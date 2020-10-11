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  2. Матчи
Израиль
1:2
Конец матча

Стадион:
Чехия
0'
0:1
14' Гол в свои ворота
Абу-Ханна Джоэл
24' Желтая карточка
Масопуст Лукаш
29' Желтая карточка
Даса Элазар
0:2
48' Гол
Выдра Матей
1:2
56' Гол
Захави Эран
67' Желтая карточка
Абу-Фани Мохаммад
77' Желтая карточка
Голаса Эйял
80' Желтая карточка
Менахем Сун
87' Желтая карточка
Цоуфал Владимир
90'+5
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элазар
12
Йейни
Ширан
21
Тиби
Эйтан
13
Эль-Хамид
Хатем
Абд
20
Абу-Ханна
Джоэл
16
Абу-Фани
Мохаммад
6
Натхо
Бибрас
11
Манор
Соломон
7
Захави
Эран
14
Вайссман
Шон
1
Вацлик
Томаш
5
Цоуфал
Владимир
3
Челюстка
Ондржей
17
Кудела
Ондрей
18
Боржил
Ян
15
Соучек
Томаш
21
Крал
Алекс
12
Масопуст
Лукаш
8
Дарида
Владимир
10
Провод
Лукас
20
Выдра
Матей
Израиль
5-3-2
Чехия
4-2-3-1

Ход матча

14'
0:1
Абу-Ханна Джоэл
24'
 
Масопуст Лукаш
29'
Даса Элазар
 
46'
Менахем Сун
Абу-Ханна Джоэл
 
48'
0:2
Выдра Матей
(Масопуст Лукаш)
56'
Захави Эран
(Даса Элазар)
1:2
66'
Саба Диа
Вайссман Шон
 
67'
Абу-Фани Мохаммад
 
68'
 
Кадержабек Павел
Масопуст Лукаш
68'
 
Шевчик Петр
Выдра Матей
75'
Голаса Эйял
Натхо Бибрас
 
75'
Даббур Мунас
Даса Элазар
 
77'
Голаса Эйял
 
80'
Менахем Сун
 
87'
 
Цоуфал Владимир
88'
 
Голеш Томаш
Дарида Владимир
88'
Карзев Эден
Абу-Фани Мохаммад
 
90'
 
Петрашек Томаш
Провод Лукас

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 2 0.5
2. Эльмкис Илай 1 0.25
3. Даббур Мунас 0 0
4. Коэн Йонатан 0 0
5. Даса Элазар 0 0
Чехия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Выдра Матей 1 0.33
2. Цоуфал Владимир 1 0.33
3. Крменчик Михал 1 0.33
4. Пешек Якуб 1 0.33
5. Дочкал Борек 1 (1) 0.33
6. Дарида Владимир 0 0
7. Масопуст Лукаш 0 0
8. Тецл Станислав 0 0

Карточки

Израиль
# Игрок      
1. Перец Дор 2 0
2. Захави Эран 1 0
3. Голаса Эйял 1 0
4. Битон Нир 1 0
5. Натхо Бибрас 1 0
6. Менахем Сун 1 0
7. Вайссман Шон 1 0
8. Абу-Фани Мохаммад 1 0
9. Даса Элазар 1 0
Чехия
# Игрок      
1. Дарида Владимир 1 0
2. Цоуфал Владимир 1 0
3. Малинский Томас 1 0
4. Янош Адам 1 0
5. Масопуст Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Израиль 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Чехия 20% (1) 0 0 60% (3) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Израиль Последние 20 матчей: + = -
Шотландия 0:0 Израиль Израиль 1:1 Словакия Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль
Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния
Чехия Последние 20 матчей: + = -
Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия
Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина Чехия 1:0 Нигерия

Последние игры между собой

Израиль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Чехия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чехия 2:1 Израиль Международные матчи

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Чехия Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Израиль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
4. Словакия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
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Прогнозы 163
Израиль 9.2% (15)
X 34.4% (56)
Чехия 56.4% (92)
Все прогнозы
2.41 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
28.00 7.70 1.08
32.00 5.70 1.18
3.30 3.34 2.26
15.56 5.20 1.26

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.08 8.30 1.05 3.60 1.28 2.75 1.45 2.18 1.73 1.62 2.27 1.72 2.20 1.51 2.65 1.02 13.00 1.15 5.50 1.13 5.80 1.02 10.50 1.08 7.77
11.00 1.05 9.40 1.06 3.60 1.30 2.76 1.46 1.94 1.95 1.50 2.62 1.35 3.26 1.13 6.15 1.11 6.85 1.03 12.50
3.54 1.31 2.98 1.41 2.40 1.59 1.86 2.00 1.61 2.38 1.41 2.97 1.38 3.11 1.71 2.19 1.74 2.15 1.45 2.81 1.17 5.17 1.52 2.59 1.38 3.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.27 1.62 1.91 1.89 1.22 4.20 1.13 6.00 1.03 12.00
3.00 1.39 1.93 1.87 1.44 2.79 1.12 6.30 1.09 7.40
3.02 1.41 2.48 1.57 1.93 1.93 1.58 2.47 1.23 4.22 1.12 6.62 1.32 3.45 1.22 4.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
3.95 1.25 2.68 1.47 1.70 2.17 1.28 3.64 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.72
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.30 1.33
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Прогнозы на матч Израиль 1:2 Чехия

Исход игры
Израиль
9.2% (15)
Ничья
34.4% (56)
Чехия
56.4% (92)
Тотал 2.5
Больше
48.75% (78)
Меньше
51.25% (82)
Обе команды забьют
Да
79.38% (127)
Нет
20.63% (33)
Популярный счёт
1:2 Чехия
39.3% (64)
1:1 Ничья
30.1% (49)
0:1 Чехия
9.2% (15)
2:1 Израиль
5.5% (9)
0:2 Чехия
5.5% (9)
1:0 Израиль
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.8% (3)
1:3 Чехия
1.8% (3)
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