  1. Футбол
  2. Матчи
Северная Ирландия
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Австрия
0'
0:1
42' Гол
Грегорич Михаэль
79' Желтая карточка
Маклафлин Конор
86' Желтая карточка
Томпсон Джордан
90' Желтая карточка
Шлагер Ксавер
90'+5
1
Макговерн
Майкл
2
Маклафлин
Конор
20
Каткарт
Крейг
5
Эванс
Джонни
3
Льюис
Джамал
8
Дэвис
Стивен
18
Уайт
Гэвин
14
Даллас
Стюарт
17
Макнейр
Пэдди
19
Джонс
Джордан
10
Лафферти
Кайл
12
Перван
Павао
21
Лайнер
Штефан
3
Драгович
Александр
4
Хинтереггер
Мартин
8
Алаба
Давид
6
Ильзанкер
Штефан
14
Баумгартлингер
Юлиан
15
Ранфтль
Райнхольд
23
Шлагер
Ксавер
19
Баумгартнер
Кристоф
11
Грегорич
Михаэль
Северная Ирландия
4-1-4-1
Австрия
4-2-3-1

Ход матча

42'
0:1
Грегорич Михаэль
(Хинтереггер Мартин)
61'
Вашингтон Конор
Лафферти Кайл
 
73'
Эванс Корри
Дэвис Стивен
 
73'
Томпсон Джордан
Даллас Стюарт
 
73'
 
Триммель Кристофер
Ранфтль Райнхольд
79'
Маклафлин Конор
 
80'
 
Грбич Адриан
Грегорич Михаэль
83'
Мадженнис Джош
Макнейр Пэдди
 
83'
Бойс Лайам
Уайт Гэвин
 
86'
Томпсон Джордан
 
90'
 
Шлагер Ксавер

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Северная Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макгинн Найалл 1 0.25
2. Макнейр Пэдди 1 0.25
3. Уайт Гэвин 1 0.25
4. Лафферти Кайл 0 0
Австрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грегорич Михаэль 2 0.67
2. Баумгартнер Кристоф 1 0.33
3. Онисиво Карим 1 0.33
4. Забитцер Марсель 1 (1) 0.33
5. Ульмер Андреас 0 0
6. Лайнер Штефан 0 0
7. Хинтереггер Мартин 0 0

Карточки

Северная Ирландия
# Игрок      
1. Мадженнис Джош 1 1
2. Каткарт Крейг 1 0
3. Дэвис Стивен 1 0
4. Эванс Корри 1 0
5. Маклафлин Конор 1 0
6. Томпсон Джордан 1 0
7. Баллард Дэниэл 1 0
Австрия
# Игрок      
1. Драгович Александр 1 0
2. Лайнер Штефан 1 0
3. Шлагер Ксавер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Северная Ирландия 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Австрия 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Северная Ирландия Последние 20 матчей: + = -
Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Румыния 1:1 Северная Ирландия Германия 6:1 Северная Ирландия
Северная Ирландия 0:0 Голландия Чехия 2:3 Северная Ирландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:2 Германия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Беларусь 0:1 Северная Ирландия Эстония 1:2 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Австрия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Коста-Рика 3:0 Северная Ирландия
Австрия Последние 20 матчей: + = -
Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия
Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция Австрия 0:3 Бразилия

Последние игры между собой

Северная Ирландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Австрия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Северная Ирландия 1:2 Австрия Лига наций УЕФА Австрия 1:0 Северная Ирландия Лига наций УЕФА

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 3 2 0 1 10 - 3 6
2. Австрия Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Румыния Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
4. Северная Ирландия Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 165
Северная Ирландия 12.1% (20)
X 16.4% (27)
Австрия 71.5% (118)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
100.00 10.50 1.06
140.00 23.00 1.01
4.90 3.50 1.79
33.07 7.56 1.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.55 1.14 6.90 1.08 1.05 9.50 2.33 1.65 1.90 1.92 1.12 6.10 1.36 3.35 1.16 5.10 1.10 7.00 1.03 12.00 1.01 13.50
7.50 1.05 6.35 1.09 2.90 1.36 2.22 1.61 1.75 2.19 1.37 3.30 1.22 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60 1.01 16.00
6.14 1.15 2.93 1.44 1.63 2.40 1.38 3.21 2.07 1.83 1.68 2.29 1.50 2.75 1.67 2.31 1.41 3.08 1.20 5.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.50 2.55 1.70 2.15 1.04 10.00 1.10 7.50 1.03 12.00
2.62 1.49 1.71 2.14 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
1.35 3.33 1.19 4.96 1.37 3.22 1.48 2.83 1.35 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.26 1.55 1.53 2.39 1.19 4.10
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
Где смотреть матч Северная Ирландия 0:1 Австрия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Северная Ирландия 0:1 Австрия

Исход игры
Северная Ирландия
12.1% (20)
Ничья
16.4% (27)
Австрия
71.5% (118)
Тотал 2.5
Больше
62.89% (100)
Меньше
37.11% (59)
Обе команды забьют
Да
79.25% (126)
Нет
20.75% (33)
Популярный счёт
1:2 Австрия
44.8% (74)
1:1 Ничья
15.8% (26)
0:1 Австрия
12.7% (21)
2:1 Северная Ирландия
6.7% (11)
1:3 Австрия
5.5% (9)
1:0 Северная Ирландия
3.6% (6)
0:2 Австрия
3% (5)
2:3 Австрия
1.8% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный