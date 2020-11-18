Грузия
0:0
Конец матча
Стадион: Борис Пайчадзе
Эстония
44' Желтая карточкаКрейда Владислав
45' Желтая карточкаКууск Мяртен
60' Желтая карточкаСоометс Маркус
88' Желтая карточкаКашия Гурам
23
Тенисте
Тайо
10
Зенёв
Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Двали ЛашаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тенисте ТайоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенёв СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Пюрг ХенрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Марин ПавелПолузащитник
-
11 Лийвак ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Воолаид Карел
Ход матча
44'
45'
60'
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окриашвили Торнике
|3 (2)
|0.38
|2.
|Качарава Ника
|2
|0.25
|3.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.13
|4.
|Казаишвили Валерий
|1 (1)
|0.13
|5.
|Шенгелия Леван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саппинен Рауно
|4
|0.67
|2.
|Лийвак Франк
|1 (1)
|0.17
|3.
|Пикк Артур
|0
|0
|4.
|Borislav Topic II
|0
|0
|5.
|Кяйт Маттиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канкава Джаба
|3
|0
|2.
|Квилитая Георгий
|3
|0
|3.
|Кашия Гурам
|2
|0
|4.
|Даушвили Муртаз
|2
|0
|5.
|Квеквескири Ника
|2
|0
|6.
|Наваловский Георгий
|1
|0
|7.
|Окриашвили Торнике
|1
|0
|8.
|Казаишвили Валерий
|1
|0
|9.
|Абурджания Георгий
|1
|0
|10.
|Качарава Ника
|1
|0
|11.
|Мали Николоз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крейда Владислав
|2
|0
|2.
|Тунёв Георгий
|2
|0
|3.
|Зенёв Сергей
|1
|0
|4.
|Оямаа Хенрик
|1
|0
|5.
|Метс Кароль
|1
|0
|6.
|Пикк Артур
|1
|0
|7.
|Баранов Никита
|1
|0
|8.
|Саппинен Рауно
|1
|0
|9.
|Лийвак Франк
|1
|0
|10.
|Кууск Мяртен
|1
|0
|11.
|Соометс Маркус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Грузия
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|Эстония
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Грузия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Грузия 1:2 Армения Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия
Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия
Эстония Последние 20 матчей: +3 =4 -13Северная Македония 2:1 Эстония Италия 4:0 Эстония Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония
Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония
Последние игры между собой
Грузия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Эстония: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Грузия» – «Эстония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Грузия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Грузия» – «Эстония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|1.72
|2.08
|—
|—
|1.17
|4.90
|—
|—
|1.10
|6.80
|—
|—
|1.06
|8.80
|1.91
|1.89
|1.04
|10.00
|1.74
|2.10
|1.02
|13.00
|1.05
|9.50
|1.08
|6.70
|1.06
|7.80
|1.01
|14.00
|
|7.90
|1.04
|—
|—
|7.00
|1.07
|—
|—
|2.94
|1.38
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.75
|2.19
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.24
|3.88
|1.08
|6.70
|1.05
|7.40
|1.00
|11.00
|
|1.50
|2.70
|1.29
|3.79
|1.40
|3.09
|1.27
|3.92
|1.20
|4.74
|1.35
|3.33
|1.63
|2.36
|1.47
|2.79
|1.13
|6.53
|1.51
|2.66
|1.41
|3.06
|1.23
|4.34
|—
|—
|1.11
|7.21
|—
|—
Прогнозы на матч Грузия 0:0 Эстония
Исход игры
Грузия
94.1% (143)
Ничья
5.3% (8)
Эстония
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.52% (41)
Меньше
72.48% (108)
Обе команды забьют
Да
30.87% (46)
Нет
69.13% (103)
Популярный счёт
1:0 Грузия
35.5% (54)
2:0 Грузия
30.9% (47)
2:1 Грузия
23.7% (36)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:1 Грузия
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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