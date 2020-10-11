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Босния и Герцеговина
0:0
Перерыв

Стадион:
Голландия
0'
44' Желтая карточка
Кадушич Адван
12
Шехич
Ибрагим
4
Тодорович
Дарко
16
Хаджикадунич
Деннис
17
Саничанин
Синиша
2
Кадушич
Адван
13
Цимирот
Гойко
8
Татар
Беньямин
10
Пьянич
Миралем
19
Крунич
Раде
14
Гояк
Амер
18
Джурич
Милан
1
Силессен
Яспер
22
Дюмфрис
Дензел
6
Де
Врей
Стефан
4
Ван
Дейк
Виргил
17
Блинд
Дэйли
15
Де
Рон
Мартен
21
Де
Йонг
Френки
10
Мален
Дониэлл
8
Вейналдум
Джорджиньо
11
Промес
Куинси
19
Де
Йонг
Люк
Босния и Герцеговина
4-1-4-1
Голландия
4-2-3-1

Ход матча

44'
Кадушич Адван
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 1 0.25
2. Крунич Раде 1 0.25
3. Хайрадинович Харис 1 (1) 0.25
4. Шунич Тони 0 0
Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергвейн Стевен 1 0.33
2. Хатебур Ханс 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
# Игрок      
1. Хаджиахметович Амир 2 0
2. Пьянич Миралем 1 0
3. Колашинац Сеад 1 0
4. Цимирот Гойко 1 0
Голландия
# Игрок      
1. Депай Мемфис 2 0
2. Вейналдум Джорджиньо 1 0
3. Де Рон Мартен 1 0
4. Вельтман Йоел 1 0
5. Де Йонг Френки 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Босния и Герцеговина 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0
 Голландия 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: + = -
Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина
Голландия Последние 20 матчей: + = -
Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония
Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу Италия 1:1 Голландия

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Голландия 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Польша Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Босния и Герцеговина 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Гояк выполнил потенциально неплохой пас к правому углу штрафной площади из центра поля, но всё же мяч полетел слишком сильно, а поэтому Пьянич не мог его догнать. Ничего не стал добавлять Иштван Ковач к основному времени первого тайма и отправил команды на перерыв. Пока сборная Нидерландов при подавляющем преимуществе по владению мячом не особо показывает себя в статусе фаворита, очень мало интересных моментов в атаке создала команда Франка де Бура. Будем надеяться, что во втором тайме Нидерланды уже будут в атаке играть значительно активнее, а иначе мы так можем дойти и до 0:0 по итогам всего матча. 
  • Желтая карточка
    45'
    Де Рон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Промеса. Вскоре фланговый защитник сборной сборной Боснии и Герцеговины Адван Кадушич получил жёлтую карточку за грубую игру против Малена на своей половине поля. 
  • Угловой
    44'
    Ещё один угловой заработали игроки сборной Нидерландов. Промес выполнил подачу к левому углу вратарской, де Врей головой сбросил мяч к правой штанге, но никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Угловой
    43'
    Блинд с углового выполнил подачу к линии вратарской, после борьбы мяч отскочил на левый угол штрафной площади, первым на подборе оказался Промес, но под прессингом Кадушича Куинси не смог пробить по воротам. 
  • 42'
    Френки де Йонг с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Хаджикадунич не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    41'
    У Боснии и Герцеговины действительно могла получиться хорошая контратака, но Цимирот передержал мяч в центре поля, а уже после пары неплохих финтов получил по ногам от ван Дейка, нечего выделываться. 
  • Угловой
    40'
    Промес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, а сборная Боснии ещё и попыталась убежать в контратаку. 
  • 39'
    Дюмфрис получил очередную передачу у правого угла штрафной площади, на этот раз Дензел сразу же выполнил прострел в центр штрафной, мяч попал в Кадушича и ушёл на угловой. 
  • 38'
    Татар выполнил перевод в центр с правого фланга, Крунич зацепился за мяч, продвинулся к линии штрафной площади, а затем пробил по воротам, мяч попал в ногу де Врею. 
  • 37'
    Дюмфрис после прохода по правому флангу выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в спину Кадушичу и улетел в аут. 
  • 36'
    Татар пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч вновь сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 35'
    Блинд с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Саничанин головой выбил мяч на левый угол штрафной площади, где первым на подборе был Пьянич. 
  • 34'
    Татар совершил рывок по правому флангу после заброса из центра поля, но Силлессен вовремя вышел за пределы штрафной площади и выбил мяч обратно в центр поля. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Де Рон в центре поля огрел по ногам Крунича. Момент был игровой, но в целом это было близко и к жёлтой карточке. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Гояк попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Дюмфрисом Амер потерял мяч, а затем нарушил правила. 
  • 31'
    Из центра поля последовал заброс к штрафной площади Боснии вновь, но Саничанин оказался первым на мяче и головой сбросил его Шехичу. 
  • 30'
    Слишком сильную передачу на ход Дюмфрису по правому флангу из центра поля на этот раз выполнили партнёры по команде, мяч улетел в аут. 
  • 29'
    Промес ворвался в штрафную площадь с левого фланга, затем Куинси немного сместился в центр и пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    28'
    Пьянич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, ван Дейк неудачно сыграл головой, получилась скидка к левому углу вратарской, могло быть очень опасно, но Джурич из выгодной позиции махнул мимо мяча. 
  • 27'
    Силлессен попал под прессинг Гояка в своей штрафной площади, но голкипер сборной Нидерландов сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Дюмфрис в центре поля нарушил правила против Крунича. Пьянич никуда не спеша разыграл стандарт с партнёрами по команде. 
  • 25'
    Де Рон из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на Промеса, хозяева поля вновь первыми оказались на мяче. 
  • Офсайд
    24'
    Из глубины поля последовала передача на ход Джуричу, но Милан не уследил за "линией" и оказался в офсайде. 
  • 23'
    Забросы к штрафной площади у гостей практически не работают, к этому защитники сборной Боснии и Герцеговины готовы очень хорошо. 
  • 22'
    Нидерланды при этом продолжают очень много контролировать мяч, но вот дальше центра поля им пройти не так-то и просто. 
  • 21'
    Могла у сборной Боснии пройти неплохая контратака, но Гояк не смог убежать от де Рона, а поэтому Амер вынужден был сделать пас назад. 
  • 20'
    Дюмфрис совершил очередной проход вперёд по правому флангу, а затем Дензел выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Промес в борьбе с Татаром не смог зацепиться за мяч. 
  • 19'
    Временами чуть ли не пешком действуют команды, Нидерланды выглядят очень странно в этот вечер. 
  • 18'
    Ван Дейк из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на Дюмфриса, Дензел сбросил мяч на Малена, но тут уже включились защитники Боснии, которые перехватили его. 
  • Угловой
    17'
    Пьянич с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Френки де Йонг без всякого труда выбил мяч на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Френки де Йонг теперь уже нарушил правила в центре поля против Гояка, много ему сегодня достаётся. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Дюмфрис в центре поля нарушил правила против Гояка. Дензел совершил грамотный тактический фол, чтобы соперник не мог начать быструю атаку по флангу. 
  • 14'
    У сборной Нидерландов также подавляющее преимущество по владению мячом на старте матча, но толку от этого пока не особо много. 
  • 13'
    Очень много сборная Нидерландов старается играть через фланги, но при этом команда Франка де Бура действует так медленно, что все зоны соперник успевает перекрыть. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Теперь уже Дюмфрис нарушил правила на половине поля сборной Боснии, по ногам получил Крунич. 
  • Судья
    11'
    Де Врей получил по ногам на половине поля сборной Боснии и Герцеговины, но Иштван Ковач показал, что нужно играть дальше. 
  • 10'
    Сегодня болельщиков сборной Боснии и Герцеговины на стадионе совсем немного из-за малой квоты УЕФА, но они при этом стараются активно поддерживать свою команду. 
  • Офсайд
    9'
    С левого фланга последовал перевод к правому углу штрафной площади сборной Боснии, Дюмфрис грудью сбросил мяч на Малена, но Дониэлл оказался в офсайде. 
  • 8'
    В среднем темпе проходит наша игра, пока сборная Боснии и Герцеговины играет исключительно от обороны, но этого можно было ожидать. 
  • 7'
    Дюмфрис с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Люк де Йонг готовился пробить по воротам, но Саничанин успел подставить ногу и разрядить обстановку у своих ворот. 
  • 6'
    Промес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, де Врей головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Дюмфрис вбросил мяч на де Рона из аута на правом фланге, а сразу после этого Гояк нарушил правила против флангового защитника сборной Нидерландов. Гости заработали неплохой стандарт. 
  • Офсайд
    4'
    де Врей разогнал атаку по центру поля, а затем Стефан выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Промесу, боковой арбитр зафиксировал спорное положение "вне игры", 
  • 3'
    Мален выполнил довольно коварную подачу в штрафную площадь Боснии, Шехичу было неудобно играть на выходе, но при этом и никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 2'
    Босния попыталась провести первую атаку через левый фланг, но передачу Кадушича на ход Гояку перехватил де Врей, который затем спокойно отыгрался с Силлессеном. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, что сможет показать сборная Боснии и Герцеговины на своём поле против Нидерландов, которые являются фаворитом в этом матче, будем надеяться, что обе команды покажут хорошую игру, которая также будет сопровождаться немалым количеством забитых мячей. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Сегодня Босния и Герцеговина в Зенице примет сборную Нидерландов. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Рассудит этот матч румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Помогать ему на бровках будут Овидиу Артене и Валентин Аврам. Четвёртым арбитром на этот матч назначен Сергей Иванов из России. 
    • Прогнозы 161
    Босния и Герцеговина 2.5% (4)
    X 8.1% (13)
    Голландия 89.4% (144)
    Все прогнозы
    1.65 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Босния и Герцеговина
    Ничья
    Голландия
    8.50
    4.50
    1.67
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bilino Polje Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.50 3.90 1.43
7.40 4.40 1.62
5.80 4.15 1.57
7.82 3.27 1.67

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.80 1.13 4.44 1.20 2.22 1.65 1.66 2.20 2.18 1.73 1.40 2.90 1.76 2.14 1.16 5.10 1.12 6.10 1.17 5.70 1.07 8.40 1.03 10.00
12.00 1.04 9.20 1.06 3.75 1.28 2.96 1.41 1.93 1.96 1.56 2.46 1.38 3.10 1.15 5.15 1.12 6.60 1.04 11.25
5.87 1.16 2.80 1.48 2.23 1.71 1.93 1.97 1.61 2.43 1.46 2.88 1.36 3.33 1.76 2.16 1.55 2.59 1.11 7.74 1.13 6.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.45 2.70 1.07 8.40 1.04 10.00 1.15 6.00
3.15 1.36 1.97 1.84 1.47 2.68 1.15 5.40 1.10 6.65
1.23 4.35 1.12 6.86 1.27 3.93 1.19 4.93 1.44 2.90 1.28 3.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.90 1.38 1.72 2.05 1.32 3.45
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.09 1.32 3.38 1.19 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
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Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 0:0 Голландия

Исход игры
Босния и Герцеговина
2.5% (4)
Ничья
8.1% (13)
Голландия
89.4% (144)
Тотал 2.5
Больше
63.06% (99)
Меньше
36.94% (58)
Обе команды забьют
Да
66.88% (105)
Нет
33.12% (52)
Популярный счёт
1:2 Голландия
41% (66)
0:2 Голландия
19.9% (32)
1:3 Голландия
13.7% (22)
0:1 Голландия
9.3% (15)
1:1 Ничья
6.2% (10)
0:3 Голландия
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:1 Босния и Герцеговина
1.2% (2)
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