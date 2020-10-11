2' Желтая карточкаКовачич Матео
1:0
32' ГолВлашич Никола
45' Желтая карточкаБрозович Марсело
22
Мелняк
Дарио
10
Модрич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Слуга СимонВратарь
-
12 Грбич ИвоВратарь
-
21 Вида ДомагойЗащитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
-
17 Рог МаркоПолузащитник
-
19 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оршич МиславНападающий
-
14 Будимир АнтеНападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сема КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
32'
1:0
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брекало Йосип
|1
|0.33
|2.
|Ловрен Деян
|1
|0.33
|3.
|Петкович Бруно
|1
|0.33
|4.
|Влашич Никола
|1
|0.33
|5.
|Ковачич Матео
|0
|0
|6.
|Ребич Анте
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ловрен Деян
|1
|0
|2.
|Брозович Марсело
|1
|0
|3.
|Ковачич Матео
|1
|0
|4.
|Едвай Тин
|1
|0
|5.
|Баришич Борна
|1
|0
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Густаф
|1
|1
|2.
|Линделоф Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорватия
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Хорватия Последние 20 матчей: + = -Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия
Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия
Швеция Последние 20 матчей: + = -РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово
Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия
Последние игры между собой
Хорватия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Швеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.80
|1.10
|5.30
|1.15
|5.10
|1.16
|—
|—
|3.70
|1.27
|2.01
|1.90
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.48
|2.63
|1.30
|5.10
|1.11
|7.00
|1.07
|7.77
|1.01
|12.00
|9.20
|1.06
|8.10
|1.09
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.34
|1.61
|—
|—
|1.75
|2.19
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.28
|3.72
|1.10
|7.30
|1.08
|8.20
|1.01
|16.00
|6.77
|1.13
|—
|—
|5.21
|1.19
|2.16
|1.76
|3.62
|1.32
|2.41
|1.62
|1.97
|1.93
|1.70
|2.26
|1.44
|2.93
|1.28
|3.94
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Хорватия 1:0 Швеция
Исход игры
Хорватия
81.4% (131)
Ничья
14.9% (24)
Швеция
3.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
63.69% (100)
Меньше
36.31% (57)
Обе команды забьют
Да
77.07% (121)
Нет
22.93% (36)
Популярный счёт
2:1 Хорватия
52.2% (84)
1:0 Хорватия
14.3% (23)
1:1 Ничья
13% (21)
2:0 Хорватия
8.1% (13)
1:2 Швеция
3.7% (6)
3:1 Хорватия
2.5% (4)
3:2 Хорватия
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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