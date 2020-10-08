Босния и Герцеговина
Позже
Стадион: Билино Поле
Голландия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|1
|0.33
|2.
|Крунич Раде
|1
|0.33
|3.
|Хайрадинович Харис
|1 (1)
|0.33
|4.
|Шунич Тони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергвейн Стевен
|1
|0.5
|2.
|Хатебур Ханс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|2.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|3.
|Колашинац Сеад
|1
|0
|4.
|Цимирот Гойко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Депай Мемфис
|2
|0
|2.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|3.
|Де Рон Мартен
|1
|0
|4.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|5.
|Де Йонг Френки
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Босния и Герцеговина
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Голландия
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: + = -Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина
Голландия Последние 20 матчей: + = -Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония
Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу Италия 1:1 Голландия
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|12.50
|1.01
|8.90
|1.04
|3.75
|1.27
|2.95
|1.41
|2.12
|1.72
|2.01
|1.86
|1.79
|2.10
|1.57
|2.50
|1.37
|3.10
|1.17
|5.10
|1.12
|5.60
|1.03
|9.80
|11.75
|1.04
|10.25
|1.05
|3.75
|1.28
|2.91
|1.42
|—
|—
|2.02
|1.88
|—
|—
|1.56
|2.46
|1.38
|3.10
|1.17
|5.20
|1.13
|6.00
|1.04
|11.50
|—
|—
|—
|—
|4.13
|1.26
|3.16
|1.40
|2.41
|1.63
|2.05
|1.87
|1.82
|2.09
|1.60
|2.48
|1.40
|3.13
|—
|—
|1.15
|6.12
|—
|—
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Голландия
Исход игры
Босния и Герцеговина
5.4% (4)
Ничья
10.8% (8)
Голландия
83.8% (62)
Тотал 2.5
Больше
67.14% (47)
Меньше
32.86% (23)
Обе команды забьют
Да
74.29% (52)
Нет
25.71% (18)
Популярный счёт
1:2 Голландия
40.5% (30)
0:2 Голландия
16.2% (12)
1:3 Голландия
16.2% (12)
1:1 Ничья
8.1% (6)
0:1 Голландия
5.4% (4)
2:1 Босния и Герцеговина
2.7% (2)
2:2 Ничья
2.7% (2)
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