Северная Ирландия
0:1
Конец матча
Стадион: Уиндзор Парк Зрители: 600
Австрия
0:1
42' ГолГрегорич Михаэль
79' Желтая карточкаМаклафлин Конор
86' Желтая карточкаТомпсон Джордан
90' Желтая карточкаШлагер Ксавер
18
Уайт
Гэвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Уайт ГэвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Эванс КорриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараклаф Ян
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
Ход матча
42'
79'
83'
86'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макгинн Найалл
|1
|0.25
|2.
|Макнейр Пэдди
|1
|0.25
|3.
|Уайт Гэвин
|1
|0.25
|4.
|Лафферти Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грегорич Михаэль
|2
|0.67
|2.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.33
|3.
|Онисиво Карим
|1
|0.33
|4.
|Забитцер Марсель
|1 (1)
|0.33
|5.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|6.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|7.
|Хинтереггер Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мадженнис Джош
|1
|1
|2.
|Каткарт Крейг
|1
|0
|3.
|Дэвис Стивен
|1
|0
|4.
|Эванс Корри
|1
|0
|5.
|Маклафлин Конор
|1
|0
|6.
|Томпсон Джордан
|1
|0
|7.
|Баллард Дэниэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Драгович Александр
|1
|0
|2.
|Лайнер Штефан
|1
|0
|3.
|Шлагер Ксавер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Северная Ирландия
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Австрия
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Северная Ирландия Последние 20 матчей: + = -Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Румыния 1:1 Северная Ирландия Германия 6:1 Северная Ирландия
Северная Ирландия 0:0 Голландия Чехия 2:3 Северная Ирландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Северная Ирландия 0:2 Германия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Беларусь 0:1 Северная Ирландия Эстония 1:2 Северная Ирландия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Северная Ирландия 2:0 Эстония Северная Ирландия 1:2 Австрия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Австрия 1:0 Северная Ирландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Коста-Рика 3:0 Северная Ирландия
Австрия Последние 20 матчей: + = -Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия
Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция Австрия 0:3 Бразилия
Последние игры между собой
Северная Ирландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Австрия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.55
|1.14
|6.90
|1.08
|—
|—
|1.05
|9.50
|—
|—
|2.33
|1.65
|1.90
|1.92
|1.12
|6.10
|—
|—
|1.36
|3.35
|1.16
|5.10
|1.10
|7.00
|1.03
|12.00
|1.01
|13.50
|7.50
|1.05
|6.35
|1.09
|—
|—
|2.90
|1.36
|—
|—
|2.22
|1.61
|—
|—
|1.75
|2.19
|—
|—
|1.37
|3.30
|1.22
|3.98
|1.07
|7.10
|1.05
|7.60
|1.01
|16.00
|6.14
|1.15
|—
|—
|2.93
|1.44
|1.63
|2.40
|1.38
|3.21
|2.07
|1.83
|1.68
|2.29
|1.50
|2.75
|1.67
|2.31
|1.41
|3.08
|1.20
|5.03
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Северная Ирландия 0:1 Австрия
Исход игры
Северная Ирландия
12.1% (20)
Ничья
16.4% (27)
Австрия
71.5% (118)
Тотал 2.5
Больше
62.89% (100)
Меньше
37.11% (59)
Обе команды забьют
Да
79.25% (126)
Нет
20.75% (33)
Популярный счёт
1:2 Австрия
44.8% (74)
1:1 Ничья
15.8% (26)
0:1 Австрия
12.7% (21)
2:1 Северная Ирландия
6.7% (11)
1:3 Австрия
5.5% (9)
1:0 Северная Ирландия
3.6% (6)
0:2 Австрия
3% (5)
2:3 Австрия
1.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!