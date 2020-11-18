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Грузия
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Эстония
0' 1'
1
Лория
Гиорги
2
Какабадзе
Отар
3
Хочолава
Давид
20
Табидзе
Джемал
4
Кашия
Гурам
18
Давиташвили
Зурико
16
Квеквескири
Ника
7
Канкава
Джаба
8
Казаишвили
Валерий
13
Качарава
Ника
11
Лобжанидзе
Саба
12
Хейн
Карл-Якоб
23
Тенисте
Тайо
4
Тамм
Йоонас
2
Кууск
Мяртен
3
Пикк
Артур
7
Соометс
Маркус
5
Крейда
Владислав
10
Зенёв
Сергей
14
Васильев
Константин
16
Синявский
Василий
15
Саппинен
Рауно
Грузия
4-4-2
Эстония
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окриашвили Торнике 3 (2) 0.43
2. Качарава Ника 2 0.29
3. Кварацхелия Хвича 1 0.14
4. Казаишвили Валерий 1 (1) 0.14
5. Шенгелия Леван 0 0
Эстония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саппинен Рауно 4 0.8
2. Лийвак Франк 1 (1) 0.2
3. Пикк Артур 0 0
4. Borislav Topic II 0 0
5. Кяйт Маттиас 0 0

Карточки

Грузия
# Игрок      
1. Канкава Джаба 3 0
2. Квилитая Георгий 3 0
3. Даушвили Муртаз 2 0
4. Квеквескири Ника 2 0
5. Наваловский Георгий 1 0
6. Кашия Гурам 1 0
7. Окриашвили Торнике 1 0
8. Казаишвили Валерий 1 0
9. Абурджания Георгий 1 0
10. Качарава Ника 1 0
11. Мали Николоз 1 0
Эстония
# Игрок      
1. Тунёв Георгий 2 0
2. Зенёв Сергей 1 0
3. Оямаа Хенрик 1 0
4. Метс Кароль 1 0
5. Пикк Артур 1 0
6. Баранов Никита 1 0
7. Саппинен Рауно 1 0
8. Лийвак Франк 1 0
9. Крейда Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Грузия 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 0
 Эстония 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Грузия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Грузия 1:2 Армения Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия
Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия
Эстония Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Северная Македония 2:1 Эстония Италия 4:0 Эстония Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония
Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония

Последние игры между собой

Грузия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Эстония: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Эстония 0:1 Грузия Лига наций УЕФА Грузия 2:0 Эстония Товарищеские матчи Эстония 3:0 Грузия Товарищеские матчи Грузия 2:1 Эстония Товарищеские матчи
Эстония 1:1 Грузия Товарищеские матчи

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Северная Македония Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
2. Армения Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
3. Грузия Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
4. Эстония Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boris Paichadze Dinamo Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Грузия 94.1% (143)
X 5.3% (8)
Эстония 0.7% (1)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Эстония
1.59
4.08
6.99
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.57 3.80 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 3.85 6.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.59 3.88 6.15
  1.55 4.08 6.99

Самый высокий коэффициент на матч «Грузия» – «Эстония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Грузия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Грузия» – «Эстония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.60 1.05 6.50 1.09 2.90 1.38 2.23 1.66 1.87 1.93 1.67 2.21 1.74 2.10 1.32 3.20 1.22 3.95 1.08 7.00 1.06 7.80 1.01 14.00
7.90 1.04 6.90 1.07 2.94 1.38 2.26 1.64 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.85 1.05 7.40 1.00 11.00
3.18 1.38 2.78 1.48 2.37 1.63 1.95 1.93 1.71 2.22 1.53 2.61 1.41 3.06 1.25 4.19 1.11 7.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.72 2.03 1.33 3.15 1.08 6.80
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.12 1.10 7.10 1.07 8.40
2.81 1.48 2.29 1.67 1.77 2.14 1.49 2.76 1.35 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.59 1.55 2.37 1.19 4.30
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.71
Букмекер Да Нет
5.40 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
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Прогнозы на матч Грузия 0:0 Эстония

Исход игры
Грузия
94.1% (143)
Ничья
5.3% (8)
Эстония
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.52% (41)
Меньше
72.48% (108)
Обе команды забьют
Да
30.87% (46)
Нет
69.13% (103)
Популярный счёт
1:0 Грузия
35.5% (54)
2:0 Грузия
30.9% (47)
2:1 Грузия
23.7% (36)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:1 Грузия
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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