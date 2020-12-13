  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Фламенго
3:0
Второй тайм: 61'
Сантос
0'
1:0
42' Гол
Герсон Сантос
45' Желтая карточка
Marcos Leonardo
2:0
50' Пенальти
Габриэл Барбоза
3:0
58' Гол
Луис Филипе
61'
1
Алвес
Диего
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
31
Natan
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
35
Joao
Gomes
8
Герсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
2
Luiz
Felipe
III
44
Alex
Nascimento
42
Wagner
Leonardo
5
Алисон
II
38
Sandry
Santos
30
Lucas
Braga
39
Tailson
41
Jean
Mota
36
Marcos
Leonardo
Фламенго
4-4-2
Сантос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 10 0.42
2. Габриэл Барбоза 8 (3) 0.33
3. Рибейро Эвертон 6 0.25
4. Энрике Бруно 5 (1) 0.21
5. Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.17
6. Диего Рибас 1 0.04
7. Витиньо Виктор 1 0.04
8. Герсон Сантос 1 0.04
9. Линкольн 1 0.04
10. Луис Филипе 1 0.04
11. Natan 1 0.04
12. Лео Перейра 1 0.04
13. Энрике Густаво 1 0.04
14. Мартинс Родригес 1 0.04
15. Исла Маурисио 0 0
16. Виллиан Арао 0 0
17. Тьяго Маия 0 0
18. Котулио Матеус 0 0
19. Роша Педро 0 0
20. Michael 3 0 0
Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 14 (5) 0.56
2. Madson II 4 0.16
3. Сотельдо Йеферсон 3 (2) 0.12
4. Felipe Jonatan 2 0.08
5. Kaio Jorge 2 0.08
6. Jobson III 1 0.04
7. Perez Martinez Lucas VI 1 0.04
8. Lucas Braga 1 0.04
9. Брунинью Филипе 1 0.04
10. Diego Pituca 1 0.04
11. Arthur VIII 1 0.04
12. Ivonei Junior 1 0.04
13. Marcos Leonardo 1 0.04
14. Jean Mota 0 0
15. Карлос Санчес II 0 0
16. Алисон II 0 0
17. Перес Луан 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 8 0
2. Герсон Сантос 5 0
3. Энрике Густаво 3 1
4. Луис Филипе 4 0
5. Рибейро Эвертон 4 0
6. Виллиан Арао 4 0
7. Тьяго Маия 4 0
8. Исла Маурисио 3 0
9. Диего Рибас 3 0
10. Natan 3 0
11. Рафинья Марсио 2 0
12. Витиньо Виктор 2 0
13. Габриэл Барбоза 2 0
14. Joao Lucas2 2 0
15. Алвес Диего 0 1
16. Линкольн 1 0
17. Кайо Родриго 1 0
18. Лео Перейра 1 0
19. Гильерме дос Сантос 1 0
20. Котулио Матеус 1 0
21. Joao Gomes 1 0
22. Тулер Матеус 1 0
23. Michael 3 1 0
24. Педро Гильерме 1 0
25. Мартинс Родригес 1 0
26. Gabriel Noga 1 0
Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 3 2
2. Сотельдо Йеферсон 6 0
3. Jobson III 6 0
4. Perez Martinez Lucas VI 6 0
5. Felipe Jonatan 5 0
6. Marinho II 4 0
7. Diego Pituca 4 0
8. Kaio Jorge 4 0
9. Sandry Santos 4 0
10. Перес Луан 2 1
11. Para I 3 0
12. Lucas Braga 3 0
13. Arthur VIII 1 1
14. Жуан Пауло 2 0
15. Lucas Lourenco 2 0
16. Marcos Leonardo 2 0
17. Jean Mota 1 0
18. Карлос Санчес II 1 0
19. Madson II 1 0
20. Alex Nascimento 1 0
21. Ivonei Junior 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 15.79% (6) 7.89% (3) 15.79% (6) 28.95% (11) 10.53% (4) 21.05% (8)
 Сантос 18.18% (6) 24.24% (8) 18.18% (6) 6.06% (2) 12.12% (4) 21.21% (7)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба
Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле
Сантос Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито Сантос 4:2 Спорт Ресифи
Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос Альтос 2:0 Сантос Сантос 0:3 Пачука Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 0:1 Sao Raimundo RR1 Сантос 3:0 Синоп Сантос 2:0 Интернасьональ Сантос 4:0 Мазатлан Брагантино 1:1 Сантос Сеара 1:0 Сантос Леон 2:1 Сантос Сантос 3:1 Байя Баре 0:0 Сантос Сантос 0:0 Сеара Сантос 2:1 Атлетико де Сан-Луис

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Сантос: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Сантос 0:1 Фламенго Серия A Сантос 4:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Сантос Серия A Фламенго 1:0 Сантос Серия A
Сантос 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Сантос Серия A Сантос 3:2 Фламенго Серия A Сантос 4:2 Фламенго Кубок Фламенго 2:0 Сантос Кубок Фламенго 2:0 Сантос Серия A Сантос 0:0 Фламенго Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Сантос Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 24 14 8 2 42 - 20 50
2. Атлетико Минейро 25 14 4 7 44 - 31 46
3. Фламенго 2:0 24 13 6 5 40 - 31 45
4. Палмейрас 24 11 8 5 36 - 23 41
5. Гремио 24 10 11 3 32 - 20 41
6. Интернасьональ 25 11 8 6 37 - 25 41
7. Флуминенсе 24 11 6 7 34 - 26 39
8. Сантос 0:2 25 10 8 7 36 - 31 38
9. Сеара 25 8 8 9 35 - 36 32
10. Брагантино 25 7 10 8 31 - 29 31
11. Атлетико Гойяненсе 25 7 10 8 22 - 29 31
12. Коринтианс 24 7 9 8 25 - 29 30
13. Форталеза 25 7 9 9 24 - 23 30
14. Атлетико Паранаэнсе 25 8 4 13 20 - 28 28
15. Байя 25 8 4 13 29 - 42 28
16. Спорт Ресифи 24 7 4 13 21 - 34 25
17. Васко да Гама 23 6 6 11 24 - 35 24
18. Куритиба 24 5 6 13 20 - 32 21
19. Гойяс 25 4 8 13 25 - 40 20
20. Ботафого Рибейрао 25 3 11 11 23 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 9 3 1 29 - 11 30
2. Сан-Паулу 12 8 4 0 20 - 6 28
3. Гремио 12 7 4 1 22 - 11 25
4. Интернасьональ 12 7 4 1 22 - 11 25
5. Флуминенсе 13 7 4 2 22 - 12 25
6. Сантос 0:2 13 6 5 2 25 - 16 23
7. Палмейрас 12 6 4 2 21 - 12 22
8. Фламенго 2:0 12 6 4 2 20 - 13 22
9. Брагантино 12 6 3 3 20 - 12 21
10. Сеара 13 5 5 3 16 - 14 20
11. Форталеза 12 5 4 3 12 - 8 19
12. Байя 13 6 1 6 18 - 19 19
13. Атлетико Паранаэнсе 13 5 3 5 10 - 10 18
14. Спорт Ресифи 11 5 0 6 12 - 15 15
15. Коринтианс 11 3 5 3 13 - 16 14
16. Гойяс 13 3 4 6 15 - 21 13
17. Васко да Гама 11 3 3 5 10 - 13 12
18. Куритиба 12 3 3 6 6 - 9 12
19. Атлетико Гойяненсе 12 2 6 4 13 - 16 12
20. Ботафого Рибейрао 13 2 5 6 12 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 2:0 12 7 2 3 20 - 18 23
2. Сан-Паулу 12 6 4 2 22 - 14 22
3. Палмейрас 12 5 4 3 15 - 11 19
4. Атлетико Гойяненсе 13 5 4 4 9 - 13 19
5. Атлетико Минейро 12 5 1 6 15 - 20 16
6. Гремио 12 3 7 2 10 - 9 16
7. Интернасьональ 13 4 4 5 15 - 14 16
8. Коринтианс 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Сантос 0:2 12 4 3 5 11 - 15 15
10. Флуминенсе 11 4 2 5 12 - 14 14
11. Сеара 12 3 3 6 19 - 22 12
12. Васко да Гама 12 3 3 6 14 - 22 12
13. Форталеза 13 2 5 6 12 - 15 11
14. Атлетико Паранаэнсе 12 3 1 8 10 - 18 10
15. Спорт Ресифи 13 2 4 7 9 - 19 10
16. Брагантино 13 1 7 5 11 - 17 10
17. Куритиба 12 2 3 7 14 - 23 9
18. Байя 12 2 3 7 11 - 23 9
19. Ботафого Рибейрао 12 1 6 5 11 - 19 9
20. Гойяс 12 1 4 7 10 - 19 7
  • Второй тайм
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Филипе Луис бьет в цель!
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Габриэл Барбоза из команды [team] забивает с точки!
  • 46'
    Tailson уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Сантос
1.31
6.20
38.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 10.50 38.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 6.20 12.25

Самый высокий коэффициент на матч «Фламенго» – «Сантос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фламенго» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сантос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фламенго» – «Сантос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.77 1.05 12.50 1.01 2.55 1.48 4.10 1.21 1.50 2.48 2.12 1.70 1.97 1.93 1.75 2.08 1.23 3.90 1.31 3.50 1.05 8.50 1.10 6.30 1.01 12.60 1.02 12.00 1.01 12.50
17.00 1.01 15.75 1.02 5.05 1.18 4.30 1.23 2.65 1.60 1.98 1.85 1.61 2.35 1.33 3.38 1.25 4.05 1.09 7.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 2.35 1.53 1.04 9.00 1.22 4.00 1.03 10.00
3.85 1.26 2.65 1.48 1.66 2.22 1.26 3.85 1.16 5.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 1.99 1.71 1.53 2.39 1.33 3.35
5.20 1.16 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Где смотреть матч Фламенго 3:0 Сантос онлайн

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