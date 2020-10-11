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Армения
1:0
Перерыв

Стадион:
Грузия
0'
1:0
6' Гол
Байрамян Хорен
1
Юрченко
Давид
13
Оганесян
Камо
3
Ароян
Вараздат
2
Калисир
Андре
14
Оганесян
Арман
6
Вбеймар
5
Григорян
Артак
11
Барсегян
Тигран
18
Мхитарян
Генрих
7
Байрамян
Хорен
20
Карапетян
Александр
12
Макаридзе
Георгий
20
Джигаури
Джамбул
18
Кобахидзе
Мамука
14
Григалава
Гиа
22
Наваловский
Георгий
15
Абурджания
Георгий
7
Канкава
Джаба
19
Шенгелия
Леван
21
Гвилия
Валериане
8
Казаишвили
Валерий
13
Качарава
Ника
Армения
4-2-3-1
Грузия
4-2-3-1

Ход матча

6'
Байрамян Хорен
(Барсегян Тигран)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 1 0.33
2. Барсегян Тигран 1 (1) 0.33
3. Байрамян Хорен 1 0.33
4. Вбеймар 1 0.33
5. Корян Аршак 0 0
Грузия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окриашвили Торнике 2 (2) 0.5
2. Качарава Ника 1 0.25
3. Кварацхелия Хвича 0 0

Карточки

Армения
# Игрок      
1. Амбарцумян Оганес 2 0
2. Юрченко Давид 1 0
3. Ароян Вараздат 1 0
4. Оганесян Камо 1 0
5. Вбеймар 1 0
Грузия
# Игрок      
1. Канкава Джаба 2 0
2. Квеквескири Ника 2 0
3. Квилитая Георгий 2 0
4. Казаишвили Валерий 1 0
5. Качарава Ника 1 0
6. Мали Николоз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Армения 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Грузия 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Армения Последние 20 матчей: + = -
Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция
Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения
Грузия Последние 20 матчей: + = -
Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия
Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия

Последние игры между собой

Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Грузия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Армения 1:2 Грузия Товарищеские матчи

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Северная Македония 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Грузия 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Эстония 1:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв! Футболисты удаляются на разговор с наставниками, а мы - на 15-минутный отдых.
  • Фол, нарушение
    45'
    Абурджания нарушает правила, Барсегяна он толкнул. До ворот очень далеко.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты хорватский арбитр добавил к тайму.
  • Офсайд
    45'
    Атака Армении завершается попаданием в офсайд Оганесяна.
  • 44'
    Успокоилась совсем наша игра. Совершенно без ворот идет футбол. Армяне позволяют соперникам пасоваться поперек поля в центральной зоне.
  • 43'
    Грузия использует аут на чужой половине поля, как полноценный стандарт, но розыгрыш у них опасным не получился.
  • Фол, нарушение
    42'
    Карапетян до конца боролся за мяч, в итоге нарушил правила на Макаридзе.
  • 41'
    Центральные полузащитники грузинской команды дарят  сопернику мяч и вместе с ним возможность для контратаки, которая, впрочем, остается не реализованной.
  • 40'
    Абурджания на своём пути обвел двух игроков, вбежал в штрафную, а вот Вбеймара уже пройти не смог.
  • 39'
    Концовка тайма проходит в равной борьбе. Подумывают уже о перерыве соперники.
  • Фол, нарушение
    38'
    Шенгелия нарушает правила в атаке, игра остановлена.
  • 37'
    Армения отвечает сопернику таким же высоким прессингом. Такое ощущение, что Капаррос по конспектам Вайсса команду к этой игре готовил.
  • 36'
    Футболисты Грузии вроде как держат мяч у штрафной Юрченко. Но нанести последний удар не получается. Слишком активно армяне обороняются.
  • 35'
    Активный, но безуспешный прессинг защитникам Армении устроила атакующая группа игроков Грузии.
  • 35'
    Гвилия принимает мяч на линии штрафной, однако завершающий удар у 21 номера сборной Грузии не получился. Игровой снаряд улетел к угловому флажку.
  • 34'
    Раскрылась игра, но ненадолго. Понимают соперники, что шашки наголо — не лучшая тактика сегодня.
  • Опасный момент
    33'
    Многоходовка грузинской сборной завершается выходом один на один Качаравы, который с 11 метров пробил точно в Юрченко.
  • 32'
    Судья дает футболистам играть жестко. Не иначе, чтоб потом вероломно выполнить свой план по желтым карточкам.
  • Опасный момент
    31'
    Армения теряет возможность увеличить разницу в счете, Григорян замыкал передачу от Мхитаряна на дальней штанге, но не удалось подстроиться под мяч. Удар не получился точным.
  • Судья
    30'
    Розыгрыш затягивается, стычка в грузинской штрафной. Иван Бебек подзывает к себе нарушителей спокойствия.
  • Фол, нарушение
    29'
    Быстрый ответ Армении завершается фолом Григалавы, сбил он Карапетяна.
  • 28'
    Грузия продолжает окружать штрафную соперника, безраздельно владея мячом. Назревает гол. 
  • Опасный момент
    27'
    Гвилия в касание пробил с линии штрафной, над перекладиной просвистел мяч. Повезло сейчас сборной Армении.
  • Фол, нарушение
    26'
    Канкава нарушает правила у центральной линии. Мхитарян пострадал.
  • Угловой
    25'
    Грузия подает свой 4 угловой, только снова не приводит это к опасному моменту.
  • Штанга
    24'
    Атака Грузии по центру, Казаишвили принимает мяч и бьёт по воротам. Штанга спасает армянскую сборную, а затем защитник выносит игровой снаряд на угловой.
  • 23'
    Да, Армения задачу-минимум выполнила и забила свой гол. Вряд ли сейчас стоит ждать от этой команды наращивания оборотов. Они и не спешат.
  • Офсайд
    22'
    Перевели грузины мяч на правый фланг, Шенгелия забрался в офсайд. Далее он от досады снял и выбросил повязку с головы, которая была наложена ему после столкновения с ограждением на первой минуте матча.
  • 21'
    Ароян не дал пройти Казаишвили по левому флангу. Выбит мяч за боковую.
  • 20'
    Вот как завелась Грузия. Чуть ли не всем составом вжала Армению в её штрафную. Очень напряженно у ворот Юрченко.
  • 19'
    У игроков Грузии сил, похоже, очень много. Они накрывают прессингом Армению и не дают ей даже отойти от штрафной.
  • Угловой
    18'
    Извлечь выгоду из корнера сборной Грузии не получилось, но и игроки  Армении не смогли убежать в контратаку. 
  • Угловой
    17'
    Длительный розыгрыш углового завершается навесом на Качараву, который в упор расстреливал ворота, Юрченко перевел мяч на ещё один корнер.
  • 16'
    Казаишвили наносит удар по воротам. Юрченко парирует, но будет угловой сейчас.
  • 15'
    Грузия делает акцент на контроль мяча, заставляя соперника прессинговать и тратить силы. Пока без продвижения к воротам.
  • Фол, нарушение
    14'
    Снова сфолили армяне. Соперники стараются быстро убегать вперед, перехватывая мяч. Но чего-то серьезного впереди пока не добились.
  • Фол, нарушение
    13'
    Барсегян нарушает правила в центре поля. Джигаури пострадал.
  • 12'
    Отрадно, что обе команды не упрощают свою игру, а хотят строить кружевные комбинации.
  • Фол, нарушение
    11'
    Григалава в очередной раз нарушает правила. Игра остановлена.
  • 10'
    Кстати, не стоит забывать о том, что УЕФА принял решение о переносе этого матча на нейтральное поле. По соображениям безопасности игра проходит в Польше.
  • 9'
    Взрываются армяне при первой возможности и несутся вперед, а вот коллектив из Грузии больше старается позиционно играть.
  • 8'
    Грузия по-прежнему более активна. Команда Вайсса явно на взводе, прибавила в скорости.
  • Фол, нарушение
    7'
    Григалава нарушает правила у центрального круга.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Байрамян!!!
    А вот первая атака армянского коллектива завершается взятием ворот. Барсегян с левого края штрафной прострелил вдоль ворот, Наваловский не смог прервать этот пас, а Байрамян с 6 метров не промахнулся.
  • 6'
    Много борьбы в центре поля. Армения до сих пор не может наладить стабильную доставку мяча к чужой штрафной. Доминирует Грузия.
  • Фол, нарушение
    5'
    Фиксирует Иван Бебек первое нарушение правил в матче. Фолит Ароян в середине поля.
  • 4'
    Кстати, Шенгелия пока в игру не вернулся, приложили ему к затылку лёд. Надеемся, что с ним всё в порядке будет.
  • 3'
    Грузия действует достаточно смело, уверенно, большими силами атакует, не боится противника.
  • Угловой
    2'
    Грузия неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.
  • Травма, повреждение
    1'
    Первый угловой заработали игроки из Грузии, но ценой травмы Шенгелии, который врезался в ограждение.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. Главный судья Иван Бебек дал сигнал к старту поединка.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Байрамян Хорен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Tychy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.77 3.55 4.80
1.80 3.40 5.00
3.30 3.12 2.33
1.79 3.50 5.09

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.80 1.08 5.80 1.14 5.55 1.14 2.23 1.66 1.94 1.79 1.68 2.10 2.10 1.72 1.22 3.90 1.33 3.25 1.04 8.40 1.09 7.20 0.00 17.00 1.01 15.00
7.30 1.10 5.90 1.14 2.57 1.52 1.93 1.89 1.55 2.61 1.24 4.15 1.18 5.10 1.05 10.50 1.05 11.00 1.00 21.00
7.58 1.11 5.46 1.17 2.38 1.62 3.92 1.27 2.58 1.54 2.08 1.81 1.81 2.08 1.53 2.60 1.53 2.59 1.32 3.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.59 2.35 1.44 2.75 1.05 8.30 1.03 12.00
2.43 1.56 1.59 2.36 1.29 3.60 1.06 8.80 1.05 10.50
2.47 1.58 2.03 1.85 1.56 2.51 1.37 3.21 1.23 4.37 1.12 6.90 1.19 5.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.64 1.49 2.46 1.14 5.10
3.00 1.39 2.01 1.80 1.45 2.75 1.15 5.45 1.10 7.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.90
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
3.90 1.21
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Прогнозы на матч Армения 1:0 Грузия

Исход игры
Армения
29.3% (49)
Ничья
42.5% (71)
Грузия
28.1% (47)
Тотал 2.5
Больше
32.3% (52)
Меньше
67.7% (109)
Обе команды забьют
Да
71.43% (115)
Нет
28.57% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (64)
2:1 Армения
15% (25)
1:2 Грузия
14.4% (24)
1:0 Армения
12% (20)
0:1 Грузия
10.8% (18)
0:0 Ничья
2.4% (4)
2:0 Армения
1.8% (3)
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