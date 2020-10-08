Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мертенс Дрис
|2
|1
|2.
|Бачуайи Миши
|2
|1
|3.
|Витсель Аксель
|1
|0.5
|4.
|Денайер Джейсон
|1
|0.5
|5.
|Докю Жереми
|1
|0.5
|6.
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|7.
|Тилеманс Юри
|0
|0
|8.
|Версхарен Яри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уокер Кайл
|1
|1
|2.
|Гомес Джо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тилеманс Юри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Бельгия
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Англия Последние 20 матчей: + = -Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия
Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия
Бельгия Последние 20 матчей: + = -Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр
РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия
Последние игры между собой
Англия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Бельгия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|10.50
|1.03
|8.00
|1.07
|3.35
|1.32
|2.55
|1.51
|2.14
|1.75
|1.87
|2.00
|1.70
|2.15
|1.45
|2.75
|1.31
|3.30
|1.11
|5.90
|1.09
|6.60
|1.01
|12.00
|9.80
|1.06
|8.50
|1.07
|3.38
|1.33
|2.66
|1.49
|—
|—
|1.93
|2.06
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.33
|3.36
|1.14
|5.75
|1.12
|6.60
|1.03
|12.50
|—
|—
|—
|—
|3.61
|1.32
|2.72
|1.51
|2.15
|1.77
|1.87
|2.04
|1.66
|2.34
|1.46
|2.89
|1.32
|3.65
|—
|—
|1.11
|7.66
|—
|—
Прогнозы на матч Англия - Бельгия
Исход игры
Англия
23.4% (18)
Ничья
40.3% (31)
Бельгия
36.4% (28)
Тотал 2.5
Больше
69.86% (51)
Меньше
30.14% (22)
Обе команды забьют
Да
93.15% (68)
Нет
6.85% (5)
Популярный счёт
1:2 Бельгия
24.7% (19)
1:1 Ничья
23.4% (18)
2:1 Англия
16.9% (13)
2:2 Ничья
14.3% (11)
1:3 Бельгия
3.9% (3)
0:1 Бельгия
2.6% (2)
2:0 Англия
2.6% (2)
2:3 Бельгия
2.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!