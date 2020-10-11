1:0
13' ГолХоланн Эрлинг
2:0
39' ГолСорлот Александр
61' Желтая карточкаЭлабделлауи Омар
3:0
64' ГолХоланн Эрлинг
4:0
74' ГолХоланн Эрлинг
84' Желтая карточкаБанку Никусор
15
Берге
Сандер
15
Бурка
Андрей
18
Марин
Рэзван
14
Хаджи
Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хансен АндреВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хёуге ЙенсНападающий
-
Главный тренер: Лагербек Ларс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бурка АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Хаджи ЯнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Лазар ДавидВратарь
-
22 Камора МауруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mirel Radoi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
1:0
39'
61'
64'
3:0
74'
84'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
6 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|6
|1.5
|2.
|Сорлот Александр
|3
|0.75
|3.
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.25
|4.
|Норманн Матиас
|1
|0.25
|5.
|Эдегор Мартин
|0
|0
|6.
|Йохансен Стефан
|0
|0
|7.
|Элабделлауи Омар
|0
|0
|8.
|Алеесами Хайтам
|0
|0
|9.
|Мелинг Биргер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максим Александру
|2 (1)
|0.5
|2.
|Алибек Денис
|1
|0.25
|3.
|Григоре Драгош
|1
|0.25
|4.
|Пушкаш Георге
|1
|0.25
|5.
|Кирикеш Влад
|0
|0
|6.
|Крецу Александру
|0
|0
|7.
|Коман Флоринел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|2
|0
|2.
|Линнес Мартин
|1
|0
|3.
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|4.
|Сорлот Александр
|1
|0
|5.
|Мелинг Биргер
|1
|0
|6.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Григоре Драгош
|1
|0
|2.
|Максим Александру
|1
|0
|3.
|Нистор Дан
|1
|0
|4.
|Станчу Николае
|1
|0
|5.
|Янку Габриэль
|1
|0
|6.
|Хаджи Янис
|1
|0
|7.
|Банку Никусор
|1
|0
|8.
|Бурка Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норвегия
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|Румыния
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Норвегия Последние 20 матчей: + = -Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия
Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Болгария Норвегия 1:0 Словения Болгария 1:0 Норвегия Норвегия 2:0 Кипр Норвегия 1:0 Панама
Румыния Последние 20 матчей: + = -Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния
Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия
Последние игры между собой
Норвегия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Румыния: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.05
|7.60
|1.10
|5.30
|1.15
|—
|—
|2.60
|1.62
|2.08
|1.79
|3.00
|1.38
|—
|—
|1.42
|3.10
|—
|—
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.08
|6.20
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.01
|14.00
|1.11
|6.50
|9.90
|1.06
|7.60
|1.09
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.34
|1.61
|—
|—
|1.75
|2.19
|—
|—
|1.37
|3.15
|—
|—
|1.24
|4.15
|—
|—
|1.10
|7.20
|1.08
|8.10
|—
|—
|1.01
|16.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.85
|1.16
|3.01
|1.42
|4.11
|1.26
|2.60
|1.54
|2.81
|1.48
|2.29
|1.68
|1.77
|2.14
|1.49
|2.76
|1.35
|3.37
|1.60
|2.46
|1.36
|3.32
|1.51
|2.70
|1.29
|3.81
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Норвегия 4:0 Румыния
Исход игры
Норвегия
72.8% (118)
Ничья
20.4% (33)
Румыния
6.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
56.69% (89)
Меньше
43.31% (68)
Обе команды забьют
Да
73.25% (115)
Нет
26.75% (42)
Популярный счёт
2:1 Норвегия
43.2% (70)
1:0 Норвегия
19.1% (31)
1:1 Ничья
16.7% (27)
2:0 Норвегия
5.6% (9)
1:2 Румыния
4.9% (8)
2:2 Ничья
3.1% (5)
3:1 Норвегия
1.9% (3)
2:3 Румыния
1.2% (2)
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