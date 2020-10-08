Сербия
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Стадион: Райко Митич
Венгрия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0.67
|2.
|Митрович Александр
|1
|0.33
|3.
|Лазович Дарко
|0
|0
|4.
|Тадич Душан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Николич Неманья III
|2
|0.67
|2.
|Кальмар Жолт
|1
|0.33
|3.
|Орбан Вилли
|1
|0.33
|4.
|Шаллаи Роланд
|1
|0.33
|5.
|Собослаи Доминик
|1
|0.33
|6.
|Беше Барнабаш
|0
|0
|7.
|Хандья Силвестер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коларов Александар
|1
|1
|2.
|Тадич Душан
|2
|0
|3.
|Миливоевич Лука
|1
|0
|4.
|Костич Филип
|1
|0
|5.
|Максимович Никола
|1
|0
|6.
|Ристич Михайло
|1
|0
|7.
|Павлович Страхиня
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ланг Адам
|2
|0
|2.
|Шигер Давид
|2
|0
|3.
|Фиоло Оттила
|1
|0
|4.
|Газдаг Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|Венгрия
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Сербия Последние 20 матчей: + = -Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина
Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия Сербия 0:2 Бразилия
Венгрия Последние 20 матчей: + = -Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия
Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия Венгрия 1:2 Австралия
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.50
|1.04
|7.00
|1.08
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.40
|1.61
|1.98
|1.89
|1.75
|2.15
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.27
|3.85
|1.10
|6.90
|1.07
|7.20
|1.01
|13.00
|9.40
|1.06
|7.80
|1.09
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.38
|1.60
|—
|—
|1.77
|2.16
|—
|—
|1.38
|3.10
|1.27
|3.84
|1.10
|7.00
|1.09
|7.90
|1.02
|15.50
|—
|—
|—
|—
|3.24
|1.38
|2.85
|1.47
|2.44
|1.61
|2.01
|1.89
|1.76
|2.16
|1.57
|2.54
|—
|—
|1.26
|4.14
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Сербия - Венгрия
Исход игры
Сербия
82.1% (55)
Ничья
10.4% (7)
Венгрия
7.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
61.29% (38)
Меньше
38.71% (24)
Обе команды забьют
Да
67.74% (42)
Нет
32.26% (20)
Популярный счёт
2:1 Сербия
47.8% (32)
1:0 Сербия
19.4% (13)
2:0 Сербия
9% (6)
1:1 Ничья
6% (4)
1:2 Венгрия
4.5% (3)
2:2 Ничья
3% (2)
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