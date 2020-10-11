Исландия
0:3
Конец матча
Стадион: Лаугардалсвёллур Зрители: 60
Дания
0:1
45' Гол в свои воротаСигурьонссон Рунар
0:2
46' ГолЭриксен Кристиан
51' Желтая карточкаБедварссон Йоун Дади
0:3
61' ГолСков Роберт
86' Желтая карточкаМагнуссон Хёрдур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лоссль ЙонасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Винд ЖонасПолузащитник
-
11 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
Ход матча
45'
46'
0:2
61'
0:3
86'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 12
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сигурдссон Гильфи
|2
|0.5
|2.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.25
|3.
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|4.
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|5.
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.33
|2.
|Сков Роберт
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|1
|1
|2.
|Сигурдссон Рагнар
|1
|0
|3.
|Бедварссон Йоун Дади
|1
|0
|4.
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|5.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|2.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|3.
|Сков Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Исландия
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|Дания
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Исландия Последние 20 матчей: + = -Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия
Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия Исландия 1:2 Швейцария
Дания Последние 20 матчей: + = -Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания
Последние игры между собой
Исландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Дания: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.60
|1.19
|3.25
|1.33
|—
|—
|3.50
|1.92
|—
|—
|2.33
|2.90
|1.99
|1.87
|2.90
|1.40
|—
|—
|1.92
|1.87
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.16
|5.10
|1.02
|13.00
|1.01
|13.00
|9.20
|1.06
|7.60
|1.09
|—
|—
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.34
|1.61
|—
|—
|1.75
|2.19
|—
|—
|1.37
|3.15
|—
|—
|1.26
|3.94
|—
|—
|1.10
|7.20
|1.08
|8.10
|1.01
|16.00
|4.59
|1.22
|3.14
|1.40
|2.20
|1.74
|3.56
|1.33
|3.00
|1.43
|2.43
|1.61
|1.90
|2.00
|2.51
|1.57
|2.10
|1.81
|1.67
|2.32
|1.45
|2.90
|1.54
|2.62
|1.32
|3.59
|1.11
|7.49
|1.10
|8.36
|—
|—
Прогнозы на матч Исландия 0:3 Дания
Исход игры
Исландия
14.7% (24)
Ничья
21.5% (35)
Дания
63.8% (104)
Тотал 2.5
Больше
46.54% (74)
Меньше
53.46% (85)
Обе команды забьют
Да
65.41% (104)
Нет
34.59% (55)
Популярный счёт
1:2 Дания
33.1% (54)
0:1 Дания
20.9% (34)
1:1 Ничья
19% (31)
2:1 Исландия
8.6% (14)
0:2 Дания
6.7% (11)
1:0 Исландия
4.3% (7)
2:2 Ничья
1.8% (3)
1:3 Дания
1.2% (2)
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