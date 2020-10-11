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Хорватия
1:0
Перерыв

Стадион:
Швеция
0'
2' Желтая карточка
Ковачич Матео
1:0
32' Гол
Влашич Никола
45' Желтая карточка
Брозович Марсело
1
Ливакович
Доминик
2
Уремович
Филип
6
Ловрен
Деян
5
Чалета-Цар
Дуе
22
Мелняк
Дарио
11
Брозович
Марсело
10
Модрич
Лука
8
Ковачич
Матео
7
Брекало
Йосип
13
Влашич
Никола
4
Перишич
Иван
1
Ольсен
Робин
2
Люстиг
Микаэль
3
Линделоф
Виктор
18
Янссон
Понтус
6
Аугустинссон
Людвиг
15
Кулушевски
Деян
20
Олссон
Кристоффер
8
Экдаль
Олбин
10
Форсберг
Эмиль
9
Берг
Маркус
11
Исак
Александр
Хорватия
4-3-3
Швеция
4-4-2

Ход матча

2'
Ковачич Матео
 
32'
Влашич Никола
(Брекало Йосип)
1:0
45'
Брозович Марсело
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брекало Йосип 1 0.33
2. Ловрен Деян 1 0.33
3. Петкович Бруно 1 0.33
4. Влашич Никола 1 0.33
5. Ковачич Матео 0 0
6. Ребич Анте 0 0
Швеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Хорватия
# Игрок      
1. Ловрен Деян 1 0
2. Брозович Марсело 1 0
3. Ковачич Матео 1 0
4. Едвай Тин 1 0
5. Баришич Борна 1 0
6. Чалета-Цар Дуе 1 0
Швеция
# Игрок      
1. Свенссон Густаф 1 1
2. Линделоф Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорватия 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Швеция 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Хорватия Последние 20 матчей: + = -
Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия
Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия
Швеция Последние 20 матчей: + = -
РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово
Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия

Последние игры между собой

Хорватия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Швеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хорватия 1:3 Швеция Товарищеские матчи

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Франция Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Хорватия 1:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
4. Швеция 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Хорватия - Швеция - 1:0.
  • Желтая карточка
    45'
    Брозович в центре поля ударил по ногам Экдаля и получил жёлтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Битон в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Форсберг от углового флага навесил к дальней штанге, где Чалета-Цар опередил Исака и выбил мяч из штрафной площади.
  • 44'
    Заброс Модрича в штрафную площадь на Перишича перехватил Линделоф.
  • 42'
    Подача Аугустинссона слева не дошла до Берга.
  • Фол, нарушение
    41'
    Перишич на чужой половине поля зацепил ногу Олссона.
  • Угловой
    40'
    Модрич исполнил подачу от углового флага и с другого фланга. Мяч выбит на Влашича, который с двадцати одного метра пробил немного выше ворот.
  • Угловой
    39'
    Модрич от углового флага навесил на Уремовича, которому не позволил сыграть Линделоф.
  • 38'
    Ковачич чуть сильно сделал пас направо на Уремовича. Мяч оказался за боковой линией поля.
  • Травма, повреждение
    37'
    У Влашича разбит нос. Битон приглашает на поле медиков для оказания помощи Николе.
  • Фол, нарушение
    36'
    Форсберг на чужой половине поля сбил Уремовича.
  • 34'
    Форсберг покатил мяч вправо на ход Исаку, а Александр стал смещаться в центр.
  • 33'
    Перишич слева откатил мяч на Модрича, чей удар с линии штрафной площади соперники блокируют.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ВЛАШИЧ!!! Модрич на своей половине поля перехватил мяч после паса Исака и отправил слева вперёд Перишича. Иван прострелил на Брекало, который откатил мяч на Влашича. Никола с двенадцати метров точно низом пробил в правый угол.
  • 31'
    Перешич после паса слева в касание с восемнадцати метров пробил выше ворот.
  • 30'
    Уремович справа навесил к дальней штанге, где Люстиг выпрыгнул выше всех и мяч из штрафной площади выбил.
  • Фол, нарушение
    29'
    Ковачич в центре поля придержал руками Экдаля.
  • 28'
    Хозяева в затяжной позиционной атаке. Мяч очень долго находится на левом фланге, откуда нет обострений.
  • 26'
    Влашич слева от угла штрафной площади пробил в Ольсена.
  • 25'
    Кулушевски с восемнадцати метров низом пробил в Ливаковича.
  • Офсайд
    24'
    Исак попытался отправить к воротам Берга, но пас сделал в офсайд.
  • Фол, нарушение
    23'
    Чалета-Цар в центре поля грубо подкатился под Исака.
  • Фол, нарушение
    22'
    Брекало в центральном круге перехватил мяч, но тут же сыграл рукой.
  • 21'
    Модрич слева от угла штрафной площади пробил выше ворот.
  • Угловой
    20'
    Хозяева разыграли угловой удар и смогли заработать только аут.
  • Опасный момент
    19'
    Модрич слева с пятнадцати метров пробил по воротам. Ольсен с трудом отбил мяч перед собой, но на добивании никого не оказалось.
  • 18'
    Аугустинссон прошёл вперёд по левому флангу и заработал аут.
  • Угловой
    17'
    Модрич исполнил подачу от углового флага. Шведы мяч от ворот выбили.
  • 16'
    Удар Уремовича справа из пределов штрафной площади блокируют шведские защитники.
  • 15'
    Перишич слева откатил мяч на Модрича, который не решился на удар по воротам с двадцати двух метров.
  • Фол, нарушение
    14'
    Брозович у центрального круга зацепил ногу Исака.
  • Дождь
    13'
    В Загребе сейчас идёт дождь. Мокрый мяч может преподнести сюрпризы и голкиперам и полевым игрокам.
  • 12'
    Постепенно хорваты перевели игру на чужую половину поля. Теперь  уже у ворот  Ольсена чаще стал оказываться мяч.
  • Угловой
    11'
    Влашич разыграл угловой удар с партнёрами. Никола катит мяч на дальнюю штангу, откуда Брекало из офсайда посылает мяч в сетку ворот.
  • 10'
    Уремович справа навесил к дальней штанге, где Перишич не смог выиграть борьбу вверху у шведских защитников.
  • 8'
    Форсберг попытался по центру прокинуть мяч в штрафную площадь на партнёров, но передача перехвачена хорватскими защитниками.
  • 7'
    Уремович справа на обострение не пошёл, а на навес Модрича справа в штрафную площадь вышел Ольсен и забрал мяч в руки.
  • 6'
    Хорваты подержали мяч на своей половине поля, сбивая наступательный порыв соперников.
  • 5'
    Первые минуты встречи активнее проводят шведы. Гости больше атакуют а активнее идут в прессинг на чужой половине поля.
  • 4'
    Форсберг со штрафного с двадцати трёх метров пробил в стенку.
  • Желтая карточка
    3'
    Экдаль с дальней дистанции пробил по воротам. Мяч попал в руку Ковачичу, которому арбитр решил ещё и жёлтую карточку показать.
  • 2'
    Сборная Хорватии играет в клетчатых красно-белых футболках и белых трусах, сборная Швеции - в синих футболках и жёлтых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Максимире"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.03 3.30 3.90
1.31 4.90 11.00
1.97 3.62 3.90
1.31 4.99 13.59

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.80 1.10 5.30 1.15 5.10 1.16 3.70 1.27 2.01 1.90 2.00 1.80 1.48 2.63 1.30 5.10 1.11 7.00 1.07 7.77 1.01 12.00
9.20 1.06 8.10 1.09 3.18 1.36 2.34 1.61 1.75 2.19 1.41 2.95 1.28 3.72 1.10 7.30 1.08 8.20 1.01 16.00
6.77 1.13 5.21 1.19 2.16 1.76 3.62 1.32 2.41 1.62 1.97 1.93 1.70 2.26 1.44 2.93 1.28 3.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.04 1.77 1.33 3.25 1.38 4.75 1.04 10.00
2.83 1.43 1.79 2.02 1.40 2.95 1.10 6.85 1.07 8.30
1.81 2.08 1.50 2.69 1.20 4.84 1.15 5.99 1.24 4.30 1.12 6.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.40 1.57 1.59 2.27 1.23 3.75
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05 1.15 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.95
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.80 1.29
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Прогнозы на матч Хорватия 1:0 Швеция

Исход игры
Хорватия
81.4% (131)
Ничья
14.9% (24)
Швеция
3.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
63.69% (100)
Меньше
36.31% (57)
Обе команды забьют
Да
77.07% (121)
Нет
22.93% (36)
Популярный счёт
2:1 Хорватия
52.2% (84)
1:0 Хорватия
14.3% (23)
1:1 Ничья
13% (21)
2:0 Хорватия
8.1% (13)
1:2 Швеция
3.7% (6)
3:1 Хорватия
2.5% (4)
3:2 Хорватия
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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