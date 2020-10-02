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Армения
 
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Стадион:
Грузия

Бомбардиры внутри турнира

Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 1 0.5
2. Вбеймар 1 0.5
3. Барсегян Тигран 1 (1) 0.5
4. Корян Аршак 0 0
Грузия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окриашвили Торнике 2 (2) 0.67
2. Качарава Ника 1 0.33
3. Кварацхелия Хвича 0 0

Карточки

Армения
# Игрок      
1. Амбарцумян Оганес 2 0
2. Юрченко Давид 1 0
3. Ароян Вараздат 1 0
4. Оганесян Камо 1 0
5. Вбеймар 1 0
Грузия
# Игрок      
1. Канкава Джаба 2 0
2. Квеквескири Ника 2 0
3. Квилитая Георгий 2 0
4. Казаишвили Валерий 1 0
5. Качарава Ника 1 0
6. Мали Николоз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Армения 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Грузия 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Армения Последние 20 матчей: + = -
Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция
Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения
Грузия Последние 20 матчей: + = -
Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия
Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия

Последние игры между собой

Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Грузия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Армения 1:2 Грузия Товарищеские матчи

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Северная Македония Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Армения Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Эстония Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Грузия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2020, осталось 2 дня 2 часа 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 75
    Армения 42.7% (32)
    X 41.3% (31)
    Грузия 16% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Грузия
    3.22
    3.14
    2.55
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.00 3.05 2.55
    2.95 3.00 2.48
    3.00 3.12 2.46
    3.22 3.14 2.51

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.40 1.07 5.50 1.13 2.55 1.47 1.96 1.84 1.70 2.15 1.55 2.48 1.23 3.85 1.17 4.60 1.05 8.60 1.04 9.30 0.00 16.50
    7.40 1.10 5.80 1.14 2.60 1.51 1.96 1.86 1.57 2.55 1.25 4.05 1.18 4.95 1.06 9.90 1.05 10.75 1.00 20.00
    7.59 1.11 2.73 1.50 2.36 1.64 2.01 1.88 1.71 2.22 1.55 2.57 1.18 5.24
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.55 2.41 1.25 3.60 1.05 8.40
    2.45 1.55 1.60 2.34 1.30 3.52 1.07 8.70 1.05 10.25
    2.51 1.57 2.06 1.84 1.59 2.47 1.39 3.18
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.07 1.70 1.47 2.60 1.15 4.90
    3.04 1.38 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.45 1.11 6.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.04 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    Где смотреть матч Армения - Грузия онлайн

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    Прогнозы на матч Армения - Грузия

    Исход игры
    Армения
    42.7% (32)
    Ничья
    41.3% (31)
    Грузия
    16% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.72% (25)
    Меньше
    65.28% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    70.83% (51)
    Нет
    29.17% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.7% (26)
    2:1 Армения
    22.7% (17)
    1:0 Армения
    16% (12)
    1:2 Грузия
    9.3% (7)
    0:1 Грузия
    5.3% (4)
    2:0 Армения
    4% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (2)
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