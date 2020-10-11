Успокоилась совсем наша игра. Совершенно без ворот идет футбол. Армяне позволяют соперникам пасоваться поперек поля в центральной зоне.

Абурджания нарушает правила, Барсегяна он толкнул. До ворот очень далеко.

Свисток на перерыв! Футболисты удаляются на разговор с наставниками, а мы - на 15-минутный отдых.

43' Грузия использует аут на чужой половине поля, как полноценный стандарт, но розыгрыш у них опасным не получился.

42' Карапетян до конца боролся за мяч, в итоге нарушил правила на Макаридзе.

41' Центральные полузащитники грузинской команды дарят сопернику мяч и вместе с ним возможность для контратаки, которая, впрочем, остается не реализованной.

40' Абурджания на своём пути обвел двух игроков, вбежал в штрафную, а вот Вбеймара уже пройти не смог.

39' Концовка тайма проходит в равной борьбе. Подумывают уже о перерыве соперники.

38' Шенгелия нарушает правила в атаке, игра остановлена.

37' Армения отвечает сопернику таким же высоким прессингом. Такое ощущение, что Капаррос по конспектам Вайсса команду к этой игре готовил.

36' Футболисты Грузии вроде как держат мяч у штрафной Юрченко. Но нанести последний удар не получается. Слишком активно армяне обороняются.

35' Активный, но безуспешный прессинг защитникам Армении устроила атакующая группа игроков Грузии.

35' Гвилия принимает мяч на линии штрафной, однако завершающий удар у 21 номера сборной Грузии не получился. Игровой снаряд улетел к угловому флажку.

34' Раскрылась игра, но ненадолго. Понимают соперники, что шашки наголо — не лучшая тактика сегодня.

33' Многоходовка грузинской сборной завершается выходом один на один Качаравы, который с 11 метров пробил точно в Юрченко.

32' Судья дает футболистам играть жестко. Не иначе, чтоб потом вероломно выполнить свой план по желтым карточкам.

31' Армения теряет возможность увеличить разницу в счете, Григорян замыкал передачу от Мхитаряна на дальней штанге, но не удалось подстроиться под мяч. Удар не получился точным.

30' Розыгрыш затягивается, стычка в грузинской штрафной. Иван Бебек подзывает к себе нарушителей спокойствия.

29' Быстрый ответ Армении завершается фолом Григалавы, сбил он Карапетяна.

28' Грузия продолжает окружать штрафную соперника, безраздельно владея мячом. Назревает гол.

27' Гвилия в касание пробил с линии штрафной, над перекладиной просвистел мяч. Повезло сейчас сборной Армении.

26' Канкава нарушает правила у центральной линии. Мхитарян пострадал.

25' Грузия подает свой 4 угловой, только снова не приводит это к опасному моменту.

24' Атака Грузии по центру, Казаишвили принимает мяч и бьёт по воротам. Штанга спасает армянскую сборную, а затем защитник выносит игровой снаряд на угловой.

23' Да, Армения задачу-минимум выполнила и забила свой гол. Вряд ли сейчас стоит ждать от этой команды наращивания оборотов. Они и не спешат.

22' Перевели грузины мяч на правый фланг, Шенгелия забрался в офсайд. Далее он от досады снял и выбросил повязку с головы, которая была наложена ему после столкновения с ограждением на первой минуте матча.

21' Ароян не дал пройти Казаишвили по левому флангу. Выбит мяч за боковую.

20' Вот как завелась Грузия. Чуть ли не всем составом вжала Армению в её штрафную. Очень напряженно у ворот Юрченко.

19' У игроков Грузии сил, похоже, очень много. Они накрывают прессингом Армению и не дают ей даже отойти от штрафной.

18' Извлечь выгоду из корнера сборной Грузии не получилось, но и игроки Армении не смогли убежать в контратаку.

17' Длительный розыгрыш углового завершается навесом на Качараву, который в упор расстреливал ворота, Юрченко перевел мяч на ещё один корнер.

16' Казаишвили наносит удар по воротам. Юрченко парирует, но будет угловой сейчас.

15' Грузия делает акцент на контроль мяча, заставляя соперника прессинговать и тратить силы. Пока без продвижения к воротам.

14' Снова сфолили армяне. Соперники стараются быстро убегать вперед, перехватывая мяч. Но чего-то серьезного впереди пока не добились.

13' Барсегян нарушает правила в центре поля. Джигаури пострадал.

12' Отрадно, что обе команды не упрощают свою игру, а хотят строить кружевные комбинации.

11' Григалава в очередной раз нарушает правила. Игра остановлена.

10' Кстати, не стоит забывать о том, что УЕФА принял решение о переносе этого матча на нейтральное поле. По соображениям безопасности игра проходит в Польше.

9' Взрываются армяне при первой возможности и несутся вперед, а вот коллектив из Грузии больше старается позиционно играть.

8' Грузия по-прежнему более активна. Команда Вайсса явно на взводе, прибавила в скорости.

7' Григалава нарушает правила у центрального круга.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Байрамян!!!

А вот первая атака армянского коллектива завершается взятием ворот. Барсегян с левого края штрафной прострелил вдоль ворот, Наваловский не смог прервать этот пас, а Байрамян с 6 метров не промахнулся.

6' Много борьбы в центре поля. Армения до сих пор не может наладить стабильную доставку мяча к чужой штрафной. Доминирует Грузия.

5' Фиксирует Иван Бебек первое нарушение правил в матче. Фолит Ароян в середине поля.

4' Кстати, Шенгелия пока в игру не вернулся, приложили ему к затылку лёд. Надеемся, что с ним всё в порядке будет.

3' Грузия действует достаточно смело, уверенно, большими силами атакует, не боится противника.

2' Грузия неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.

1' Первый угловой заработали игроки из Грузии, но ценой травмы Шенгелии, который врезался в ограждение.