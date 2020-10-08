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РОССИЯ
 
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Стадион:
Турция

Бомбардиры внутри турнира

РОССИЯ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 2 (1) 1
2. Оздоев Магомед 1 0.5
3. Караваев Вячеслав 1 0.5
4. Миранчук Антон 1 0.5
5. Фернандес Марио 1 0.5
6. Семёнов Андрей 0 0
7. Зобнин Роман 0 0
8. Кузяев Далер 0 0
Турция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

РОССИЯ
# Игрок      
1. Зобнин Роман 1 0
Турция
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 1 0
2. Кавечи Ирфан 1 0
3. Язиджи Юсуф 1 0
4. Кабак Озан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РОССИЯ 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Турция 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

РОССИЯ Последние 20 матчей: + = -
РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ
РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция РОССИЯ 0:0 Швеция РОССИЯ 5:1 Чехия Турция 1:2 РОССИЯ
Турция Последние 20 матчей: + = -
Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция
Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция

Последние игры между собой

РОССИЯ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Турция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
РОССИЯ 2:0 Турция Лига наций УЕФА Турция 1:2 РОССИЯ Лига наций УЕФА РОССИЯ 1:1 Турция Товарищеские матчи Турция 0:0 РОССИЯ Товарищеские матчи

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Венгрия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Турция Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Сербия Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2020, осталось 2 дня 4 часа 47 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    РОССИЯ 84.1% (58)
    X 11.6% (8)
    Турция 4.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РОССИЯ
    Ничья
    Турция
    2.24
    3.34
    3.96
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.10 3.20 3.80
    2.20 3.10 3.70
    2.24 3.34 3.96
    2.17 3.28 3.89

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.80 1.07 6.10 1.14 2.60 1.49 2.06 1.81 1.76 2.14 1.59 2.45 1.23 3.80 1.17 4.80 1.05 8.10 1.04 9.30 0.00 15.50
    6.50 1.07 5.40 1.12 2.57 1.48 1.97 1.83 1.62 2.55 1.25 3.95 1.18 4.70 1.04 8.60 1.03 9.20
    8.25 1.10 2.85 1.47 2.48 1.60 2.11 1.82 1.78 2.14 1.60 2.46 1.20 5.06
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.59 2.35 1.28 3.70 1.05 8.60
    2.43 1.56 1.60 2.34 1.30 3.52 1.07 8.50 1.05 9.90
    2.56 1.56 2.10 1.82 1.62 2.43 1.41 3.13
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.10 1.69 1.48 2.55 1.16 4.80
    3.12 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.12 1.76
    Букмекер Да Нет
    6.10 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.22
    Где смотреть матч РОССИЯ - Турция онлайн

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    Прогнозы на матч РОССИЯ - Турция

    Исход игры
    РОССИЯ
    84.1% (58)
    Ничья
    11.6% (8)
    Турция
    4.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (39)
    Меньше
    40% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (45)
    Нет
    30.77% (20)
    Популярный счёт
    2:1 РОССИЯ
    46.4% (32)
    1:0 РОССИЯ
    15.9% (11)
    2:0 РОССИЯ
    13% (9)
    1:1 Ничья
    8.7% (6)
    3:1 РОССИЯ
    4.3% (3)
    1:2 Турция
    2.9% (2)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
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