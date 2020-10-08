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Стадион:
Бельгия

Бомбардиры внутри турнира

Англия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 1 (1) 0.5
Бельгия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мертенс Дрис 2 1
2. Бачуайи Миши 2 1
3. Витсель Аксель 1 0.5
4. Денайер Джейсон 1 0.5
5. Докю Жереми 1 0.5
6. Де Брёйне Кевин 0 0
7. Тилеманс Юри 0 0
8. Версхарен Яри 0 0

Карточки

Англия
# Игрок      
1. Уокер Кайл 1 1
2. Гомес Джо 1 0
Бельгия
# Игрок      
1. Тилеманс Юри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Англия 0 0 0 0 0 100% (1)
 Бельгия 28.57% (2) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Англия Последние 20 матчей: + = -
Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия
Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия
Бельгия Последние 20 матчей: + = -
Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр
РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия

Последние игры между собой

Англия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Бельгия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Бельгия 2:0 Англия Чемпионат мира по футболу 2018 Англия 0:1 Бельгия Чемпионат мира по футболу 2018 Бельгия 0:1 Англия Международные матчи

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Англия Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Дания Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Исландия Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Бельгия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2020, осталось 2 дня 2 часа 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 77
    Англия 23.4% (18)
    X 40.3% (31)
    Бельгия 36.4% (28)
    Все прогнозы
    1.46 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Бельгия
    2.83
    3.48
    2.78
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.70 3.30 2.65
    2.75 3.35 2.65
    2.88 3.50 2.69
    2.78 3.44 2.69

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.50 1.03 8.00 1.07 3.35 1.32 2.55 1.51 2.14 1.75 1.87 2.00 1.70 2.15 1.45 2.75 1.31 3.30 1.11 5.90 1.09 6.60 1.01 12.00
    9.80 1.06 8.50 1.07 3.38 1.33 2.66 1.49 1.93 2.06 1.48 2.69 1.33 3.36 1.14 5.75 1.12 6.60 1.03 12.50
    3.61 1.32 2.72 1.51 2.15 1.77 1.87 2.04 1.66 2.34 1.46 2.89 1.32 3.65 1.11 7.66
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.89 1.91 1.40 2.95 1.12 6.30
    2.83 1.43 1.89 1.91 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.40
    3.01 1.43 2.46 1.61 1.92 1.99 1.57 2.55 1.41 3.11
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 2.03
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.33
    Где смотреть матч Англия - Бельгия онлайн

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    Прогнозы на матч Англия - Бельгия

    Исход игры
    Англия
    23.4% (18)
    Ничья
    40.3% (31)
    Бельгия
    36.4% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.86% (51)
    Меньше
    30.14% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    93.15% (68)
    Нет
    6.85% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Бельгия
    24.7% (19)
    1:1 Ничья
    23.4% (18)
    2:1 Англия
    16.9% (13)
    2:2 Ничья
    14.3% (11)
    1:3 Бельгия
    3.9% (3)
    0:1 Бельгия
    2.6% (2)
    2:0 Англия
    2.6% (2)
    2:3 Бельгия
    2.6% (2)
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