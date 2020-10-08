Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ловрен Деян
|1
|0.5
|2.
|Петкович Бруно
|1
|0.5
|3.
|Брекало Йосип
|1
|0.5
|4.
|Ковачич Матео
|0
|0
|5.
|Ребич Анте
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ловрен Деян
|1
|0
|2.
|Брозович Марсело
|1
|0
|3.
|Едвай Тин
|1
|0
|4.
|Баришич Борна
|1
|0
|5.
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Густаф
|1
|1
|2.
|Линделоф Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорватия
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Хорватия Последние 20 матчей: + = -Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия
Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия
Швеция Последние 20 матчей: + = -РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово
Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия
Последние игры между собой
Хорватия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Швеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.90
|1.03
|7.50
|1.07
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.45
|1.60
|2.01
|1.87
|1.77
|2.14
|—
|—
|1.39
|3.05
|1.27
|3.80
|1.11
|6.80
|1.09
|6.70
|1.01
|12.00
|9.80
|1.06
|8.10
|1.08
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.81
|2.10
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.28
|3.72
|1.11
|6.65
|1.09
|7.60
|1.02
|14.75
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.38
|2.87
|1.47
|2.45
|1.61
|2.02
|1.89
|1.77
|2.16
|1.58
|2.53
|—
|—
|1.27
|4.08
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Хорватия - Швеция
Исход игры
Хорватия
80.8% (59)
Ничья
15.1% (11)
Швеция
4.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (42)
Меньше
39.13% (27)
Обе команды забьют
Да
73.91% (51)
Нет
26.09% (18)
Популярный счёт
2:1 Хорватия
46.6% (34)
1:0 Хорватия
15.1% (11)
1:1 Ничья
12.3% (9)
2:0 Хорватия
9.6% (7)
1:2 Швеция
4.1% (3)
3:2 Хорватия
2.7% (2)
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