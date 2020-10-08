Польша
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Стадион: Stadion Energa Gdansk
Италия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гросицки Камил
|1
|0.5
|2.
|Глик Камил
|1
|0.5
|3.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сенси Стефано
|1
|0.5
|2.
|Барелла Николо
|1
|0.5
|3.
|Иммобиле Чиро
|0
|0
|4.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беднарек Ян
|2
|0
|2.
|Глик Камил
|1
|0
|3.
|Клих Матеуш
|1
|0
|4.
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|5.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|6.
|Юзвяк Камиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|2.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|3.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|4.
|Кристанте Бриан
|1
|0
|5.
|Белотти Андреа
|1
|0
|6.
|Дзаньоло Николо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Польша
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Италия
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Польша Последние 20 матчей: + = -Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения
Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша
Италия Последние 20 матчей: + = -Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения
Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия
Последние игры между собой
Польша: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Италия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.60
|1.04
|7.40
|1.08
|3.30
|1.35
|—
|—
|2.46
|1.57
|2.07
|1.82
|1.81
|2.08
|—
|—
|1.42
|2.95
|1.29
|3.65
|1.12
|6.30
|1.07
|6.80
|1.01
|13.00
|9.00
|1.07
|7.30
|1.10
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.43
|1.57
|—
|—
|1.79
|2.13
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.31
|3.52
|1.12
|6.30
|1.10
|7.20
|1.02
|14.25
|—
|—
|—
|—
|3.47
|1.34
|3.03
|1.43
|2.62
|1.55
|2.10
|1.81
|1.84
|2.08
|1.63
|2.40
|1.44
|3.00
|1.30
|3.78
|—
|—
|1.10
|8.14
|—
|—
Прогнозы на матч Польша - Италия
Исход игры
Польша
4.2% (3)
Ничья
20.8% (15)
Италия
75% (54)
Тотал 2.5
Больше
63.24% (43)
Меньше
36.76% (25)
Обе команды забьют
Да
79.41% (54)
Нет
20.59% (14)
Популярный счёт
1:2 Италия
44.4% (32)
1:1 Ничья
15.3% (11)
0:1 Италия
13.9% (10)
2:2 Ничья
5.6% (4)
0:2 Италия
5.6% (4)
1:3 Италия
5.6% (4)
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