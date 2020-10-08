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Польша
 
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Стадион:
Италия

Бомбардиры внутри турнира

Польша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гросицки Камил 1 0.5
2. Глик Камил 1 0.5
3. Рыбус Мацей 0 0
Италия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сенси Стефано 1 0.5
2. Барелла Николо 1 0.5
3. Иммобиле Чиро 0 0
4. Инсинье Лоренцо 0 0

Карточки

Польша
# Игрок      
1. Беднарек Ян 2 0
2. Глик Камил 1 0
3. Клих Матеуш 1 0
4. Милик Аркадиуш 1 0
5. Пёнтек Кшиштоф 1 0
6. Юзвяк Камиль 1 0
Италия
# Игрок      
1. Кьеллини Джорджо 1 0
2. Бонуччи Леонардо 1 0
3. Д'Амброзио Данило 1 0
4. Кристанте Бриан 1 0
5. Белотти Андреа 1 0
6. Дзаньоло Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Польша 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Италия 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Польша Последние 20 матчей: + = -
Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения
Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша
Италия Последние 20 матчей: + = -
Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения
Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия

Последние игры между собой

Польша: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Италия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Польша 0:1 Италия Лига наций УЕФА Италия 1:1 Польша Лига наций УЕФА Польша 0:2 Италия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Голландия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Польша Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2020, осталось 2 дня 4 часа 47 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 72
    Польша 4.2% (3)
    X 20.8% (15)
    Италия 75% (54)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Польша
    Ничья
    Италия
    4.20
    3.53
    2.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.90 3.40 2.00
    4.20 3.45 1.97
    3.86 3.34 2.01
    4.18 3.53 2.00

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.60 1.04 7.40 1.08 3.30 1.35 2.46 1.57 2.07 1.82 1.81 2.08 1.42 2.95 1.29 3.65 1.12 6.30 1.07 6.80 1.01 13.00
    9.00 1.07 7.30 1.10 3.20 1.36 2.43 1.57 1.79 2.13 1.43 2.88 1.31 3.52 1.12 6.30 1.10 7.20 1.02 14.25
    3.47 1.34 3.03 1.43 2.62 1.55 2.10 1.81 1.84 2.08 1.63 2.40 1.44 3.00 1.30 3.78 1.10 8.14
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.77 1.99 1.37 2.95 1.10 6.80
    2.72 1.46 1.82 1.99 1.39 3.00 1.12 6.35 1.08 7.70
    2.96 1.45 2.41 1.62 1.88 2.04 1.54 2.62 1.39 3.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.48 1.65 2.15 1.23 3.55
    3.68 1.28 2.53 1.52 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.94
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.27
    Где смотреть матч Польша - Италия онлайн

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    Прогнозы на матч Польша - Италия

    Исход игры
    Польша
    4.2% (3)
    Ничья
    20.8% (15)
    Италия
    75% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.24% (43)
    Меньше
    36.76% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    79.41% (54)
    Нет
    20.59% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Италия
    44.4% (32)
    1:1 Ничья
    15.3% (11)
    0:1 Италия
    13.9% (10)
    2:2 Ничья
    5.6% (4)
    0:2 Италия
    5.6% (4)
    1:3 Италия
    5.6% (4)
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