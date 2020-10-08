  1. Футбол
  2. Матчи
Хорватия
 
Позже

Стадион:
Швеция

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ловрен Деян 1 0.5
2. Петкович Бруно 1 0.5
3. Брекало Йосип 1 0.5
4. Ковачич Матео 0 0
5. Ребич Анте 0 0
Швеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Хорватия
# Игрок      
1. Ловрен Деян 1 0
2. Брозович Марсело 1 0
3. Едвай Тин 1 0
4. Баришич Борна 1 0
5. Чалета-Цар Дуе 1 0
Швеция
# Игрок      
1. Свенссон Густаф 1 1
2. Линделоф Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорватия 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Швеция 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Хорватия Последние 20 матчей: + = -
Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия
Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия
Швеция Последние 20 матчей: + = -
РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово
Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия

Последние игры между собой

Хорватия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Швеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хорватия 1:3 Швеция Товарищеские матчи

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Франция Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Швеция Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Хорватия Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Швеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2020, осталось 2 дня 2 часа 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 73
    Хорватия 80.8% (59)
    X 15.1% (11)
    Швеция 4.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Швеция
    1.89
    3.67
    4.60
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.85 3.50 4.40
    1.89 3.65 4.50
    1.86 3.62 4.60
    1.89 3.67 4.47

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.90 1.03 7.50 1.07 3.20 1.36 2.45 1.60 2.01 1.87 1.77 2.14 1.39 3.05 1.27 3.80 1.11 6.80 1.09 6.70 1.01 12.00
    9.80 1.06 8.10 1.08 3.18 1.36 2.46 1.56 1.81 2.10 1.41 2.95 1.28 3.72 1.11 6.65 1.09 7.60 1.02 14.75
    3.26 1.38 2.87 1.47 2.45 1.61 2.02 1.89 1.77 2.16 1.58 2.53 1.27 4.08
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.73 2.10 1.33 3.10 1.10 7.20
    2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
    2.80 1.49 2.29 1.68 1.78 2.16 1.50 2.77 1.36 3.39
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.50 1.63 2.20 1.23 3.75
    3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.97 1.82
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.29
    Где смотреть матч Хорватия - Швеция онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


    Прогнозы на матч Хорватия - Швеция

    Исход игры
    Хорватия
    80.8% (59)
    Ничья
    15.1% (11)
    Швеция
    4.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (42)
    Меньше
    39.13% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (51)
    Нет
    26.09% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Хорватия
    46.6% (34)
    1:0 Хорватия
    15.1% (11)
    1:1 Ничья
    12.3% (9)
    2:0 Хорватия
    9.6% (7)
    1:2 Швеция
    4.1% (3)
    3:2 Хорватия
    2.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
    10 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
    11 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
    12 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный