Черногория
Позже
Стадион: Под Горицом
Азербайджан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|2
|1
|2.
|Бечирай Фатос
|1 (1)
|0.5
|3.
|Распопович Момчило
|0
|0
|4.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Медведев Максим
|1
|0.5
|2.
|Шейдаев Рамиль
|1
|0.5
|3.
|Алескеров Намик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|2
|0
|2.
|Бакич Марко
|1
|0
|3.
|Болевич Александар
|1
|0
|4.
|Распопович Момчило
|1
|0
|5.
|Шчекич Александар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мадатов Махир
|0
|1
|2.
|Гусейнов Бадави
|1
|0
|3.
|Гараев Гара
|1
|0
|4.
|Гусейнов Аббас
|1
|0
|5.
|Нагиев Адиль
|1
|0
|6.
|Халилзаде Тамкин
|1
|0
|7.
|Кривоцюк Антон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Черногория
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Азербайджан
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Черногория Последние 20 матчей: +6 =5 -9Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь
Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения
Азербайджан Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кипр 0:1 Азербайджан Азербайджан 1:2 Люксембург Словакия 2:0 Азербайджан Азербайджан 0:2 Уэльс
Венгрия 1:0 Азербайджан Бахрейн 2:3 Азербайджан Азербайджан 1:1 Хорватия Уэльс 2:1 Азербайджан Азербайджан 1:5 Словакия Азербайджан 1:3 Венгрия Азербайджан 0:0 Литва Хорватия 2:1 Азербайджан Косово 4:0 Азербайджан Азербайджан 2:0 Фарерские острова Азербайджан 1:1 Мальта Фарерские острова 0:3 Азербайджан Мальта 1:1 Азербайджан Азербайджан 0:0 Косово Латвия 1:3 Азербайджан Казахстан 3:0 Азербайджан
Последние игры между собой
Черногория: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Азербайджан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Азербайджан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Кипр
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.70
|1.04
|7.50
|1.08
|3.00
|1.36
|—
|—
|2.48
|1.61
|2.03
|1.79
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.40
|2.85
|1.23
|3.50
|1.09
|6.00
|1.07
|6.70
|1.01
|13.50
|8.30
|1.03
|7.20
|1.07
|3.14
|1.33
|—
|—
|2.38
|1.52
|—
|—
|1.83
|2.21
|—
|—
|1.35
|2.79
|1.24
|3.54
|1.10
|5.90
|1.07
|6.50
|1.02
|15.75
|—
|—
|—
|—
|3.16
|1.38
|2.81
|1.47
|2.43
|1.59
|2.02
|1.85
|1.78
|2.09
|1.59
|2.44
|—
|—
|1.28
|3.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Черногория - Азербайджан
Исход игры
Черногория
86.5% (64)
Ничья
10.8% (8)
Азербайджан
2.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
31.88% (22)
Меньше
68.12% (47)
Обе команды забьют
Да
39.13% (27)
Нет
60.87% (42)
Популярный счёт
2:0 Черногория
33.8% (25)
2:1 Черногория
23% (17)
1:0 Черногория
18.9% (14)
1:1 Ничья
9.5% (7)
1:2 Азербайджан
2.7% (2)
3:0 Черногория
2.7% (2)
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