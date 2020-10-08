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Шотландия
 
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Стадион:
Словакия

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кристи Райан 2 (2) 0.67
2. Дайкс Линдон 1 0.33
3. Палмер Лиам 0 0
Словакия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дюриш Михал 1 0.33
2. Шранц Иван 1 0.33
3. Беро Матуш 0 0

Карточки

Шотландия
# Игрок      
1. Форрест Джеймс 1 0
2. Фрейзер Райан 1 0
3. Армстронг Стюарт 1 0
4. Палмер Лиам 1 0
5. Патерсон Каллум 1 0
6. Макгинн Джон 1 0
7. Робертсон Эндрю 1 0
8. Маккена Скотт 1 0
Словакия
# Игрок      
1. Куцка Юрай 1 0
2. Гамшик Марек 1 0
3. Дуда Ондрей 1 0
4. Беро Матуш 1 0
5. Дьомбер Норберт 1 0
6. Боженик Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шотландия 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Словакия 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Шотландия Последние 20 матчей: + = -
Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан
Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания Шотландия 0:4 Бельгия Мексика 1:0 Шотландия
Словакия Последние 20 матчей: + = -
Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан
Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия Словакия 3:0 Дания Марокко 2:1 Словакия

Последние игры между собой

Шотландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Словакия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Шотландия 1:0 Словакия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Словакия 3:0 Шотландия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Чехия Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Израиль Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Словакия Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Словакия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2020, осталось 2 дня 4 часа 47 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 66
    Шотландия 60.6% (40)
    X 27.3% (18)
    Словакия 12.1% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шотландия
    Ничья
    Словакия
    2.10
    3.47
    4.14
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.10 3.30 3.70
    2.10 3.35 3.95
    2.06 3.40 3.94
    2.03 3.47 4.14

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.00 1.04 7.00 1.10 3.00 1.39 2.30 1.67 1.91 1.95 1.70 2.23 1.33 3.25 1.25 4.00 1.08 6.90 1.06 7.70 1.01 14.00
    8.80 1.07 7.20 1.10 2.96 1.41 2.24 1.67 1.72 2.24 1.35 3.26 1.24 4.15 1.09 7.60 1.07 8.50 1.01 17.00
    3.11 1.40 2.72 1.51 2.31 1.68 1.92 1.98 1.69 2.28 1.52 2.68 1.25 4.28
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.71 2.14 1.33 3.30 1.09 7.40
    2.68 1.47 1.75 2.08 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.50
    2.77 1.50 2.26 1.70 1.76 2.19 1.48 2.82 1.35 3.44
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.33 1.57 1.57 2.33 1.21 4.20
    3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.85
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.27
    Где смотреть матч Шотландия - Словакия онлайн

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    Прогнозы на матч Шотландия - Словакия

    Исход игры
    Шотландия
    61.2% (41)
    Ничья
    26.9% (18)
    Словакия
    11.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.06% (25)
    Меньше
    60.94% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    64.06% (41)
    Нет
    35.94% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Шотландия
    29.9% (20)
    1:1 Ничья
    23.9% (16)
    1:0 Шотландия
    19.4% (13)
    2:0 Шотландия
    9% (6)
    1:2 Словакия
    6% (4)
    0:1 Словакия
    3% (2)
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