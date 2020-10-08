Франция
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Стадион: Стад де Франс
Португалия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гризманн Антуан
|1
|0.5
|2.
|Юпамекано Део
|1
|0.5
|3.
|Мбаппе Килиан
|1
|0.5
|4.
|Жиру Оливье
|1 (1)
|0.5
|5.
|Марсьяль Антони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|2
|1
|2.
|Фелиш Жоау
|1
|0.5
|3.
|Канселу Жоау
|1
|0.5
|4.
|Андре Силва
|1
|0.5
|5.
|Жота Диогу
|1
|0.5
|6.
|Пепе Кеплер
|0
|0
|7.
|Геррейро Рафаэль
|0
|0
|8.
|Силва Бернарду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0
|2.
|Ленгле Клеман
|1
|0
|3.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|4.
|Юпамекано Део
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|2.
|Фелиш Жоау
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Франция
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Португалия
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Франция Последние 20 матчей: + = -Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция
Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия Франция 2:1 Голландия Германия 0:0 Франция
Португалия Последние 20 матчей: + = -Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия
Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия Уругвай 2:1 Португалия
Последние игры между собой
Франция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Португалия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.50
|1.06
|6.60
|1.10
|2.80
|1.42
|2.11
|1.73
|2.08
|1.79
|1.77
|2.02
|1.66
|2.35
|—
|—
|1.28
|3.55
|1.21
|4.20
|1.06
|7.40
|1.05
|8.10
|1.01
|14.50
|5.35
|1.16
|5.85
|1.27
|2.61
|1.53
|—
|—
|1.92
|1.81
|—
|—
|1.53
|2.53
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.13
|6.20
|1.04
|10.50
|1.06
|9.20
|1.00
|19.75
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.41
|2.67
|1.52
|2.27
|1.68
|1.90
|1.98
|1.68
|2.27
|1.51
|2.68
|—
|—
|1.24
|4.31
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Франция - Португалия
Исход игры
Франция
82.4% (61)
Ничья
14.9% (11)
Португалия
2.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
74.29% (52)
Меньше
25.71% (18)
Обе команды забьют
Да
84.29% (59)
Нет
15.71% (11)
Популярный счёт
2:1 Франция
54.1% (40)
1:0 Франция
13.5% (10)
1:1 Ничья
9.5% (7)
3:1 Франция
6.8% (5)
1:2 Португалия
2.7% (2)
3:2 Франция
2.7% (2)
2:2 Ничья
2.7% (2)
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