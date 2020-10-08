Шотландия
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Стадион: Хэмпден Парк
Словакия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кристи Райан
|2 (2)
|0.67
|2.
|Дайкс Линдон
|1
|0.33
|3.
|Палмер Лиам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дюриш Михал
|1
|0.33
|2.
|Шранц Иван
|1
|0.33
|3.
|Беро Матуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Форрест Джеймс
|1
|0
|2.
|Фрейзер Райан
|1
|0
|3.
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|4.
|Палмер Лиам
|1
|0
|5.
|Патерсон Каллум
|1
|0
|6.
|Макгинн Джон
|1
|0
|7.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|8.
|Маккена Скотт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куцка Юрай
|1
|0
|2.
|Гамшик Марек
|1
|0
|3.
|Дуда Ондрей
|1
|0
|4.
|Беро Матуш
|1
|0
|5.
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|6.
|Боженик Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шотландия
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|Словакия
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Шотландия Последние 20 матчей: + = -Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан
Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания Шотландия 0:4 Бельгия Мексика 1:0 Шотландия
Словакия Последние 20 матчей: + = -Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан
Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия Словакия 3:0 Дания Марокко 2:1 Словакия
Последние игры между собой
Шотландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Словакия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.00
|1.04
|7.00
|1.10
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.30
|1.67
|1.91
|1.95
|1.70
|2.23
|—
|—
|1.33
|3.25
|1.25
|4.00
|1.08
|6.90
|1.06
|7.70
|1.01
|14.00
|8.80
|1.07
|7.20
|1.10
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.24
|1.67
|—
|—
|1.72
|2.24
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.24
|4.15
|1.09
|7.60
|1.07
|8.50
|1.01
|17.00
|—
|—
|—
|—
|3.11
|1.40
|2.72
|1.51
|2.31
|1.68
|1.92
|1.98
|1.69
|2.28
|1.52
|2.68
|—
|—
|1.25
|4.28
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Шотландия - Словакия
Исход игры
Шотландия
61.2% (41)
Ничья
26.9% (18)
Словакия
11.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
39.06% (25)
Меньше
60.94% (39)
Обе команды забьют
Да
64.06% (41)
Нет
35.94% (23)
Популярный счёт
2:1 Шотландия
29.9% (20)
1:1 Ничья
23.9% (16)
1:0 Шотландия
19.4% (13)
2:0 Шотландия
9% (6)
1:2 Словакия
6% (4)
0:1 Словакия
3% (2)
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