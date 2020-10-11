Первый тайм

47' Команда Норвегия играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Ох, нехорошо это выглядит. Норманн Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Норманн Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Берге Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Страндберг Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Тошка Алин из команды Румыния сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

44' Хаджи Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Сорлот Александр из команды Норвегия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Плохо сыграл Страндберг Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

40' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Г О О О О Л - Сорлот Александр изменил счет на табло!

39' Опасность! Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

38' Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Румыния

35' Мелинг Биргер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Опасность! Сорлот Александр из команды Норвегия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

35' Сегодняшная посещаемость составляет 200 болельщиков

34' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Банку Никусор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Норманн Матиас из команды Норвегия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

33' Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Сорлот Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Мелинг Биргер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Румыния

29' Эдегор Мартин из команды Норвегия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Удар от ворот произведет Румыния

26' Маня Кристьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Крецу Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Маня Кристьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Отличные скиллы показывает Холанн Эрлинг , обводя своих соперников

24' Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Эдегор Мартин из команды Норвегия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Удар от ворот произведет Норвегия

19' Марин Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

18' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Опасность! Эдегор Мартин из команды Норвегия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

17' Чикылдэу Александру из команды Румыния направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Матч остановлен

16' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Элабделлауи Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Марин Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Отличный командный гол!

13' Г О О О О Л - Холанн Эрлинг изменил счет на табло!

13' ШАНС! Холанн Эрлинг вышел один на один с голкипером...

13' Эдегор Мартин разрезает оборону соперника отличным пасом

12' Удар от ворот произведет Румыния

12' Сорлот Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Норвегия

7' Банку Никусор не смог попасть в створ ударом издали

7' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Игрок из команды Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Норвегия имеет хороший шанс забить.

5' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Румыния вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Норвегия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Холанн Эрлинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Хаджи Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Румыния вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Румыния начинает с центра поля