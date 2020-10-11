Второй тайм

97' Дания заслуженно побеждает в отличном матче

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Матч возобновлен

96' Ох, нехорошо это выглядит. Ольсен Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Ольсен Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Судья подбегает и показывает Магнуссон Хёрдур из команды Исландия отложенную желтую карточку за фол.

85' Удар от ворот произведет Дания

85' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Халльдоурссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе

83' Магнуссон Хёрдур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Магнуссон Хёрдур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Сегодняшная посещаемость составляет 60 болельщиков

80' Халльдоурссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Сков Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок из команды Исландия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Васс Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Ох, нехорошо это выглядит. Сигурдссон Рагнар получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Сигурдссон Рагнар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Халльдоурссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе

72' Сигурдссон Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Халльдоурссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе

71' Дольберг Каспер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Магнуссон Хёрдур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Халльдоурссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Сигурдссон Гильфи из команды Исландия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

61' Г О О О О Л - Сков Роберт забивает!

61' Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Магнуссон Хёрдур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Удар от ворот произведет Дания

57' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Дания

55' Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Исландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Исландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Кристенсен Андреас из команды Дания сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

51' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Кристенсен Андреас из команды Дания сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

51' Халльдоурссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Халльдоурссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе

47' Халльдоурссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе

46' Игрок из команды Исландия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Магнуссон Хёрдур из команды Исландия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

46' Г О О О О Л - Эриксен Кристиан забивает!

46' ШАНС! Эриксен Кристиан вышел один на один с голкипером...