Заброс Модрича в штрафную площадь на Перишича перехватил Линделоф.

Форсберг от углового флага навесил к дальней штанге, где Чалета-Цар опередил Исака и выбил мяч из штрафной площади.

Брозович в центре поля ударил по ногам Экдаля и получил жёлтую карточку.

42' Подача Аугустинссона слева не дошла до Берга.

41' Перишич на чужой половине поля зацепил ногу Олссона.

40' Модрич исполнил подачу от углового флага и с другого фланга. Мяч выбит на Влашича, который с двадцати одного метра пробил немного выше ворот.

39' Модрич от углового флага навесил на Уремовича, которому не позволил сыграть Линделоф.

38' Ковачич чуть сильно сделал пас направо на Уремовича. Мяч оказался за боковой линией поля.

37' У Влашича разбит нос. Битон приглашает на поле медиков для оказания помощи Николе.

36' Форсберг на чужой половине поля сбил Уремовича.

34' Форсберг покатил мяч вправо на ход Исаку, а Александр стал смещаться в центр.

33' Перишич слева откатил мяч на Модрича, чей удар с линии штрафной площади соперники блокируют.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ВЛАШИЧ!!! Модрич на своей половине поля перехватил мяч после паса Исака и отправил слева вперёд Перишича. Иван прострелил на Брекало, который откатил мяч на Влашича. Никола с двенадцати метров точно низом пробил в правый угол.

31' Перешич после паса слева в касание с восемнадцати метров пробил выше ворот.

30' Уремович справа навесил к дальней штанге, где Люстиг выпрыгнул выше всех и мяч из штрафной площади выбил.

29' Ковачич в центре поля придержал руками Экдаля.

28' Хозяева в затяжной позиционной атаке. Мяч очень долго находится на левом фланге, откуда нет обострений.

26' Влашич слева от угла штрафной площади пробил в Ольсена.

25' Кулушевски с восемнадцати метров низом пробил в Ливаковича.

24' Исак попытался отправить к воротам Берга, но пас сделал в офсайд.

23' Чалета-Цар в центре поля грубо подкатился под Исака.

22' Брекало в центральном круге перехватил мяч, но тут же сыграл рукой.

21' Модрич слева от угла штрафной площади пробил выше ворот.

20' Хозяева разыграли угловой удар и смогли заработать только аут.

19' Модрич слева с пятнадцати метров пробил по воротам. Ольсен с трудом отбил мяч перед собой, но на добивании никого не оказалось.

18' Аугустинссон прошёл вперёд по левому флангу и заработал аут.

17' Модрич исполнил подачу от углового флага. Шведы мяч от ворот выбили.

16' Удар Уремовича справа из пределов штрафной площади блокируют шведские защитники.

15' Перишич слева откатил мяч на Модрича, который не решился на удар по воротам с двадцати двух метров.

14' Брозович у центрального круга зацепил ногу Исака.

13' В Загребе сейчас идёт дождь. Мокрый мяч может преподнести сюрпризы и голкиперам и полевым игрокам.

12' Постепенно хорваты перевели игру на чужую половину поля. Теперь уже у ворот Ольсена чаще стал оказываться мяч.

11' Влашич разыграл угловой удар с партнёрами. Никола катит мяч на дальнюю штангу, откуда Брекало из офсайда посылает мяч в сетку ворот.

10' Уремович справа навесил к дальней штанге, где Перишич не смог выиграть борьбу вверху у шведских защитников.

8' Форсберг попытался по центру прокинуть мяч в штрафную площадь на партнёров, но передача перехвачена хорватскими защитниками.

7' Уремович справа на обострение не пошёл, а на навес Модрича справа в штрафную площадь вышел Ольсен и забрал мяч в руки.

6' Хорваты подержали мяч на своей половине поля, сбивая наступательный порыв соперников.

5' Первые минуты встречи активнее проводят шведы. Гости больше атакуют а активнее идут в прессинг на чужой половине поля.

4' Форсберг со штрафного с двадцати трёх метров пробил в стенку.

3' Экдаль с дальней дистанции пробил по воротам. Мяч попал в руку Ковачичу, которому арбитр решил ещё и жёлтую карточку показать.

2' Сборная Хорватии играет в клетчатых красно-белых футболках и белых трусах, сборная Швеции - в синих футболках и жёлтых трусах.