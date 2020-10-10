Люксембург
2:0
Конец матча
Стадион: Жози Бартель
Кипр
1:0
12' ГолСинани Данел
2:0
26' ГолСинани Данел
43' Желтая карточкаПиттас Яннис
44' Желтая карточкаРодригес Жерсон
44' Желтая карточкаКастанос Григорис
51' Желтая карточкаСелимович Вахид
13
Карлсон
Дирк
18
Жанс
Лоран
15
Тилль
Оливье
17
Пинту
Мика
11
Тиль
Венсан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
-
18 Жанс ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Тилль ОливьеПолузащитник
-
17 Пинту МикаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тиль ВенсанНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кипс ТимВратарь
-
12 Щон РальфВратарь
-
19 Граца МарвинЗащитник
-
3 Холл ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хольц Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кусулос ЯнисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Питтас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Валем Йохан
Ход матча
12'
1:0
26'
2:0
43'
44'
51'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
4 Офсайды 5
-
21 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Синани Данел
|2
|0.67
|2.
|Родригес Жерсон
|1 (1)
|0.33
|3.
|Тиль Венсан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартинс Кристофер
|1
|1
|2.
|Селимович Вахид
|2
|0
|3.
|Жанс Лоран
|1
|0
|4.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|5.
|Тиль Венсан
|1
|0
|6.
|Карлсон Дирк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Элиа Мариос
|1
|0
|2.
|Сиелис Валентинос
|1
|0
|3.
|Сотириу Пиерос
|1
|0
|4.
|Питтас Яннис
|1
|0
|5.
|Кастанос Григорис
|1
|0
|6.
|Антониу Минас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люксембург
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|Кипр
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Люксембург Последние 20 матчей: + = -Люксембург 1:2 Лихтенштейн Люксембург 0:1 Черногория Азербайджан 1:2 Люксембург Люксембург 0:2 Португалия
Сербия 3:2 Люксембург Дания 4:0 Люксембург Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург Люксембург 0:2 Беларусь Люксембург 3:0 Сан-Марино Беларусь 1:0 Люксембург Сан-Марино 0:3 Люксембург Люксембург 4:0 Молдова
Кипр Последние 20 матчей: + = -Кипр 1:2 Чехия Кипр 0:1 Азербайджан Кипр 0:2 Черногория Бельгия 6:1 Кипр
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Люксембург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Кипр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.00
|1.04
|6.80
|1.09
|7.20
|1.09
|2.20
|1.67
|5.55
|1.14
|1.88
|1.92
|1.90
|1.90
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.45
|5.55
|—
|—
|1.14
|5.55
|1.10
|6.80
|1.05
|9.50
|1.04
|10.00
|6.75
|1.06
|5.00
|1.11
|2.90
|1.39
|—
|—
|2.24
|1.65
|—
|—
|1.72
|2.24
|—
|—
|1.34
|3.26
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.06
|7.40
|1.03
|7.90
|—
|—
|—
|—
|7.94
|1.10
|—
|—
|7.31
|1.11
|2.60
|1.53
|2.21
|1.71
|1.86
|2.02
|1.73
|2.18
|1.44
|2.88
|1.16
|5.53
|1.42
|2.97
|1.31
|3.63
|1.55
|2.55
|1.32
|3.52
|1.21
|4.66
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.65
|1.47
|—
|—
|1.72
|2.08
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.33
|3.25
|1.42
|2.85
|1.05
|9.50
|1.03
|12.00
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.75
|2.17
|—
|—
|1.36
|3.15
|—
|—
|1.08
|7.90
|1.06
|9.00
|—
|—
|—
|—
|2.60
|1.53
|2.13
|1.76
|1.65
|2.32
|1.42
|2.98
|1.82
|2.06
|1.51
|2.65
|1.21
|4.71
|1.20
|4.87
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Люксембург 2:0 Кипр
Исход игры
Люксембург
38.4% (61)
Ничья
30.2% (48)
Кипр
31.4% (50)
Тотал 2.5
Больше
42.58% (66)
Меньше
57.42% (89)
Обе команды забьют
Да
67.74% (105)
Нет
32.26% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.4% (42)
1:2 Кипр
17.6% (28)
2:1 Люксембург
17.6% (28)
1:0 Люксембург
16.4% (26)
0:1 Кипр
7.5% (12)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:0 Люксембург
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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