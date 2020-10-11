Израиль
1:2
Конец матча
Стадион: Самми Офер
Чехия
0:1
14' Гол в свои воротаАбу-Ханна Джоэл
24' Желтая карточкаМасопуст Лукаш
29' Желтая карточкаДаса Элазар
0:2
48' ГолВыдра Матей
1:2
56' ГолЗахави Эран
67' Желтая карточкаАбу-Фани Мохаммад
77' Желтая карточкаГоласа Эйял
80' Желтая карточкаМенахем Сун
87' Желтая карточкаЦоуфал Владимир
12
Йейни
Ширан
21
Тиби
Эйтан
14
Вайссман
Шон
18
Боржил
Ян
15
Соучек
Томаш
21
Крал
Алекс
10
Провод
Лукас
20
Выдра
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Йейни ШиранЗащитник
-
21 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Вайссман ШонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ницан ИтамарВратарь
- Защитник
-
15 Арад ОфриЗащитник
-
17 Карзев ЭденПолузащитник
-
22 Голаса ЭйялПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эльмкис ИлайПолузащитник
- Нападающий
-
10 Саба ДиаНападающий
-
Главный тренер: Willibald Ruttensteiner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
-
15 Соучек ТомашПолузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Провод ЛукасПолузащитник
-
20 Выдра МатейНападающий
- Запасные игроки
-
16 Нгуиэн ФилипВратарь
-
23 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
-
11 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голеш ТомашПолузащитник
-
13 Шевчик ПетрПолузащитник
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
Ход матча
14'
0:1
24'
29'
48'
0:2
56'
1:2
66'
77'
80'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|2
|0.5
|2.
|Эльмкис Илай
|1
|0.25
|3.
|Даббур Мунас
|0
|0
|4.
|Коэн Йонатан
|0
|0
|5.
|Даса Элазар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Выдра Матей
|1
|0.33
|2.
|Цоуфал Владимир
|1
|0.33
|3.
|Крменчик Михал
|1
|0.33
|4.
|Пешек Якуб
|1
|0.33
|5.
|Дочкал Борек
|1 (1)
|0.33
|6.
|Дарида Владимир
|0
|0
|7.
|Масопуст Лукаш
|0
|0
|8.
|Тецл Станислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перец Дор
|2
|0
|2.
|Захави Эран
|1
|0
|3.
|Голаса Эйял
|1
|0
|4.
|Битон Нир
|1
|0
|5.
|Натхо Бибрас
|1
|0
|6.
|Менахем Сун
|1
|0
|7.
|Вайссман Шон
|1
|0
|8.
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|9.
|Даса Элазар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дарида Владимир
|1
|0
|2.
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|3.
|Малинский Томас
|1
|0
|4.
|Янош Адам
|1
|0
|5.
|Масопуст Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Израиль
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Чехия
|20% (1)
|0
|0
|60% (3)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Израиль Последние 20 матчей: + = -Шотландия 0:0 Израиль Израиль 1:1 Словакия Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль
Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния
Чехия Последние 20 матчей: + = -Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия
Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина Чехия 1:0 Нигерия
Последние игры между собой
Израиль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Чехия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.77
|1.08
|8.30
|1.05
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.75
|1.45
|2.18
|1.73
|1.62
|2.27
|1.72
|2.20
|1.51
|2.65
|—
|—
|1.02
|13.00
|—
|—
|1.15
|5.50
|—
|—
|1.13
|5.80
|1.02
|10.50
|1.08
|7.77
|11.00
|1.05
|9.40
|1.06
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.76
|1.46
|—
|—
|1.94
|1.95
|—
|—
|1.50
|2.62
|—
|—
|1.35
|3.26
|—
|—
|1.13
|6.15
|—
|—
|1.11
|6.85
|1.03
|12.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.54
|1.31
|2.98
|1.41
|2.40
|1.59
|1.86
|2.00
|1.61
|2.38
|1.41
|2.97
|1.38
|3.11
|1.71
|2.19
|1.74
|2.15
|1.45
|2.81
|1.17
|5.17
|1.52
|2.59
|1.38
|3.11
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Израиль 1:2 Чехия
Исход игры
Израиль
9.2% (15)
Ничья
34.4% (56)
Чехия
56.4% (92)
Тотал 2.5
Больше
48.75% (78)
Меньше
51.25% (82)
Обе команды забьют
Да
79.38% (127)
Нет
20.63% (33)
Популярный счёт
1:2 Чехия
39.3% (64)
1:1 Ничья
30.1% (49)
0:1 Чехия
9.2% (15)
2:1 Израиль
5.5% (9)
0:2 Чехия
5.5% (9)
1:0 Израиль
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.8% (3)
1:3 Чехия
1.8% (3)
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