38
7. Гремио 22 9 10 3 28 - 20 37
8. Интернасьональ 23 10 7 6 33 - 22 37
9. Сеара 24 8 8 8 34 - 34 32
10. Форталеза 24 7 9 8 23 - 21 30
11. Коринтианс 24 7 9 8 25 - 29 30
12. Атлетико Гойяненсе 23 6 10 7 20 - 27 28
13. Атлетико Паранаэнсе 24 8 4 12 20 - 27 28
14. Байя 24 8 4 12 29 - 39 28
15. Брагантино 0:0 24 6 10 8 29 - 28 28
16. Спорт Ресифи 23 7 4 12 21 - 33 25
17. Васко да Гама 22 6 6 10 24 - 31 24
18. Куритиба 0:0 24 5 6 13 20 - 32 21
19. Ботафого Рибейрао 23 3 11 9 22 - 30 20
20. Гойяс 23 3 7 13 24 - 40 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 12 9 2 1 27 - 9 29
2. Флуминенсе 13 7 4 2 22 - 12 25
3. Сантос 13 6 5 2 25 - 16 23
4. Сан-Паулу 10 6 4 0 15 - 6 22
5. Интернасьональ 11 6 4 1 20 - 10 22
6. Гремио 11 6 4 1 18 - 11 22
7. Сеара 12 5 5 2 15 - 12 20
8. Палмейрас 11 5 4 2 18 - 12 19
9. Фламенго 11 5 4 2 18 - 13 19
10. Форталеза 12 5 4 3 12 - 8 19
11. Байя 13 6 1 6 18 - 19 19
12. Брагантино 0:0 11 5 3 3 18 - 11 18
13. Атлетико Паранаэнсе 12 5 3 4 10 - 9 18
14. Спорт Ресифи 11 5 0 6 12 - 15 15
15. Коринтианс 11 3 5 3 13 - 16 14
16. Васко да Гама 11 3 3 5 10 - 13 12
17. Атлетико Гойяненсе 11 2 6 3 13 - 15 12
18. Куритиба 0:0 12 3 3 6 6 - 9 12
19. Гойяс 12 3 3 6 15 - 21 12
20. Ботафого Рибейрао 13 2 5 6 12 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 12 7 2 3 20 - 18 23
2. Сан-Паулу 12 6 4 2 22 - 14 22
3. Палмейрас 12 5 4 3 15 - 11 19
4. Атлетико Гойяненсе 12 4 4 4 7 - 12 16
5. Коринтианс 13 4 4 5 12 - 13 16
6. Сантос 11 4 3 4 11 - 13 15
7. Гремио 11 3 6 2 10 - 9 15
8. Интернасьональ 12 4 3 5 13 - 12 15
9. Флуминенсе 11 4 2 5 12 - 14 14
10. Атлетико Минейро 11 4 1 6 14 - 20 13
11. Васко да Гама 11 3 3 5 14 - 18 12
12. Сеара 12 3 3 6 19 - 22 12
13. Форталеза 12 2 5 5 11 - 13 11
14. Атлетико Паранаэнсе 12 3 1 8 10 - 18 10
15. Спорт Ресифи 12 2 4 6 9 - 18 10
16. Брагантино 0:0 13 1 7 5 11 - 17 10
17. Ботафого Рибейрао 10 1 6 3 10 - 13 9
18. Байя 11 2 3 6 11 - 20 9
19. Куритиба 0:0 12 2 3 7 14 - 23 9
20. Гойяс 11 0 4 7 9 - 19 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Куритиба
Ничья
Брагантино
4.28
3.32
2.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 3.20 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 2.90 2.03
Бонус: 5 000 ₽ 3.45 3.32 2.18
  4.28 2.86 2.16

Самый высокий коэффициент на матч «Куритиба» – «Брагантино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Куритиба» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брагантино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Куритиба» – «Брагантино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.30 1.13 6.40 1.09 2.08 1.70 2.20 1.68 1.84 1.96 1.35 3.05 1.31 3.30 1.09 6.50 1.08 7.20 1.01 12.60 1.01 14.00 0.00 22.00 0.00 21.00
8.50 1.07 6.90 1.11 2.96 1.41 2.18 1.70 1.68 2.31 1.32 3.45 1.23 4.30 1.08 8.10 1.07 9.00 1.01 17.75
5.13 1.17 3.69 1.29 2.50 1.55 2.03 1.83 1.77 2.10 1.51 2.63 1.89 1.98 1.31 3.50 1.49 2.72 1.21 4.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.85 1.90 1.67 2.21 1.11 5.80 1.08 7.30
2.65 1.48 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.70
1.67 2.26 1.40 3.01 1.14 5.92 1.43 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.57 1.57 2.35 1.21 4.20
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Куритиба 0:0 Брагантино онлайн

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