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Франция
 
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Стадион:
Португалия

Бомбардиры внутри турнира

Франция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 1 0.5
2. Юпамекано Део 1 0.5
3. Мбаппе Килиан 1 0.5
4. Жиру Оливье 1 (1) 0.5
5. Марсьяль Антони 0 0
Португалия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 2 1
2. Фелиш Жоау 1 0.5
3. Канселу Жоау 1 0.5
4. Андре Силва 1 0.5
5. Жота Диогу 1 0.5
6. Пепе Кеплер 0 0
7. Геррейро Рафаэль 0 0
8. Силва Бернарду 0 0

Карточки

Франция
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 1 0
2. Ленгле Клеман 1 0
3. Канте Н'Голо 1 0
4. Юпамекано Део 1 0
Португалия
# Игрок      
1. Геррейро Рафаэль 1 0
2. Фелиш Жоау 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Франция 0 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1)
 Португалия 0 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Франция Последние 20 матчей: + = -
Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция
Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия Франция 2:1 Голландия Германия 0:0 Франция
Португалия Последние 20 матчей: + = -
Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия
Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия Уругвай 2:1 Португалия

Последние игры между собой

Франция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Португалия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Португалия 1:0 Франция ЕВРО 2016 Португалия 0:1 Франция Товарищеские матчи Франция 2:1 Португалия Товарищеские матчи

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Франция Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Швеция Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Хорватия Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2020, осталось 2 дня 4 часа 47 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 74
    Франция 82.4% (61)
    X 14.9% (11)
    Португалия 2.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Португалия
    2.28
    3.46
    3.96
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.10 3.25 3.75
    2.06 3.35 3.70
    2.02 3.34 3.85
    2.14 3.32 3.86

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.50 1.06 6.60 1.10 2.80 1.42 2.11 1.73 2.08 1.79 1.77 2.02 1.66 2.35 1.28 3.55 1.21 4.20 1.06 7.40 1.05 8.10 1.01 14.50
    5.35 1.16 5.85 1.27 2.61 1.53 1.92 1.81 1.53 2.53 1.30 3.52 1.13 6.20 1.04 10.50 1.06 9.20 1.00 19.75
    3.04 1.41 2.67 1.52 2.27 1.68 1.90 1.98 1.68 2.27 1.51 2.68 1.24 4.31
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.59 2.35 1.32 3.35 1.08 8.20
    2.11 1.75 1.37 3.10 1.33 4.60 1.04 10.75 1.02 12.00
    2.68 1.51 2.20 1.74 1.70 2.24 1.45 2.88
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.15 1.60 1.48 2.55 1.16 4.90
    3.30 1.33 1.82 2.01 1.44 2.62 1.11 6.80 1.08 7.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.98 1.82
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.22
    Где смотреть матч Франция - Португалия онлайн

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    Прогнозы на матч Франция - Португалия

    Исход игры
    Франция
    82.4% (61)
    Ничья
    14.9% (11)
    Португалия
    2.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.29% (52)
    Меньше
    25.71% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    84.29% (59)
    Нет
    15.71% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Франция
    54.1% (40)
    1:0 Франция
    13.5% (10)
    1:1 Ничья
    9.5% (7)
    3:1 Франция
    6.8% (5)
    1:2 Португалия
    2.7% (2)
    3:2 Франция
    2.7% (2)
    2:2 Ничья
    2.7% (2)
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