0:1
16' ПенальтиЛукаку Ромелу
32' Желтая карточкаРайс Деклан
38' Желтая карточкаМёнье Тома
1:1
39' ПенальтиРэшфорд Маркус
10
Маунт
Мэйсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Поуп НикВратарь
- Вратарь
-
15 Коди КонорЗащитник
-
12 Мингс ТайронЗащитник
- Полузащитник
-
19 Грилиш ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Санчо ДжедонНападающий
-
20 Кейн ГарриНападающий
-
21 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мёнье ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Руф ДавиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ванакен ХансПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ориги ДивокНападающий
-
19 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
16'
0:1
32'
38'
39'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
2 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мертенс Дрис
|2
|0.67
|2.
|Бачуайи Миши
|2
|0.67
|3.
|Витсель Аксель
|1
|0.33
|4.
|Денайер Джейсон
|1
|0.33
|5.
|Докю Жереми
|1
|0.33
|6.
|Лукаку Ромелу
|1 (1)
|0.33
|7.
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|8.
|Тилеманс Юри
|0
|0
|9.
|Версхарен Яри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уокер Кайл
|1
|1
|2.
|Гомес Джо
|1
|0
|3.
|Райс Деклан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тилеманс Юри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Бельгия
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Англия Последние 20 матчей: + = -Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия
Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия
Бельгия Последние 20 матчей: + = -Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр
РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия
Последние игры между собой
Англия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Бельгия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|10.50
|1.03
|8.30
|1.07
|4.90
|1.17
|3.60
|1.28
|2.08
|1.71
|1.97
|1.82
|1.70
|2.15
|2.00
|2.63
|—
|—
|1.57
|3.50
|1.10
|6.80
|1.08
|7.77
|1.01
|12.00
|8.30
|1.03
|7.30
|1.06
|3.36
|1.33
|2.53
|1.53
|—
|—
|1.91
|2.11
|—
|—
|1.44
|2.82
|—
|—
|1.34
|3.40
|1.11
|5.55
|1.07
|6.55
|1.03
|12.25
|—
|—
|—
|—
|5.21
|1.19
|3.59
|1.32
|2.38
|1.64
|1.94
|1.96
|1.68
|2.28
|1.43
|2.97
|1.69
|2.26
|1.28
|3.96
|—
|—
|1.17
|5.53
|—
|—
Прогнозы на матч Англия 1:1 Бельгия
Исход игры
Англия
23.8% (40)
Ничья
44% (74)
Бельгия
32.1% (54)
Тотал 2.5
Больше
58.28% (95)
Меньше
41.72% (68)
Обе команды забьют
Да
88.96% (145)
Нет
11.04% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (52)
1:2 Бельгия
21.4% (36)
2:1 Англия
14.3% (24)
2:2 Ничья
11.3% (19)
0:1 Бельгия
3% (5)
1:3 Бельгия
3% (5)
2:0 Англия
3% (5)
1:0 Англия
2.4% (4)
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