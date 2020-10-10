  1. Футбол
  2. Матчи
Люксембург
2:0
Конец матча

Стадион:
Кипр
0'
1:0
12' Гол
Синани Данел
2:0
26' Гол
Синани Данел
43' Желтая карточка
Питтас Яннис
44' Желтая карточка
Родригес Жерсон
44' Желтая карточка
Кастанос Григорис
51' Желтая карточка
Селимович Вахид
90'+6
1
Морис
Антони
7
Герсон
Ларс
5
Селимович
Вахид
13
Карлсон
Дирк
18
Жанс
Лоран
16
Баррейро
Леандро
15
Тилль
Оливье
17
Пинту
Мика
9
Синани
Данел
10
Родригес
Жерсон
11
Тиль
Венсан
12
Кирякидес
Хараламбос
13
Кусулос
Янис
2
Каро
Андреас
19
Лайфис
Константинос
23
Питтас
Яннис
18
Артиматас
Костакис
20
Кастанос
Григорис
3
Вилер
Христос
9
Христофи
Димитрос
21
Ционис
Маринос
10
Сотириу
Пиерос
Люксембург
3-4-1-2
Кипр
3-4-2-1

Ход матча

12'
Синани Данел
(Тиль Венсан)
1:0
26'
Синани Данел
(Тиль Венсан)
2:0
43'
 
Питтас Яннис
44'
Родригес Жерсон
 
44'
 
Кастанос Григорис
46'
 
Антониу Минас
Ционис Маринос
51'
Селимович Вахид
 
53'
 
Иоанну Николас
Вилер Христос
61'
 
Гогич Александрос
Каро Андреас
68'
Бенси Стефано
Пинту Мика
 
69'
Граца Марвин
Селимович Вахид
 
75'
 
Кириаку Хараламбос
Артиматас Костакис
75'
 
Лойзу Лойзос
Питтас Яннис
79'
Скендерович Алдин
Синани Данел
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 4 Офсайды 5
  • 21 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Синани Данел 2 0.67
2. Родригес Жерсон 1 (1) 0.33
3. Тиль Венсан 0 0
Кипр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Люксембург
# Игрок      
1. Мартинс Кристофер 1 1
2. Селимович Вахид 2 0
3. Жанс Лоран 1 0
4. Родригес Жерсон 1 0
5. Тиль Венсан 1 0
6. Карлсон Дирк 1 0
Кипр
# Игрок      
1. Элиа Мариос 1 0
2. Сиелис Валентинос 1 0
3. Сотириу Пиерос 1 0
4. Питтас Яннис 1 0
5. Кастанос Григорис 1 0
6. Антониу Минас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люксембург 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0
 Кипр 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Люксембург Последние 20 матчей: + = -
Люксембург 1:2 Лихтенштейн Люксембург 0:1 Черногория Азербайджан 1:2 Люксембург Люксембург 0:2 Португалия
Сербия 3:2 Люксембург Дания 4:0 Люксембург Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург Люксембург 0:2 Беларусь Люксембург 3:0 Сан-Марино Беларусь 1:0 Люксембург Сан-Марино 0:3 Люксембург Люксембург 4:0 Молдова
Кипр Последние 20 матчей: + = -
Кипр 1:2 Чехия Кипр 0:1 Азербайджан Кипр 0:2 Черногория Бельгия 6:1 Кипр
Кипр 1:2 Шотландия Кипр 0:5 РОССИЯ Казахстан 1:2 Кипр Сан-Марино 0:4 Кипр Кипр 1:1 Казахстан РОССИЯ 1:0 Кипр Шотландия 2:1 Кипр Кипр 0:2 Бельгия Кипр 5:0 Сан-Марино Кипр 0:2 Норвегия Кипр 1:1 Болгария Словения 1:1 Кипр Болгария 2:1 Кипр Кипр 2:1 Словения Норвегия 2:0 Кипр Иордания 3:0 Кипр

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Люксембург Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Азербайджан Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Кипр Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Josy Barthel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Люксембург 38.4% (61)
X 30.2% (48)
Кипр 31.4% (50)
Все прогнозы
2.61 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.02 12.00 75.00
1.01 23.00 48.00
2.25 3.05 3.50
1.34 4.95 10.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.00 1.04 6.80 1.09 7.20 1.09 2.20 1.67 5.55 1.14 1.88 1.92 1.90 1.90 2.04 1.77 1.45 5.55 1.14 5.55 1.10 6.80 1.05 9.50 1.04 10.00
6.75 1.06 5.00 1.11 2.90 1.39 2.24 1.65 1.72 2.24 1.34 3.26 1.20 4.20 1.06 7.40 1.03 7.90
7.94 1.10 7.31 1.11 2.60 1.53 2.21 1.71 1.86 2.02 1.73 2.18 1.44 2.88 1.16 5.53 1.42 2.97 1.31 3.63 1.55 2.55 1.32 3.52 1.21 4.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.65 1.47 1.72 2.08 2.04 1.77 1.33 3.25 1.42 2.85 1.05 9.50 1.03 12.00
2.65 1.48 1.75 2.17 1.36 3.15 1.08 7.90 1.06 9.00
2.60 1.53 2.13 1.76 1.65 2.32 1.42 2.98 1.82 2.06 1.51 2.65 1.21 4.71 1.20 4.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.65 1.47 1.68 2.18 1.21 4.20
3.45 1.31 2.15 1.70 1.56 2.43 1.16 5.25 1.12 6.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Где смотреть матч Люксембург 2:0 Кипр онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Люксембург 2:0 Кипр

Исход игры
Люксембург
38.4% (61)
Ничья
30.2% (48)
Кипр
31.4% (50)
Тотал 2.5
Больше
42.58% (66)
Меньше
57.42% (89)
Обе команды забьют
Да
67.74% (105)
Нет
32.26% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.4% (42)
1:2 Кипр
17.6% (28)
2:1 Люксембург
17.6% (28)
1:0 Люксембург
16.4% (26)
0:1 Кипр
7.5% (12)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:0 Люксембург
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный