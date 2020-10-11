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Норвегия
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Румыния
0'
1:0
13' Гол
Холанн Эрлинг
2:0
39' Гол
Сорлот Александр
61' Желтая карточка
Элабделлауи Омар
3:0
64' Гол
Холанн Эрлинг
4:0
74' Гол
Холанн Эрлинг
84' Желтая карточка
Банку Никусор
90'+4
1
Ярстейн
Руне
14
Элабделлауи
Омар
6
Страндберг
Стефан
3
Айер
Кристоффер
2
Мелинг
Биргер
10
Эдегор
Мартин
15
Берге
Сандер
21
Норманн
Матиас
11
Эльюнусси
Мохамед
9
Сорлот
Александр
23
Холанн
Эрлинг
12
Татарушану
Чиприан
6
Маня
Кристьян
15
Бурка
Андрей
3
Тошка
Алин
11
Банку
Никусор
18
Марин
Рэзван
2
Крецу
Александру
8
Чикылдэу
Александру
19
Янку
Габриэль
9
Пушкаш
Георге
14
Хаджи
Янис
Норвегия
4-4-2
Румыния
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 6 1.5
2. Сорлот Александр 3 0.75
3. Эльюнусси Мохамед 1 0.25
4. Норманн Матиас 1 0.25
5. Эдегор Мартин 0 0
6. Йохансен Стефан 0 0
7. Элабделлауи Омар 0 0
8. Алеесами Хайтам 0 0
9. Мелинг Биргер 0 0
Румыния
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максим Александру 2 (1) 0.5
2. Алибек Денис 1 0.25
3. Григоре Драгош 1 0.25
4. Пушкаш Георге 1 0.25
5. Кирикеш Влад 0 0
6. Крецу Александру 0 0
7. Коман Флоринел 0 0

Карточки

Норвегия
# Игрок      
1. Норманн Матиас 2 0
2. Линнес Мартин 1 0
3. Элабделлауи Омар 1 0
4. Сорлот Александр 1 0
5. Мелинг Биргер 1 0
6. Холанн Эрлинг 1 0
Румыния
# Игрок      
1. Григоре Драгош 1 0
2. Максим Александру 1 0
3. Нистор Дан 1 0
4. Станчу Николае 1 0
5. Янку Габриэль 1 0
6. Хаджи Янис 1 0
7. Банку Никусор 1 0
8. Бурка Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норвегия 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1)
 Румыния 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Норвегия Последние 20 матчей: + = -
Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия
Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Болгария Норвегия 1:0 Словения Болгария 1:0 Норвегия Норвегия 2:0 Кипр Норвегия 1:0 Панама
Румыния Последние 20 матчей: + = -
Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния
Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия

Последние игры между собой

Норвегия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Румыния: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Румыния 1:1 Норвегия ЕВРО 2020 Норвегия 2:2 Румыния ЕВРО 2020

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 3 2 0 1 10 - 3 6
2. Австрия Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Румыния Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
4. Северная Ирландия Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
Новости матча
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Прогнозы 162
Норвегия 72.8% (118)
X 20.4% (33)
Румыния 6.8% (11)
Все прогнозы
2.08 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.01 23.00 80.00
1.90 3.46 4.20
1.20 6.53 22.19

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
10.50 1.05 7.60 1.10 5.30 1.15 2.60 1.62 2.08 1.79 3.00 1.38 1.42 3.10 1.42 2.85 1.08 6.20 1.77 2.04 1.01 14.00 1.11 6.50
9.90 1.06 7.60 1.09 3.10 1.38 2.34 1.61 1.75 2.19 1.37 3.15 1.24 4.15 1.10 7.20 1.08 8.10 1.01 16.00
5.85 1.16 3.01 1.42 4.11 1.26 2.60 1.54 2.81 1.48 2.29 1.68 1.77 2.14 1.49 2.76 1.35 3.37 1.60 2.46 1.36 3.32 1.51 2.70 1.29 3.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.82 1.98 1.90 1.90 1.11 7.10 1.03 12.00 1.01 15.00
2.75 1.45 1.80 2.01 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.80
2.84 1.45 2.33 1.65 1.81 2.07 1.51 2.66 1.23 4.44 1.11 7.05 1.20 4.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.57 1.53 2.40 1.22 4.20
3.38 1.32 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.13 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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Прогнозы на матч Норвегия 4:0 Румыния

Исход игры
Норвегия
72.8% (118)
Ничья
20.4% (33)
Румыния
6.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
56.69% (89)
Меньше
43.31% (68)
Обе команды забьют
Да
73.25% (115)
Нет
26.75% (42)
Популярный счёт
2:1 Норвегия
43.2% (70)
1:0 Норвегия
19.1% (31)
1:1 Ничья
16.7% (27)
2:0 Норвегия
5.6% (9)
1:2 Румыния
4.9% (8)
2:2 Ничья
3.1% (5)
3:1 Норвегия
1.9% (3)
2:3 Румыния
1.2% (2)
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