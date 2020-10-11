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Исландия
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 60
Дания
0'
0:1
45' Гол в свои ворота
Сигурьонссон Рунар
0:2
46' Гол
Эриксен Кристиан
51' Желтая карточка
Бедварссон Йоун Дади
0:3
61' Гол
Сков Роберт
86' Желтая карточка
Магнуссон Хёрдур
90'+7
1
Халльдоурссон
Ханнес
4
Палссон
Виктор
5
Ингасон
Сверрир
6
Сигурдссон
Рагнар
18
Магнуссон
Хёрдур
21
Траустасон
Арнор
17
Гуннарссон
Арон
16
Сигурьонссон
Рунар
8
Бьярнасон
Биркир
11
Финнбогасон
Альфред
10
Сигурдссон
Гильфи
1
Шмейхель
Каспер
18
Васс
Даниэль
4
Кьяер
Симон
6
Кристенсен
Андреас
7
Сков
Роберт
10
Эриксен
Кристиан
8
Делани
Томас
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
9
Брайтвайт Мартин
12
Дольберг
Каспер
20
Поульсен
Юссуф
Исландия
4-4-2
Дания
4-3-3

Ход матча

12'
Бедварссон Йоун Дади
Финнбогасон Альфред
 
45'
0:1
Сигурьонссон Рунар
46'
Андерсон Микаэль
Гуннарссон Арон
 
46'
0:2
Эриксен Кристиан
51'
Бедварссон Йоун Дади
 
61'
0:3
Сков Роберт
66'
 
Ольсен Андреас
Поульсен Юссуф
68'
Гудмундссон Альберт
Траустасон Арнор
 
73'
Эйолфссон Холмар Эрн
Сигурдссон Рагнар
 
79'
 
Меле Йоаким
Сков Роберт
79'
 
Систо Пионе
Дольберг Каспер
86'
Магнуссон Хёрдур
 
87'
 
Йоргенсен Матиас
Брайтвайт Мартин

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 12
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сигурдссон Гильфи 2 0.5
2. Фридьонссон Хольмберт 1 0.25
3. Бьярнасон Биркир 0 0
4. Гудмундссон Йоханн 0 0
5. Финнбогасон Альфред 0 0
Дания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эриксен Кристиан 1 0.33
2. Сков Роберт 1 0.33

Карточки

Исландия
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 1 1
2. Сигурдссон Рагнар 1 0
3. Бедварссон Йоун Дади 1 0
4. Херманнссон Хьёртур 1 0
5. Магнуссон Хёрдур 1 0
Дания
# Игрок      
1. Брайтвайт Мартин 1 0
2. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
3. Сков Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Исландия 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0
 Дания 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Исландия Последние 20 матчей: + = -
Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия
Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия Исландия 1:2 Швейцария
Дания Последние 20 матчей: + = -
Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания
Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия Уэльс 1:2 Дания Дания 2:0 Австрия Ирландия 0:0 Дания Дания 2:0 Уэльс Словакия 3:0 Дания Хорватия 1:1 Дания

Последние игры между собой

Исландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Дания: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Дания 2:1 Исландия Товарищеские матчи Исландия 0:2 Дания ЕВРО 2012 Дания 1:0 Исландия ЕВРО 2012 Дания 3:0 Исландия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Бельгия Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
3. Дания Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Исландия Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Новости матча
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Прогнозы 163
Исландия 14.7% (24)
X 21.5% (35)
Дания 63.8% (104)
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1.71 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
25.00 7.00 1.15
4.15 3.64 1.87
31.54 7.94 1.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5
4.60 1.19 3.25 1.33 3.50 1.92 2.33 2.90 1.99 1.87 2.90 1.40 1.92 1.87 1.70 2.15 1.16 5.10 1.02 13.00 1.01 13.00
9.20 1.06 7.60 1.09 3.05 1.39 2.34 1.61 1.75 2.19 1.37 3.15 1.26 3.94 1.10 7.20 1.08 8.10 1.01 16.00
4.59 1.22 3.14 1.40 2.20 1.74 3.56 1.33 3.00 1.43 2.43 1.61 1.90 2.00 2.51 1.57 2.10 1.81 1.67 2.32 1.45 2.90 1.54 2.62 1.32 3.59 1.11 7.49 1.10 8.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00 1.12 7.00
2.75 1.45 1.80 2.01 1.37 3.10 1.11 6.70 1.07 8.30
1.25 4.11 1.13 6.44 1.29 3.75 1.21 4.72 1.38 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.18 1.68 1.50 2.55 1.22 4.10
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.25 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
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Прогнозы на матч Исландия 0:3 Дания

Исход игры
Исландия
14.7% (24)
Ничья
21.5% (35)
Дания
63.8% (104)
Тотал 2.5
Больше
46.54% (74)
Меньше
53.46% (85)
Обе команды забьют
Да
65.41% (104)
Нет
34.59% (55)
Популярный счёт
1:2 Дания
33.1% (54)
0:1 Дания
20.9% (34)
1:1 Ничья
19% (31)
2:1 Исландия
8.6% (14)
0:2 Дания
6.7% (11)
1:0 Исландия
4.3% (7)
2:2 Ничья
1.8% (3)
1:3 Дания
1.2% (2)
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