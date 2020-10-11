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Англия
1:1
Перерыв

Стадион:
Бельгия
0'
0:1
16' Пенальти
Лукаку Ромелу
32' Желтая карточка
Райс Деклан
38' Желтая карточка
Мёнье Тома
1:1
39' Пенальти
Рэшфорд Маркус
1
Пикфорд
Джордан
4
Уокер
Кайл
5
Дайер
Эрик
6
Магуайр
Гарри
2
Александер-Арнольд
Трент
8
Хендерсон
Джордан
7
Райс
Деклан
3
Триппьер
Киран
10
Маунт
Мэйсон
11
Рэшфорд
Маркус
9
Калверт-Льюин
Доминик
12
Миньоле
Симон
2
Алдервейрельд
Тоби
4
Боята
Дедрик
3
Денайер
Джейсон
15
Мёнье
Тома
6
Витсель
Аксель
8
Тилеманс
Юри
21
Кастань
Тимоти
7
Де
Брёйне
Кевин
11
Карраско
Янник
9
Лукаку
Ромелу
Англия
3-4-2-1
Бельгия
3-4-2-1

Ход матча

16'
0:1
Лукаку Ромелу
32'
Райс Деклан
 
38'
 
Мёнье Тома
39'
Рэшфорд Маркус
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Англия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 1 (1) 0.33
Бельгия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мертенс Дрис 2 0.67
2. Бачуайи Миши 2 0.67
3. Витсель Аксель 1 0.33
4. Денайер Джейсон 1 0.33
5. Докю Жереми 1 0.33
6. Лукаку Ромелу 1 (1) 0.33
7. Де Брёйне Кевин 0 0
8. Тилеманс Юри 0 0
9. Версхарен Яри 0 0

Карточки

Англия
# Игрок      
1. Уокер Кайл 1 1
2. Гомес Джо 1 0
3. Райс Деклан 1 0
Бельгия
# Игрок      
1. Тилеманс Юри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Англия 0 0 0 0 0 100% (1)
 Бельгия 28.57% (2) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Англия Последние 20 матчей: + = -
Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия
Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия
Бельгия Последние 20 матчей: + = -
Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр
РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия

Последние игры между собой

Англия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Бельгия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Бельгия 2:0 Англия Чемпионат мира по футболу 2018 Англия 0:1 Бельгия Чемпионат мира по футболу 2018 Бельгия 0:1 Англия Международные матчи

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Англия 1:1 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Дания Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Исландия Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен! Сделаем паузу, встретимся уже через 15 минут! Пока 1:1.
  • Дополнительное время
    45'
    Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 43'
    Ничего себе! Лукаку великолепную передачу пяткой на ход Карраско в штрафную площадь, который такой красивый момент завершил неточным ударом по воротам.
  • 42'
    Есть интересные игроки на скамейках запасных у обоих коллективов, так что с нетерпением будем ждать замены после перерыва.
  • 41'
    Заключительная пятиминутка первого тайма у нас пошла, теперь бельгийцы пошли в атаку. По очереди у нас команды контролируют встречу.
  • Пенальти
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Маркус Рэшфорд! 1:1!
    Мощный выстрел от Рэшфорда в левую от себя девятку, Миньоле прыгнул в противоположный угол. Без шансов для голкипера бельгийской команды.
  • Желтая карточка
    38'
    Во время подачи с угла поля, Хендерсон рванул к мячу, в итоге Тома Мёнье помешал капитану англичан ценой пенальти и предупреждения.
  • Пенальти!
    38'
    ПЕНАЛЬТИ в ворота сборной Бельгии!
  • Угловой
    38'
    Ещё один угловой заработали англичане, снова пошла подача с левого фланга, Боята смог выиграть верх у Магуайра, в итоге вынес мяч на повторный корнер.
  • 37'
    Рэшфорд ворвался в штрафную площадь, пытался выйти на ударную позицию, но упёрся в защитника, в итоге мяч потерял.
  • Угловой
    35'
    Угловой заработали на левом фланге игроки сборной Англии. Навесил Триппьер от левого флажка на дальнюю штангу, Миньоле на выходе уверенно мяч в руки забирает.
  • 33'
    1-4 по ударам к этой минуте у нас. Игроки сборной Англии контролируют мяч в центре поля, у бельгийцев всё перекрыто.
  • Желтая карточка
    32'
    Деклан Райс перестарался в отборе на половине поля соперника, в итоге влетел в ноги Витселю. Неприятный момент, не обошлось без карточки.
  • 30'
    Почти полчаса сыграно в нашем матче, совсем игра успокоилась, не происходит ровным счётом ничего. Ждём взрыв эмоций!
  • 29'
    Контролируют бельгийцы ход поединка, но сейчас удалось и англичанам контроль над мячом наладить. Надолго ли, узнаем.
  • 27'
    Отобрали мяч игроки сборной Бельгии и взяли небольшую паузу, играя в пас на своей половине поля, даже с подключением Миньоле.
  • 26'
    Длинная передача вперёд на Рэшфорда, который получил мяч, но тут же возник защитник бельгийцев, который поставил корпус, в итоге оттеснив Маркуса.
  • Угловой
    24'
    Не очень удачной получилась первая подача, мяч выскочил за пределы штрафной площади, где Хендерсон его подобрал, навесил ещё раз, а удар с острого угла у Триппьера не получился.
  • 23'
    Александер-Арнольд забегал по правому флангу под диагональную передачу из глубины, но не пустил его в центр Кастань. Угловой посмотрим.
  • Фол, нарушение
    22'
    Хендерсону досталось в центре поля, это Де Брёйне правила нарушил. Обошлось без карточки, хотя капитан сборной Англии вскрикнул на весь стадион.
  • 21'
    Мёнье после скидки Витселя опасно пробил с лёта с линии штрафной площади, в итоге получилось рядом со штангой! Очень опасны гости в эти минуты!
  • 20'
    Лукаку опасно простреливал с правого фланга в штрафную площадь англичан, успел на перехвате защитник хозяев сыграть.
  • 19'
    Де Брёйне сильно пробил с подступов к штрафной площади соперника, но Пикфорд оказался к этому готов.
  • 18'
    Да, преимущество сейчас у сборной Бельгии. Гости постоянно контролируют мяч, и надо теперь уже англичанам его отбирать и соперника прессинговать.
  • Пенальти
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Ромелу Лукаку! 0:1!
    Засеменил Лукаку перед разбегом, но в итоге уверенным мощным ударом низом отправил мяч в правый от себя угол. Пикфорд не справился.
  • Пенальти!
    15'
    ПЕНАЛЬТИ в ворота сборной Англии!
    Ромелу Лукаку на отличной скорости справа рвался на передачу на ход, Дайер в подкате в штрафной площади не пустил форварда к мячу.
  • Угловой
    13'
    Угловой на левом фланге заработали бельгийцы. Карраско отыграл на партнёра, тут же получил ответную передачу, но от флажка отбежать не успел, в итоге залез в офсайд.
  • 12'
    Очень быстро активизировалась сборная Бельгии! Уверенно идут вперёд игроки гостевой команды, как будто и не прижимались в начале матча.
  • Офсайд
    11'
    ГОЛ! Нет! Отменили взятие ворот судьи.
    Контратака сборной Бельгии, забежал по правому флангу Мёнье под длинную передачу, выполнил прострел в центр, где Карраско здорово убрал защитника и забил. Офсайд был у защитника во время забегания, как сообщил ассистент рефери.
  • 10'
    Неплохая атака прошла у сборной Бельгии, прошла передача налево в штрафную, мягкий навес от лицевой в центр, и Лукаку мог забивать, но как следует головой по мячу не попал!
  • 9'
    Пока без ворот идёт наша игра, бельгийцы подхватили мяч на своей половине поля, пытаются что-нибудь придумать. Пора бы уже.
  • 7'
    Неторопливое начало встречи. Игроки сборной Англии катают мяч на своей половине поля, а вот на чужой хозяев пока внимательно встречают бильгийцы.
  • 6'
    Да, бельгийцы заметно вторым номером действуют, англичане больше владеют мячом и лучше играют на подборах.
  • 4'
    Рэшфорд по центру забрался в штрафную площадь соперника, но к воротам его не пустили, пришлось отыграть на фланг. Позиционная атака развивается у англичан.
  • 3'
    Удалось бельгийцам выбраться на чужую половину поля, Де Брёйне простреливал с правого фланга, на перехвате сыграл защитник.
  • 2'
    Игроки сборной Англии стараются весьма активно начать встречу, много прессингуют хозяева соперника.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! Бельгия сегодня в традиционной красной форме, а Англия сыграет в белых майках, чёрных трусах.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wembley. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.10 3.80 1.60
6.50 3.80 1.58
2.88 3.50 2.69
6.86 3.82 1.59

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.50 1.03 8.30 1.07 4.90 1.17 3.60 1.28 2.08 1.71 1.97 1.82 1.70 2.15 2.00 2.63 1.57 3.50 1.10 6.80 1.08 7.77 1.01 12.00
8.30 1.03 7.30 1.06 3.36 1.33 2.53 1.53 1.91 2.11 1.44 2.82 1.34 3.40 1.11 5.55 1.07 6.55 1.03 12.25
5.21 1.19 3.59 1.32 2.38 1.64 1.94 1.96 1.68 2.28 1.43 2.97 1.69 2.26 1.28 3.96 1.17 5.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.85 1.42 1.83 1.98 2.08 1.72 1.05 9.50 1.03 12.00
2.75 1.45 1.85 1.95 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60
2.99 1.42 2.45 1.59 1.93 1.96 1.57 2.50 1.21 4.61 1.11 7.36 1.23 4.36 1.17 5.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.45 1.55 1.60 2.33 1.29 3.70
3.95 1.25 2.68 1.47 1.67 2.20 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.45
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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Прогнозы на матч Англия 1:1 Бельгия

Исход игры
Англия
23.8% (40)
Ничья
44% (74)
Бельгия
32.1% (54)
Тотал 2.5
Больше
58.28% (95)
Меньше
41.72% (68)
Обе команды забьют
Да
88.96% (145)
Нет
11.04% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (52)
1:2 Бельгия
21.4% (36)
2:1 Англия
14.3% (24)
2:2 Ничья
11.3% (19)
0:1 Бельгия
3% (5)
1:3 Бельгия
3% (5)
2:0 Англия
3% (5)
1:0 Англия
2.4% (4)
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