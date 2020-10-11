Босния и Герцеговина
0:0
Перерыв
Стадион: Билино Поле
Голландия
44' Желтая карточкаКадушич Адван
19
Крунич
Раде
14
Гояк
Амер
18
Джурич
Милан
17
Блинд
Дэйли
19
Де
Йонг
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Крунич РадеПолузащитник
-
14 Гояк АмерПолузащитник
-
18 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джеко ЭдинНападающий
-
Главный тренер: Душан Бажевич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Запасные игроки
-
13 Крул ТимВратарь
-
23 Бизот МаркоВратарь
-
12 Вайндал ОуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Бур Франк
Ход матча
44'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|1
|0.25
|2.
|Крунич Раде
|1
|0.25
|3.
|Хайрадинович Харис
|1 (1)
|0.25
|4.
|Шунич Тони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергвейн Стевен
|1
|0.33
|2.
|Хатебур Ханс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|2.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|3.
|Колашинац Сеад
|1
|0
|4.
|Цимирот Гойко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Депай Мемфис
|2
|0
|2.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|3.
|Де Рон Мартен
|1
|0
|4.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|5.
|Де Йонг Френки
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Босния и Герцеговина
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Голландия
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: + = -Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина
Голландия Последние 20 матчей: + = -Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония
Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу Италия 1:1 Голландия
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.80
|1.13
|4.44
|1.20
|—
|—
|2.22
|1.65
|—
|—
|1.66
|2.20
|2.18
|1.73
|1.40
|2.90
|1.76
|2.14
|1.16
|5.10
|1.12
|6.10
|1.17
|5.70
|1.07
|8.40
|1.03
|10.00
|12.00
|1.04
|9.20
|1.06
|—
|—
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.96
|1.41
|—
|—
|1.93
|1.96
|—
|—
|1.56
|2.46
|1.38
|3.10
|1.15
|5.15
|1.12
|6.60
|1.04
|11.25
|5.87
|1.16
|—
|—
|2.80
|1.48
|2.23
|1.71
|1.93
|1.97
|1.61
|2.43
|1.46
|2.88
|1.36
|3.33
|1.76
|2.16
|1.55
|2.59
|1.11
|7.74
|—
|—
|1.13
|6.60
|—
|—
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 0:0 Голландия
Исход игры
Босния и Герцеговина
2.5% (4)
Ничья
8.1% (13)
Голландия
89.4% (144)
Тотал 2.5
Больше
63.06% (99)
Меньше
36.94% (58)
Обе команды забьют
Да
66.88% (105)
Нет
33.12% (52)
Популярный счёт
1:2 Голландия
41% (66)
0:2 Голландия
19.9% (32)
1:3 Голландия
13.7% (22)
0:1 Голландия
9.3% (15)
1:1 Ничья
6.2% (10)
0:3 Голландия
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:1 Босния и Герцеговина
1.2% (2)
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