Второй тайм

95' Австрия заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Грбич Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Удар от ворот произведет Австрия

93' Игрок из команды Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Шлагер Ксавер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

91' Северная Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Джордан Томпсон из команды Северная Ирландия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

89' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Джордан Томпсон получил желтую карточку от судьи

86' Безумный фол. Джордан Томпсон грубо играет против соперника. Пострадал Шлагер Ксавер

86' Сегодняшная посещаемость составляет 600 болельщиков

84' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Маклафлин Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Маклафлин Конор получил желтую карточку от судьи

76' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' Тактическая замена. Даллас Стюарт уходит с поля и его заменяет Джордан Томпсон

72' Лайнер Штефан из команды Австрия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

72' Баумгартлингер Юлиан из команды Австрия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' Макговерн Майкл взял и забрал мяч на выходе

71' Алаба Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Лайнер Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Северная Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Драгович Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Драгович Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Баумгартнер Кристоф из команды Австрия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

63' Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Северная Ирландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Северная Ирландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Австрия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Ильзанкер Штефан не смог попасть в створ ударом издали

54' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Ранфтль Райнхольд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Австрия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Алаба Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Лайнер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота