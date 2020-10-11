Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Чехия вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Чехия

93' [player1] из команды [team] навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

93' ШТАНГА! Так было близко к голу - Манор Соломон нанес удар в каркас ворот!

92' Отличные скиллы показывает Манор Соломон , обводя своих соперников

91' Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Чехия

88' Саба Диа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

87' Глупую желтую получил Цоуфал Владимир за то, что отбил ногой мяч после свистка

87' Кадержабек Павел из команды Чехия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

87' Отличные скиллы показывает Шевчик Петр , обводя своих соперников

87' Игрок команды Чехия делает подачу своему товарищу по команде.

86' Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Саба Диа из команды Израиль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

82' Удар от ворот произведет Чехия

82' Абу-Фани Мохаммад не смог попасть в створ ударом издали

82' Вацлик Томаш взял и забрал мяч на выходе

80' Провод Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Менахем Сун получил желтую карточку от судьи

79' Провод Лукас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

78' Опасность! Челюстка Ондржей из команды Чехия отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

77' Голаса Эйял получил желтую карточку от судьи

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Чехия имеет хороший шанс забить.

73' Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Израиль

72' Ох, нехорошо это выглядит. Абу-Фани Мохаммад получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Абу-Фани Мохаммад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Крал Алекс не смог попасть в створ ударом издали

71' Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Йейни Ширан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Удар от ворот произведет Чехия

63' Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Тиби Эйтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Йейни Ширан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Игрок из команды Чехия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Г О О О О Л - Захави Эран изменил счет на табло!

54' Удар от ворот произведет Чехия

54' Как он промахнулся? Манор Соломон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

54' Опасность! Даса Элазар из команды Израиль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

52' Израиль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Отличные скиллы показывает Провод Лукас , обводя своих соперников

48' Г О О О О Л - Выдра Матей изменил счет на табло!

48' ШАНС! Выдра Матей вышел один на один с голкипером...

48' Плохо сыграл Тиби Эйтан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

48' Игрок команды Израиль делает подачу своему товарищу по команде.

47' Израиль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Чехия

46' Захави Эран не смог попасть в створ ударом издали

46' Цоуфал Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота