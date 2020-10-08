РОССИЯ
Позже
Стадион: Динамо (Москва)
Турция
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|2 (1)
|1
|2.
|Оздоев Магомед
|1
|0.5
|3.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.5
|4.
|Миранчук Антон
|1
|0.5
|5.
|Фернандес Марио
|1
|0.5
|6.
|Семёнов Андрей
|0
|0
|7.
|Зобнин Роман
|0
|0
|8.
|Кузяев Далер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зобнин Роман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|2.
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|3.
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|4.
|Кабак Озан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РОССИЯ
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
РОССИЯ Последние 20 матчей: + = -РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ
РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция РОССИЯ 0:0 Швеция РОССИЯ 5:1 Чехия Турция 1:2 РОССИЯ
Турция Последние 20 матчей: + = -Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция
Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция
Последние игры между собой
РОССИЯ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Турция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.80
|1.07
|6.10
|1.14
|2.60
|1.49
|—
|—
|2.06
|1.81
|1.76
|2.14
|1.59
|2.45
|1.23
|3.80
|1.17
|4.80
|1.05
|8.10
|1.04
|9.30
|0.00
|15.50
|6.50
|1.07
|5.40
|1.12
|2.57
|1.48
|—
|—
|1.97
|1.83
|—
|—
|1.62
|2.55
|1.25
|3.95
|1.18
|4.70
|1.04
|8.60
|1.03
|9.20
|—
|—
|8.25
|1.10
|—
|—
|2.85
|1.47
|2.48
|1.60
|2.11
|1.82
|1.78
|2.14
|1.60
|2.46
|—
|—
|1.20
|5.06
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч РОССИЯ - Турция
Исход игры
РОССИЯ
84.1% (58)
Ничья
11.6% (8)
Турция
4.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
60% (39)
Меньше
40% (26)
Обе команды забьют
Да
69.23% (45)
Нет
30.77% (20)
Популярный счёт
2:1 РОССИЯ
46.4% (32)
1:0 РОССИЯ
15.9% (11)
2:0 РОССИЯ
13% (9)
1:1 Ничья
8.7% (6)
3:1 РОССИЯ
4.3% (3)
1:2 Турция
2.9% (2)
2:2 Ничья
2.9% (2)
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