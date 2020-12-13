1:0
42' ГолГерсон Сантос
45' Желтая карточкаMarcos Leonardo
2:0
50' ПенальтиГабриэл Барбоза
3:0
58' ГолЛуис Филипе
31
Natan
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
27
Энрике
Бруно
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
30
Lucas
Braga
39
Tailson
41
Jean
Mota
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Victor HugoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Michael 3
-
40 Pepe4
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
-
39 TailsonПолузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
-
6 LaercioЗащитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
43 Renyer
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
42'
1:0
45'
50'
2:0
58'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|10
|0.42
|2.
|Габриэл Барбоза
|8 (3)
|0.33
|3.
|Рибейро Эвертон
|6
|0.25
|4.
|Энрике Бруно
|5 (1)
|0.21
|5.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.17
|6.
|Диего Рибас
|1
|0.04
|7.
|Витиньо Виктор
|1
|0.04
|8.
|Герсон Сантос
|1
|0.04
|9.
|Линкольн
|1
|0.04
|10.
|Луис Филипе
|1
|0.04
|11.
|Natan
|1
|0.04
|12.
|Лео Перейра
|1
|0.04
|13.
|Энрике Густаво
|1
|0.04
|14.
|Мартинс Родригес
|1
|0.04
|15.
|Исла Маурисио
|0
|0
|16.
|Виллиан Арао
|0
|0
|17.
|Тьяго Маия
|0
|0
|18.
|Котулио Матеус
|0
|0
|19.
|Роша Педро
|0
|0
|20.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|14 (5)
|0.56
|2.
|Madson II
|4
|0.16
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|3 (2)
|0.12
|4.
|Felipe Jonatan
|2
|0.08
|5.
|Kaio Jorge
|2
|0.08
|6.
|Jobson III
|1
|0.04
|7.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.04
|8.
|Lucas Braga
|1
|0.04
|9.
|Брунинью Филипе
|1
|0.04
|10.
|Diego Pituca
|1
|0.04
|11.
|Arthur VIII
|1
|0.04
|12.
|Ivonei Junior
|1
|0.04
|13.
|Marcos Leonardo
|1
|0.04
|14.
|Jean Mota
|0
|0
|15.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|16.
|Алисон II
|0
|0
|17.
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|8
|0
|2.
|Герсон Сантос
|5
|0
|3.
|Энрике Густаво
|3
|1
|4.
|Луис Филипе
|4
|0
|5.
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|6.
|Виллиан Арао
|4
|0
|7.
|Тьяго Маия
|4
|0
|8.
|Исла Маурисио
|3
|0
|9.
|Диего Рибас
|3
|0
|10.
|Natan
|3
|0
|11.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|12.
|Витиньо Виктор
|2
|0
|13.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|14.
|Joao Lucas2
|2
|0
|15.
|Алвес Диего
|0
|1
|16.
|Линкольн
|1
|0
|17.
|Кайо Родриго
|1
|0
|18.
|Лео Перейра
|1
|0
|19.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|20.
|Котулио Матеус
|1
|0
|21.
|Joao Gomes
|1
|0
|22.
|Тулер Матеус
|1
|0
|23.
|Michael 3
|1
|0
|24.
|Педро Гильерме
|1
|0
|25.
|Мартинс Родригес
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|3
|2
|2.
|Сотельдо Йеферсон
|6
|0
|3.
|Jobson III
|6
|0
|4.
|Perez Martinez Lucas VI
|6
|0
|5.
|Felipe Jonatan
|5
|0
|6.
|Marinho II
|4
|0
|7.
|Diego Pituca
|4
|0
|8.
|Kaio Jorge
|4
|0
|9.
|Sandry Santos
|4
|0
|10.
|Перес Луан
|2
|1
|11.
|Para I
|3
|0
|12.
|Lucas Braga
|3
|0
|13.
|Arthur VIII
|1
|1
|14.
|Жуан Пауло
|2
|0
|15.
|Lucas Lourenco
|2
|0
|16.
|Marcos Leonardo
|2
|0
|17.
|Jean Mota
|1
|0
|18.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|19.
|Madson II
|1
|0
|20.
|Alex Nascimento
|1
|0
|21.
|Ivonei Junior
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|15.79% (6)
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|28.95% (11)
|10.53% (4)
|21.05% (8)
|Сантос
|18.18% (6)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|6.06% (2)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба
Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле
Сантос Последние 20 матчей: +7 =5 -8Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито Сантос 4:2 Спорт Ресифи
Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос Альтос 2:0 Сантос Сантос 0:3 Пачука Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 0:1 Sao Raimundo RR1 Сантос 3:0 Синоп Сантос 2:0 Интернасьональ Сантос 4:0 Мазатлан Брагантино 1:1 Сантос Сеара 1:0 Сантос Леон 2:1 Сантос Сантос 3:1 Байя Баре 0:0 Сантос Сантос 0:0 Сеара Сантос 2:1 Атлетико де Сан-Луис
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Сантос: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|24
|14
|8
|2
|42 - 20
|50
|2.
|Атлетико Минейро
|25
|14
|4
|7
|44 - 31
|46
|3.
|Фламенго
|2:0
|24
|13
|6
|5
|40 - 31
|45
|4.
|Палмейрас
|24
|11
|8
|5
|36 - 23
|41
|5.
|Гремио
|24
|10
|11
|3
|32 - 20
|41
|6.
|Интернасьональ
|25
|11
|8
|6
|37 - 25
|41
|7.
|Флуминенсе
|24
|11
|6
|7
|34 - 26
|39
|8.
|Сантос
|0:2
|25
|10
|8
|7
|36 - 31
|38
|9.
|Сеара
|25
|8
|8
|9
|35 - 36
|32
|10.
|Брагантино
|25
|7
|10
|8
|31 - 29
|31
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|25
|7
|10
|8
|22 - 29
|31
|12.
|Коринтианс
|24
|7
|9
|8
|25 - 29
|30
|13.
|Форталеза
|25
|7
|9
|9
|24 - 23
|30
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|8
|4
|13
|20 - 28
|28
|15.
|Байя
|25
|8
|4
|13
|29 - 42
|28
|16.
|Спорт Ресифи
|24
|7
|4
|13
|21 - 34
|25
|17.
|Васко да Гама
|23
|6
|6
|11
|24 - 35
|24
|18.
|Куритиба
|24
|5
|6
|13
|20 - 32
|21
|19.
|Гойяс
|25
|4
|8
|13
|25 - 40
|20
|20.
|Ботафого Рибейрао
|25
|3
|11
|11
|23 - 36
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|3
|1
|29 - 11
|30
|2.
|Сан-Паулу
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|3.
|Гремио
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|4.
|Интернасьональ
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|5.
|Флуминенсе
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|6.
|Сантос
|0:2
|13
|6
|5
|2
|25 - 16
|23
|7.
|Палмейрас
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|8.
|Фламенго
|2:0
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|9.
|Брагантино
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|10.
|Сеара
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|11.
|Форталеза
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|12.
|Байя
|13
|6
|1
|6
|18 - 19
|19
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|14.
|Спорт Ресифи
|11
|5
|0
|6
|12 - 15
|15
|15.
|Коринтианс
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|16.
|Гойяс
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|17.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|18.
|Куритиба
|12
|3
|3
|6
|6 - 9
|12
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|20.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|5
|6
|12 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|2:0
|12
|7
|2
|3
|20 - 18
|23
|2.
|Сан-Паулу
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|3.
|Палмейрас
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|4
|4
|9 - 13
|19
|5.
|Атлетико Минейро
|12
|5
|1
|6
|15 - 20
|16
|6.
|Гремио
|12
|3
|7
|2
|10 - 9
|16
|7.
|Интернасьональ
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|8.
|Коринтианс
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Сантос
|0:2
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|10.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|11.
|Сеара
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|12.
|Васко да Гама
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|13.
|Форталеза
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|15.
|Спорт Ресифи
|13
|2
|4
|7
|9 - 19
|10
|16.
|Брагантино
|13
|1
|7
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Куритиба
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|18.
|Байя
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|19.
|Ботафого Рибейрао
|12
|1
|6
|5
|11 - 19
|9
|20.
|Гойяс
|12
|1
|4
|7
|10 - 19
|7
Победитель
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