Френки де Йонг с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Хаджикадунич не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

Блинд с углового выполнил подачу к линии вратарской, после борьбы мяч отскочил на левый угол штрафной площади, первым на подборе оказался Промес, но под прессингом Кадушича Куинси не смог пробить по воротам.

Ещё один угловой заработали игроки сборной Нидерландов. Промес выполнил подачу к левому углу вратарской, де Врей головой сбросил мяч к правой штанге, но никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

Де Рон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Промеса. Вскоре фланговый защитник сборной сборной Боснии и Герцеговины Адван Кадушич получил жёлтую карточку за грубую игру против Малена на своей половине поля.

Гояк выполнил потенциально неплохой пас к правому углу штрафной площади из центра поля, но всё же мяч полетел слишком сильно, а поэтому Пьянич не мог его догнать. Ничего не стал добавлять Иштван Ковач к основному времени первого тайма и отправил команды на перерыв. Пока сборная Нидерландов при подавляющем преимуществе по владению мячом не особо показывает себя в статусе фаворита, очень мало интересных моментов в атаке создала команда Франка де Бура. Будем надеяться, что во втором тайме Нидерланды уже будут в атаке играть значительно активнее, а иначе мы так можем дойти и до 0:0 по итогам всего матча.

41' У Боснии и Герцеговины действительно могла получиться хорошая контратака, но Цимирот передержал мяч в центре поля, а уже после пары неплохих финтов получил по ногам от ван Дейка, нечего выделываться.

40' Промес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, а сборная Боснии ещё и попыталась убежать в контратаку.

39' Дюмфрис получил очередную передачу у правого угла штрафной площади, на этот раз Дензел сразу же выполнил прострел в центр штрафной, мяч попал в Кадушича и ушёл на угловой.

38' Татар выполнил перевод в центр с правого фланга, Крунич зацепился за мяч, продвинулся к линии штрафной площади, а затем пробил по воротам, мяч попал в ногу де Врею.

37' Дюмфрис после прохода по правому флангу выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в спину Кадушичу и улетел в аут.

36' Татар пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч вновь сильно ушёл в сторону от цели.

35' Блинд с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Саничанин головой выбил мяч на левый угол штрафной площади, где первым на подборе был Пьянич.

34' Татар совершил рывок по правому флангу после заброса из центра поля, но Силлессен вовремя вышел за пределы штрафной площади и выбил мяч обратно в центр поля.

33' Де Рон в центре поля огрел по ногам Крунича. Момент был игровой, но в целом это было близко и к жёлтой карточке.

32' Гояк попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Дюмфрисом Амер потерял мяч, а затем нарушил правила.

31' Из центра поля последовал заброс к штрафной площади Боснии вновь, но Саничанин оказался первым на мяче и головой сбросил его Шехичу.

30' Слишком сильную передачу на ход Дюмфрису по правому флангу из центра поля на этот раз выполнили партнёры по команде, мяч улетел в аут.

29' Промес ворвался в штрафную площадь с левого фланга, затем Куинси немного сместился в центр и пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

28' Пьянич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, ван Дейк неудачно сыграл головой, получилась скидка к левому углу вратарской, могло быть очень опасно, но Джурич из выгодной позиции махнул мимо мяча.

27' Силлессен попал под прессинг Гояка в своей штрафной площади, но голкипер сборной Нидерландов сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

26' Дюмфрис в центре поля нарушил правила против Крунича. Пьянич никуда не спеша разыграл стандарт с партнёрами по команде.

25' Де Рон из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на Промеса, хозяева поля вновь первыми оказались на мяче.

24' Из глубины поля последовала передача на ход Джуричу, но Милан не уследил за "линией" и оказался в офсайде.

23' Забросы к штрафной площади у гостей практически не работают, к этому защитники сборной Боснии и Герцеговины готовы очень хорошо.

22' Нидерланды при этом продолжают очень много контролировать мяч, но вот дальше центра поля им пройти не так-то и просто.

21' Могла у сборной Боснии пройти неплохая контратака, но Гояк не смог убежать от де Рона, а поэтому Амер вынужден был сделать пас назад.

20' Дюмфрис совершил очередной проход вперёд по правому флангу, а затем Дензел выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Промес в борьбе с Татаром не смог зацепиться за мяч.

19' Временами чуть ли не пешком действуют команды, Нидерланды выглядят очень странно в этот вечер.

18' Ван Дейк из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на Дюмфриса, Дензел сбросил мяч на Малена, но тут уже включились защитники Боснии, которые перехватили его.

17' Пьянич с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Френки де Йонг без всякого труда выбил мяч на правый фланг.

16' Френки де Йонг теперь уже нарушил правила в центре поля против Гояка, много ему сегодня достаётся.

15' Дюмфрис в центре поля нарушил правила против Гояка. Дензел совершил грамотный тактический фол, чтобы соперник не мог начать быструю атаку по флангу.

14' У сборной Нидерландов также подавляющее преимущество по владению мячом на старте матча, но толку от этого пока не особо много.

13' Очень много сборная Нидерландов старается играть через фланги, но при этом команда Франка де Бура действует так медленно, что все зоны соперник успевает перекрыть.

12' Теперь уже Дюмфрис нарушил правила на половине поля сборной Боснии, по ногам получил Крунич.

11' Де Врей получил по ногам на половине поля сборной Боснии и Герцеговины, но Иштван Ковач показал, что нужно играть дальше.

10' Сегодня болельщиков сборной Боснии и Герцеговины на стадионе совсем немного из-за малой квоты УЕФА, но они при этом стараются активно поддерживать свою команду.

9' С левого фланга последовал перевод к правому углу штрафной площади сборной Боснии, Дюмфрис грудью сбросил мяч на Малена, но Дониэлл оказался в офсайде.

8' В среднем темпе проходит наша игра, пока сборная Боснии и Герцеговины играет исключительно от обороны, но этого можно было ожидать.

7' Дюмфрис с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Люк де Йонг готовился пробить по воротам, но Саничанин успел подставить ногу и разрядить обстановку у своих ворот.

6' Промес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, де Врей головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

5' Дюмфрис вбросил мяч на де Рона из аута на правом фланге, а сразу после этого Гояк нарушил правила против флангового защитника сборной Нидерландов. Гости заработали неплохой стандарт.

4' де Врей разогнал атаку по центру поля, а затем Стефан выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Промесу, боковой арбитр зафиксировал спорное положение "вне игры",

3' Мален выполнил довольно коварную подачу в штрафную площадь Боснии, Шехичу было неудобно играть на выходе, но при этом и никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

2' Босния попыталась провести первую атаку через левый фланг, но передачу Кадушича на ход Гояку перехватил де Врей, который затем спокойно отыгрался с Силлессеном.