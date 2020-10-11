Заключительная пятиминутка первого тайма у нас пошла, теперь бельгийцы пошли в атаку. По очереди у нас команды контролируют встречу.

Есть интересные игроки на скамейках запасных у обоих коллективов, так что с нетерпением будем ждать замены после перерыва.

Ничего себе! Лукаку великолепную передачу пяткой на ход Карраско в штрафную площадь, который такой красивый момент завершил неточным ударом по воротам.

Звучит свисток, первый тайм окончен! Сделаем паузу, встретимся уже через 15 минут! Пока 1:1.

39' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Маркус Рэшфорд! 1:1!

Мощный выстрел от Рэшфорда в левую от себя девятку, Миньоле прыгнул в противоположный угол. Без шансов для голкипера бельгийской команды.

38' Во время подачи с угла поля, Хендерсон рванул к мячу, в итоге Тома Мёнье помешал капитану англичан ценой пенальти и предупреждения.

38' ПЕНАЛЬТИ в ворота сборной Бельгии!

38' Ещё один угловой заработали англичане, снова пошла подача с левого фланга, Боята смог выиграть верх у Магуайра, в итоге вынес мяч на повторный корнер.

37' Рэшфорд ворвался в штрафную площадь, пытался выйти на ударную позицию, но упёрся в защитника, в итоге мяч потерял.

35' Угловой заработали на левом фланге игроки сборной Англии. Навесил Триппьер от левого флажка на дальнюю штангу, Миньоле на выходе уверенно мяч в руки забирает.

33' 1-4 по ударам к этой минуте у нас. Игроки сборной Англии контролируют мяч в центре поля, у бельгийцев всё перекрыто.

32' Деклан Райс перестарался в отборе на половине поля соперника, в итоге влетел в ноги Витселю. Неприятный момент, не обошлось без карточки.

30' Почти полчаса сыграно в нашем матче, совсем игра успокоилась, не происходит ровным счётом ничего. Ждём взрыв эмоций!

29' Контролируют бельгийцы ход поединка, но сейчас удалось и англичанам контроль над мячом наладить. Надолго ли, узнаем.

27' Отобрали мяч игроки сборной Бельгии и взяли небольшую паузу, играя в пас на своей половине поля, даже с подключением Миньоле.

26' Длинная передача вперёд на Рэшфорда, который получил мяч, но тут же возник защитник бельгийцев, который поставил корпус, в итоге оттеснив Маркуса.

24' Не очень удачной получилась первая подача, мяч выскочил за пределы штрафной площади, где Хендерсон его подобрал, навесил ещё раз, а удар с острого угла у Триппьера не получился.

23' Александер-Арнольд забегал по правому флангу под диагональную передачу из глубины, но не пустил его в центр Кастань. Угловой посмотрим.

22' Хендерсону досталось в центре поля, это Де Брёйне правила нарушил. Обошлось без карточки, хотя капитан сборной Англии вскрикнул на весь стадион.

21' Мёнье после скидки Витселя опасно пробил с лёта с линии штрафной площади, в итоге получилось рядом со штангой! Очень опасны гости в эти минуты!

20' Лукаку опасно простреливал с правого фланга в штрафную площадь англичан, успел на перехвате защитник хозяев сыграть.

19' Де Брёйне сильно пробил с подступов к штрафной площади соперника, но Пикфорд оказался к этому готов.

18' Да, преимущество сейчас у сборной Бельгии. Гости постоянно контролируют мяч, и надо теперь уже англичанам его отбирать и соперника прессинговать.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Ромелу Лукаку! 0:1!

Засеменил Лукаку перед разбегом, но в итоге уверенным мощным ударом низом отправил мяч в правый от себя угол. Пикфорд не справился.

15' ПЕНАЛЬТИ в ворота сборной Англии!

Ромелу Лукаку на отличной скорости справа рвался на передачу на ход, Дайер в подкате в штрафной площади не пустил форварда к мячу.

13' Угловой на левом фланге заработали бельгийцы. Карраско отыграл на партнёра, тут же получил ответную передачу, но от флажка отбежать не успел, в итоге залез в офсайд.

12' Очень быстро активизировалась сборная Бельгии! Уверенно идут вперёд игроки гостевой команды, как будто и не прижимались в начале матча.

11' ГОЛ! Нет! Отменили взятие ворот судьи.

Контратака сборной Бельгии, забежал по правому флангу Мёнье под длинную передачу, выполнил прострел в центр, где Карраско здорово убрал защитника и забил. Офсайд был у защитника во время забегания, как сообщил ассистент рефери.

10' Неплохая атака прошла у сборной Бельгии, прошла передача налево в штрафную, мягкий навес от лицевой в центр, и Лукаку мог забивать, но как следует головой по мячу не попал!

9' Пока без ворот идёт наша игра, бельгийцы подхватили мяч на своей половине поля, пытаются что-нибудь придумать. Пора бы уже.

7' Неторопливое начало встречи. Игроки сборной Англии катают мяч на своей половине поля, а вот на чужой хозяев пока внимательно встречают бильгийцы.

6' Да, бельгийцы заметно вторым номером действуют, англичане больше владеют мячом и лучше играют на подборах.

4' Рэшфорд по центру забрался в штрафную площадь соперника, но к воротам его не пустили, пришлось отыграть на фланг. Позиционная атака развивается у англичан.

3' Удалось бельгийцам выбраться на чужую половину поля, Де Брёйне простреливал с правого фланга, на перехвате сыграл защитник.

2' Игроки сборной Англии стараются весьма активно начать встречу, много прессингуют хозяева соперника.