Армения
1:0
Перерыв
Стадион: Городской (Тыхы)
Грузия
1:0
6' ГолБайрамян Хорен
6
Вбеймар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 ВбеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ишханян АйкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Удо СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
Ход матча
6'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|1
|0.33
|2.
|Барсегян Тигран
|1 (1)
|0.33
|3.
|Байрамян Хорен
|1
|0.33
|4.
|Вбеймар
|1
|0.33
|5.
|Корян Аршак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окриашвили Торнике
|2 (2)
|0.5
|2.
|Качарава Ника
|1
|0.25
|3.
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амбарцумян Оганес
|2
|0
|2.
|Юрченко Давид
|1
|0
|3.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|4.
|Оганесян Камо
|1
|0
|5.
|Вбеймар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канкава Джаба
|2
|0
|2.
|Квеквескири Ника
|2
|0
|3.
|Квилитая Георгий
|2
|0
|4.
|Казаишвили Валерий
|1
|0
|5.
|Качарава Ника
|1
|0
|6.
|Мали Николоз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Армения
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Грузия
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Армения Последние 20 матчей: + = -Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция
Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения
Грузия Последние 20 матчей: + = -Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия
Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия
Последние игры между собой
Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Грузия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.80
|1.08
|5.80
|1.14
|5.55
|1.14
|2.23
|1.66
|1.94
|1.79
|1.68
|2.10
|2.10
|1.72
|—
|—
|1.22
|3.90
|—
|—
|1.33
|3.25
|1.04
|8.40
|1.09
|7.20
|0.00
|17.00
|1.01
|15.00
|7.30
|1.10
|5.90
|1.14
|2.57
|1.52
|—
|—
|1.93
|1.89
|—
|—
|1.55
|2.61
|—
|—
|1.24
|4.15
|—
|—
|1.18
|5.10
|1.05
|10.50
|1.05
|11.00
|1.00
|21.00
|—
|—
|7.58
|1.11
|—
|—
|5.46
|1.17
|2.38
|1.62
|3.92
|1.27
|2.58
|1.54
|2.08
|1.81
|1.81
|2.08
|1.53
|2.60
|1.53
|2.59
|1.32
|3.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Армения 1:0 Грузия
Исход игры
Армения
29.3% (49)
Ничья
42.5% (71)
Грузия
28.1% (47)
Тотал 2.5
Больше
32.3% (52)
Меньше
67.7% (109)
Обе команды забьют
Да
71.43% (115)
Нет
28.57% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (64)
2:1 Армения
15% (25)
1:2 Грузия
14.4% (24)
1:0 Армения
12% (20)
0:1 Грузия
10.8% (18)
0:0 Ничья
2.4% (4)
2:0 Армения
1.8% (3)
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