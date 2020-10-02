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Черногория
 
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Стадион:
Азербайджан

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 2 1
2. Бечирай Фатос 1 (1) 0.5
3. Распопович Момчило 0 0
4. Хакшабанович Сеад 0 0
Азербайджан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медведев Максим 1 0.5
2. Шейдаев Рамиль 1 0.5
3. Алескеров Намик 0 0

Карточки

Черногория
# Игрок      
1. Савич Стефан 2 0
2. Бакич Марко 1 0
3. Болевич Александар 1 0
4. Распопович Момчило 1 0
5. Шчекич Александар 1 0
Азербайджан
# Игрок      
1. Мадатов Махир 0 1
2. Гусейнов Бадави 1 0
3. Гараев Гара 1 0
4. Гусейнов Аббас 1 0
5. Нагиев Адиль 1 0
6. Халилзаде Тамкин 1 0
7. Кривоцюк Антон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Черногория 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Азербайджан 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Черногория Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь
Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения
Азербайджан Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кипр 0:1 Азербайджан Азербайджан 1:2 Люксембург Словакия 2:0 Азербайджан Азербайджан 0:2 Уэльс
Венгрия 1:0 Азербайджан Бахрейн 2:3 Азербайджан Азербайджан 1:1 Хорватия Уэльс 2:1 Азербайджан Азербайджан 1:5 Словакия Азербайджан 1:3 Венгрия Азербайджан 0:0 Литва Хорватия 2:1 Азербайджан Косово 4:0 Азербайджан Азербайджан 2:0 Фарерские острова Азербайджан 1:1 Мальта Фарерские острова 0:3 Азербайджан Мальта 1:1 Азербайджан Азербайджан 0:0 Косово Латвия 1:3 Азербайджан Казахстан 3:0 Азербайджан

Последние игры между собой

Черногория: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Азербайджан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Черногория 2:0 Азербайджан Товарищеские матчи

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Азербайджан Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Кипр Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Черногория - Азербайджан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2020, осталось 2 дня 11 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 74
    Черногория 86.5% (64)
    X 10.8% (8)
    Азербайджан 2.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Черногория
    Ничья
    Азербайджан
    1.45
    4.30
    9.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.36 4.10 9.50
    1.45 4.30 7.70
    1.51 4.20 6.70
    1.45 4.15 10.03

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.70 1.04 7.50 1.08 3.00 1.36 2.48 1.61 2.03 1.79 1.78 2.04 1.40 2.85 1.23 3.50 1.09 6.00 1.07 6.70 1.01 13.50
    8.30 1.03 7.20 1.07 3.14 1.33 2.38 1.52 1.83 2.21 1.35 2.79 1.24 3.54 1.10 5.90 1.07 6.50 1.02 15.75
    3.16 1.38 2.81 1.47 2.43 1.59 2.02 1.85 1.78 2.09 1.59 2.44 1.28 3.85
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.80 1.96 1.35 3.10 1.09 6.60
    2.75 1.45 1.77 2.05 1.36 3.15 1.12 6.30 1.07 8.40
    2.82 1.46 2.30 1.66 1.78 2.12 1.49 2.73 1.35 3.33
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.39 1.50 1.61 2.33 1.21 3.85
    3.76 1.27 2.56 1.53 1.65 2.24 1.26 3.85 1.14 5.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.33 1.58
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    Где смотреть матч Черногория - Азербайджан онлайн

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    Прогнозы на матч Черногория - Азербайджан

    Исход игры
    Черногория
    86.5% (64)
    Ничья
    10.8% (8)
    Азербайджан
    2.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.88% (22)
    Меньше
    68.12% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    39.13% (27)
    Нет
    60.87% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Черногория
    33.8% (25)
    2:1 Черногория
    23% (17)
    1:0 Черногория
    18.9% (14)
    1:1 Ничья
    9.5% (7)
    1:2 Азербайджан
    2.7% (2)
    3:0 Черногория
    2.7% (2)
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