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Сербия
 
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Стадион:
Венгрия

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милинкович-Савич Сергей 2 0.67
2. Митрович Александр 1 0.33
3. Лазович Дарко 0 0
4. Тадич Душан 0 0
Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Николич Неманья III 2 0.67
2. Кальмар Жолт 1 0.33
3. Орбан Вилли 1 0.33
4. Шаллаи Роланд 1 0.33
5. Собослаи Доминик 1 0.33
6. Беше Барнабаш 0 0
7. Хандья Силвестер 0 0

Карточки

Сербия
# Игрок      
1. Коларов Александар 1 1
2. Тадич Душан 2 0
3. Миливоевич Лука 1 0
4. Костич Филип 1 0
5. Максимович Никола 1 0
6. Ристич Михайло 1 0
7. Павлович Страхиня 1 0
Венгрия
# Игрок      
1. Ланг Адам 2 0
2. Шигер Давид 2 0
3. Фиоло Оттила 1 0
4. Газдаг Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Сербия 0 0 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1)
 Венгрия 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Сербия Последние 20 матчей: + = -
Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина
Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия Сербия 0:2 Бразилия
Венгрия Последние 20 матчей: + = -
Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия
Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия Венгрия 1:2 Австралия

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Венгрия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Турция Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Сербия Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Венгрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2020, осталось 2 дня 4 часа 47 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 67
    Сербия 82.1% (55)
    X 10.4% (7)
    Венгрия 7.5% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сербия
    Ничья
    Венгрия
    1.84
    3.81
    5.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.80 3.50 4.70
    1.84 3.65 5.00
    1.80 3.64 4.65
    1.79 3.81 4.93

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.50 1.04 7.00 1.08 3.10 1.37 2.40 1.61 1.98 1.89 1.75 2.15 1.37 3.10 1.27 3.85 1.10 6.90 1.07 7.20 1.01 13.00
    9.40 1.06 7.80 1.09 3.15 1.37 2.38 1.60 1.77 2.16 1.38 3.10 1.27 3.84 1.10 7.00 1.09 7.90 1.02 15.50
    3.24 1.38 2.85 1.47 2.44 1.61 2.01 1.89 1.76 2.16 1.57 2.54 1.26 4.14
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.76 2.06 1.36 3.15 1.10 7.00
    2.79 1.44 1.82 1.99 1.38 3.04 1.11 6.70 1.08 8.10
    2.83 1.48 2.31 1.68 1.79 2.14 1.50 2.75 1.37 3.35
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.40 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00
    3.52 1.30 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.78
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.27
    Где смотреть матч Сербия - Венгрия онлайн

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    Прогнозы на матч Сербия - Венгрия

    Исход игры
    Сербия
    82.1% (55)
    Ничья
    10.4% (7)
    Венгрия
    7.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.29% (38)
    Меньше
    38.71% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    67.74% (42)
    Нет
    32.26% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Сербия
    47.8% (32)
    1:0 Сербия
    19.4% (13)
    2:0 Сербия
    9% (6)
    1:1 Ничья
    6% (4)
    1:2 Венгрия
    4.5% (3)
    2:2 Ничья
    3% (2)
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