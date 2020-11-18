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Грузия
0:0
Конец матча

Стадион:
Эстония
0'
44' Желтая карточка
Крейда Владислав
45' Желтая карточка
Кууск Мяртен
60' Желтая карточка
Соометс Маркус
88' Желтая карточка
Кашия Гурам
90'+4
1
Лория
Гиорги
2
Какабадзе
Отар
3
Хочолава
Давид
4
Кашия
Гурам
20
Табидзе
Джемал
16
Квеквескири
Ника
7
Канкава
Джаба
11
Лобжанидзе
Саба
8
Казаишвили
Валерий
18
Давиташвили
Зурико
13
Качарава
Ника
12
Хейн
Карл-Якоб
23
Тенисте
Тайо
4
Тамм
Йоонас
2
Кууск
Мяртен
3
Пикк
Артур
7
Соометс
Маркус
5
Крейда
Владислав
10
Зенёв
Сергей
14
Васильев
Константин
16
Синявский
Василий
15
Саппинен
Рауно
Грузия
4-2-3-1
Эстония
4-2-3-1

Ход матча

44'
 
Крейда Владислав
45'
 
Кууск Мяртен
46'
Григалава Гиа
Хочолава Давид
 
60'
 
Соометс Маркус
66'
Папунашвили Гиоргий
Давиташвили Зурико
 
79'
Лобжанидзе Элгуя
Качарава Ника
 
79'
 
Марин Павел
Зенёв Сергей
79'
 
Миллер Мартин
Соометс Маркус
81'
 
Лиландер Михаэл
Тенисте Тайо
85'
Микелтадзе Бека
Лобжанидзе Саба
 
86'
 
Лийвак Франк
Синявский Василий
86'
 
Аниер Хенри
Саппинен Рауно
88'
Кашия Гурам
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окриашвили Торнике 3 (2) 0.38
2. Качарава Ника 2 0.25
3. Кварацхелия Хвича 1 0.13
4. Казаишвили Валерий 1 (1) 0.13
5. Шенгелия Леван 0 0
Эстония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саппинен Рауно 4 0.67
2. Лийвак Франк 1 (1) 0.17
3. Пикк Артур 0 0
4. Borislav Topic II 0 0
5. Кяйт Маттиас 0 0

Карточки

Грузия
# Игрок      
1. Канкава Джаба 3 0
2. Квилитая Георгий 3 0
3. Кашия Гурам 2 0
4. Даушвили Муртаз 2 0
5. Квеквескири Ника 2 0
6. Наваловский Георгий 1 0
7. Окриашвили Торнике 1 0
8. Казаишвили Валерий 1 0
9. Абурджания Георгий 1 0
10. Качарава Ника 1 0
11. Мали Николоз 1 0
Эстония
# Игрок      
1. Крейда Владислав 2 0
2. Тунёв Георгий 2 0
3. Зенёв Сергей 1 0
4. Оямаа Хенрик 1 0
5. Метс Кароль 1 0
6. Пикк Артур 1 0
7. Баранов Никита 1 0
8. Саппинен Рауно 1 0
9. Лийвак Франк 1 0
10. Кууск Мяртен 1 0
11. Соометс Маркус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Грузия 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 0
 Эстония 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Грузия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Грузия 1:2 Армения Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия
Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия
Эстония Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Северная Македония 2:1 Эстония Италия 4:0 Эстония Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония
Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония

Последние игры между собой

Грузия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Эстония: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Эстония 0:1 Грузия Лига наций УЕФА Грузия 2:0 Эстония Товарищеские матчи Эстония 3:0 Грузия Товарищеские матчи Грузия 2:1 Эстония Товарищеские матчи
Эстония 1:1 Грузия Товарищеские матчи

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
2. Северная Македония Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
3. Грузия Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
4. Эстония Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Кууск Мяртен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Крейда Владислав получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boris Paichadze Dinamo Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Грузия 94.1% (143)
X 5.3% (8)
Эстония 0.7% (1)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 1.65 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 1.66 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.59 3.88 6.65
  3.34 1.46 17.17

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.72 2.08 1.17 4.90 1.10 6.80 1.06 8.80 1.91 1.89 1.04 10.00 1.74 2.10 1.02 13.00 1.05 9.50 1.08 6.70 1.06 7.80 1.01 14.00
7.90 1.04 7.00 1.07 2.94 1.38 2.26 1.64 1.75 2.19 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.70 1.05 7.40 1.00 11.00
1.50 2.70 1.29 3.79 1.40 3.09 1.27 3.92 1.20 4.74 1.35 3.33 1.63 2.36 1.47 2.79 1.13 6.53 1.51 2.66 1.41 3.06 1.23 4.34 1.11 7.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.33 3.25 1.03 12.00 1.16 5.10 1.08 6.80
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.12 1.10 6.90 1.07 8.40
1.19 4.91 1.50 2.67 1.20 4.84 1.45 2.84 1.35 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.15 1.70 1.50 2.55 1.19 4.30
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.15 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Где смотреть матч Грузия 0:0 Эстония онлайн

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Прогнозы на матч Грузия 0:0 Эстония

Исход игры
Грузия
94.1% (143)
Ничья
5.3% (8)
Эстония
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.52% (41)
Меньше
72.48% (108)
Обе команды забьют
Да
30.87% (46)
Нет
69.13% (103)
Популярный счёт
1:0 Грузия
35.5% (54)
2:0 Грузия
30.9% (47)
2:1 Грузия
23.7% (36)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:1 Грузия
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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