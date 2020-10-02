Армения
Позже
Стадион: Республиканский стадион
Грузия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|1
|0.5
|2.
|Вбеймар
|1
|0.5
|3.
|Барсегян Тигран
|1 (1)
|0.5
|4.
|Корян Аршак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окриашвили Торнике
|2 (2)
|0.67
|2.
|Качарава Ника
|1
|0.33
|3.
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амбарцумян Оганес
|2
|0
|2.
|Юрченко Давид
|1
|0
|3.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|4.
|Оганесян Камо
|1
|0
|5.
|Вбеймар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канкава Джаба
|2
|0
|2.
|Квеквескири Ника
|2
|0
|3.
|Квилитая Георгий
|2
|0
|4.
|Казаишвили Валерий
|1
|0
|5.
|Качарава Ника
|1
|0
|6.
|Мали Николоз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Армения
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Грузия
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Армения Последние 20 матчей: + = -Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция
Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения
Грузия Последние 20 матчей: + = -Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия
Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия
Последние игры между собой
Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Грузия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.40
|1.07
|5.50
|1.13
|2.55
|1.47
|—
|—
|1.96
|1.84
|1.70
|2.15
|1.55
|2.48
|1.23
|3.85
|1.17
|4.60
|1.05
|8.60
|1.04
|9.30
|0.00
|16.50
|7.40
|1.10
|5.80
|1.14
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.96
|1.86
|—
|—
|1.57
|2.55
|1.25
|4.05
|1.18
|4.95
|1.06
|9.90
|1.05
|10.75
|1.00
|20.00
|7.59
|1.11
|—
|—
|2.73
|1.50
|2.36
|1.64
|2.01
|1.88
|1.71
|2.22
|1.55
|2.57
|—
|—
|1.18
|5.24
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Армения - Грузия
Исход игры
Армения
42.7% (32)
Ничья
41.3% (31)
Грузия
16% (12)
Тотал 2.5
Больше
34.72% (25)
Меньше
65.28% (47)
Обе команды забьют
Да
70.83% (51)
Нет
29.17% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (26)
2:1 Армения
22.7% (17)
1:0 Армения
16% (12)
1:2 Грузия
9.3% (7)
0:1 Грузия
5.3% (4)
2:0 Армения
4% (3)
0:0 Ничья
2.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!