1:0
42' ГолГерсон Сантос
45' Желтая карточкаMarcos Leonardo
2:0
50' ПенальтиГабриэл Барбоза
3:0
58' ГолЛуис Филипе
4:0
71' ПенальтиГабриэл Барбоза
74' Желтая карточкаJoao Gomes
4:1
75' ГолБрунинью Филипе
81' Желтая карточкаЛуис Филипе
31
Natan
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
27
Энрике
Бруно
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
30
Lucas
Braga
39
Tailson
41
Jean
Mota
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Victor HugoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Michael 3
-
40 Pepe4
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
-
39 TailsonПолузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
-
6 LaercioЗащитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
43 Renyer
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
42'
1:0
45'
50'
2:0
58'
3:0
71'
4:0
74'
75'
4:1
81'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|10
|0.42
|2.
|Габриэл Барбоза
|9 (4)
|0.38
|3.
|Рибейро Эвертон
|6
|0.25
|4.
|Энрике Бруно
|5 (1)
|0.21
|5.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.17
|6.
|Луис Филипе
|2
|0.08
|7.
|Диего Рибас
|1
|0.04
|8.
|Витиньо Виктор
|1
|0.04
|9.
|Герсон Сантос
|1
|0.04
|10.
|Линкольн
|1
|0.04
|11.
|Natan
|1
|0.04
|12.
|Лео Перейра
|1
|0.04
|13.
|Энрике Густаво
|1
|0.04
|14.
|Мартинс Родригес
|1
|0.04
|15.
|Исла Маурисио
|0
|0
|16.
|Виллиан Арао
|0
|0
|17.
|Тьяго Маия
|0
|0
|18.
|Котулио Матеус
|0
|0
|19.
|Роша Педро
|0
|0
|20.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|14 (5)
|0.56
|2.
|Madson II
|4
|0.16
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|3 (2)
|0.12
|4.
|Felipe Jonatan
|2
|0.08
|5.
|Kaio Jorge
|2
|0.08
|6.
|Брунинью Филипе
|2
|0.08
|7.
|Jobson III
|1
|0.04
|8.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.04
|9.
|Lucas Braga
|1
|0.04
|10.
|Diego Pituca
|1
|0.04
|11.
|Arthur VIII
|1
|0.04
|12.
|Ivonei Junior
|1
|0.04
|13.
|Marcos Leonardo
|1
|0.04
|14.
|Jean Mota
|0
|0
|15.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|16.
|Алисон II
|0
|0
|17.
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|8
|0
|2.
|Луис Филипе
|5
|0
|3.
|Герсон Сантос
|5
|0
|4.
|Энрике Густаво
|3
|1
|5.
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|6.
|Виллиан Арао
|4
|0
|7.
|Тьяго Маия
|4
|0
|8.
|Исла Маурисио
|3
|0
|9.
|Диего Рибас
|3
|0
|10.
|Natan
|3
|0
|11.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|12.
|Витиньо Виктор
|2
|0
|13.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|14.
|Joao Gomes
|2
|0
|15.
|Joao Lucas2
|2
|0
|16.
|Алвес Диего
|0
|1
|17.
|Линкольн
|1
|0
|18.
|Кайо Родриго
|1
|0
|19.
|Лео Перейра
|1
|0
|20.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|21.
|Котулио Матеус
|1
|0
|22.
|Тулер Матеус
|1
|0
|23.
|Michael 3
|1
|0
|24.
|Педро Гильерме
|1
|0
|25.
|Мартинс Родригес
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|3
|2
|2.
|Сотельдо Йеферсон
|6
|0
|3.
|Jobson III
|6
|0
|4.
|Perez Martinez Lucas VI
|6
|0
|5.
|Felipe Jonatan
|5
|0
|6.
|Marinho II
|4
|0
|7.
|Diego Pituca
|4
|0
|8.
|Kaio Jorge
|4
|0
|9.
|Sandry Santos
|4
|0
|10.
|Перес Луан
|2
|1
|11.
|Para I
|3
|0
|12.
|Lucas Braga
|3
|0
|13.
|Arthur VIII
|1
|1
|14.
|Жуан Пауло
|2
|0
|15.
|Lucas Lourenco
|2
|0
|16.
|Marcos Leonardo
|2
|0
|17.
|Jean Mota
|1
|0
|18.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|19.
|Madson II
|1
|0
|20.
|Alex Nascimento
|1
|0
|21.
|Ivonei Junior
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|14.29% (6)
|7.14% (3)
|16.67% (7)
|30.95% (13)
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|Сантос
|17.65% (6)
|23.53% (8)
|17.65% (6)
|5.88% (2)
|14.71% (5)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба
Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле
Сантос Последние 20 матчей: +7 =5 -8Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито Сантос 4:2 Спорт Ресифи
Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос Альтос 2:0 Сантос Сантос 0:3 Пачука Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 0:1 Sao Raimundo RR1 Сантос 3:0 Синоп Сантос 2:0 Интернасьональ Сантос 4:0 Мазатлан Брагантино 1:1 Сантос Сеара 1:0 Сантос Леон 2:1 Сантос Сантос 3:1 Байя Баре 0:0 Сантос Сантос 0:0 Сеара Сантос 2:1 Атлетико де Сан-Луис
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Сантос: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|25
|14
|8
|3
|42 - 21
|50
|2.
|Атлетико Минейро
|25
|14
|4
|7
|44 - 31
|46
|3.
|Фламенго
|24
|13
|6
|5
|42 - 32
|45
|4.
|Палмейрас
|24
|11
|8
|5
|36 - 23
|41
|5.
|Гремио
|24
|10
|11
|3
|32 - 20
|41
|6.
|Интернасьональ
|25
|11
|8
|6
|37 - 25
|41
|7.
|Флуминенсе
|24
|11
|6
|7
|34 - 26
|39
|8.
|Сантос
|25
|10
|8
|7
|37 - 33
|38
|9.
|Коринтианс
|25
|8
|9
|8
|26 - 29
|33
|10.
|Сеара
|25
|8
|8
|9
|35 - 36
|32
|11.
|Брагантино
|25
|7
|10
|8
|31 - 29
|31
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|25
|7
|10
|8
|22 - 29
|31
|13.
|Форталеза
|25
|7
|9
|9
|24 - 23
|30
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|8
|4
|13
|20 - 28
|28
|15.
|Спорт Ресифи
|25
|8
|4
|13
|22 - 34
|28
|16.
|Байя
|25
|8
|4
|13
|29 - 42
|28
|17.
|Васко да Гама
|23
|6
|6
|11
|24 - 35
|24
|18.
|Куритиба
|25
|5
|6
|14
|20 - 33
|21
|19.
|Гойяс
|25
|4
|8
|13
|25 - 40
|20
|20.
|Ботафого Рибейрао
|25
|3
|11
|11
|23 - 36
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|3
|1
|29 - 11
|30
|2.
|Сан-Паулу
|12
|8
|4
|0
|20 - 6
|28
|3.
|Гремио
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|4.
|Интернасьональ
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|5.
|Флуминенсе
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|6.
|Сантос
|13
|6
|5
|2
|25 - 16
|23
|7.
|Палмейрас
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|8.
|Фламенго
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|9.
|Брагантино
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|10.
|Сеара
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|11.
|Форталеза
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|12.
|Байя
|13
|6
|1
|6
|18 - 19
|19
|13.
|Спорт Ресифи
|12
|6
|0
|6
|13 - 15
|18
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|15.
|Коринтианс
|12
|4
|5
|3
|14 - 16
|17
|16.
|Гойяс
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|17.
|Васко да Гама
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|18.
|Куритиба
|12
|3
|3
|6
|6 - 9
|12
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|20.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|5
|6
|12 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|12
|7
|2
|3
|20 - 18
|23
|2.
|Сан-Паулу
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|3.
|Палмейрас
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|4
|4
|9 - 13
|19
|5.
|Атлетико Минейро
|12
|5
|1
|6
|15 - 20
|16
|6.
|Гремио
|12
|3
|7
|2
|10 - 9
|16
|7.
|Интернасьональ
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|8.
|Коринтианс
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Сантос
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|10.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|11.
|Сеара
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|12.
|Васко да Гама
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|13.
|Форталеза
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|15.
|Спорт Ресифи
|13
|2
|4
|7
|9 - 19
|10
|16.
|Брагантино
|13
|1
|7
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Байя
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|18.
|Ботафого Рибейрао
|12
|1
|6
|5
|11 - 19
|9
|19.
|Куритиба
|13
|2
|3
|8
|14 - 24
|9
|20.
|Гойяс
|12
|1
|4
|7
|10 - 19
|7
Победитель
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