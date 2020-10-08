  1. Футбол
  2. Матчи
Босния и Герцеговина
 
Позже

Стадион:
Голландия

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 1 0.33
2. Крунич Раде 1 0.33
3. Хайрадинович Харис 1 (1) 0.33
4. Шунич Тони 0 0
Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергвейн Стевен 1 0.5
2. Хатебур Ханс 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
# Игрок      
1. Хаджиахметович Амир 2 0
2. Пьянич Миралем 1 0
3. Колашинац Сеад 1 0
4. Цимирот Гойко 1 0
Голландия
# Игрок      
1. Депай Мемфис 2 0
2. Вейналдум Джорджиньо 1 0
3. Де Рон Мартен 1 0
4. Вельтман Йоел 1 0
5. Де Йонг Френки 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Босния и Герцеговина 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0
 Голландия 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: + = -
Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина
Голландия Последние 20 матчей: + = -
Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония
Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу Италия 1:1 Голландия

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Голландия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Польша Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина - Голландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2020, осталось 2 дня 2 часа 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 74
    Босния и Герцеговина 5.4% (4)
    X 10.8% (8)
    Голландия 83.8% (62)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Босния и Герцеговина
    Ничья
    Голландия
    8.43
    4.80
    1.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    6.80 4.20 1.50
    7.60 4.80 1.44
    5.80 4.15 1.57
    8.43 4.64 1.45

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    12.50 1.01 8.90 1.04 3.75 1.27 2.95 1.41 2.12 1.72 2.01 1.86 1.79 2.10 1.57 2.50 1.37 3.10 1.17 5.10 1.12 5.60 1.03 9.80
    11.75 1.04 10.25 1.05 3.75 1.28 2.91 1.42 2.02 1.88 1.56 2.46 1.38 3.10 1.17 5.20 1.13 6.00 1.04 11.50
    4.13 1.26 3.16 1.40 2.41 1.63 2.05 1.87 1.82 2.09 1.60 2.48 1.40 3.13 1.15 6.12
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.03 1.78 1.47 2.70 1.15 5.70
    3.15 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
    3.18 1.40 2.62 1.55 2.05 1.86 1.65 2.37 1.46 2.89
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.40 1.73 2.03 1.31 3.25
    4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.09 1.31 3.45 1.19 4.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.04 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.25
    Где смотреть матч Босния и Герцеговина - Голландия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Голландия

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    5.4% (4)
    Ничья
    10.8% (8)
    Голландия
    83.8% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.14% (47)
    Меньше
    32.86% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    74.29% (52)
    Нет
    25.71% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Голландия
    40.5% (30)
    0:2 Голландия
    16.2% (12)
    1:3 Голландия
    16.2% (12)
    1:1 Ничья
    8.1% (6)
    0:1 Голландия
    5.4% (4)
    2:1 Босния и Герцеговина
    2.7% (2)
    2:2 Ничья
    2.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
    10 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
    11 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
    12 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный